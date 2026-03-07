Emozioni a non finire alla New Balance Arena. L'Udinese chiude il primo tempo avanti grazie al gol di Kristensen su assist di Zaniolo, poi sembra chiudere la gara col 2-0 di Davis, arrivato subito dopo un palo clamoroso di Scamacca. Palladino sceglie di sbilanciare la propria squadra e viene premiato. Scamacca ne segna due di testa nel giro di quattro minuti, Okoye salva alla grande su un diagonale di Krstovic poi nel finale viene ancora fuori l'Udinese che, negli spazi lasciati dalla difesa di casa, va vicino alla vittoria con Buksa e Ekkelenkamp.
Con il pareggio di stasera, l'Atalanta sale a quota 46, meno uno dalla Juventus ma meno cinque dal quarto posto occupato dal Como e in attesa della gara di domani della Roma che potrebbe mandare i bergamaschi a meno otto. L'Udinese si porta a 36, meno due dal Sassuolo e più due sulla Lazio, entrambe con una gara in meno.
Nel prossimo turno, dopo l'impegno di Champions contro il Bayern Monaco, l'Atalanta affronterà l'Inter a San Siro. Per l'Udinese c'è invece la Juventus in casa.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Udinese 2-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.20:04
90'+7'
Triplice fischio di Rapuano. Atalanta-Udinese termina 2-2. Reti di Kristensen e Davis per gli ospiti, doppietta di Scamacca per la Dea.19:55
90'+7'
Si gioca ben oltre i cinque di recupero inizialmente concessi da Rapuano.19:55
90'+6'
Assedio finale della squadra di Palladino, respinge però tutto la difesa ospite.19:53
90'+4'
OCCASIONE UDINESE! Dormita della difesa nerazzurra, Ekkelenkamp riceve palla nel cuore dell'area ma perde il tempo per la battuta col sinistro e quando lo ritrova viene murato dalla difesa di casa.20:10
90'+2'
Destro di Miller dalla lunga distanza, ampiamente fuori.19:50
90'
Cinque minuti di recupero.19:50
89'
OCCASIONE UDINESE! Buksa, dopo un tocco di prima di Miller, si libera in area atalantina con un tunnel ai danni di Zappacosta, Carnesecchi è però reattivo e gli toglie il pallone al momento della battuta col sinistro.19:48
89'
Scintille in area udinese tra Scamacca e Kabasele, Rapuano fatica per far mantenere la calma ai due ma non estrae cartellini.19:46
87'
Sostituzione Atalanta: fuori Sead Kolasinac, dentro Berat Djimsiti.19:45
87'
Cross morbido di Bernasconi dalla sinistra, Krstovic riesce soltanto a sfiorare di testa dal dischetto del rigore.19:45
86'
ATTA! Destro improvviso dalla lunga distanza di Atta, palla fuori ma a un soffio dall'incrocio dei pali alla destra di Carnesecchi.19:44
84'
OCCASIONE ATALANTA! Dialogo nello stretto tra Scamacca e Krstovic, il montenegrino calcia subito in porta col destro dalla distanza trovando una gran risposta di Okoye a dirgli di no.19:42
82'
Girata volante di Krstovic da dentro l'area, conclusione debole che finisce fuori alla destra di Okoye.19:40
82'
Udinese in netta difficoltà in questo finale con l'Atalanta che spinge a tutta per provare a vincerla.19:40
80'
Sostituzione Udinese: esce Hassane Kamara, entra Juan Arizala.19:38
79'
GOL! ATALANTA-Udinese 2-2! Rete di Scamacca. Krstovic impegna Okoye con un destro basso sul primo palo, sulla respinta si avventa Scamacca che anticipa Ehizibue di testa e batte il portiere bianconero. Rimonta nerazzurra grazie alla doppietta del proprio numero nove.
Sostituzione Udinese: esce Keinan Davis, entra Adam Buksa.19:33
75'
GOL! ATALANTA-Udinese 1-2! Rete di Scamacca. Cross perfetto di Zalewski dalla sinistra e incornata implacabile di Scamacca, lasciato colpevolmente libero al limite dell'area piccola. La Dea riapre il match!
Palla dentro di Zalewski dalla sinistra, respinta corta dalla difesa ospite sui piedi di Zappacosta che conclude però male di prima intenzione. Atalanta che rimane comunque in attacco.19:33
73'
Si abbassa il ritmo dell'Atalanta che dopo aver prodotto uno sforzo prolungato ora fa più fatica a proporsi nella metà campo avversaria.19:31
70'
Cross di Zappacosta sul secondo palo, troppo lento e facile preda di Okoye.19:28
69'
Udinese sotto pressione, l'Atalanta continua ad attaccare con tutti i propri uomini nella metà campo bianconera.19:26
67'
Bernasconi prende posizione su Ehizibue e guadagna un fallo nei pressi della bandierina di sinistra del corner. Occasione da fermo per l'Atalanta che sta provando a mettere in campo tutte le proprie risorse per riaprire la gara.19:25
66'
Okoye ammonito per perdita di tempo.19:28
66'
OCCASIONE ATALANTA! Scamacca manda Zappacosta nello spazio, il cross basso dell'ex Chelsea trova Krstovic in anticipo sul primo palo che non inquadra però la porta in girata.19:24
64'
Cross basso di Krstovic dalla destra in area piccola. Okoye fa buona guardia bloccando a terra la sfera.19:21
62'
Sostituzione Udinese: esce Jakub Piotrowski, entra Lennon Miller.19:20
62'
Sostituzione Udinese: fuori Nicolò Zaniolo, dentro Arthur Atta.19:20
62'
OCCASIONE UDINESE! Davis porta palla centralmente, entra in area e apre a sinistra per Kamara che libera il sinistro trovando però solo l'esterno della rete.19:20
61'
Scamacca ci prova in girata al volo su assist di testa di Zappacosta, respinto dal muro bianconero.19:19
59'
OCCASIONE ATALANTA! Traversone di Bernasconi dalla sinistra, Sulemana ci prova in torsione di testa ma non inquadra lo specchio.19:16
57'
Sostituzione Atalanta: fuori anche Lazar Samardzic, dentro Nikola Krstovic.19:15
57'
Sostituzione Atalanta: cambio tattico per Palladino che toglie Odilon Kossounou per inserire Nicola Zalewski.19:15
57'
Sostituzione Atalanta: fuori Raoul Bellanova, dentro Davide Zappacosta.19:14
55'
GOL! Atalanta-UDINESE 0-2! Rete di Davis. Tripla occasione per l'Udinese, Kolasinac salva prima anticipando Davis, poi murando Zarraga a botta sicura ma non può nulla su Davis che intercetta la respinta e fredda Carnesecchi con un sinistro a giro imparabile.
Intervento in ritardo di De Roon su Piotrowski. Rapuano estrae il giallo per il capitano nerazzurro.19:10
50'
PALO DI SCAMACCA! Palla orizzontale di Pasalic, l'attaccante nerazzurro si gira in un fazzoletto e centra la base del palo col destro dalla distanza.19:08
48'
Sinistro di De Roon senza troppe pretese, palla a fondo campo e rimessa per l'Udinese.19:06
47'
Due calci d'angolo in serie per l'Atalanta che non riesce a sfruttarli.19:04
46'
Si ricomincia!19:03
45'
Sostituzione Atalanta: fuori Yunus Musah, dentro Marten de Roon.19:04
45'
Sostituzione Udinese: fuori Branimir Mlacic, dentro Oier Zarraga.19:04
Poche emozioni nella prima frazione alla New Balance Arena, l'Udinese imbriglia l'Atalanta e colpisce nel finale su calcio da fermo con lo stacco di Kristensen su assist dalla bandierina di Zaniolo. Atalanta troppo prevedibile e sterile per impensierire la squadra di Runjaic, ben organizzata e sin qui più che solida.18:50
45'+2'
Fine primo tempo. Udinese in vantaggio grazie alla rete di Kristensen al 39'.18:48
45'+2'
Scamacca ci prova di testa ma non inquadra lo specchio dal cuore dell'area bianconera.18:47
45'+1'
Scamacca serve Samardzic col tacco, il numero 10 nerazzurro ci prova col destro dalla distanza trovando però una deviazione in corner.18:47
45'
Un minuto di recupero.18:45
44'
Serie di cross dell'Atalanta in area avversaria, la difesa ospite respinge però tutto.18:44
42'
Bellanova va via a Kamara che riesce però a toccare il pallone con la punta del piede, salvando i suoi e concedendo un corner all'Atalanta.18:43
39'
GOL! Atalanta-UDINESE 0-1! Rete di Kristensen. Corner di Zaniolo a rientrare, Kristensen sovrasta Kossounou e insacca di testa da due passi. Udinese in vantaggio!
