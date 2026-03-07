Testa al campionato per l'Atalanta ma con un occhio di riguardo alla Champions. Martedì ci sarà infatti il prestigioso ottavo di andata contro il Bayern Monaco ma oggi è l'Udinese l'avversario da affrontare per reagire alla sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo e per rimanere in lotta per un piazzamento europeo nella prossima stagione. Gli uomini di Runjaic invece si presentano alla New Balance Arena per portare via un altro scalpo eccellente in campionato dopo quelli di Inter, Napoli e Roma. Fischio d'inizio alle ore 18.17:40

Dirige il match Rapuano con Costanzo e Mastrodonato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ferrieri Caputi mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Meraviglia.17:41

Palladino sceglie Bellanova e Bernasconi per le corsie esterne, Zalewski e Zappacosta partono dunque dalla panchina. In avanti c'è Scamacca dal 1' con Samardzic e Sulemana a supportarlo. Non c'è De Roon in mezzo al campo ma Musah, autore del 2-2 nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio in settimana, con Pasalic. Il trio davanti a Carnesecchi è formato da Kossounou, Hien e Kolasinac, preferiti a Djimsiti e Ahanor.17:47

Runjaic conferma Davis e Zaniolo in avanti dopo il 3-0 sulla Fiorentina, così come Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski a centrocampo con Atta che non trova posto nell'undici titolare. Sugli esterni ci saranno Ehizibue e Kamara che prende il posto di Zemura a sinistra. In difesa è ancora assente per infortunio Solet, con Kabasele e Kristensen oggi tocca a Mlacic, all'esordio dal primo minuto.18:00

Poche emozioni nella prima frazione alla New Balance Arena, l'Udinese imbriglia l'Atalanta e colpisce nel finale su calcio da fermo con lo stacco di Kristensen su assist dalla bandierina di Zaniolo. Atalanta troppo prevedibile e sterile per impensierire la squadra di Runjaic, ben organizzata e sin qui più che solida.18:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Udinese? La gara tra Atalanta e Udinese si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Atalanta - Udinese? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Udinese sarà Marco Di Bello Dove si gioca Atalanta - Udinese? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Udinese? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Udinese? La gara tra Atalanta e Udinese si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Udinese? I marcatori dell'Atalanta sono stati Gianluca Scamacca al 75', 79' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Thomas Kristensen al 39' e Keinan Davis al 55'

PREPARTITA

Atalanta - Udinese è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Udinese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 140 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 19 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3 08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1 21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 39 gol e ne ha subiti 26; l'Udinese ha segnato 33 gol e ne ha subiti 41.

La partita di andata Udinese - Atalanta si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa l'Atalanta ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 2-1 mentre L'Udinese ha incontrato la Fiorentina vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 9 gol.

Atalanta e Udinese si sono affrontate 83 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 26 volte, l'Udinese ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Atalanta-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0, 1° novembre 2025) e potrebbe battere la Dea per almeno due match di fila per la prima volta dal 2006 (serie arrivata a tre).

L'Atalanta non ha segnato nelle ultime due sfide contro l'Udinese - dopo essere rimasta a secco solo in una delle precedenti 19 gare contro i friulani - e potrebbe arrivare ad almeno tre match consecutivi senza trovare la rete per la prima volta dal 2012 contro i bianconeri.

L'Atalanta ha vinto sei delle ultime otto gare interne contro l'Udinese in Serie A (2N), segnando quasi il quadruplo delle reti dei friulani in questo parziale (19-5).

L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 gare in Serie A (7V, 2N), la più recente (1-2 vs Sassuolo), e in questo campionato solo una volta ha incassato due sconfitte consecutive: una serie di tre lo scorso novembre, ossia le ultime due con Ivan Juric e la prima con Raffaele Palladino alla guida.

L'Udinese ha ritrovato il successo (3-0 vs Fiorentina), dopo tre sconfitte consecutive in Serie A; solo una volta i friulani hanno vinto almeno due gare di fila senza subire gol nella gestione Kosta Runjaic, tra febbraio e marzo 2025 (vs Empoli, Lecce e Parma).

L'Udinese ha perso 1-0 nell'ultima trasferta, contro il Bologna, e dall'inizio dello scorso campionato solo due volte è rimasta per due gare esterne di fila senza segnare, la più recente lo scorso aprile (vs Genoa e Torino).

L'Atalanta è l'unica squadra ad aver subito una sola rete nel quarto d'ora iniziale sia del primo che del secondo tempo, mentre l'Udinese nel frangente 46'-60' ha subito otto reti, record negativo al pari di Fiorentina e Sassuolo in questo campionato.

Mario Pasalic ha segnato quattro reti contro l'Udinese in Serie A, di cui tre in gare casalinghe; il croato ha preso parte a tre marcature (due gol, un assist) nelle ultime quattro gare interne e potrebbe andare a segno in due presenze di fila in casa per la prima volta da febbraio 2024 in campionato.

Nessun attaccante ha preso parte a più gol di Nikola Krstovic in questo campionato da inizio 2026: sei, frutto di cinque reti e un assist. Tuttavia, l'Udinese è una delle due squadre (assieme al Napoli) che il montenegrino ha affrontato più volte (cinque) in Serie A senza alcun coinvolgimento attivo.

Keinan Davis ha preso parte a 11 gol (otto reti, tre assist) in questo campionato, in 23 presenze, ossia le stesse gare giocate nell'intera scorsa Serie A chiusa con due gol e un passaggio vincente; l'attaccante dell'Udinese potrebbe, inoltre, andare a segno per due gare di fila per la prima volta nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: