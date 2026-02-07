Vittoria di enorme carattere del Napoli che, dopo il vantaggio del primo tempo, perde McTominay per infortunio, subisce il pareggio di Colombo al 57' e rimane in dieci per il doppio giallo a Juan Jesus al 76'. Il Genoa assedia l'area campana senza trovare il guizzo decisivo ma viene superato dagli ospiti nel recupero: fallo di Cornet su Vergara in area rossoblu, Massa assegna il penalty dopo on-field review e Hojlund non spreca l'occasione battendo Bijlow.
La squadra di Conte si porta a meno sei dall'Inter e meno uno dal Milan, rimanendo attaccato al treno scudetto con le unghie. Il Genoa rimane a 23 punti, sempre con margine sulla zona caldissima della classifica ma ora a rischio sorpasso di molte altre squadre.
Nel prossimo turno il Genoa sarà impegnato a Cremona, per il Napoli c'è il big-match con la Roma dopo l'impegno di Coppa Italia con il Como.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Napoli 2-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.20:05
90'+9'
Triplice fischio al Ferraris. Genoa-Napoli termina 2-3.20:00
90'+9'
Hojlund prende un fallo fondamentale per far salire i suoi e guadagnare secondi extra.19:59
90'+8'
Cross di Norton-Cuffy dalla destra, Messias ci prova di testa ma non inquadra la porta.19:58
90'+8'
Assedio dei padroni di casa, Napoli tutto nella propria area di rigore.19:58
90'+7'
Cornet guadagna un calcio d'angolo per il Genoa, ultime chances per i padroni di casa.19:57
90'+6'
Massa segnala due minuti e mezzo extra di recupero.19:56
90'+5'
GOL! Genoa-NAPOLI 2-3! Rete di Hojlund su rigore. Il danese incrocia col sinistro rasoterra, Bijlow intuisce e tocca il pallone ma non riesce a respingerlo. Finale clamoroso a Marassi.20:06
90'+4'
RIGORE PER IL NAPOLI! Massa assegna il penalty ai campioni d'Italia. Genoa che rischia la seconda beffa consecutiva dal dischetto a tempo scaduto come già successo contro la Lazio.19:55
90'+3'
On-field review. Massa viene richiamato a bordocampo per valutare il contatto tra Cornet e Vergara.19:54
90'+2'
Spinazzola ferma fallosamente Messias in contropiede e viene ammonito da Massa.19:53
90'+2'
Vergara a terra in area genoana dopo un contatto. Massa lascia correre.19:52
90'+1'
Lancio lungo per Hojlund, il rimbalzo del pallone tradisce Ostigard che tocca la palla in corner di testa.19:51
90'
Quattro minuti di recupero.19:51
89'
Sostituzione Genoa: fuori Vitinha, dentro Maxwel Cornet.19:49
89'
Ripartenza del Napoli con Gutierrez che perde però l'attimo per servire i compagni in area e tocca la palla per ultimo prima dell'uscita sul fondo.19:49
87'
Traversone di Vitinha dalla sinistra, Beukema lo tocca in corner di testa.19:48
85'
Cross di Marcandalli dalla destra, bloccato da Meret in presa alta.19:45
84'
Sembra essersi un po' esaurita la spinta del Genoa, De Rossi è indiavolato a bordocampo nel tentativo di ridare al carica ai propri giocatori.19:45
82'
Arriva anche il giallo per Marcandalli.19:42
82'
Corpo a corpo tra Marcandalli e Hojlund, il danese va a terra e guadagna un altro calcio di punizione per i suoi.19:42
80'
Vergara lotta nei pressi della bandierina di destra e guadagna un calcio di punizione preziosissimo per il Napoli che torna a respirare in questo finale.19:41
77'
Sostituzione Napoli: Conte è costretto a togliere Giovane, al suo posto entra Mathías Olivera.19:38
77'
Destro di Ellertsson dalla distanza, altissimo sopra la porta di Meret.19:37
76'
ROSSO! Ekuban ruba il tempo a Juan Jesus che lo trattiene da dietro. Arriva il secondo giallo per il difensore brasiliano che finisce anzitempo la propria partita.19:36
74'
Sostituzione Genoa: esce anche Aarón Martín, entra Junior Messias.19:35
74'
Sostituzione Genoa: fuori Ruslan Malinovskyi, dentro Patrizio Masini.19:34
73'
SPINAZZOLA! Giovane difende palla sulla trequarti offensiva e serve Spinazzola, il cui sinistro rasoterra termina a lato alla destra di Bijlow.19:33
70'
Meret sbaglia il rinvio, Malnovskyi serve subito Vitinha che prova il sinistro da posizione defilata senza successo.19:30
68'
Energie moltiplicate per gli uomini di De Rossi che hanno ormai chiuso il Napoli nella propria metà campo da qualche minuto.19:28
66'
Mischia al limite dell'area campana, Malinovskyi ci prova col drop mancino ma non inquadra lo specchio.19:26
66'
E' lo stesso Lobotka a liberare l'area dal cross teso di Malinovskyi. Il Genoa rimane però in zona offensiva.19:26
65'
Lobotka stende Frendrup nei pressi della bandrierina del calcio d'angolo. Massa fischia fallo e salgono i decibel a Marassi per questo corner corto a disposizione dei rossoblu.19:25
64'
Sostituzione Genoa: fuori Lorenzo Colombo, dentro Caleb Ekuban.19:24
63'
OCCASIONE NAPOLI! Juan Jesus lancia Spinazzola nello spazio, l'esterno azzurro entra in area dalla sinistra e pesca Gutierrez in area che centra la porta ma vede la propria conclusione mancina respinta. Sulla ribattuta ci prova Lobotka di prima intenzione senza inquadrare la porta.19:24
61'
Sponda di Hojlund per Spinazzola che calcia però malissimo col destro da dentro l'area.19:21
60'
Sostituzione Napoli: fuori Alessandro Buongiorno, dentro Sam Beukema.19:20
59'
Juan Jesus atterra Vitinha a gioco fermo, Massa lo ammonisce.19:20
57'
GOL! GENOA-Napoli 2-2! Rete di Colombo. Altro errore grave di Buongiorno che si fa soffiare il pallone da Colombo, l'attaccante rossoblu si invola verso Meret e lo batte con un sinistro incrociato rasoterra sul secondo palo.
