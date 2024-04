Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Atalanta 2-1 valida per la 31esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:02

90'+7' Finisce qui! Il Cagliari batte l'Atalanta per 2-1!19:55

90'+5' Passano i secondi con il Cagliari che si avvicina ad una vittoria importantissima.19:52

90'+3' Sugli sviluppi del corner per l'Atalanta viene fischiato un fallo in attacco di Djimsiti ai danni di Dossena.19:51

90'+3' Prova a sfondare El Bilal Touré in area, ma deve fare i conti con il rientro difensivo di Azzi. L'attaccante dell'Atalanta protegge poi il calcio d'angolo.19:50

90' Segnalati 5 minuti di recupero.19:47

88' GOL! CAGLIARI-Atalanta 2-1! Rete di Viola! Cross con il mancino a rientrare di Luvumbo dalla destra, al centro dell'area Viola spizza di testa verso il palo lontano, battendo Carnesecchi.



Guarda la scheda del giocatore Nicolas Viola19:47

87' Entrambi gli allenatori esauriscono i rispettivi cambi inserendo Ruggeri e Wieteska al posto di Bakker e Deiola.19:45

86' 5a sostituzione Atalanta: esce Mitchel Bakker, entra Matteo Ruggeri.19:44

86' 5a sostituzione Cagliari: esce Alessandro Deiola, entra Mateusz Wieteska.19:44

85' Luvumbo trova spazio al limite dell'area, poi calcia col mancino verso la porta: il tiro è centrale, ma Carnesecchi preferisce respignere con i pugni.19:43

81' Sugli sviluppi del corner battuto dall'Atalanta, parte velocemente in contropiede il Cagliari con Luvumbo che lancia sulla destra Azzi. Il neo entrato fa tutto benissimo, ma una volta entrato in area si allunga il pallone con Ederson che riesce ad affondare il contrasto. Il giocatore del Cagliari è sfortunato perché è l'ultimo a toccare il pallone, il quale termina sul fondo.19:40

81' El Bilal Touré riceve sulla destra, prova a saltare Mina ma il difensore devia il pallone in corner.19:38

79' 4a sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Paulo Azzi.19:37

79' 3a sostituzione Cagliari: esce Nahitan Nández, entra Gabriele Zappa.19:36

79' 2a sostituzione Cagliari: esce Gianluca Gaetano, entra Nicolas Viola.19:43

75' Dopo il giallo a Toloi, Rapuano sventola il cartellino anche verso l'attaccante del Cagliari.19:35

75' 3o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Zito Luvumbo19:34

74' Fallo di reazione da parte di Toloi ai danni di Luvumbo, con l'arbitro che ferma il gioco e ammonisce il difensore dell'Atalanta.19:32

74' 3o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Rafael Tolói.19:33

74' Dopo il calcio d'angolo battuto dall'Atalanta, il Cagliari parte velocemente in contropiede, ma Luvumbo perde un uno contro uno, commettendo poi fallo ai danni di Kolasinac.19:31

73' Il centrocampista del Cagliari viene ammonito per proteste. Era diffidato e salterà la trasferta a Milano contro l'Inter.19:34

73' 2o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Nahitan Nandez.19:33

73' Holm scappa via palla al piede sulla corsia di destra, poi crossa al centro ma Augello rientra in tempo e respinge in corner. Il terzino del Cagliari resta poi a terra con i crampi.19:30

72' Punizione sulla corsia laterale di destra battuta da Augello direttamente verso la porta, ma la conclusione è imprecisa e termina alta.19:30

70' Il corner battuto da Lookman finisce in zona secondo palo dove Toloi prova un tiro-cross che attraversa tutta l'area di rigore, perdendosi poi sul fondo.19:28

70' Holm guadagna il fondo di destra, quindi crossa contro Augello e guadagna un calcio d'angolo.19:27

66' 4a sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Emil Holm.19:43

66' 1a sostituzione Cagliari: esce Eldor Shomurodov, entra Zito Luvumbo.19:25

66' Il centrocampista del Cagliari trattiene vistosamente Kolasinac e viene ammonito. Era diffidato e salterà il prossimo match contro l'Inter.19:25

66' 1o ammonito Caglairi: cartellino giallo per Alessandro Deiola.19:24

65' Gaetano si ritrova la palla sul destro in zona trequarti, quindi prova la conclusione al volo dalla distanza: palla facile per Carnesecchi.19:23

64' L'esterno dell'Atalanta interviene da dietro ai danni di Gaetano, commettendo fallo e ricevendo la seconda ammonizione del match. Anche lui era ammonito, dunque salterà la partita con l'Hellas Verona.19:22

63' 2o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Davide Zappacosta.19:21

62' Tacco di Lookman vicino all'area di rigore avversaria, con Touré che prova la conclusione di prima intenzione con il destro: palla lenta e centrale, facile per Scuffet.19:20

