Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:02

Gara con un finale incredibile all'Arechi. L'Inter passa in vantaggio nelle battute iniziali grazie a Gosens e va vicina più volte al raddoppio ma sbatte sempre sul muro Ochoa, autore di almeno tre inteventi decisivi soprattutto nel secondo tempo quando devia sul palo il tiro di Barella e neutralizza la botta di De Vrij dopo la clamorosa traversa di Lukaku. Nel finale il beffardo cross dell'ex Candreva regala un punto d'oro alla Salernitana, quarta partita senza vittorie in campionato per i nerazzurri19:02

Primo pareggio in Serie A tra le due squadre, risultato inedito nei precedenti scontri diretti18:57

90'+5' Finisce qui all'Arechi! La Salernitana raggiunge l'Inter nel finale, termina 1-1 a Salerno!18:55

90'+1' Quattro minuti di recupero18:51

90' GOL! SALERNITANA-Inter 1-1! Gol di Candreva! Cross dalla linea laterale dell'ex Sampdoria, la palla prende una strana traiettoria che beffa Onana e si insacca! Non perfetto qui il portiere nerazzurro



89' Gagliardini ferma la ripartenza di Dia e viene ammonito18:49

86' Piatek va a staccare sul cross di Candreva, palla fuori18:45

85' Inzaghi invece richiama in panchina Lukaku, dentro Dzeko18:45

85' Le prova tutte Sousa: dentro Botheim al posto di Kastanos18:44

84' Ancora Ochoa! Altra respinta sulla conclusione di Lukaku!18:44

83' Conclusiopne volante di Dia, troppo telefonato per Onana che trattiene senza problemi18:42

82' Si divora il raddoppio Lautaro! Contropiede con l'argentino che parte da centrocampo in volata solitara ma davanti ad Ochoa calcia debolmente18:42

79' Esce Vilhena nella Salernitana, dentro Bohinen18:39

79' Punizione di Dimarco e stacco di Gagliardini, palla alta18:39

78' Gyomber ribatte il tiro di Acerbi sugli sviluppi di un corner, poi fallo di mano e punizione laterale per l'Inter18:38

77' Rammendo decisivo di Darmian ad anticipare sul più bello Piatek dopo la discesa di Bradaric e il cross di Dia18:36

75' Finisce la partita di Gosens nell'Inter, entra Dimarco18:35

74' Ci crede adesso la Salernitana, si preannuncia un finale di gara infuocato all'Arechi18:34

71' TRAVERSA SALERNITANA! Cross di Candreva dalla destra e girata al volo di Dia in anticipo su Darmian con la palla che si stampa sul montante!18:32

70' Arriva l'ammonizione proprio per Nicolussi Caviglia, intervento in ritardo su Lautaro secondo Fabbri18:30

68' Ci prova subito Nicolussi Caviglia, conclusione coraggiosa da lontano con la sfera che sfila sul fondo18:28

66' Triplo cambio invece per l'Inter: escono Barella, Asslani e Correa, dentro Gagliardini, Brozovic e Lautaro18:27

66' Sostituzione Salernitana: fuori Pirola per Troost-Ekong e Coulibaly per Nicolussi Caviglia18:26

64' MIRACOLO DI OCHOA! Sul corner l'estremo difensore della Salernitana si supera sul tiro di De Vrij a botta sicura dopo la traversa di Lukaku!18:29

63' Ancora Ochoa! Tiro di Mkhikitaryan dal limite con il messicano che alza sopra la traversa18:23

62' Attacca con più convinzione la Salernitana in questa ripresa, ci prova Coulibaly da fuori area ma la mira è sbilenca18:22

59' Candreva conclude in diagonale trovando la deviazione di Piatek che non riesce a indirizzare verso lo specchio18:19

58' Cross velenoso di Candreva, Onana evita rischi e alza oltre la traversa18:17

55' Altra avanzata di Barella, cross morbido chiuso in corner da Pirola18:15

53' Cross di Dumfries dalla destra, Ochoa anticipa Lukaku e fa la sua sfera18:12

51' Altro pericolo per la Salernitana! Angolo di Asslani e stacco di De Vrij sul primo palo, sfera alta non di molto18:11

49' Palo Inter! Percusisone di Barella e conclusione dal limite che si infrange sul palo dopo il tocco impercettibile ma decisivo di Ochoa!18:09

47' Sembra essersi schierata a quattro la Salernitana, Dia e Piatek coppia d'attacco in questa ripresa18:07

46' Riprende il match, iniziato il secondo tempo18:05

46' Sousa cambia all'intervallo: Dia prende il posto di Bronn18:05

Ritmi bassi nei primi minuti ma l'Inter riesce subìto a sbloccare il match con la spizzata di Lukaku che libera Gosens davanti ad Ochoa. I nerazzurri vanno vicini a più riprese al gol del 2-0, l'occasione più grande è quella di Lukaku allo scadere su cui però interviene il portiere messicano. Salernitana in difficoltà nel rendersi pericolosa, l'unica chance è un tiro dal limite di Coulibaly che non sorprende Ochoa17:54

I nerazzurri chiudono in vantaggio la prima frazione grazie a Robin Gosens, giunto al secondo gol stagionale17:51

45'+2' Termina il primo tempo! Vantaggio Inter all'intervallo17:49

45'+2' Salva tutto Ochoa! Cross di Dumfries dalla destra, colpo di testa di Lukaku da distanza ravvicinata e parata di puro istinto del portiere messicano17:49

45' Due minuti di recupero17:46

45' Combinazione al limite dell'area tra Lukaku e Gosens, intervento decisivo di Pirola a sventare il pericolo17:46

