Cartellino Giallo Zakaria Aboukhlal22:40
Assist Gvidas Gineitis22:40
Gol Guillermo Maripán
Guarda la scheda del giocatore Guillermo Maripán22:40
Cartellino Giallo Pietro Comuzzo22:38
Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Bonacina, si giocherà fino al 96'.22:37
AMMONITO Gvidas Gineitis: fallo di reazione.22:36
Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà assegnato l'extra time.22:36
Calcio d'angolo a favore della Fiorentina, battuto corto ma nessuna maglia viola sul suggerimento.22:35
Occasione per la ripartenza Viola, può approfittarne Piccoli ma la sfera resta dietro al tacco del subentrato e torna di nuovo tra i piedi dei granata.22:32
Con le recenti sostituzioni, entrambi i tecnici hanno esaurito i cambi a loro disposizione.22:32
Sostituzione Fiorentina: fuori anche Moise Kean, dentro Roberto Piccoli.22:31
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Manor Solomon, lo sostituisce Luca Ranieri.22:31
Sostituzione Torino: fuori Ché Adams, subentra Duván Zapata.22:30
Harrison guadagna la rimessa con le mani dopo un duello con Aboukhlal, va Dodo' dalla linea laterale.22:27
Ultimi 600'' del match, poi spazio al recupero.22:26
Poche le occasioni insidiose in questa seconda parte di ripresa, molte le interruzioni tra cambi e falli di gioco.22:25
Fallo di Aboukhlal su Dodo', palla inattiva a favore della Viola.22:24
Sostituzione Fiorentina: fuori anche Rolando Mandragora, lo sostituisce Cher Ndour.22:20
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Marco Brescianini, entra Giovanni Fabbian.22:19
Superate le porte del 70', parziale fisso sul 2-1.22:18
Sostituzione Torino: esce dal campo Valentino Lazaro, lo sostituisce Zakaria Aboukhlal.22:18
Mandragora calcia direttamente in porta, lamenta poi una deviazione ma la sfera termina sul fondo e sarà rinvio per Paleari.22:14
Solomon guadagna un calcio di punizione, è necessario però l'ingresso dello staff medico in campo per Solomon.22:13
AMMONITO Luca Marianucci: ancora un giallo tra le fila di Baroni.22:12
AMMONITO Guillermo Maripán: giallo a carico del giocatore granata.22:11
Scocca il 60', ora è la Viola ad essere in vantaggio, 2-1 sul tabellino del parziale.22:06
Sostituzione Torino: esce dal campo Emirhan Ilkhan, subentra per lui Tino Anjorin.22:06
Sostituzione Torino: fuori Sandro Kulenovic, dentro Giovanni Simeone.22:05
GOL! GOL KEAN! FIORENTINA-Torino: 2-1. Rimonta completata dalla Fiorentina, la rete è di Moise Kean! Azione che parte dai piedi di Harrison, che rientra sul mancino e serve un filtrante intelligente per Kean che di prima intenzione calcia sul primo palo e sigla il 2-1. Gioisce il Franchi, assist a cura di Jack Harrison.
Guarda la scheda del giocatore Moise Kean22:05
Harrison chiama Lazaro all'uno contro uno, mantiene bene la posizione l'esterno granata che recupera di fatto il pallone.22:01
GOL! GOL SOLOMON! FIORENTINA-Torino: 1-1. Riapre i conti la Viola, lo fa con una rete formidabile di Manor Solomon! Gineitis dal limite della propria area perde un pallone sanguinoso, lo recupera Mandragora che appoggia su Solomon, poi il numero 19 calcia a giro insaccando all'incrocio dei pali. Tutto pari a Firenze, assist servito da Rolando Mandragora.
