Dirige il match Massa con Meli e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Manganiello mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Fabbri.17:35

De Rossi conferma in blocco la formazione scesa in campo sette giorni fa contro la Lazio. Il trio davanti a Bijlow è quindi formato ancora da Marcandalli, Ostigard e Vasquez, sugli esterni ci sono Norton-Cuffy e Martin, in mezzo al campo quantità e qualità con Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. In avanti ci sono Vitinha e Colombi.17:48

Formazione quasi obbligata per Conte che, dopo aver perso anche Di Lorenzo per infortunio, ritrova però Rrahmani e lo schiera dal 1' nel trio con Buongiorno e Juan Jesus. Tra i pali c'è ancora Meret mentre sugli esterni agiranno Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo confermata la coppia Lobotka-McTominay, così come il duo Vergara-Elmas a supporto di Hojlund. Ancora panchina per Lukaku.17:56

Primo tempo emozionante a Marassi con il rigore del Genoa in avvio di match, realizzato da Malinovskyi, il Napoli si scuote e ribalta la situazione nel giro di due minuti. Al 20' Bijlow respinge una conclusione insidiosa di McTominay ma non può nulla sul tap-in di Hojlund, poi è lo stesso scozzese che fulmina il portiere rossoblu con un destro dalla lunga distanza. Rimonta completata per gli ospiti che rischiano però di perdere proprio McTominay per un problema fisico, lo scozzese ha stretto i denti nel finale di frazione ma non è apparso al 100%.18:51

PREPARTITA

Genoa - Napoli è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Napoli sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 288 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 42 Espulsioni 4 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2

Attualmente il Genoa si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 49 punti (frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 29 gol e ne ha subiti 37; il Napoli ha segnato 36 gol e ne ha subiti 23.

La partita di andata Napoli - Genoa si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Genoa ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Bologna e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Juventus e la Fiorentina ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 3-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 8 gol.

Genoa e Napoli si sono affrontate 105 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 26 volte, il Napoli ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Genoa-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 sfide contro il Genoa in Serie A (16V, 8N); l'unico successo del Grifone nel periodo contro i partenopei risale al 6 febbraio 2021 al Ferraris (2-1 con una doppietta dell'ex Goran Pandev).

Nelle ultime sette gare al Ferraris tra Genoa e Napoli in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 24 reti totali nel periodo (3.4 di media a match) - nel periodo cinque successi dei campani, un pareggio e una vittoria dei liguri.

Il Genoa arriva da successi casalinghi di fila in campionato contro Cagliari e Bologna; l'ultima volta che il Grifone ha vinto tre gare consecutive al Ferraris in Serie A risale a un anno fa, ovvero al periodo tra gennaio e febbraio 2025.

Il Genoa ha guadagnato solo due punti nelle ultime 11 sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A; tuttavia uno di questi due punti è arrivato proprio contro il Napoli (2-2 lo scorso 11 maggio al Maradona).

Il Napoli ha perso 8 delle 16 trasferte ufficiali in questa stagione (6V, 2N); tra le squadre di questa Serie A, nessuna ha registrato più sconfitte fuori casa nel 2025/26 tra tutte le competizioni (otto anche Lecce e Fiorentina).

Antonio Conte ha perso 5 delle 12 trasferte in questa Serie A (6V, 1N); solamente una volta in carriera il tecnico salentino ha registrato più sconfitte fuori casa in campionato (tra Serie A, Serie B e Premier League): 6 nel 2017/18 con il Chelsea (ma in 19 partite).

Sfida tra la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio d'angolo (Genoa, otto) e quella che ne ha concessi meno da questa situazione di gioco (Napoli, uno) nella Serie A 2025/26.

Questa sarà la prima sfida da allenatori tra Daniele De Rossi e Antonio Conte in Serie A; i due si sono già affrontati una volta da calciatori nel massimo campionato: nel successo 4-0 della Roma contro la Juventus l'8 febbraio 2004 all'Olimpico.

Ruslan Malinovskyi ha segnato in entrambe le ultime due presenze in campionato contro Bologna e Lazio; l'ucraino potrebbe trovare la rete in tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta in carriera, dopo l'aprile 2021 (contro Juventus, Roma e Bologna in quel caso con la maglia dell'Atalanta).

Dopo aver realizzato una doppietta contro la Cremonese lo scorso 28 dicembre, Rasmus Højlund è rimasto a secco di gol in tutte le sue sette presenze in Serie A nel 2026; nel nuovo anno solare, infatti, nessun giocatore ha tentato più tiri totali del danese senza segnare nel torneo: 15, al pari di Jesús Rodríguez.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: