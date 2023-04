Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Campionato di Serie A Tim.23:02

Con l'odierno pareggio, non muta la situazione in classifica dei due schieramenti, che abbandonano il Meazza con un punto in più a testa. Uomini di Pioli e Zanetti che saranno impegnati nella 30^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Bologna, ed allo Stadio Zini contro la Cremonese.23:02

Cala il sipario allo Stadio San Siro di Milano! Marcenaro manda i titoli di coda di un match condotto prevalentemente dalla formazione rossonera, che non ha trovato però la via giusta per penetrare nella solida retroguardia azzurra. Dopo un primo tempo opaco, la formazione di Pioli conduce un pressing asfissiante nei confronti dei giocatori dell'Empoli, costringendo gli Azzurri ad impostare una ripresa di difesa e ripartenze. Il vero squillo del match arriva al minuto 77', con il subentrato Florenzi che colpisce al volo verso lo specchio di Perisan, il legno esterno nega però al terzino la gioia del gol; al minuto 89', altro brivido per l'Empoli, con Giroud che sigla la rete dell'1-0, prontamente annullata dalla sala VAR per un tocco di mano dello stesso centravanti francese. Gara che prosegue con numerose interruzioni che determinano un evidente prolungamento del recupero, con il quale non giunge però nessun'altra occasione.23:00

90'+8' TRIPLICE FISCHIO DI MARCENARO! Milan-Empoli termina 0-0.22:55

90'+7' Gioco di gambe di Leao che disorienta De Winter, poi il portoghese mette dentro per i propri compagni ma Ebuehi respinge.22:54

90'+6' Fazzini resta a terra lamentando dei crampi, altro minuto addizionale concesso dall'arbitro.22:52

90'+4' Cartellino Giallo Martín Adrián Satriano Costa22:54

90'+4' Leao pregustava la conclusione, Fazzini chiude in sicurezza in corner.22:51

90'+3' Milan che cavalca la spinta dei propri tifosi, e si esibisce in un forsing incessante contro un Empoli ben schierato.22:50

90'+2' AMMONITO Nicolò Cambiaghi: fallo tattico del subentrato.22:49

90' Copioso recupero segnalato dalla lavagnetta del Sig. Rapuano: saranno 7' i minuti addizionali.22:49

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà recupero.22:48

89' CHECK OVER: rete annullata al Milan! Olivier Giroud aveva sbloccato il match con un tap-in vincente sul cross di Florenzi, ma la sala VAR segnala il tocco di mano dell'attaccante francese. Parziale che non cambia, si prosegue.22:48

88' Sostituzione Empoli: fuori Roberto Piccoli, dentro Martín Adrián Satriano Costa.22:46

87' PROVVIDENZIALE PERISAN! Brahim Diaz con una rapida finta di corpo elude la marcatura di Luperto, alza lo sguardo ed apre il piattone a pochi centimetri dalla porta: l'estremo difensore azzurro intuisce la battuta d'angolo e respinge una difficile conclusione.22:45

85' Altro squillo da parte dei Diavoli in area azzurra, Florenzi scaglia un cross invitante sul quale arriva Pobega, ma il numero 32 non riesce ad impattare. Si riparte con il rinvio dal fondo di Perisan.22:42

84' Sostituzione Milan: fuori Alexis Jesse Saelemaekers, dentro Charles Marc De Ketelaere.22:41

83' CHIUDE TUTTO DE WINTER! Giroud sfrutta il rimpallo ottenuto dalla deviazione di Ebuehi sulla conclusione di Saelemaekers, poi si getta sul pallone ma trova la determinante chiusura sulla linea da parte di De Winter.22:41

82' Perisan costretto al rilancio lungo sul pressing rapido di Rafael Leao, la palla diventa buona per Ebuehi ma il difensore non riesce ad addomesticare e concede la rimessa con le mani.22:39

80' Il cronometro segnala 600'' alla fine del match, poi spazio all'extra-time.22:38

80' Ora l'Empoli prova ad affacciarsi sulla trequarti milanista, Parisi duetta con Haas ma non trova il corridoio vincente per Cambiaghi.22:37

