Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Napoli 2-4 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:14

90'+5' Triplice fischio di Dover, Monza-Napoli termina 2-4.17:00

90'+5' Djuric stacca di testa sul corner di Colpani ma manda la palla sul fondo.17:00

90'+4' Cross basso di Kyriakopoulos dalla sinistra, Cajuste, in scivolata, manda la palla in calcio d'angolo.16:59

90'+3' Azione avvolgente del Napoli al limite dell'area monzese, chiusa però dal fallo di Raspadori su Izzo.16:58

90'+2' Osimhen scatta sul filo del fuorigioco, entra in area dalla sinistra e serve Lobotka che non trova il tempo per il tiro e viene chiuso dalla difesa biancorossa. A fine azione si alza la bandierina dell'assistente per rilevare la posizione irregolare del nigeriano.16:57

90' Quattro minuti di recupero anche in questa seconda frazione.16:55

89' La partita scivola senza sussulti verso il 90' con gli ospiti che continuano, seppur con ritmo inferiore, a tenere maggiormente il possesso palla.16:54

87' Caldirola ammonito per un fallo di frustrazione su Politano. Il difensore biancorosso era diffidato e salterà la prossima gara di campionato.16:52

84' Giallo per Donati in seguito a una protesta un po' troppo scomposta dalla panchina monzese.16:50

82' Monza che, stavolta, non sembra in grado di reagire al doppio svantaggio.16:50

80' Si riprende con Raspadori che, a differenza del compagno, riprende il proprio posto in campo.16:45

80' Sostituzione Napoli: fuori Mathías Olivera, dentro Mario Rui.16:45

80' C'è anche Olivera a terra e sembra non farcela per un problema muscolare. Si scalda Mario Rui.16:44

79' Colpani interviene in modo ruvido su Raspadori che rimane a terra dolorante. Gioco fermo e sanitari ospiti in campo.16:43

78' Ruleta di Olivera, poi chiuso in scivolata da Pablo Marì. Riesce tutto in questo secondo tempo ai giocatori ospiti.16:42

76' Sostituzione Monza: fuori Samuele Birindelli, dentro Giorgos Kyriakopoulos.16:42

76' Sostituzione Monza: fuori Roberto Gagliardini, dentro Valentín Carboni.16:42

75' Sprazzi di Napoli 2022-23 in questo secondo tempo con ben quattro reti in 13 minuti e una concretezza in zona offensiva che si è vista raramente in questa stagione degli azzurri.17:09

74' Rovesciata di Osimhen dopo una palla alzata in area da Olivera, Di Gregorio para in due tempi.17:15

72' PILLOLA STATISTICA - Il Napoli ha segnato due gol da fuori area nella stessa partita per la prima volta in questo campionato. L'ultima volta in Serie A risaliva al 27 febbraio 2022 contro la Lazio.16:37

70' Di Lorenzo ancora al tiro, stavolta col sinistro dal limite. La conclusione non scende e termina sopra la traversa di Di Gregorio.16:35

69' GOL! Monza-NAPOLI 2-4! Rete di Raspadori. Di Gregorio fa un miracolo sul destro di Di Lorenzo da dentro l'area, sul tap-in si avventa Raspadori che insacca di sinistro a porta vuota. Secondo gol di un subentrato per il Napoli oggi dopo quello di Politano.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori23:02

68' Sostituzione Napoli: fuori Khvicha Kvaratskhelia, dentro Giacomo Raspadori.16:33

68' Sostituzione Napoli: Piotr Zielinski cede il posto a Jens-Lys Cajuste.16:33

66' Partita vivissima all'U-Power Stadium col Napoli che sembrava averla girata definitivamente dalla propria parte e il Monza che l'ha riaperta subito.16:31

64' OCCASIONE NAPOLI! Osimhen a tu per tu con Di Gregorio in area, l'estremo difensore è però reattivo nel chiudere lo specchio al nigeriano che ci aveva provato in estirada. Qualche protesta della panchina ospite per una trattenuta di Bondo su Anguissa in area di rigore, lasciata correre da Doveri.16:32