Guarda la scheda del giocatore Manor Solomon21:59
Giropalla lento della Viola in attesa dello spazio giusto, non pressa il Toro che è riversato nella propria metà di campo.21:56
Sostituzione Fiorentina: non ce la fa Albert Gudmundsson, lo sostituisce Jack Harrison.21:55
Brutta tegola per Vanoli, Gudmundsson sembra costretto al cambio a causa di un forte dolore alla caviglia.21:55
Sostituzione Torino: fuori Rafa Obrador, dentro Marcus Pedersen.21:54
Il primo pallone del secondo tempo è girato dalla Fiorentina.21:54
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:54
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:36
Si chiude dopo sessanta secondi di recupero la prima parte della sfida in terra toscana, parziale fisso sullo 0-1 che sorride momentaneamente al Torino. Nei primi 15' di gioco, la gara si mostra subito accesa ed equilibrata, con Casadei e Kean che si alternano a pochi istanti l'uno dall'altro in due occasioni insidiose: dapprima un tocco morbido del centravanti di Vanoli che termina oltre la traversa, poi risponde l'ex Chelsea di testa non centrando lo specchio. Al minuto 26' arriva la rete che sblocca la gara, palla morbida e precisa di Ilkhan che pesca Casadei, poi girata di testa del granata che gonfia la rete alle spalle di De Gea. Segue una seconda parte dai ritmi abbastanza elevati, determinanti le risposte di Paleari su Mandragora e Brescianini, due gli ammoniti finora.21:36
FISCHIO DI COLOMBO: termina il primo tempo.21:32
Un minuto addizionale segnalato dall'arbitro, si giocherà fino al 46'.21:31
Ultimo giro d'orologio della prima parte di gara, poi possibile assegnazione del recupero.21:31
Fallo di Ilkhan su Fagioli, squadre che si riposizionano, tre più recupero alla fine della prima frazione.21:31
AMMONITO Domilson Cordeiro Dos Santos: altro ammonito del match.21:27
Chance dalla bandierina per il Torino, parte Lazaro che va alla ricerca di Coco ma Brescianini rinvia in avanti.21:24
Altro giro dalla bandierina spendibile dalla Viola, palla sul primo palo su cui non giunge però alcun giocatore di Vanoli.21:21
Ancora Paleari a chiudere la saracinesca, stavolta è il tiro di Mandragora ad essere neutralizzato, corner a favore della Viola che sembra reagire allo svantaggio.21:21
PALEARI! Risposta determinante con il piede da parte dell'estremo granata, respinta la forte conclusione al volo di Brescianini che aveva trovato il primo palo.21:20
Si rialza Kulenovic che era restato a terra in area di rigore casalinga, gioco che può proseguire, non c'era alcun fallo ai danni del centravanti di Baroni.21:19
AMMONITO Valentino Lazaro: maglia strappata a Parisi.21:17
Superate le porte degli ultimi quindici di gioco del primo tempo, parziale sullo 0-1 per il Toro.21:17
Rinvio di Paleari verso Che Adams, anticipa bene Comuzzo che recupera il pallone.21:15
GOL! GOL CASADEI! Fiorentina-CASADEI: 0-1. La sblocca il Toro al minuto 26', lo fa con il colpo di testa di Cesare Casadei! Rete che parte da Ilkhan, che con una traiettoria precisa pesca Casadei al limite del fuorigioco, poi colpo di testa in tuffo da parte dell'ex Chelsea che sigla lo 0-1. Vantaggio granata al 26', assist servito da Emirhan Ilkhan.
Guarda la scheda del giocatore Cesare Casadei21:13
Rimessa laterale battuta profondamente da Lazaro, poi possibile ripartenza Viola dopo un contrasto ma Gineitis interviene in scivolata su Mandragora e mantiene il possesso.21:11
Efficace cambio di passo di Ilkhan che obbliga Parisi alla trattenuta irregolare, nessuna sanzione ma palla inattiva a favore del Toro, si gioca sul cerchio di centrocampo.21:10
Eccessive le proteste di Pongracic sul fischio di Colombo, direttore di gara che è costretto a compiere un richiamo verbale per il giocatore viola, si prosegue sullo 0-0.21:18
A terra Dodo' dopo un contrasto di gioco, palla inattiva che fa riposizionare la Fiorentina.21:02
Scontro tra Comuzzo e Obrador, ha la meglio il granata che guadagna la rimessa con le mani da posizione però arretrata.21:00
Primi 13' di gioco caratterizzati da ben tre occasioni insidiose, ritmi alti al Franchi.20:59
Altro, ennesimo ribaltamento di fronte, stavolta è Casadei ad andare vicino al gol con un colpo di testa che si spegne per pochi centimetri sul fondo.20:58
ATTENZIONE A KEAN! Palla profondissima e ben disegnata da parte di Fagioli, pesca Kean che si proietta a tu per tu con Paleari e tenta un tocco morbido che termina di poco oltre la traversa. Partita movimentata a Firenze! 20:57
Capovolgimento di fronte immediato, ora il corner è a favore della Fiorentina, batte corto Solomon che serve un pallone impreciso per Parisi, rimessa Toro al 9'.20:55
CI PROVA LAZARO! Dagli sviluppi di un corner la palla torna all'esterno granata, che rinetra sul mancino e calcia in porta mancando lo specchio d'un soffio.20:55
Suggerimento profondo verso Kulenovic, non arriva il centravanti e palla che torna alla Viola.20:54
Rimessa laterale a favore della Viola, Che Adams impreciso nel colpo di tacco.20:48
Il primo possesso del match è amministrato dal Torino.20:47
PARTITI! Al via Fiorentina-Torino.20:47
Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:27
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:26
FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Paleari; Marianucci-Maripan-Coco; Lazaro-Casadei-Ilkhan-Gineitis-Obrador; Kulenovic-Adams. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Nkounkou, Biraghi, Pedersen, Ebosse, Tameze, Anjorin, Perciun, Nije, Aboukhlal, Zapata, Simeone, Israel, Siviero.20:26
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA (4-2-3-1). Scendono in campo: De Gea; Dodo'-Comuzzo-Pongracic-Parisi; Brescianini-Mandragora; Solomon-Fagioli-Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Fortini, Ranieri, Kouadio, Balbo, Gosens, Ndour, Fazzini, Fabbian, Piccoli, Harrison, Christensen, Lezzerini.20:24
A coadiuvare il fischietto lombardo sono designati gli assistenti di linea Tegoni-Bahri; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Bonacina; postazione VAR presidiata dal Sig. Marini, ausiliato dall'A.VAR Fabio Maresca.20:21
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Andrea Colombo, della sezione di Como.20:20
Luci accese allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è tempo di Fiorentina-Torino! Sfida che chiude questo sabato di A, incrocio tra Viola e Granata che si rinnova dopo più di cinque mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 31 agosto, nel match in terra piemontese che terminò a reti bianche per 0-0. Attualmente, Fiorentina in terzultima posizione alla ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza, sono 17 quelli collezionati sinora dai toscani; Toro che occupa invece il 13^ tassello della classifica generale con 26 punti e che dopo la pesante sconfitta di Como ha ritrovato i tre punti nella scorsa giornata, complice la vittoria per 1-0 ai danni del Lecce di Di Francesco.20:19
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Torino, gara valida per il 24^ turno del Campionato di Serie A Enilive.20:15
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi
Città: Firenze
Capienza: 47415 spettatori20:15
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Fiorentina - Torino è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro di Fiorentina - Torino sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|9
|Falli fischiati
|257
|Fuorigioco
|20
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|43
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.7
|Falli per cartellino
|5.9
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie B
|Monza-Mantova 1-0
|13-09-2025
|Serie A
|Juventus-Inter 4-3
|21-09-2025
|Serie A
|Torino-Atalanta 0-3
|05-10-2025
|Serie A
|Fiorentina-Roma 1-2
|26-10-2025
|Serie A
|Lazio-Juventus 1-0
|08-12-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Spezia 0-1
|14-12-2025
|Serie A
|Fiorentina-Verona 1-2
|27-12-2025
|Serie A
|Udinese-Lazio 1-1
|07-01-2026
|Serie A
|Parma-Inter 0-2
|25-01-2026
|Serie A
|Roma-Milan 1-1
|07-02-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 2-2
Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Torino si trova 13° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte).
La Fiorentina ha segnato 27 gol e ne ha subiti 38; il Torino ha segnato 24 gol e ne ha subiti 42.
La partita di andata Torino - Fiorentina si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Fiorentina ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Torino pareggiando 2-2 mentre Il Torino ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol.
Fiorentina e Torino si sono affrontate 153 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 50 volte, il Torino ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 53.
Fiorentina-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fiorentina
|Torino
|Partite giocate
|23
|23
|Numero di partite vinte
|3
|7
|Numero di partite perse
|12
|11
|Numero di partite pareggiate
|8
|5
|Gol totali segnati
|25
|22
|Gol totali subiti
|36
|40
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.7
|Percentuale possesso palla
|53.1
|44.3
|Numero totale di passaggi
|9846
|8488
|Numero totale di passaggi riusciti
|8311
|6688
|Tiri nello specchio della porta
|84
|100
|Percentuale di tiri in porta
|38.2
|49.0
|Numero totale di cross
|467
|414
|Numero medio di cross riusciti
|104
|102
|Duelli per partita vinti
|1080
|1157
|Duelli per partita persi
|1070
|1179
|Corner subiti
|108
|96
|Corner guadagnati
|107
|92
|Numero di punizioni a favore
|363
|242
|Numero di punizioni concesse
|304
|327
|Tackle totali
|299
|389
|Percentuale di successo nei tackle
|56.9
|56.8
|Fuorigiochi totali
|42
|44
|Numero totale di cartellini gialli
|50
|41
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
