In casa Juve scalpitano ovviamente Vlahovic e Conceicao per il secondo tempo, nel Como occhio a Douvakis.21:37

Prima frazione molto divertente tra Como e Juventus. Le due squadre si affrontano a viso aperto e non si risparmiano per nessun motivo. Ad andare in vantaggio è la Juventus con Kolo Muani che sblocca il match grazie ad un gran gol che arriva dopo una splendida azione personale. Nel finale di primo tempo arriva però il pareggio del Como: bravo Cutrone a srvire Diao puntuale nell'inserimento e nel concretizzare.21:36

Dopo aver vinto due delle prime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A tra il 1950 e il 1952 (1P), il Como non ha più ottenuto alcun successo nelle successive 10 partite interne contro i bianconeri nel torneo (4N, 6P).20:08

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro il Como in Serie A (13V, 9N), l’ultima vittoria dei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia) – si tratta infatti della striscia più lunga senza successi del Como contro una singola avversaria in Serie A.20:08

Le scelte di Motta: ancora panchina per Vlahovic, gioca Kolo Muani in avanti. A supporto Nico, Koopmeiners e Yildiz, in mediana c'è McKennie al posto di Thuram. In difesa ancora Weah e Veiga titolari.20:08