Cross di Martin dalla sinistra, anticipo fondamentale di Lobotka su Colombo a centro area.19:16
52'
Napoli chiuso nella propria metà campo, grande intensità dei padroni di casa in questo avvio di seconda frazione.19:13
50'
Vasquez ferma la ripartenza di Hojlund, Massa estrae il giallo per il difensore messicano.19:10
49'
Nulla di fatto sul calcio piazzato rossoblu ma gli uomini di De Rossi rimangono in possesso della sfera nel campo avversario.19:10
49'
Vasquez anticipa Giovane vicino allo spigolo dell'area napoletana e viene spinto a terra dall'avversario. Punizione interessante per i padroni di casa.19:09
48'
Marcandalli crossa in area, Gutierrez rischia il controllo ma si salva allontanando il pallone un attimo prima dell'arrivo di Martin.19:08
47'
Spunto di Vergara sulla sinista e cross teso in area, palla troppo alta per tutti che termina in fallo laterale dalla parte opposta.19:07
46'
Si ricomincia!19:05
45'
Sostituzione Napoli: fuori Scott McTominay, dentro Giovane.19:05
Primo tempo emozionante a Marassi con il rigore del Genoa in avvio di match, realizzato da Malinovskyi, il Napoli si scuote e ribalta la situazione nel giro di due minuti. Al 20' Bijlow respinge una conclusione insidiosa di McTominay ma non può nulla sul tap-in di Hojlund, poi è lo stesso scozzese che fulmina il portiere rossoblu con un destro dalla lunga distanza. Rimonta completata per gli ospiti che rischiano però di perdere proprio McTominay per un problema fisico, lo scozzese ha stretto i denti nel finale di frazione ma non è apparso al 100%.18:51
45'+2'
Fine primo tempo. Genoa-Napoli 1-2 dopo la prima frazione. Rete di Malinovskyi su rigore per il Genoa, di Hojlund e McTominay quelle degli ospiti.18:54
45'+2'
OCCASIONE GENOA! Azione avvolgente del Genoa, Norton-Cuffy si porta la palla sul sinistro e calcia dalla distanza, fuori di poco.18:48
45'
Due minuti di recupero.18:45
43'
Si abbassa il ritmo della partita col Napoli che cerca di palleggiare per congelare la situazione, anche a causa del problema fisico di McTominay.18:46
40'
MALINOVSKYI! Sinistro a scendere dell'ucraino dai 30 metri, Meret ci arriva con la mano di richiamo deviando in corner.18:41
40'
Aggressività a tutto campo dei giocatori azzurri, Vergara non lascia partire l'azione del Genoa atterrando fallosamente Vasquez sulla linea laterale.18:41
37'
Si riparte con sia McTominay che Malinovskyi al proprio posto, nel caso dello scozzese sembra che si voglia arrivare almeno all'intervallo per verificarne le condizioni con maggiore calma.18:39
36'
Gioco fermo. Malinovskyi è rimasto a terra dopo un colpo al collo subito da McTominay.18:37
36'
McTominay sembra avere un problema fisico e zoppica vistosamente. Allarme sulla panchina del Napoli con lo staff che manda Giovane a scaldarsi.18:37
35'
McTominay ci prova col destro dal limite, respinto da Marcandalli.18:36
34'
Vergara vince un contrasto di forza con Vasquez, poi sbaglia l'apertura a sinistra a cercare Hojlund. Bijlow recupera il pallone e fa partire la manovra dei suoi.18:35
31'
Malinovskyi, dopo il corner respinto, ci prova al volo col sinistro ma non inquadra lo specchio.18:32
30'
Reazione del Genoa che, da qualche minuto, ha alzato il proprio baricentro e guadagna un corner con il cross di Ellertsson deviato oltre la linea di fondo.18:32
28'
Sponda aerea di Ostigard, Colombo ci prova in acrobazia ma finisce per consegnare il pallone a Meret.18:29
26'
Colombo si crea lo spazio per il tiro dal limite e ci prova col destro. Palla alta sopra la traversa.18:26
24'
Colombo sbraccia su Buongiorno che rimane a terra dopo il colpo ricevuto al volto. Massa assegna il calcio di punizione al Napoli ma il difensore azzurro ha bisogno di qualche secondo extra prima di rialzarsi.18:26
21'
GOL! Genoa-NAPOLI 1-2! Rete di McTominay. Lo scozzese controlla sulla trequarti un passaggio di Rrahmani, elude Mainovskyi e calcia subito in porta col destro a incrociare. Bijlow non ci arriva e i partenopei passano in vantaggio!
GOL! Genoa-NAPOLI 1-1! Rete di Hojlund. Elmas pesca McTominay in verticale al limite dell'area avversaria, lo scozzese impegna Bijlow col destro incrociato, sulla respinta si avventa Hojlund che insacca a porta vuota.18:56
18'
McTominay svetta in area sul tiro dalla bandierina di Elmas, non c'è però forza nella conclusione dello scozzese che viene intercettata dalla difesa rossoblu.18:19
17'
Hojlund prova a saltare Vasquez in area, il messicano tiene nell'uno contro uno ma concede calcio d'angolo agli ospiti.18:18
16'
Ripartenza del Napoli dopo un recupero alto di Vitinha che non ha prodotto nulla in area partenopea, Vergara sbaglia però il controllo e si porta la palla in rimessa laterale.18:17
15'
Continua a macinare gioco il Napoli ma il Genoa, per ora, regge la pressione avversaria.18:16
13'
OCCASIONE NAPOLI! Respinta corta della difesa genoana, McTominay calcia però alle stelle col destro dal cuore dell'area!18:14
12'
Tiro-cross di Hojlund da posizione defilata col destro, Bijlow la blocca in due tempi sul primo palo.18:12
9'
Spinazzola prova il cross dalla sinistra, deviato in corner da Norton-Cuffy.18:10
8'
Prova a ragionare il Napoli ma il Genoa sta pressando a tutto campo, sulle ali dell'entusiasmo derivante dal vantaggio immediato.18:09
6'
Ancora difficoltà per Buongiorno che si salva subendo fallo vicino al lato corto della propria area di rigore.18:07
3'
GOL! GENOA-Napoli 1-0! Rete di Malinovskyi su rigore. L'ucraino prende una lunga rincorsa fintando la botta ma calcia basso e centrale col mancino. Nulla da fare per Meret, tuffatosi alla propria destra.
RIGORE PER IL GENOA! Massa viene chiamato all'on-field review e cambia la propria decisione. Subito un episodio chiave!18:14
Buongiorno sbaglia il tocco all'indietro per Meret, Vitinha anticipa il portiere azzurro che lo atterra in area. Massa indica però rimessa dal fondo.18:44
Si comincia!18:01
Squadre in campo a Marassi, manca pochissimo al fischio iniziale.17:58
Formazione quasi obbligata per Conte che, dopo aver perso anche Di Lorenzo per infortunio, ritrova però Rrahmani e lo schiera dal 1' nel trio con Buongiorno e Juan Jesus. Tra i pali c'è ancora Meret mentre sugli esterni agiranno Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo confermata la coppia Lobotka-McTominay, così come il duo Vergara-Elmas a supporto di Hojlund. Ancora panchina per Lukaku.17:56
De Rossi conferma in blocco la formazione scesa in campo sette giorni fa contro la Lazio. Il trio davanti a Bijlow è quindi formato ancora da Marcandalli, Ostigard e Vasquez, sugli esterni ci sono Norton-Cuffy e Martin, in mezzo al campo quantità e qualità con Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. In avanti ci sono Vitinha e Colombi.17:48
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 3-4-2-1 per gli ospiti. Meret - Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus - Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Vergara, Elmas - Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Beukema, Prisco, De Chiara.17:43
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 3-5-2 per il Grifone. Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin - Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Cornet, Masini.17:40
Dirige il match Massa con Meli e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Manganiello mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Fabbri.17:35
Seppur su un campo "amico", per via del gemellaggio tra le due tifoserie, il Napoli di Antonio Conte affronta oggi un ostacolo importante nel percorso verso la vetta del campionato. Sulla strada dei campioni d'Italia in carica c'è infatti il Genoa di Daniele De Rossi, che nel 2025 ha perso solamente nell'ultimo turno contro la Lazio. Fischio d'inizio alle ore 18.17:59
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Napoli, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:24