79' Altro contatto in area di rigore azzurra, stavolta sono coinvolti Giroud e De Winter. Il pubblico di San Siro rumoreggia, ma Marcenaro mantiene la propria posizione e giudica regolare l'intervento.22:36

78' Sostituzione Empoli: fuori Tommaso Baldanzi, dentro Nicolas Thibault Haas.22:35

78' Sostituzione Empoli: fuori Răzvan Gabriel Marin, dentro Liberato Gianpaolo Cacace.22:35

77' LEGNO DI FLORENZI! Il subentrato impensierisce Perisan con una conclusione al volo, ma la sfera colpisce il palo esterno. 22:34

75' Leao allunga il passo e sfida all'uno contro uno Fazzini, il difensore azzurro mantiene la posizione e recupera un importante pallone.22:33

73' Palla inattiva sulla trequarti avversaria offerta al Milan, Florenzi procede alla battuta e trova la respinta di Luperto che svetta su tutti.22:30

72' Prova ad accendersi Rafael Leao, che sguscia lungo l'out di destra e mette dentro per Giroud: cross totalmente fuori portata per il francese, che si disinteressa del pallone e recupera la posizione.22:29

70' Sostituzione Milan: esce dal campo Divock Okoth Origi, lo sostituisce Olivier Jonathan Giroud.22:27

70' Sostituzione Milan: fuori Ante Rebić, dentro Rafael Alexandre da Conceição Leão.22:27

70' Marin, sul pressing di Brahim Diaz, è costretto a concedere la rimessa con le mani da posizione avanzata.22:26

68' INTERVENTO PRODIGIOSO DI TONALI! Cambiaghi elude la marcatura di Theo Hernandez, punta l'area rossonera ma dagli undici metri viene rimontato da un preciso tackle di Sandro Tonali. Il pubblico gradisce particolarmente la giocata del numero 8.22:25

66' Florenzi tenta subito di incidere sul match con un'avvolgente sventagliata per Origi, Ebuehi ancora una volta prende il tempo sul belga e rinvia la sfera.22:22

65' Sostituzione Empoli: fuori anche Filippo Bandinelli, al suo posto Alberto Grassi.22:21

64' Sostituzione Empoli: esce dal campo Francesco Caputo, lo sostituisce Nicolò Cambiaghi.22:21

63' Sbracciata di Tonali ai danni di Baldanzi che viene giudicata non regolare. Punizione a favore degli Azzurri.22:20

62' Sostituzione Milan: fuori Ismaël Bennacer, subentra Brahim Abdelkader Díaz.22:19

62' Sostituzione Milan: fuori Davide Calabria, dentro Alessandro Florenzi.22:19

60' CHECK OVER: non sarà rigore. Tocco di mano di Ebuehi che non viene considerato determinante.22:17

59' ON FIELD-REVIEW: Marcenaro richiamato dalla sala VAR per confermare o non assegnare il rigore.22:16

59' RIGORE A FAVORE DEL MILAN! Tocco di mano in area azzurra che decreta il penalty a favore dei rossoneri. Giocatori in attesa del VAR.22:15

58' CI PROVA ORIGI! Gesto tecnico del belga che tenta di battere Perisan con un colpo di tacco, palla di poco al lato.22:14

56' Empoli che in questi primi 600'' di ripresa sembra subire il forsing rossonero. Lavoro difensivo massiccio da parte della formazione di Zanetti, che cerca lo spunto giusto per costringere il Milan a rallentare i ritmi.22:13

55' De Winter tiene il braccio attaccato al corpo, quindi devia regolarmente la potente conclusione di Saelemaekers.22:12

55' CHECK OVER: dinamica non irregolare, confermata dal VAR la scelta del direttore di gara.22:11

54' Dubbio contatto di Fazzini ai danni di Theo Hernandez, Sig. Marcenaro in attesa della chiamata del VAR.22:11

52' Ancora un brivido in area azzurra, Origi stoppa un difficile pallone ricevuto da Tonali ma Ebuehi non tarda ad intervenire ed allontana la minaccia.22:09

50' Chance dalla bandierina a favore dei rossoneri. Terzo calcio d'angolo del match.22:07

49' Primo squillo del Milan! Precisa apertura di Pobega verso Theo, che di prima intenzione scarica verso Calabria: tiro potente del numero 2 che viene deviato dalla coscia di Marin.22:06

48' Pioli invita i suoi giocatori ad intensificare il riscaldamento, si muovono Leao e Giroud.22:05

46' Il primo possesso del secondo tempo è manovrato dai padroni di casa.22:04

46' TUTTO PRONTO! Parte la ripresa.22:04

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:51

Prima frazione di gioco allo Stadio San Siro che si chiude a reti bianche. Poche le emozioni dei primi 45', altrettante le occasioni insidiose create da entrambe le squadre; possesso che vede una marcata prevalenza rossonera, che non risulta però momentaneamente determinante. Finora, l'unica vera occasione del match arriva al minuto 12' con Ante Rebic, che a pochi passi da Perisan scaglia la conclusione, neutralizzata prontamente da un prodigioso intervento del numero 1 azzurro. Una sola ammonizione, ai danni di Pobega che giunge con eccessiva veemenza sulla gamba destra di Fazzini.21:50

45' FISCHIO DI MARCENARO! Termina il primo tempo.21:46

44' Ultimo giro di orologio, non verrà concesso alcun minuto addizionale.21:45

44' Giro dalla bandierina conquistato da Sandro Tonali, alla battuta Bennacer.21:45

42' Rebic e Theo si rendono protagonisti di un uno-due efficace, poi la palla torna all'esterno francese che mette dentro ma colpisce male, spedendo la sfera oltre la traversa di Perisan.21:43

40' Primi movimenti sulla panchina milanista, in attesa dell'intervallo accelera il riscaldamento Olivier Giroud.21:41

39' Indecisione tra Luperto e De Winter che crea una vivida occasione per Origi, il belga indugia però eccessivamente ed è costretto a tornare da Tonali.21:40

38' AMMONITO Tommaso Pobega: primo giallo del match estratto dal direttore di gara.21:39

37' Fazzini resta a terra dopo un forte contrasto con Tommaso Pobega, sanzione in arrivo per il trequartista rossonero.21:39

35' Duro intervento di Calabria ai danni di Marin, punizione Empoli dalla propria trequarti.21:38

33' Ancora Saelemaekers che si mette in luce sulla treuqarti, Rebic non riesce a servire il passaggio per il compagno di reparto.21:37

31' Origi chiama De Winter all'uno contro uno, poi libera il destro che termina però lentamente sul fondo. Si ripartirà da Perisan.21:32

30' Calabria si incarica della battuta di una rimessa da posizione avanzata, Tonali raccoglie e torna da Tomori.21:30

28' Bennacer compie un contromovimento per ricevere da Pobega, il numero 32 preferisce il filtrante verso Origi che è però fuori misura.21:29

25' Fazzini si libera dalla morsa di Hernandez, alza lo sguardo e suggerisce una difficile apertura verso lo scatto di Parisi. Soluzione imprecisa che di fatto permette il nuovo possesso rossonero.21:27

23' Scontro tra Bandinelli e Pobega che crea numerose polemiche, i giocatori rossoneri reclamano il calcio di punizione ma Marcenaro non è della stessa idea. Si prosegue senza interruzioni.21:24

21' Ora è Bandinelli a commettere un intervento eccessivamente duro su Pobega, Milan che si riposiziona.21:23

20' Soluzione profonda di Maignan direttamente dal rinvio, la traiettoria risulta raggiungibile per Rebic ma Perisan è sicuro in uscita ed agguanta la sfera.21:22

18' Ebuehi sulla destra del campo lotta con Hernandez, poi ha la meglio e recupera il possesso. 21:20

16' Terzo calcio di punizione guadagnato da Baldanzi, il trequartista azzurro viene tamponato da Tonali sulla metà di campo.21:17

15' Rischioso retropassaggio di Thiaw per Mike Maignan, l'estremo difensore elude con freddezza la marcatura di Piccoli e prosegue il possesso.21:16

14' OCCASIONE PER REBIC! Il croato illumina lo spazio e riceve il filtrante da Tonali, poi scaglia il destro ma trova i guantoni di un lucido Perisan.21:15

12' Azzurri che ora sembrano allungare la loro fisionomia, duetto tra Baldanzi e Caputo sulla trequarti avversaria. Thiaw legge le intenzioni ed appoggia verso Maignan.21:14

10' Recupero difficile di Theo Hernandez sull'avanzata di Piccoli, poi il francese serve per l'allungo di Origi che vuole dar via al contropiede ma viene schermato da Luperto.21:13

8' Theo viene irregolarmente abbattuto da Baldanzi, palla inattiva dalla metà campo a favore della squadra casalinga.21:09

7' Empoli che serra le linee di passaggio, Milan impegnato in una manovra sterile.21:09

5' Giropalla rapido della formazione di Pioli, in attesa del filtrante giusto.21:06

3' Subito l'iniziativa profonda di Caputo verso Piccoli, Thiaw è attento e non perde di vista il centravanti.21:04

1' Il primo pallone della gara è amministrato dall'Empoli.21:01

1' PARTITI! Via a Milan-Empoli.21:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.20:39

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.20:39

Paolo Zanetti schiera un 4-3-1-2 in risposta al tecnico rossonero, Perisan a difesa dello specchio, quartetto difensivo composto da Ebuehi-De Winter-Luperto-Parisi, a centrocampo spazio alla regia di Marin coadiuvato da Fazzini e Bandinelli in posizione di mezzale, trequarti totalmente presidiata da Baldanzi, tandem offensivo con Caputo-Piccoli.20:38

Le scelte di Stefano Pioli designano un 4-2-3-1 composto da Mike Maignan tra i pali, linea difensiva guidata dall'asse Thiaw-Tomori con Calabria ed Hernandez a supporto sulle fasce, mediana affidata al tandem Tonali-Bennacer, densità in trequarti con Saelemekers e Rebic a supporto di Pobega, tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Origi.20:34

FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (4-3-1-2). Ospiti che rispondono con: Perisan; Ebuhei-De Winter-Luperto-Parisi; Fazzini-Marin-Bandinelli; Baldanzi; Caputo-Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Cacace, Stojanovic, Walukiewicz, Degli Innocenti, Grassi, Henderson, Haas, Cambiaghi, Vignati, Destro, Pjaca, Satriano, Ujkani, Stubljar.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: MILAN (4-2-3-1). Scendono in campo: Maignan; Calabria-Thiaw-Tomori-Hernandez; Bennacer-Tonali; Saelemekers-Pobega-Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Kjaer, Florenzi, Gabbia, Touré, Adli, Krunic, De Keteleare, Vranckx, Bakayoko, Diaz, Leao, Giroud, Messias, Mirante, Tatarusanu.20:23

A coadiuvare il fischietto ligure sono chiamati i seguenti assistenti: Mondin-De Meo; IV Uomo ufficiale: Rapuano; postazione VAR presidiata da Valeri, ausiliato dall'A.VAR Di Martino.20:19

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Matteo Marcenaro, della sezione di Genova.20:17

Luci accese a San Siro: è tempo di Milan-Empoli! Diavoli ed Azzurri sono chiamati ad affrontarsi, in questo anticipo serale di A, nel 21^ incrocio della loro storia nel massimo campionato italiano. La gara d'andata in questa stagione, risalente al 01 ottobre 2022, ha visto il trionfo rossonero per 1-3 nella cornice dello Stadio Castellani. Quest'oggi, le squadre approdano al Meazza separate da diversi tasselli in classifica; il terzo posto è presidiato dalla formazione di Mister Pioli, a difesa di un bottino di 51 punti, che proviene da una larga vittoria tra le mura del Diego Armando Maradona (0-4 ai danni della capolista Napoli); ultima giornata che vede il trionfo anche per gli uomini di Mister Zanetti, che con un prezioso 1-0 rifilato al Lecce occupano la 14^ posizione, fissi a 31 punti.20:16

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Empoli, gara valida per la 29^ giornata del Campionato di Serie A Tim.20:04