62' GOL! MONZA-Napoli 2-3! Rete di Colpani. Birindelli appoggia per il compagno che si porta la palla sul sinistro e la piazza sul palo lungo, Meret non può nulla anche per una deviazione di Juan Jesus che rende impossibile la parata.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Colpani17:17

61' GOL! Monza-NAPOLI 1-3! Rete di Zielinski. Kvaratskhelia prova a crearsi lo spazio per il tiro, non lo trova e appoggia per Zielinski che la mette a giro sotto la traversa col mancino. Tris del Napoli con un'altra perla.



Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski16:27

60' Attacca ancora il Napoli che sembra nettamente un'altra squadra rispetto a quella vista nel primo tempo.16:25

57' GOL! Monza-NAPOLI 1-2! Rete di Politano. Zielinski prova il sinistro dal limite, la palla respinta si impenna, Politano si coordina per il mancino e pesca un jolly clamoroso infilando la palla nel sette. Napoli in vantaggio e partita completamente ribaltata in due minuti.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano16:23

55' GOL! Monza-NAPOLI 1-1! Rete di Osimhen. Anguissa crossa dalla destra, Osimhen sale a un'altezza siderale e batte Di Gregorio di testa. Gesto atletico notevole del nigeriano che sovrasta Izzo e sigla il pareggio napoletano.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen16:22

54' Sostituzione Napoli: Calzona toglie Cyril Ngonge per inserire Matteo Politano.20:53

54' Sostituzione Monza: fuori anche Alessio Zerbin, dentro Patrick Ciurria.16:19

54' Sostituzione Monza: esce Akpa Akpro, dentro Warren Bondo.16:19

54' Maldini carica il destro dalla lunga distanza, palla in curva Davide Pieri.16:18

53' Sortita offensiva del Monza con Colpani anticipato all'ultimo da Olivera sul dischetto del rigore. Diagonale perfetta dell'esterno uruguaiano.16:17

52' Altro triangolo palla a terra da parte del Napoli al limite dell'area avversaria, stavolta è Kvaratskhelia a toccare troppo profondo con Di Gregorio che recupera ancora palla.16:17

51' Napoli molto più verticale in questo inizio di secondo tempo rispetto a quanto visto nella prima frazione.16:15

50' Scambio Lobotka-Osimhen al limite dell'area brianzola, la palla di ritorno per lo slovacco è però troppo lunga e viene raccolta da Di Gregorio.16:15

49' GOL ANNULLATO! Azione perfetta del Napoli al limite dell'area avversaria, Anguissa in orizzontale per Zielinski che pesca Ngonge in area. Il belga batte Di Gregorio con un mancino preciso ma è tutto inutile per fuorigioco dell'ex Verona.16:14

48' Ngonge prova la soluzione diretta su calcio piazzato, palla altissima sopra la traversa.16:12

46' Cartellino giallo per Akpa-Akpro, costretto a fermare con un tackle da dietro un'accelerazione di Lobotka sulla trequarti.16:11

46' Si ricomincia!16:10

Palladino non dovrebbe operare cambi a breve, visto anche quello forzato con Maldini in campo per l'infortunato Dany Mota. Per Calzona ci sono invece da verificare le condizioni di Kvaratskhelia, a lungo zoppicante durante la prima frazione, e Osimhen, uscito malconcio dall'ultima azione prima del fischio di Doveri. Se non subito, ci sarà comunque bisogno di Simeone e Raspadori dalla panchina per provare a riacciuffare il risultato.15:57

Monza in vantaggio al termine della prima frazione grazie al gol di testa di Djuric su assist di Zerbin. Il Napoli risponde al vantaggio biancorosso creando un paio di occasioni dalle parti di Di Gregorio ma non riesce a essere incisivo. Possesso palla quasi totale per gli uomini di Calzona che hanno però bisogno di maggiore concretezza davanti per riuscire a finalizzare la gran mole di gioco creata. La squadra di Palladino si è difesa finora in modo ordinato, concedendo pochissimo e cercando l'affondo in ripartenza.15:55

45'+6' Fine primo tempo, Monza-Napoli 1-0. Decide per ora la rete di Djuric al 9'.15:52

45'+6' Osimhen non sembra farcela ma manca pochissimo al duplice fischio di Doveri.15:51

45'+4' Invito in area dalla destra per Osimhen, il nigeriano, in fuorigioco, prova l'acrobazia ma liscia completamente la palla e rimane a terra dolorante. Gioco fermo.15:51

45'+3' Maldini tocca all'indietro per Akpa-Akpro che calcia di prima dalla distanza senza trovare la porta di Meret.15:50

45'+1' Possesso palla quasi totale del Napoli col Monza che, dopo il vantaggio, è sistematicamente sotto la linea della palla per chiudere tutti gli spazi agli avversari.15:48

45' Quattro minuti di recupero.15:46

45' Kvaratskhelia si accentra dalla sinistra e libera il destro dal limite. C'è solo potenza nella conclusione del georgiano che termina ampiamente a lato alla sinistra di Di Gregorio.15:46

43' Anguissa tocca di testa per Rrahmani che, sempre di testa, la indirizza in area piccola dove Izzo anticipa Osimhen. Poi Doveri fischia un fallo a favore del Monza e ferma l'azione del Napoli.15:47

42' Di Lorenzo al cross dalla destra, Izzo la tocca in corner per evitare rischi. C'era Kvaratskhelia in agguato alle sue spalle.15:44

41' Giallo per Ngonge che spende il fallo tattico per fermare la ripartenza di Zerbin dopo una palla persa da Kvaratskhelia.15:42

40' OCCASIONE NAPOLI! Di Gregorio sbaglia il controllo all'interno della propria area ma riesce ad anticipare Osimhen di un soffio. La palla arriva a Kvaratskhelia che calcia subito in porta ma calcia addosso allo stesso Di Gregorio.16:00

39' Kvaratskhelia intanto è regolarmente in campo ma non sembra in perfette condizioni.15:40

38' Monza pericoloso in ripartenza, Colpani apre per Birindelli che cerca Maldini in area di prima. Il figlio d'arte sbuccia col piatto destro e non trova la porta sbagliando un quasi rigore in movimento.15:39

36' Maldini anticipa Juan Jesus nel cerchio di centrocampo e viene steso dal brasiliano. Doveri fischia fallo ma non estrae il giallo. Intanto sembrano esserci problemi per Kvaratskhelia che si è accasciato dalle parti di Di Gregorio.15:38

35' Si gioca, viene confermata la decisione presa in campo.15:36

34' Zerbin viene aggirato da Ngonge in area piccola ma riesce ad arpionare la palla prima della conclusione del belga. Doveri lascia correre ma c'è il silent-check in corso.15:36

33' Pablo Marì anticipa tutti di testa sulla punizione messa in mezzo da Zielinski, la palla rimane però tra i piedi dei giocatori del Napoli in zona offensiva.15:34

32' Fallo di Zerbin su Zielinski. Calcio piazzato per gli ospiti che portano molti uomini in area pronti alla deviazione decisiva.15:33

32' Palla persa centralmente da Akpa-Akpro, Osimhen apre a sinistra per Kvaratskhelia che finta per due volte il destro, poi lo esplode da limite ma trova la respinta della difesa biancorossa.15:33

30' Di Lorenzo al cross dalla destra, Osimhen non ci arriva di testa e Birindelli la mette in calcio d'angolo di petto per evitare problemi.15:31

28' Anguissa pressa Zerbin nei pressi della bandierina brianzola ma l'ex compagno è bravo nel guadagnare rimessa laterale.15:30

