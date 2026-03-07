Dopo un primo tempo combattuto e senza grandi emozioni, la Juventus la sblocca con un colpo di testa di Conceicao. Dopo il gol la partita cambia volto, il Pisa smette di crederci e i bianconeri trovano i gol di Thuram, Yildiz e nel finale di Boga.
La Juventus torna a vincere e si riporta a -1 dal quarto posto occupato da Roma e Como. Il Pisa rimane in ultima posizione in compagnia del Verona a 15 lunghezze.
Continua a premere la Juventus, il Pisa soffre.22:06
60'
Cuadrado prende il posto di Leris.22:01
60'
Dentro anche Loyola per Marin.22:01
60'
Sostituzione nel Pisa, finisce la partita di Hojholt, al suo posto Piccinini.22:01
54'
GOL! JUVENTUS - Pisa 1-0! Rete di Cambiaso. Conceicao in profondità per Yildiz, dal fondo il turco serve una palla morbida al centro dove arriva Cambiaso che di testa a porta vuota deve solo depositarla in rete.
Uno due Yildiz, McKennie e conclusione di prima del turco. Palla alta sopra la traversa.21:54
52'
Continua la fitta serie di passaggi della Juventus che non riesce però ad arrivare alla conclusione.21:54
48'
Cartellino giallo per Leris, fallo su Boga.21:49
46'
Inizia il secondo tempo di JUVENTUS - PISA.21:46
46'
Entra anche Kelly per Gatti.21:46
46'
Doppio cambio nella Juventus, entra Boga per David.21:46
Partita bloccata che vede la Juventus tenere il controllo del pallone ma non riuscire a scardinare una difesa molto compatta del Pisa. Toscani che si rendono insidiosi nelle ripartenze, grazie ai movimenti dei due attaccanti.21:33
45'+1'
Fine primo tempo: JUVENTUS - PISA 0-0.21:32
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.21:30
44'
Problema per Marin che rimane a terra dolorante, ma sembra poter contibuare.21:30
39'
Cartellino giallo per Marin, fallo su Yildiz.21:25
38'
Conclusione di Locatelli dalla distanza, la palla finisce alta sopra la traversa.21:24
38'
Giocata di Conceicao che salta due avversari in velocità ma non riesce poi a servire i compagni in area.21:23
36'
Calcio d'angolo per il Pisa, Aebischer crossa un pallone insidioso in area, attenta la retroguardia juventina.21:21
31'
Cross morbido di Cambiaso in area, stacca di testa David ma non trova la porta.21:17
30'
Mezz'ora di gioco, la Juventus tiene palla ma il Pisa da l'idea di potersi rendere pericoloso nelle ripartenze.21:16
25'
Cross di Hojholt per Moreo, colpo di testa dell'attaccante, palla alta sopra la traversa.21:11
24'
Scambio tra Yildiz e Thuram con la conclusione dalla distanza del francese, blocca Nicolas.21:09
21'
Azione manovrata della Juventus con Yildiz che serve Locatelli al limite, scavetto del centrocampista per il compagno, ma la palla è troppo lunga e si perde sul fondo.21:07
17'
Uno contro uno di Conceicao con Caracciolo e conclusione sul primo palo, Nicolas è attento.21:02
16'
A seguito del calcio d'angolo, mischia in area, la palla finisce sulla testa di Gatti che non riesce ad angolarla, blocca Nicolas.21:02
15'
Thuram serve Yildiz, conclusione rasoterra dal limite deviata in angolo.21:01
11'
David serve Thuram al limite, conclusione di prima del francese che non trova la porta.20:56
8'
Juventus un po' imprecisa dopo il pericoloo scampato e prova ora ad impostare da dietro.20:54
4'
MOREO! Colpo di testa angolato su cross di Angori, Perin riesce a smanacciare a lato.20:51
3'
Tiene palla la Juventus n questi primi minuti di gara. Il Pisa si difende.20:48
1'
FISCHIO D’INIZIO DI JUVENTUS - PISA. Arbitra Sacchi.20:45
Nella Juventus dietro alla punta David, il trio formato da Conceicao, McKennie e Yildiz. Centrali difensivi agiranno Bremer e Gatti con ai loro lati Kalulu e Cambiaso. Rinviato il ritorno di Vlahovic che non siede nemmeno in panchina. Nel Pisa spazio a Moreo a Durosinmi in attacco, Angori e Leris agiranno sulle fasce, mentre il difesa giocano Coppola, Caracciolo e Calabresi. Partono dalla panchina gli ex di giornata Cuadrado e Iling Junior.20:00
Formazione JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceicao, McKennie, Yildiz - David. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.19:56
Toscani che hanno vinto una sola partita in campionato, ad inizio novembre contro la Cremonese per 1-0.19:12
La Juventus prova a non far scappare il Como, ora al quarto posto con la Roma e a +4 in classifica, e a ripartire in campionato, dove non vince da più di un mese. Allo Stadium arriva un Pisa in condizioni quasi disperate, a -9 dalla zona salvezza.19:11
PREPARTITA
Juventus - Pisa è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Pisa sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente la Juventus si trova 6° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 1 vittoria, 12 pareggi e 15 sconfitte). La Juventus ha segnato 50 gol e ne ha subiti 28; il Pisa ha segnato 20 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Pisa - Juventus si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa la Juventus ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Roma e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Fiorentina e il Bologna ottenendo 0 punti. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 4-0 mentre Il Pisa ha incontrato il Bologna perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 5 gol.
Juventus e Pisa si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 11 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Juventus-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A, segnado 20 gol e subendone otto, e tra le squadre contro cui la Vecchia Signora vanta il 100% di successi in casa, solo contro Foggia (11), Cremonese (nove) e Piacenza (otto) ha disputato più match interni.
La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11V, 4N) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere.
Dopo che la Juventus aveva iniziato l'anno solare con una media esatta di due punti a partita nelle prime cinque gare del 2026 in Serie A, nelle successive cinque i bianconeri hanno dimezzato la loro media, passando ad un punto esatto a match.
Il Pisa arriva da tre sconfitte consecutive e potrebbe incassare quattro ko di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina.
La Juventus è imbattuta da 16 sfide consecutive contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A in zona retrocessione (11V, 5N), andando sempre a segno nel parziale (media di 1.8 gol a partita); dopo il 2-0 sul Pisa nell'ultimo precedente del genere, la Vecchia Signora potrebbe registrare due clean sheet di fila in questi incontri per la prima volta da maggio 2023 in un singolo torneo.
Secondo il modello degli Expected Points, il Pisa dovrebbe contare 14 punti in più rispetto ai 15 attuali; soltanto Fiorentina (16) ed Hellas Verona (15) registrano uno scostamento negativo superiore rispetto alle attese. Sul versante opposto, la Juventus risulterebbe seconda in classifica nelle simulazioni, a otto lunghezze dall’Inter (51 contro 59).
Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei minuti di recupero finali in questo campionato (cinque, come la Lazio), con i bianconeri che sono anche una delle tre squadre (con Milan e Napoli) a non aver incassato alcuna rete in questo frangente.
Da un lato la Juventus è tra le quattro squadre (assieme al Milan con 14, Bologna e Cagliari a quota 11) che hanno guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio (di cui uno nell'ultima giornata vs Roma), dall'altro il Pisa ne ha persi 15 da vantaggio, meno solo di Fiorentina (22) e Genoa (20) in questo torneo.
Francisco Conceição ha eguagliato il bottino realizzativo dello scorso campionato (tre gol) e nei maggiori 10 tornei europei solo nel 2023/24 (cinque reti) ha fatto meglio in una stagione; il portoghese ha preso parte a due reti (un gol, un assist) nelle ultime tre gare da titolare in Serie A, le stesse partecipazioni registrate nelle precedenti 16 presenze dal 1'.
Idrissa Touré è il centrocampista di questo campionato che ha vinto più duelli (191), effettuato più spizzate aeree (73) e registrato più respinte difensive (70).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: