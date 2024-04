Da Frosinone - Bologna é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:30

90'+5' FINISCE FROSINONE - BOLOGNA! 0-0 il finale, le squadre si dividono la posta in palio.14:27

90'+4' PAZZESCO ERRORE DI NDOYE! La punta prima trova la traversa dopo il tocco di Turati, l'esterno da due passi poi calcia alto!14:27

90'+3' Frosinone che ora temporeggia, punto importante per i ciociari.14:26

90'+2' Lykogiannis con una ottima chiusura su Cuni, il greco salva il Bologna.14:24

90'+1' Quattro i minuti di recupero.14:23

90' Che giocata di Urbański, che si libera bene di due difensori e conclude: palla alta.14:23

89' AMMONITO Charalampos Lykogiannis. intervento in ritardo su Lirola, giallo per il greco. 14:21

88' BRESCIANINI! Cross di Zortea, colpo di testa del mediano che manda a lato!14:20

86' Sostituzione FROSINONE: esce Luca Mazzitelli, entra Luca Garritano.14:18

85' Sostituzione FROSINONE: esce Matías Soulé, entra Malvano Marvin Çuni.14:17

85' Contatto Ndoye - Zortea, Orsato fischia ma per indicare il fuorigioco dell'esterno.14:17

84' Bologna ora che ha preso metri, Frosinone che paga lo sforzo del pressing del primo tempo.14:16

83' CASTRO! Cross splendido a giro di Lykogiannis, la punta da due passi non riesce a dare forte con Turati che blocca in tuffo.14:16

81' Sostituzione BOLOGNA: esce Joshua Zirkzee, entra Santiago Castro.14:13

80' Ci prova Zirkzee dalla distanza, lo chiude Mazzitelli che poi subisce il fallo di Fabbian.14:12

79' Lirola pesca Seck in area, altra chiusura di Lucumi: la punta lamenta un contatto, Orsato dice che si puó continuare.14:11

77' Sostituzione BOLOGNA: esce Victor Kristiansen, entra Charalampos Lykogiannis.14:09

77' Sostituzione FROSINONE: esce Walid Cheddira, entra Demba Seck.14:09

76' Sostituzione BOLOGNA: esce Riccardo Orsolini, entra Dan Ndoye.20:03

75' Frosinone che non accenna ad abbassare il ritmo, con Di Francesco che ha inserito forte fresche proprio per non lasciare metri al Bologna.14:07

73' Altra punizione per il Frosinone: palla per Mazzitelli che calcia centrale, Skorupski blocca in due tempi.14:05

71' AMMONITO Victor Bernth Kristiansen. Il terzino perde palla e stende Soulé, che era partito in contropiede. 14:03

70' ZORTEA! Punizione per il Frosinone, schema che libera il terzino: palla di poco alta sopra la traversa.14:01

69' Sostituzione BOLOGNA: esce Michel Aebischer, entra Giovanni Fabbian.14:00

67' OCCASIONE BOLOGNA! Aebischer a tu per tu con Turati non sfrutta il grande assist di Orsolini ma calcia sul portiere.13:59

66' Sostituzione FROSINONE: esce Emanuele Valeri, entra Pol Lirola.13:58

65' Sostituzione FROSINONE: esce Reinier, entra Marco Brescianini.21:48

65' Scintille tra Bonifazi e Aebischer, Orsato chiede calma.13:57

63' Altro errore di Posch, oggi non nella sua miglior partita stagionale.13:57

62' Si torna a giocare con l'angolo per il Frosinone: pallone lento di Zortea, spazza la difesa ospite.13:54

61' Mazzitelli prova una strana conclusione al volo, deviazione di Kristiansen con il volto: sangue dal naso per lui.13:53

59' Pallone lungo per Calafiori, il centrale non riesce a rimettere al centro.13:50

58' Angolo per il Bologna: la squadra di Thiago Motta sta prendendo molti metri in questo secondo tempo.13:50

57' Ci prova Posch dalla distanza, palla ampiamente a lato.13:48

55' Contatto al limite dell'area tra Aebischer e Romagnoli, Orsato dice che si puó continuare.13:48

54' Ritmi che rimangono alti, ma molti gli errori da parte delle due formazioni.13:46

52' A terra Mazzitelli dopo un colpo alla testa: Orsato ferma il gioco, lo stesso giocatore fa segno all'arbitro di poter continuare.13:44

51' Bologna che prova a trovare spazi con il giropalla, ma continua il pressing forte del Frosinone.13:43

49' Aebischer ha lo spazio per il filtrante ma tocca male: imprendibile il pallone per Freuler.13:41

48' Secondo tempo iniziato a ritmi molto piú bassi, Frosinone che mantiene il possesso, Bologna che non alza il pressing.13:40

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!13:37

46' Sostituzione BOLOGNA: esce Alexis Saelemaekers, entra Kacper Urbański.13:37

La squadra di Thiago Motta esce nel finale, senza peró creare veri pericoli a un attento Turati.13:20

Primo tempo molto intenso del Frosinone che con un pressing alto e continuo mette in difficoltà il Bologna. Per i ciociari una grande occasione, con Okoli, ma Skorupski in tuffo respinge il colpo di testa del difensore.13:20

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FROSINONE - BOLOGNA! Risultato ancora fermo sullo 0-0.13:19

45'+1' Un minuto di recupero.13:18

45' Altra gran chiusura di Lucumi che, in scivolata, ferma il filtrante di Soulé per Cheddira.13:17

44' Colpo di punta in area per Zirkzee, pallone facile per Turati.13:16

43' AMMONITO Simone Romagnoli. Fallo su Zirkzee dopo una gran giocata della punta, giallo per il centrale. 13:15

41' Pressing forsennato di Cheddira, Calafiori costretto a mettere in out.13:14

40' Frosinone che sta rifiatando, Bologna che sta alzando decisamente il baricentro.13:11

38' Colpo di testa di Lucumi, palla alta sopra la traversa.13:10

37' Altra giocata di Orsolini, filtrante per l'inserimento di Calafiori che crossa al centro: Romagnoli in angolo.13:09

35' ORSOLINI! Conclusione potente con il sinistro, attento Turati in presa.13:07

34' Orsato all'inglese, l'arbitro vicentino sta lasciando giocare le due formazioni senza fischiare troppi interventi.13:07

32' Frosinone che continua a mantenere alta l'intensità della partita, Bologna probabilmente sorpreso dall'atteggiamento dei ciociari.13:05

30' Zirkzee prova la giocata ma commette fallo in attacco: la punta ex Bayern non é ancora entrato in partita13:03

29' Azione Bologna, rimane a terra Ferguson: Orsolini decide di mettere in out.13:01

27' OKOLI! Colpo di testa del difensore, attento Skoruspki in tuffo!13:00

27' Cross di Zortea deviato, altro angolo per il Frosinone.12:59

26' Gioco ancora fermo, Lucumi esce dal campo abbastanza stordito, il centrale fa comunque segno di voler continuare. Bologna momentaneamente in dieci.12:58

24' Altra ripartenza del Frosinone, Valeri mette un pallone forte al centro colpendo in pieno volto Lucumi. Gioco fermo.12:57

22' Giocata di Orsolini che va via a Valeri, scarico per Aebischer che, dal limite, calcia altissimo.12:55

21' Soulé recupera, si accentra e prova il tiro: pallone respinto, si lamenta Cheddira che aveva tagliato libero sul primo palo.12:53

19' Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione al volo di Mazzitelli: palla lontana dalla porta di Skorupski.12:51

17' Orsolini prova la conclusione a giro dalla distanza, palla a lato ma azione comunque ferma per fuorigioco.12:49

16' Cheddira prova a sfruttare un errore di Lucumi, lo recupera il centrale del Bologna.12:49

15' Cade male Calafiori dopo un contatto con Valeri, gioco fermo.12:48

14' Che ritmo che il Frosinone sta imponendo alla partita, da capire quanto i ciociari potranno continuare con questa intensità.12:47

12' AMMONITO Alexis Saelemaekers. Piede molto alto dell'esterno che colpisce Zortea, intervento molto rischioso con il Frosinone che chiedeva il rosso. 12:45

10' Bologna in grossa difficoltá sul pressing forsennato del Frosinone, molti i palloni persi dalla squadra di Thiago Motta.12:42

9' ANCORA CHEDDIRA! Errore di Calafiori che regala palla alla punta, l'ex Bari prova il pallonetto ma respinge Skorupski!12:42

8' CHEDDIRA! Partito fortissimo il Frosinone, destro secco dell'ex Bari che Skorupski blocca al petto.12:40

7' Primo angolo del match per il Frosinone: palla sul secondo palo per Cheddira, colpo di testa respinto.12:39

6' REINER! Palla lunga per Valeri, cross basso per l'ex Madrid che calcia a giro: Lucumi mette in out.12:38

5' Contatto Zirkzee - Romagnoli, a terra la punta del Bologna: si continua a giocare.12:37

4' Possesso palla del Bologna, Frosinone che accenna il pressing quando gli emiliani superano la metá campo.12:36

2' Frosinone in completo giallo, Bologna in pantaloni rossi e maglia biancoblu.12:33

1' INIZIA FROSINONE - BOLOGNA! Primo pallone per i locali.12:32

Dirige il match l'arbitro vicentino Daniele Orsato.12:17

Il Frosinone è imbattuto in due precedenti casalinghi contro il Bologna in Serie A senza subire alcun gol: vittoria 1-0 il 3 febbraio 2016 e pareggio 0-0 il 26 agosto 2018.12:15

Thiago Motta schiera Skorupski in porta, panchina per Ravaglia, confermati i giocatori di movimento previsti alla vigilia con Zirkzee supportato da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers.12:15

Di Francesco conferma il trio Cheddira, Soulé e Reiner in avanti, l'ex Bonifazi preferito a Lirola in difesa. 3-4-2-1 offensivo per i locali.12:14

La formazione del BOLOGNA: (4-2-3-1), Skorupski - Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen - Aebischer, Freuler - Orsolini, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee.12:12

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE (3-4-2-1), Turati - Bonifazi, Romagnoli, Okoli - Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri - Soulé, Reinier - Cheddira12:12

Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Frosinone e Bologna in Serie A: due vittorie per parte e un pareggio. Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 22 ottobre, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila contro il Frosinone per la prima volta nel massimo campionato.10:47

Questa domenica di Serie A si apre con la sfida tra Frosinone e Bologna: ciociari che cercano punti per uscire dalla zona retrocessione, emiliani per continuare il sogno Europa.10:45