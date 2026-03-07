Sono solo 2 i punti collezionati dal Cagliari nelle ultime quattro partite di campionato. Gli isolani hanno mosso la classifica con i pareggi ottenuti contro Lazio e Parma e ra si trovano, con 30 punti, al 13° posto in classifica.14:31

Continua a stupire e ad incantare il Como di Cesc Fabregas. 5° posto in classifica per i biancoblu, in grado di superare Juventus e Lecce nelle ultime di campionato e di arginare l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.14:33

Sta decidendo la partita il gol di Baturina al 14° minuto di gioco. La partita non ha finora regalato particolari emozioni con le squadre che si rispettano molto e non si sbilanciano. Perrone sostituito per una noia muscolare.15:51

Douvikas attacca la profondità e viene servito sul corridoio. Il tocco del greco verso il centro dell'area è impreciso e la palla termina sul fondo.16:11

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Como? La gara tra Cagliari e Como si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Cagliari - Como? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Como sarà Luigi Nasca Dove si gioca Cagliari - Como? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Como? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Semih Kiliçsoy con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 9 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Como? La gara tra Cagliari e Como si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Como? Il marcatore del Cagliari è stato Sebastiano Esposito al 56' mentre i marcatori Como sono stati Martin Baturina al 14' e Lucas da Cunha al 76'

PREPARTITA

Cagliari - Como è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Como sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 159 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0

Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 38; Como ha segnato 46 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Como - Cagliari si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Lazio e il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Juventus e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato il Lecce vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 9 gol.

Cagliari e Como si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, Como ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Cagliari-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto due delle nove sfide contro il Como in Serie A (3N, 4P); in particolare, dopo lo 0-0 del match di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare due incontri di fila per la prima volta in massima serie.

Il Como non ha mai vinto in trasferta contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), segnando solo due reti in totale e alternando una sconfitta ad un pareggio nel parziale.

Il Cagliari arriva da due pareggi consecutivi in Serie A e potrebbe impattare almeno tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2021, sotto la guida di Walter Mazzarri.

Il Como è la squadra che ha maggiormente migliorato il suo rendimento rispetto allo scorso campionato allo stesso punto della stagione: ben 20 punti in più rispetto alle prime 27 gare del 2024/25 - segue il Milan a quota +16.

Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1N), segnando ben 12 gol (2.4 in media a partita) e subendone solo uno nel parziale.

Dopo due vittorie consecutive in casa (1-0 vs Juventus, 4-0 vs Hellas Verona), il Cagliari ha subito una sconfitta (0-2 vs Lecce) e un pareggio (0-0 vs Lazio) e potrebbe restare per tre gare interne di fila senza segnare in Serie A per la prima volta dal dicembre 2012.

Solo la Roma (19) ha concesso meno gol del Como (20, come il Milan) in questo campionato, con i lariani che sono anche la squadra che nello specifico ha subito meno reti nell'ultima mezzora di gioco (sei).

Solo il Torino (sette) ha segnato più gol del Como (sei, come Hellas Verona e Sassuolo) a seguito di un contropiede in questo campionato, mentre dall'altro lato solo Hellas Verona e Torino (sei entrambe) hanno concesso più reti da questa situazione rispetto al Cagliari (quattro).

Michael Folorunsho ha segnato due gol in questo campionato, entrambi nelle ultime due presenze in Serie A, e potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella massima serie, mentre in cadetteria ci è riuscito solo una volta, con la Reggina nel febbraio 2021.

Il debutto di Nico Paz in Serie A è arrivato proprio sul campo del Cagliari, il 26 agosto 2024; il classe 2004 ha partecipato a cinque gol nelle ultime quattro trasferte (quattro reti, un assist) e con una rete sarebbe il più giovane a raggiungere la doppia cifra realizzativa in questo torneo; l'ultimo a raggiungere 10 gol prima di compiere 22 anni in una singola stagione di Serie A è stato Matías Soulé (11 nel 2023/24).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: