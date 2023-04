Luci accese a San Siro: è tempo di Milan-Empoli! Diavoli ed Azzurri sono chiamati ad affrontarsi, in questo anticipo serale di A, nel 21^ incrocio della loro storia nel massimo campionato italiano. La gara d'andata in questa stagione, risalente al 01 ottobre 2022, ha visto il trionfo rossonero per 1-3 nella cornice dello Stadio Castellani. Quest'oggi, le squadre approdano al Meazza separate da diversi tasselli in classifica; il terzo posto è presidiato dalla formazione di Mister Pioli, a difesa di un bottino di 51 punti, che proviene da una larga vittoria tra le mura del Diego Armando Maradona (0-4 ai danni della capolista Napoli); ultima giornata che vede il trionfo anche per gli uomini di Mister Zanetti, che con un prezioso 1-0 rifilato al Lecce occupano la 14^ posizione, fissi a 31 punti.20:16