61' Dossena di testa! Corner di Augello verso il centro dell'area dove Dossena stacca bene di testa, ma indirizza alto sopra la traversa.19:18

58' Shomurodov si libera bene in area e riceve, serve poi un assist al centro ma la palla termina tra i piedi di un difensore atalantino, che spazza in rimessa laterale.19:16

55' 3a sostituzione Atalanta: esce Teun Koopmeiners, entra Charles De Ketelaere.19:13

55' 2a sostituzione Atalanta: esce Gianluca Scamacca, entra El Bilal Touré.19:13

54' Contropiede del Cagliari guidato da Nandez, con De Roon che è costretto al fallo che gli costa l'ammonizione. Il centrocampista era diffidato e salterà la prossima sfida contro l'Hellas Verona.19:13

54' 1o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Marten De Roon19:12

52' Pronte altre sostituzioni per Gasperini: a bordo campo El Bilal Touré e Charles De Keteleare si sono tolti la pettorina e sono pronti al loro ingresso.19:10

49' Uscita elegante da parte di Mina che con una finta mette a terra Lookman, dando il via all'azione del Cagliari e ricevendo numerosi applausi dal pubblico di casa.19:07

47' Il corner battuto da Nandez viene messo fuori dalla difesa nerazzurra, con Lookman che poi nello stretto riesce a superare un avversario e ad allontanare.19:04

46' Subito cross dalla destra da parte di Nandez, con Bakker che devia in scivolata in calcio d'angolo.19:03

46' Via alla ripresa. Possesso per il Cagliari.19:02

46' 1a sostituzione Atalanta: esce Hans Hateboer, entra Mitchel Bakker.19:03

Pareggio che fin qui rispecchia l'andamento del match, con gli ospiti che hanno costruito maggiormente nella prima frazione di gioco, soffrendo poi nella seconda metà di primo tempo.18:54

Primo tempo giocato su buoni ritmi da entrambe le squadre, con la Dea che trova la rete del vantaggio al 13esimo grazie ad un cross basso di Lookman dalla sinistra verso il centro dell'area di rigore, dove Scamacca con la punta alza uno scavetto che anticipa e supera Scuffet. Al 42esimo minuto arriva la rete del pareggio, con Shomurodov che entra in area, rientra sul sinistro e serve sulla corsa Augello, il quale calcia di potenza centralmente, battendo Carnesecchi.18:51

45'+2' Finisce qui il primo tempo! Cagliari-Atalanta 1-1.18:48

45'+2' Grande verticalizzazione di Scamacca per Lookman, il quale si presenta in area a tu per tu con Scuffet, ma perde l'equilibrio su una leggera spinta di Dossena.18:48

45'+1' Lancio lungo dalle retrovie da parte di Mina, con Shomurodov che viene anticipato da Carnesecchi, il quale blocca il pallone.18:46

45' Segnalati 2 minuti di recupero.18:47

44' Scamacca riceve in area sulla sinistra, finta il tiro e alza una palombella verso il secondo palo, dove però Lookman non può arrivare.18:45

42' GOL! CAGLIARI-Atalanta 1-1! Rete di Augello! Gaetano mette in moto Shomurodov, il quale entra in area e sterza sul mancino, servendo poi sul fronte opposto dell'area Augello: il terzino del Cagliari calcia di prima intenzione con il mancino, battendo Carnesecchi centralmente.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Augello18:45

41' Zappacosta riesce a liberarsi della pressione di Nandez sulla sinistra, poi crossa basso al centro. All'interno dell'area piccola respinge corto Mina, poi in un secondo momento la palla viene allontanata.18:42

39' In questo finale i ritmi restano alti ma la qualità di gioco delle due squadre si è leggermente abbassata.18:41

36' Azione insistita del Cagliari nella zona trequarti, con Gaetano che supera Kolasinac con una "veronica" in area, terminando poi a terra dopo un leggero contatto con l'ex Arsenal. Anche in questo caso Rapuano non ha dubbi e fa segno di alzarsi al giocatore dedl Cagliari.18:37

34' Check da parte del VAR che conferma la decisione di campo dell'arbitro Rapuano. Si continua a giocare tra i fischi dei sostenitori di casa.18:35

33' Cross dalla destra da parte di Nandez, con Mina che termina a terra dopo un contatto con Hateboer. Rapuano lascia correre, con i giocatori del Cagliari che reclamano a gran voce il calcio di rigore.18:34

29' Il corner battuto da Nandez porta ad un nulla di fatto, con la palla che viene allontanata dalla difesa dell'Atalanta.18:30

28' Sulemana avanza in zona trequarti e calcia di potenza: la conclusione del centrocampista del Cagliari trova una deviazione avversaria e la palla termina in angolo.18:29