43' Primo squillo della Salernitana: conclusione dal limite di Coulibaly e parata a terra di Onana17:44

41' Altra uscita di Onana, stavolta sul cross di Candreva, e altro fallo di Piatek sul portiere nerazzurro17:42

40' Acerbi va a staccare sugli sviluppi di una punizione, sfera alta17:41

38' Giallo anche per Coulibaly, fallo su Mkhitaryan. Era diffidato il centrocampista della Salernitana17:39

36' Fallo di Piatek su Onana che era intervenuto in uscita sull'attaccante polacco17:37

34' Primo ammonito del match: provvedimento comminato a De Vrij per un intervento in ritardo su Kastanos17:35

32' OCCASIONE INTER! Cross dalla sinistra di Gosens e stacco di Correa, Ochoa di distende e respinge17:33

29' In controllo la squadra di Inzaghi, la Salernitana fatica a risalire il campo17:30

27' Gran chiusura di Gyomber che intercetta il filtrante di Correa per Lukaku17:28

26' Asslani ci prova dal limite, conclusione imprecisa ma buon inizio di match per l'ex Empoli17:27

24' Ancora Inter in avanti, recupero alto di Gosens che appoggia per Correa al vertice dell'area, il tiro a giro dell'argentino finisce altissimo 17:25

23' Asslani imbuca per Lukaku, il suo sinistro è debole e controllato senza problemi da Ochoa17:24

22' Potenziale occasione per la Salernitana con Bradaric che parte alle spalle di Darmian e mette la palla in mezzo, anche in questo caso però viene ravvisata una posizione di fuorigioco17:23

19' Punizione battuta dalla Salernitana, Onana esce in anticipo su Piatek che però si trovava in offside17:20

17' Prova a reagire la Salernitana ma l'Inter chiude tutti gli spazi tenendo alta la propria difesa17:17

14' Ancora Gosens scatenato fin qui, il suo colpo di testa però è centrale e facile preda per Ochoa17:15

13' Ancora Inter pericolosa! Sempre Gosens elude la marcatura sulla sinistra, ma il suo cross basso per Lukaku è mal calibrato e l'azione sfuma17:14

12' Nulla di fatto dalla bandierina, l'Inter riparte ad impostare da dietro17:13

11' Punizione battuta dall'Inter nei pressi della linea mediana, la Salernitana si rifugia in corner17:12

9' OCCASIONE INTER! Ripartenza guidata da Correa che serve Lukaku al limite dell'area, il belga avanza e colpisce con un diagonale velenoso che sfiora il palo17:10

8' Ritmi bassi in questo avvio, i nerazzurri hanno sfruttato al massimo il primo varco aperto nella difesa campana17:09

6' GOL! Salernitana-INTER 0-1! Gol di Gosens! Verticalizzazione di Asslani per Lukaku, spizzata del belga per Gosens che davanti a Ochoa insacca e firma il vantaggio. Cambia il parziale all'Arechi



4' Primo duello fisico tra Lukaku e Pirola, vinto dal difensore granata che recupera il pallone17:04

2' Gestisce il possesso la Salernitana, prova ad alzare il baricentro l'Inter17:03

Si parte! È iniziata Salernitana-Inter all'Arechi17:00

Entrano in campo le formazioni, manca pochissimo al fischio d'inizio16:59

Arbitrerà l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Galetto e dal quarto ufficiale Ayroldi. Nasca e Longo invece sono gli addetti al Var14:36

Sono sette i precedenti in Serie A tra Salernitana e Inter, il bilancio sorride ai nerazzurri i quali hanno ottenuto cinque successi contro i due dei campani14:38

Le scelte di Sousa: fuori Dia nell'undici iniziale della Salernitana, il tecnico dei campani schiera Piatek da unica punta con Kastanos e Candreva a sostegno. Panchina anche per Sambia, ci sarà Bronn sull'out di destra, mentre in mezzo fiducia a Coulibaly e Vilhena.16:23

Le scelte di Inzaghi: il tecnico nerazzurro risparmia alcune pedine dopo l'impegno di coppa e in vista della Champions League: seconda da titolare consecutiva per Correa al fianco di Lukaku, in difesa riposa Bastoni e a centrocampo parte dal 1' Asslani al posto di Brozovic. Spazio a Gosens sulla sinistra, solo panchina per Dimarco16:20

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana risponde con un 3-4-2-1: Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Bronn, Coulibaly, Vilhena, Bradaric - Candreva, Kastanos - Piatek. PANCHINA: Sepe, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Dia, Fiorillo, Iervolino, Lovato, Nicolussi Caviglia, Sambia, Troost-Ekong, Valencia16:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Consueto 3-5-2 per l'Inter, questo lo schieramento dei nerazzurri: Onana - Darmian, De Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. PANCHINA: Handanovic, Botis, Gagliardini, Dzeko, Lautaro, Bellanova, Dimarco, Carboni, Zanotti, Brozovic, Bastoni16:15

Momento positivo invece per la Salernitana, imbattuta da cinque partite dove ha ottenuto quattro pareggi (tra cui l'1-1 a San Siro contro il Milan) e una vittoria casalinga ai danni del Monza14:33

Dopo il pareggio strappato all'ultimo minuto in Coppa Italia contro la Juventus, l'Inter di Simone Inzaghi vuole tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive in campionato per non compromettere ulteriormente la corsa alla qualificazione in Champions League14:30

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana e Inter, gara valida per la 29' giornata del campionato di Serie A.14:27