Cross di Zaniolo dalla sinistra, troppo alto per tutti ma Bernasconi lo tocca in corner con Ehizibue in agguato alle sue spalle.18:39
37'
Sulemana prova il cross dalla destra, la palla sbatte sul braccio di Mlacic e termina in corner. Rapuano non fischia fallo, la sala VAR conferma dopo un rapido silent-check.18:38
35'
Scontro in area bianconera tra Scamacca e Kabasele, il secondo rimane a terra dopo un colpo alla testa. Rapuano prima lascia correre, poi ferma tutto ma senza ravvisare alcun fallo dell'attaccante nerazzurro.18:36
33'
Situazione di stallo in campo con le due squadre che si stanno sostanzialmente annullando a vicenda.18:34
30'
Atalanta che insiste con i palloni in profondità per Bellanova, finora sempre anticipato e fermato da Kamara.18:31
29'
Nulla di fatto per gli ospiti sul tiro dalla bandierina dalla sinistra, l'Atalanta non riesce a ripartire ma guadagna una rimessa dal fondo.18:29
28'
Tiro-cross di Zaniolo col mancino a giro dalla destra, Carnesecchi deve metterci le mani per evitare rischi. Altro corner per l'Udinese.18:28
27'
Guadagna campo l'Udinese che prova a gestire il possesso nel campo atalantino, guadagnando poi un calcio d'angolo con Ehizibue.18:27
25'
Davis lotta con Hien e lo costringe al fallo. Gran lavoro dell'attaccante inglese che fa così alzare il baricentro ai suoi.18:25
23'
Scarico di Pasalic per Bernasconi che calcia però altissimo dai 20 metri col sinistro.18:23
22'
Recupero alto di Ekkelenkamp che poi sbaglia però totalmente il cross in area per Davis dalla sinistra.18:22
20'
Sulemana sfida Mlacic in velocità e costringe l'avversario al fallo. Rapuano estrae il giallo per il difensore croato.18:20
18'
Hien colpisce in area piccola con la spalla, la palla finisce fuori dallo specchio.18:19
18'
Samardzic calcia addosso a Kamara, altro corner per l'Atalanta.18:18
18'
Cross di Sulemana dalla sinistra, troppo alto per Scamacca ma Okoye lo tocca comunque in calcio d'angolo per evitare rischi.18:18
17'
Attacca ancora l'Atalanta che non sta lasciando respirare l'Udinese in questa fase.18:17
14'
Bernasconi mette in mezzo dalla sinistra, Bellanova viene disturbato da Kamara sul secondo palo e riesce solo a toccare il pallone a fondo campo.18:15
12'
Primo corner del match per l'Atalanta, al difesa ospite respinge il pallone messo in area da Samardzic, poi Musah conclude debolmente da fuori. Il possesso torna all'Udinese che ripartirà da una rimessa dal fondo.18:13
10'
Samardzic pesca Scamacca in verticale, controllo e destro immediato del numero 9 nerazzurro e palla fuori di poco alla sinistra di Okoye.18:11
8'
Altro richiamo verbale per Mlacic da parte di Rapuano dopo un intervento irruento su Sulemana.18:09
7'
Kristensen rischia il dribbling su Scamacca, la palla carambola però sull'attaccante atalantino e termina a fondo campo.18:08
6'
OCCASIONE UDINESE! Zaniolo va via a tre giocatori sulla sinistra, crossa in area per Davis che viene anticipato, sulla respinta si avventa Ehizibue che sfiora il palo alla sinistra di Carnesecchi con un destro basso e teso.18:07
5'
Atalanta pericolosa in area avversaria con Sulemana che penetra dalla sinistra ma Musah non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, poi Bellanova prova un tiro-cross morbido che finisce sulla parte superiore della rete bianconera.18:06
4'
Sulemana si allunga il pallone per andare via a Mlacic che lo atterra fallosamente. Rapuano richiama verbalmente il difensore croato.18:05
3'
Palla di Sulemana in area per Musah che non riesce a controllarla. Rimessa dal fondo per l'Udinese.18:03
2'
Gestione del primo possesso da parte dell'Atalanta, l'Udinese pressa a tutto campo in questo avvio.18:02
Si comincia!18:00
Runjaic conferma Davis e Zaniolo in avanti dopo il 3-0 sulla Fiorentina, così come Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski a centrocampo con Atta che non trova posto nell'undici titolare. Sugli esterni ci saranno Ehizibue e Kamara che prende il posto di Zemura a sinistra. In difesa è ancora assente per infortunio Solet, con Kabasele e Kristensen oggi tocca a Mlacic, all'esordio dal primo minuto.18:00
Palladino sceglie Bellanova e Bernasconi per le corsie esterne, Zalewski e Zappacosta partono dunque dalla panchina. In avanti c'è Scamacca dal 1' con Samardzic e Sulemana a supportarlo. Non c'è De Roon in mezzo al campo ma Musah, autore del 2-2 nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio in settimana, con Pasalic. Il trio davanti a Carnesecchi è formato da Kossounou, Hien e Kolasinac, preferiti a Djimsiti e Ahanor.17:47