27' Prova Lookman! Fraseggio dei giocatori dell'Atalanta nei pressi dell'area di rigore avversaria, con De Roon che riceve poi vicino all'area piccola, servendo successivamente al centro Lookman. L'attaccante nigeriano stoppa con il destro e calcia con il sinistro, ma la palla termina lontana rispetto al palo di destra e finisce sul fondo.18:28

26' Inserimento senza palla da parte di Kolasinac, il quale viene servito verso l'area di rigore. Sulla traiettoria interviene Oristanio che in ripiegamento riesce a servire Scuffet, il quale allontana.18:26

23' Koopmeiners riceve in zona laterale di sinistra dopo una rimessa lunga di De Roon: il trequartista olandese prova il cross di controbalzo, ma colpisce male e spedisce il pallone sopra la traversa.18:24

20' Gasperini alza la voce e chiede alla squadra maggiore verticalità nella costruzione dal basso, con i suoi che stavano da qualche minuto girando palla orizzontalmente. La palla termina dunque sui piedi di Scamacca, che difende bene sulla pressione di Dossena e guadagna un calcio di punizione.18:22

17' Koopmeiners pesca tra le linee Scamacca, con l'attaccante nerazzurro che si prepara in zona trequarti per concludere: l'assistente alza la bandierina e Rapuano fischia l'offside.18:18

13' GOL! Cagliari-ATALANTA 0-1! Rete di Scamacca! Koopmeiners verticalizza sulla sinistra per Lookman, il quale alza la testa e crossa basso verso il centro dell'area: tocco morbido di Scamacca con il pallone che salta Scuffet e termina in rete.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca18:15

12' Oristanio prova ad illuminare con una delle sue giocate. Il trequartista rientra da destra verso il centro, poi alza una palombella verso il secondo palo: Shomurodov si impegna ma non arriva sul pallone.18:13

10' Toloi raccoglie una palla che usciva dall'area del Cagliari, provando a chiudere l'azione con un tiro al volo. Il difensore italo-brasiliano conclude con il corpo sbilanciato all'indietro e la palla si impenna sul fondo.18:11

9' Retropassaggio rischioso di Mina verso Scuffet, con Scamacca che non arriva per un soffio: il portiere rossoblù è costretto a rinviare in fallo laterale.18:09

6' Primo squillo di Ederson! Colpo di tacco di Scamacca a liberare Ederson in zona trequarti: il brasiliano calcia con il destro dal limite dell'area, con la palla che termina alta sopra la traversa.18:07

4' Tifo di casa molto caldo in questi primi minuti: il pubblico di Cagliari prova a spingere la propria squadra verso la salvezza finale.18:05

2' Pressing falloso da parte di Scamacca ai danni di Augello, che stava caricando il lancio lungo. Punizione per il Cagliari.18:02

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.18:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Rapuano, della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni. In sala VAR ci sarà Pairetto, affiancato da Maresca nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Marinelli.17:34

Gasperini effettua qualche cambio rispetto al match di Coppa: in porta confermato Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Kolasinac nel trio di difesa. Ancora ai box Scalvini. Sulle fasce ci saranno Hateboer e Zappacosta, con De Roon e Ederson nella zona centrale. La coppia d’attacco Lookman-Scamacca verrà supportata da Koopmeiners.17:33

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2: Carnesecchi – Toloi, Djimsiti, Kolasinac – Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta – Koopmeiners – Lookman, Scamacca.17:32

Ranieri sceglie Scuffet tra i pali, con Nandez, Mina, Dossena e Augello a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo Sulemana e Deiola agiranno ai fianchi di Makoumbou, con Gaetano e Oristanio sulla trequarti alle spalle di Shomurodov.17:32

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con un 4-3-2-1: Scuffet – Nandez, Mina, Dossena, Augello – Sulemana, Makoumbou, Deiola – Gaetano, Oristanio – Shomurodov.17:31

Il match di andata, giocatosi il 24 settembre scorso, ha visto i nerazzurri imporsi per 2-0, grazie alle reti di Lookman e Pasalic.17:29

L’Atalanta ha bisogno di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di qualche giorno fa nel match di andata della semifinale di Coppa Italia, contro la Fiorentina. Una settimana fa, però, la squadra di Gasperini ha travolto il Napoli allo stadio Maradona con un secco 3-0, allontanando proprio la squadra partenopea in classifica.17:29

Il Cagliari si trova in 17esima posizione, ossia l’ultima posizione valida alla salvezza finale. Dopo due vittorie consecutive ad inizio marzo contro Empoli e Salernitana, la squadra sarda ha perso contro il Monza per 1-0, per poi pareggiare 1-1 in casa con l’Hellas Verona nella scorsa giornata.17:29

Nel match domenicale del tardo pomeriggio si affrontano il Cagliari di Ranieri, alla ricerca di punti in ottica salvezza, e l’Atalanta di Gasperini, che insegue la Roma per aggiudicarsi il quinto posto.17:29

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari-Atalanta, gara valida per la 31esima giornata di Serie A.17:28