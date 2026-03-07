Il Como espugna la Unipol Domus e ottiene 3 punti pesantissimi in ottica Champions League. Sblocca la partita nel primo tempo Baturina al 14° minuto. Nella ripresa il Cagliari pareggia con il colpo di testa di Esposito al 56° e la partita rimane in bilico fino al minuto 76, quando il capitano dei lariani, Da Cunha, scaglia un missile all'incrocio dei pali.
Continua la striscia senza vittorie per il Cagliari. I rossoblu rimangono ancorati a 30 punti e al 13° posto in classifica. Il prossimo impegno di campionato vedrà gli isolani ospitati dal Pisa.
Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Fabregas. Un Como da sogno aggancia la Roma a quota 51 punti in attesa dei risultati delle altre partite di questa giornata. Nel prossimo turno di campionato, a Como, andrà in scena proprio il duello Champions tra biancoblu e giallorossi.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive.17:01
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLA UNIPOL DOMUS! Cagliari-Como 1-216:57
90'+6'
Altro fallo subito da Butez. Il Como guadagna secondi preziosissimi.16:56
90'+5'
Ultima chance per il Cagliari che ha a disposizione un calcio piazzato dalla trequarti destra.16:55
90'+3'
Altro cross da destra per il Cagliari. Pavoletti frana su Butez. Fallo.16:54
90'+2'
Trova spazio il Cagliari con Zappa sulla destra. Cross per Pavoletti ma arriva la chiusura della difesa lariana.16:52
90'+1'
Va Morata a calciare il piazzato dal limite. Palla sopra la traversa.16:51
90'
6 minuti di recupero.16:50
89'
Contropiede Como guidato da Jesus Rodriguez. Dossena spende il fallo e il cartellino giallo.16:50
88'
Dura appena nove minuti la partita di Idrissi. Pisacane costretto al cambio.16:49
87'
5° sostituzione Cagliari. Esce Riyad Idrissi ed entra Leonardo Pavoletti.16:49
86'
BUTEZ DECISIVO! Grande parata del francese sulla conclusione ravvicinata di Adopo. Palla in angolo e rsiultato salvato.16:47
83'
Ramon scivola per fermare Idrissi sulla fascia sinistra. Secondo Marinelli non colpisce il pallone e lo ammonisce.16:44
82'
Angolo Cagliari. Zappa spizza dal primo verso il secondo palo ma non arriva nessun compagno a deviare verso la porta difesa da Butez.16:42
81'
5° sostituzione Como. Esce Martin Baturina ed entra Sergi Roberto.16:41
81'
4° sostituzione Como. Esce Alberto Moreno ed entra Álex Valle.16:41
81'
3° sostituzione Como. Esce Nico Paz ed entra Diego Carlos.16:41
78'
4° sostituzione Cagliari. Esce Juan Rodríguez ed entra Riyad Idrissi.16:39
78'
3° sostituzione Cagliari. Esce Joseph Liteta ed entra Semih Kiliçsoy.16:39
78'
2° sostituzione Cagliari. Esce Sebastiano Esposito ed entra Yael Trepy.16:38
76'
GOOL!! Cagliari-COMO 1-2!! Rete di Da Cunha! Gol strepitoso per il vantaggio del Como. Van Der Brempt appoggia a Da Cunha che da destra prende la mira e scaglia un missile all'incrocio dei pali.
Occasione per Nico Paz che viene servito a centro area ma non riesce ad indirizzare di testa.16:35
73'
1° sostituzione Cagliari. Esce Ze Pedro ed entra Gabriele Zappa.16:33
71'
Altro giallo estratto da Marinelli per simulazione. Esposito va a terra nel tentativo di superare Ramon ma per il direttore di gara non c'è fallo. Rimane qualche dubbio.16:33
70'
Esposito prova a girare a memoria per Palestra che scatta centralmente. Palla troppo lunga.16:31
68'
Fa densità in attacco il Como ma il Cagliari si copre bene. Vojvoda cerca lo spunto in area ma viene triplicato.16:29
65'
Palestra ammonito per simulazione. Sembra che sia l'esterno ad allargare la gamba per cercare il contatto con l'avversario in area di rigore.16:27
65'
Palla lunga per Morata che controlla di petto a centro area ma non trova il tempo per la conclusione.16:25
64'
Ci prova subito Morata che tenta la conclusione in acrobazia dal limite dell'area piccola. Palla deviata in corner da Juan Rodriguez.16:24
62'
2° sostituzione Como. Esce Tasos Douvikas ed entra Álvaro Morata.16:22
62'
Da Cunha scucchiaia dal limite ma la palla risulta troppo lunga. Nessun problema per Caprile.16:22
61'
Spinge ora il Como. Vojvoda conquista un corner da destra. 16:21
59'
Giocata di Nico Paz che disoriente due avversari al limite e calcia forte col mancino. Ze Pedro abbattuto dalla conclusione dell'argentino.16:20
57'
Il Cagliari colpisce nel momento migliore degli avversari e rimette il risultato in parità.16:19
56'
GOOL!! CAGLIARI-Como 1-1!! Rete di Sebastiano Esposito! Palestra scende a destra come un treno e crossa sul secondo palo. Obert di pri a intenziona rimette al centro dove Esposito si tuffa e colpisce di testa angolando vicino al palo. Butez tocca ma non riesce a togliere il pallone dalla porta.