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-2 per i friulani. Okoye - Kristensen, Kabasele, Mlacic - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara - Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Zarraga, Gueye, Atta, Bayo, Buksa, Arizala, Camara, Miller.17:45
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-2-1 per gli uomini di Palladino. Carnesecchi - Kossounou, Hien, Kolasinac - Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Sulemana - Scamacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Bakker, De Roon, Djimsiti, Vavassori, Levak, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic.17:44
Dirige il match Rapuano con Costanzo e Mastrodonato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ferrieri Caputi mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Meraviglia.17:41
Testa al campionato per l'Atalanta ma con un occhio di riguardo alla Champions. Martedì ci sarà infatti il prestigioso ottavo di andata contro il Bayern Monaco ma oggi è l'Udinese l'avversario da affrontare per reagire alla sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo e per rimanere in lotta per un piazzamento europeo nella prossima stagione. Gli uomini di Runjaic invece si presentano alla New Balance Arena per portare via un altro scalpo eccellente in campionato dopo quelli di Inter, Napoli e Roma. Fischio d'inizio alle ore 18.17:40
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Udinese, gara valida per il 28esimo turno del campionato di Serie A 2025/26.17:35
PREPARTITA
Atalanta - Udinese è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Udinese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 39 gol e ne ha subiti 26; l'Udinese ha segnato 33 gol e ne ha subiti 41. La partita di andata Udinese - Atalanta si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa l'Atalanta ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 2-1 mentre L'Udinese ha incontrato la Fiorentina vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 9 gol.
Atalanta e Udinese si sono affrontate 83 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 26 volte, l'Udinese ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Atalanta-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0, 1° novembre 2025) e potrebbe battere la Dea per almeno due match di fila per la prima volta dal 2006 (serie arrivata a tre).
L'Atalanta non ha segnato nelle ultime due sfide contro l'Udinese - dopo essere rimasta a secco solo in una delle precedenti 19 gare contro i friulani - e potrebbe arrivare ad almeno tre match consecutivi senza trovare la rete per la prima volta dal 2012 contro i bianconeri.
L'Atalanta ha vinto sei delle ultime otto gare interne contro l'Udinese in Serie A (2N), segnando quasi il quadruplo delle reti dei friulani in questo parziale (19-5).
L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 gare in Serie A (7V, 2N), la più recente (1-2 vs Sassuolo), e in questo campionato solo una volta ha incassato due sconfitte consecutive: una serie di tre lo scorso novembre, ossia le ultime due con Ivan Juric e la prima con Raffaele Palladino alla guida.
L'Udinese ha ritrovato il successo (3-0 vs Fiorentina), dopo tre sconfitte consecutive in Serie A; solo una volta i friulani hanno vinto almeno due gare di fila senza subire gol nella gestione Kosta Runjaic, tra febbraio e marzo 2025 (vs Empoli, Lecce e Parma).
L'Udinese ha perso 1-0 nell'ultima trasferta, contro il Bologna, e dall'inizio dello scorso campionato solo due volte è rimasta per due gare esterne di fila senza segnare, la più recente lo scorso aprile (vs Genoa e Torino).
L'Atalanta è l'unica squadra ad aver subito una sola rete nel quarto d'ora iniziale sia del primo che del secondo tempo, mentre l'Udinese nel frangente 46'-60' ha subito otto reti, record negativo al pari di Fiorentina e Sassuolo in questo campionato.
Mario Pasalic ha segnato quattro reti contro l'Udinese in Serie A, di cui tre in gare casalinghe; il croato ha preso parte a tre marcature (due gol, un assist) nelle ultime quattro gare interne e potrebbe andare a segno in due presenze di fila in casa per la prima volta da febbraio 2024 in campionato.
Nessun attaccante ha preso parte a più gol di Nikola Krstovic in questo campionato da inizio 2026: sei, frutto di cinque reti e un assist. Tuttavia, l'Udinese è una delle due squadre (assieme al Napoli) che il montenegrino ha affrontato più volte (cinque) in Serie A senza alcun coinvolgimento attivo.
Keinan Davis ha preso parte a 11 gol (otto reti, tre assist) in questo campionato, in 23 presenze, ossia le stesse gare giocate nell'intera scorsa Serie A chiusa con due gol e un passaggio vincente; l'attaccante dell'Udinese potrebbe, inoltre, andare a segno per due gare di fila per la prima volta nella competizione.
