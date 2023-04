Stadio Via Del Mare di Lecce 7 Aprile 2023 ore 19:00

Rrahmani stende Ceesay, richiamo per il centrale del Napoli.19:15

Cross di Di Francesco, conclusione di Oudin respinta da Kim. Che inizio per il Lecce.19:12

MALEH! Gran conclusione al volo dell'ex Venezia, Meret con un colpo di reni mette in angolo.19:10

UMTITI! Colpo di testa del difensore ex Barcellona, palla a lato.19:06

Ceesay recupera sulla trequarti e subisce il fallo di Rrahmani: punizione dalla trequarti per il Lecce.19:06

Mario Rui e Elmas scambiandosi spesso la posizione, per sfruttare al meglio il possesso palla.19:05

Napoli che, come da copione, gestisce il pallone: aspetta il Lecce.19:04

Subito un angolo per il Napoli: sugli sviluppi del corner, conclusione di Raspadori respinta da Umtiti.19:02

Lecce con la classica maglia giallorossa, Napoli in completo bianco.19:01

INIZIA LECCE - NAPOLI! Primo pallone per i partenopei.19:01

Il Napoli ha trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Lecce (1.9 di media a match): l'ultimo clean sheet pugliese contro i partenopei risale infatti al 23 novembre 1997, grazie al 2-0 al Via del Mare sotto la guida di Cesare Prandelli.18:27

Baroni con un il 4-3-3, tridente formato da Oudin, Ceesay e Di Francesco, Umititi e Baschirotto come coppia di centrali. In regia Hjulmand.18:26

In questa Serie A di Pasqua, il Lecce ospita la prima in classifica Napoli, con i partenopei che vogliono riprendersi dopo la sonora sconfitta con il Milan.18:21

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori18:21

PREPARTITA

Lecce - Napoli è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 aprile alle ore 19:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Napoli sarà Gianluca Manganiello coadiuvato da Alberto Tegoni e Valerio Vecchi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece il Napoli si trova 1° in classifica con 72 punti (frutto di 23 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 24 gol e ne ha subiti 33; il Napoli ha segnato 64 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Napoli - Lecce si è giocata il 31 agosto 2022 e si è conclusa 1-1.

In casa il Lecce ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Fiorentina e l'Empoli ottenendo 0 punti.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Torino e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli perdendo 1-0 mentre Il Napoli ha incontrato il Milan perdendo 0-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Gabriel Strefezza con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Victor Osimhen con 21 gol.

Lecce e Napoli si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 5 volte, il Napoli ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Lecce-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo l'1-1 della gara d'andata, il Lecce potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 2000/01 (in quell'occasione due pareggi per 1-1, con Alberto Cavasin in panchina).

Il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare: i pugliesi non rimangono a secco di gol per tre partite interne di fila da febbraio-marzo 2009, ma mai hanno registrato tre sconfitte casalinghe consecutive senza gol all'attivo in una singola stagione nella competizione.

Dopo la sconfitta per 0-4 contro il Milan nell'ultimo turno, il Napoli potrebbe perdere due gare di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021 - risale invece al dicembre 2020 l'ultima serie di due incontri senza gol all'attivo per i partenopei in Serie A.

Il Napoli non subisce gol da sei trasferte in campionato e potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a registrare una striscia più lunga senza gol al passivo fuori casa, dopo il Milan, che arrivò a otto nel 1993/94.

Napoli (264) e Lecce (234) sono due delle quattro squadre che in questa Serie A hanno effettuato più recuperi offensivi - i partenopei sono inoltre primi per conclusioni tentate da queste situazioni di gioco (48), mentre i pugliesi occupano la nona posizione di questa graduatoria (con 33).

Questa sfida vede affrontarsi la squadra che nel campionato in corso ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi (486 per il Napoli) e quella che finora ne ha collezionate meno (69 per il Lecce).

L'allenatore del Lecce Marco Baroni ha giocato nel Napoli tra il 1989 e il 1991 e ha segnato, il 29 aprile 1990 contro la Lazio, il gol decisivo per lo Scudetto partenopeo, su assist di Maradona da punizione indiretta.

Lorenzo Colombo ha trovato il suo primo gol in Serie A nella sfida d'andata terminata 1-1 contro il Napoli al Maradona: l'attaccante del Lecce tuttavia non trova il gol nella competizione dal 4 gennaio (contro la Lazio) e conta ora ben 11 presenze di fila senza reti all'attivo in campionato.

Giovanni Simeone ha segnato sei gol nelle sue ultime sei sfide di Serie A contro squadre neopromosse, dopo aver messo a segno un totale di sette reti in tutte le precedenti 27 partite di massimo campionato contro avversarie provenienti dalla cadetteria.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Napoli Partite giocate 28 28 Numero di partite vinte 6 23 Numero di partite perse 13 3 Numero di partite pareggiate 9 2 Gol totali segnati 24 64 Gol totali subiti 33 20 Media gol subiti per partita 1.2 0.7 Percentuale possesso palla 42.4 61.1 Numero totale di passaggi 9488 16362 Numero totale di passaggi riusciti 6850 14298 Numero di tiri nello specchio per partita 72 165 Percentuale di tiri in porta 36.7 49.4 Numero totale di cross 511 498 Numero medio di cross riusciti 113 136 Duelli per partita vinti 1497 1384 Duelli per partita persi 1591 1261 Corner subiti 153 117 Corner guadagnati 122 170 Numero di punizioni a favore 336 342 Numero di punizioni concesse 414 281 Tackle totali 552 445 Percentuale di successo nei tackle 57.8 53.5 Fuorigiochi totali 50 51 Numero totale di cartellini gialli 63 37 Numero totale di cartellini rossi 2 1

