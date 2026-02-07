Luci accese allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è tempo di Fiorentina-Torino! Sfida che chiude questo sabato di A, incrocio tra Viola e Granata che si rinnova dopo più di cinque mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 31 agosto, nel match in terra piemontese che terminò a reti bianche per 0-0. Attualmente, Fiorentina in terzultima posizione alla ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza, sono 17 quelli collezionati sinora dai toscani; Toro che occupa invece il 13^ tassello della classifica generale con 26 punti e che dopo la pesante sconfitta di Como ha ritrovato i tre punti nella scorsa giornata, complice la vittoria per 1-0 ai danni del Lecce di Di Francesco.20:19

Si chiude dopo sessanta secondi di recupero la prima parte della sfida in terra toscana, parziale fisso sullo 0-1 che sorride momentaneamente al Torino. Nei primi 15' di gioco, la gara si mostra subito accesa ed equilibrata, con Casadei e Kean che si alternano a pochi istanti l'uno dall'altro in due occasioni insidiose: dapprima un tocco morbido del centravanti di Vanoli che termina oltre la traversa, poi risponde l'ex Chelsea di testa non centrando lo specchio. Al minuto 26' arriva la rete che sblocca la gara, palla morbida e precisa di Ilkhan che pesca Casadei, poi girata di testa del granata che gonfia la rete alle spalle di De Gea. Segue una seconda parte dai ritmi abbastanza elevati, determinanti le risposte di Paleari su Mandragora e Brescianini, due gli ammoniti finora.21:36

GOL! GOL KEAN! FIORENTINA-Torino: 2-1. Rimonta completata dalla Fiorentina, la rete è di Moise Kean! Azione che parte dai piedi di Harrison, che rientra sul mancino e serve un filtrante intelligente per Kean che di prima intenzione calcia sul primo palo e sigla il 2-1. Gioisce il Franchi, assist a cura di Jack Harrison. Guarda la scheda del giocatore Moise Kean 22:05

Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Torino? La gara tra Fiorentina e Torino si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Torino? I marcatori della Fiorentina sono stati Manor Solomon al 51' e Moise Kean al 57' mentre i marcatori del Torino sono stati Cesare Casadei al 26' e Guillermo Maripán al 94'

PREPARTITA

Fiorentina - Torino è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Torino sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 257 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 43 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2

Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Torino si trova 13° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 27 gol e ne ha subiti 38; il Torino ha segnato 24 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Torino - Fiorentina si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Fiorentina ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Torino pareggiando 2-2 mentre Il Torino ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol.

Fiorentina e Torino si sono affrontate 153 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 50 volte, il Torino ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 53.

Fiorentina-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 153 sfide, completano 50 successi viola e 53 pareggi. L'ultima vittoria dei granata contro i toscani in campionato risale, però, al 21 gennaio 2023 (1-0), da allora due successi viola e quattro pareggi in sei confronti.

Fiorentina e Torino hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato, l'ultima volta che hanno registrato almeno tre pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra gennaio 2014 e febbraio 2015 (quattro in quel caso).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 35 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 15N): l'unico successo dei granata al Franchi nel periodo in campionato risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con rete di Aleksey Miranchuk).

La Fiorentina arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Cagliari e Napoli; solo una volta in questa stagione di Serie A i viola hanno perso tre match consecutivi: tra novembre e dicembre contro Atalanta, Sassuolo ed Hellas Verona.

La Fiorentina è la squadra che ha registrato meno clean sheet nel campionato di Serie A in corso: solo tre (mentre il Torino nove); l'ultima stagione in cui i viola avevano mantenuto la porta inviolata al massimo tre volte dopo 23 gare di massima serie risaliva al 2001/02 (due in quel caso).

Con 22 gol fatti e 40 subiti, questa è solo la terza stagione che il Torino registra una differenza reti di almeno -18 dopo 23 gare in Serie A, dopo il 2002/03 (-27) e il 1958/59 (-28) - in entrambi i precedenti casi i granata furono retrocessi a fine campionato.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Torino è quella che aspetta da più partite il pareggio: 12 (4V, 8P) - l'ultimo segno "X" dei granata in campionato risale infatti allo scorso 8 novembre nel derby contro la Juventus (0-0).

La Fiorentina è la formazione che ha subito il maggior numero di falli in questo campionato: 363, 76 dei quali nell'ultimo terzo di campo (altro record).

Le cinque reti di Moise Kean in questo campionato sono state tutte segnate al Franchi; in generale, solo Kenan Yildiz e Lautaro Martínez (entrambi sei) hanno realizzato più gol in match casalinghi nella Serie A 2025/26 (a quota cinque anche Rafael Leão e Tasos Douvikas).

Duván Zapata ha realizzato sei gol contro la Fiorentina in campionato, inclusa una doppietta al Franchi l'11 aprile 2021. Nove delle ultime 12 reti del colombiano in Serie A sono arrivate in trasferta, anche se la sua ultima marcatura fuori casa nel torneo risale al 5 ottobre 2024 contro l'Inter.