Aumenta la pressione del Como che sembra aver trovato maggiore fluidità nella manovra.16:15
51'
Palla orizzontale sanguinosa della difesa sarda. Jesus Rodriguez si avventa sul pallone e calcia col destro dal limite dell'area. Conclusione sopra la traversa.16:11
50'
Douvikas attacca la profondità e viene servito sul corridoio. Il tocco del greco verso il centro dell'area è impreciso e la palla termina sul fondo.16:11
49'
Cross dalla destra di Palestra verso il secondo palo. Scontro tra Sulemana ed Esposito che si ostacolano involontariamente.16:09
48'
Grande controllo di Palestra che riceve sulla destra. Chiude in rimessa laterale Alberto Moreno.16:09
46'
SI RIPARTE! Il primo pallone del secondo tempo verrà giocato dal Cagliari.16:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:52
Sta decidendo la partita il gol di Baturina al 14° minuto di gioco. La partita non ha finora regalato particolari emozioni con le squadre che si rispettano molto e non si sbilanciano. Perrone sostituito per una noia muscolare.15:51
45'+3'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Cagliari-Como 0-115:50
45'+2'
Dossena anticipa Douvikas ma sbraccia. Colpo involontario sul viso del greco e punizione dalla trequarti per il Como.15:49
45'
3 minuti di recupero.15:46
43'
Continua, dall'inizio di partita, il duello tra Folorunsho e Ramon.15:46
42'
Possibile contropiede per il Cagliari che allontana su un calcio piazzato calciato Da Cunha. Non concretizzato il vantaggio, ancora fuorigioco per i sardi.15:44
39'
Bellissima palla di Da Cunha che trova Jesus Rodriguez mandando in verticale. Da posizione defilata a sinistra, Rodriguez calcia forte verso la porta ma manca lo specchio.15:42
38'
Tentativo forzato di Folorunsho che dal limite si gira per calciare col destro senza trovare forza e precisione.15:40
37'
Folorunsho trova spazio a sinistra dopo un liscio di Ramon. Il difensore spagnolo recupera subito e raggiunge l'avversario sul fondo mettendo palla in rimessa laterale.15:39
36'
1° sostituzione Como. Esce Máximo Perrone ed ernta Mërgim Vojvoda.15:37
35'
Partita dai ritmi piuttosto bassi finora, ma che vive di fiammate.15:36
34'
Stringe i denti e torna in campo Perrone.15:35
32'
Ancora a terra Perrone. Un colpo subito sul quadricipite sta condizionando la partita del centrocampista lariano.15:35
31'
Insiste il Cagliari. Azione prolungata dei padroni di casa che stazionano nell'area del Como. Palla bassa di Palestra per Sulemana che da ottima posizione liscia completamente.15:33
29'
Buona azione del Cagliari che muove bene il pallone. Van Der Brempt è abile nell'anticipare Esposito e a prendersi il fallo.15:32
28'
Il gioco riprende dopo due minuti di stop a causa di un colpo subito da Perrone.15:30
26'
Buon calcio piazzato conquistato da Sulemana. Intervento falloso di Perrone.15:27
25'
Incursione centrale di Perrone che arriva al limite e serve Douvikas. Il greco è lento nel rientrare dal fuorigioco.15:26
23'
Azione veloce del Como. Da Cunha riesce a crossare da destra ma trova la respinta di Juan Rodriguez. 15:25
22'
Folorunsho pizzicato ancora una volta in fuorigioco. Altissima la linea del Como.15:23
21'
Ramon va in profondità a cercare Nico Paz. Copre bene la difesa isolana. 15:22
17'
Palla per Nico Paz che salta secco l'avversario toccando di esterno. Sempre con l'esterno serve Baturina che perde palla e commette fallo in pressione.15:20
15'
In questo momento il Como raggiunge la Roma a 51 punti.15:20
14'
GOOL!! Cagliari-COMO 0-1!! Rete di Martin Baturina! Palla persa dal Cagliari in fase di impostazione. Nico Paz manda in verticale per Da Cunha che prova a calciare ma mastica malamente. Il pallone arriva a Baturina che da posizione centrale manda nell'angolino basso.
Lavoro sporco di Esposito che rientra, ruba palla a Nico Paz e prende calcio di punizione.15:13
11'
Butez è il primo difensore della propria squadra. Il Como tiene la linea altissima e il suo portiere interviene su tutti i lanci lunghi tentati dagli avversari.15:13
8'
Nico Paz prova il primo spunto della sua partita e sfida Sulemana sulla trequarti. Duello dominato dal centrocampista rossoblu.15:10
7'
Cross, interessante, di Palestra per Sulemana. Il ghanese non riesce a raggiungere il pallone sul secondo palo.15:09
5'
Palestra punta Alberto Moreno e riesce a mettere il cross da destra. Butez in presa alta.15:06
3'
Lancio lungo a cercare Folorunsho che si trova al di la della linea di metà campo. Difesa del Como ben schierata e trappola del fuorigioco riuscita.15:05
1'
Il Cagliari cerca subito la corsa di Palestra sulla destra. Butez, che agisce ben al di fuori dalla propria area, anticipa l'esterno rossoblu.15:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Marinelli e il Como muove il primo pallone del match.15:01
I giocatori fanno la loro uscita dal tunnel della Unipol Domus. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Cagliari-Como!14:58
Sorprese su entrambi i fronti per quanto riguarda il reparto offensivo. Pisacane preferisce Esposito a Kilicsoy con Folorunsho ad agire da seconda punta. Nel Como Diao sembrava destinato ad avere una maglia da titolare ma partirà dalla panchina. L'attacco lariano è affidato al Douvikas con Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle sue spalle.15:01
A disposizione Como. Tornqvist, Cavlina, Vigorito, Caqueret, Goldaniga, Kuhn, Lahdo, Morata, Sergi Roberto, Carlos, Smolcic, Alex Valle, Vojvoda.15:00
FORMAZIONE UFFICIALE COMO. 4-2-3-1. Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.14:54
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI. 3-5-1-1. Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez; Obert, Adopo, Liteta, Sulemana, Palestra; Folorunsho; Esposito.15:00
Dirige la gara il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.14:33
Continua a stupire e ad incantare il Como di Cesc Fabregas. 5° posto in classifica per i biancoblu, in grado di superare Juventus e Lecce nelle ultime di campionato e di arginare l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.14:33
Sono solo 2 i punti collezionati dal Cagliari nelle ultime quattro partite di campionato. Gli isolani hanno mosso la classifica con i pareggi ottenuti contro Lazio e Parma e ra si trovano, con 30 punti, al 13° posto in classifica.14:31
Siamo alla Unipol Domus! Il Cagliari di Fabio Pisacane ospita il Como di Cesc Fabregas.14:29
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari e Como, gara valida per la 28° giornata di Serie A Enilive.14:28
Cagliari - Como è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Como sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
159
Fuorigioco
19
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
20
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026
Serie A
Lecce-Parma 1-2
24-01-2026
Serie B
Cesena-Bari 1-2
08-02-2026
Serie B
Monza-Avellino 2-1
20-02-2026
Serie A
Sassuolo-Verona 3-0
Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 38; Como ha segnato 46 gol e ne ha subiti 21. La partita di andata Como - Cagliari si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Lazio e il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Juventus e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato il Lecce vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 9 gol.
Cagliari e Como si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, Como ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Cagliari-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto due delle nove sfide contro il Como in Serie A (3N, 4P); in particolare, dopo lo 0-0 del match di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare due incontri di fila per la prima volta in massima serie.
Il Como non ha mai vinto in trasferta contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), segnando solo due reti in totale e alternando una sconfitta ad un pareggio nel parziale.
Il Cagliari arriva da due pareggi consecutivi in Serie A e potrebbe impattare almeno tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2021, sotto la guida di Walter Mazzarri.
Il Como è la squadra che ha maggiormente migliorato il suo rendimento rispetto allo scorso campionato allo stesso punto della stagione: ben 20 punti in più rispetto alle prime 27 gare del 2024/25 - segue il Milan a quota +16.
Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1N), segnando ben 12 gol (2.4 in media a partita) e subendone solo uno nel parziale.
Dopo due vittorie consecutive in casa (1-0 vs Juventus, 4-0 vs Hellas Verona), il Cagliari ha subito una sconfitta (0-2 vs Lecce) e un pareggio (0-0 vs Lazio) e potrebbe restare per tre gare interne di fila senza segnare in Serie A per la prima volta dal dicembre 2012.
Solo la Roma (19) ha concesso meno gol del Como (20, come il Milan) in questo campionato, con i lariani che sono anche la squadra che nello specifico ha subito meno reti nell'ultima mezzora di gioco (sei).
Solo il Torino (sette) ha segnato più gol del Como (sei, come Hellas Verona e Sassuolo) a seguito di un contropiede in questo campionato, mentre dall'altro lato solo Hellas Verona e Torino (sei entrambe) hanno concesso più reti da questa situazione rispetto al Cagliari (quattro).
Michael Folorunsho ha segnato due gol in questo campionato, entrambi nelle ultime due presenze in Serie A, e potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella massima serie, mentre in cadetteria ci è riuscito solo una volta, con la Reggina nel febbraio 2021.
Il debutto di Nico Paz in Serie A è arrivato proprio sul campo del Cagliari, il 26 agosto 2024; il classe 2004 ha partecipato a cinque gol nelle ultime quattro trasferte (quattro reti, un assist) e con una rete sarebbe il più giovane a raggiungere la doppia cifra realizzativa in questo torneo; l'ultimo a raggiungere 10 gol prima di compiere 22 anni in una singola stagione di Serie A è stato Matías Soulé (11 nel 2023/24).