27' Sostituzione Monza: fuori Dany Mota per infortunio, dentro Daniel Maldini.15:28

26' Dany Mota, che stava zoppicando vistosamente da qualche minuto, si siede a terra e chiede il cambio. Problema alla caviglia per il portoghese.15:29

26' Kvaratskhelia punta Birindelli sullo spigolo dell'area e prova il servizio rasoterra per Olivera. Palla troppo lunga che viene raccolta da Di Gregorio.15:27

25' OCCASIONE NAPOLI! Ngonge finta il sinistro dal limite, entra in area e calcia col destro a botta sicura ma Pablo Marì riesce a deviarla in corner.15:26

24' Di Lorenzo prova il servizio per Osimhen in area, Izzo ci mette il fisico e lascia scorrere la palla verso Di Gregorio.15:25

22' Gran tackle di Akpa-Akpro che prende solo palla su Kvaratskhelia, poi non riesce la ripartenza del Monza con Dany Mota che scivola e sbaglia il servizio per Zerbin sulla sinistra.15:27

20' Dany Mota punta secco Di Lorenzo e lo salta, mette un pallone morbido sul secondo palo dove Birindelli non trova il tempo per calciare, serve Colpani che viene aggredito dalla difesa ospite e finisce col commettere fallo una volta perso il pallone.15:21

17' OCCASIONE NAPOLI! Flipper in area di rigore sul tiro dalla bandierina, Di Lorenzo si trova la palla tra i piedi, si gira per concludere col destro ma la alza sopra la traversa dal limite dell'area piccola. Napoli vicinissimo al pareggio.15:19

16' Triangolo quasi perfetto tra Kvaratskhelia e Osimhen, la palla di ritorno del nigeriano è leggermete troppo lunga e viene toccata in corner da Izzo.15:17

14' Avvio sin qui perfetto dei brianzoli che non hanno concesso praticamente nulla agli avversari e hanno colpito alla prima occasione utile.15:15

13' Tifosi di casa che cantano a gran voce dopo il vantaggio, il gioco riprende col Napoli che prova ancora a portarsi in attacco.15:14

12' Si ferma ancora il gioco all'U-Power. Ci sono problemi per Djuric, forse un taglio al braccio, e per Juan Jesus che deve uscire momentaneamente dal campo.15:14

11' Prova a reagire il Napoli ma Ngonge prima e Osimhen poi vengono anticipati in area di rigore.15:12

9' GOL! MONZA-Napoli 1-0! Rete di Djuric. Apertura perfetta di Colpani per Zerbin a sinistra, cross perfetto dell'ex di giornata per Djuric che taglia davanti a Juan Jesus e batte Meret di testa.



Guarda la scheda del giocatore Milan Djuric15:11

8' Il duello tra i due si ripete dalla parte opposta col georgiano che si trascina la palla a fondo campo nel tentativo di saltare l'avversario.15:09

7' Prova a mettere fuori il naso il Monza ma c'è addirittura Kvaratskhelia a impedire il cross di Birindelli dal lato corto dell'area e a rubargli palla.15:09

7' Tema tattico molto chiaro per ora col Napoli a provare a fare gioco e il Monza più attendista.15:08

4' Fuorigioco di Osimhen, Pablo Marì è perfetto nella salita che mette oltre la linea il nigeriano sul tocco di Di Lorenzo in profondità.15:06

4' Il gioco riprende col piazzato del Napoli a una trentina di metri dalla porta di Di Gregorio in posizione centrale. Ngonge cerca Di Lorenzo ma il capitano azzurro viene anticipato e l'azione offensiva degli ospiti sfuma.15:05

3' Doveri intanto ha assegnato il calcio di punizione al Napoli, non sono però arrivati provvedimenti disciplinari per Gagliardini.15:04

Subito uno scontro violento in mezzo al campo tra Gagliardini e Anguissa, entrambi rimangono a terra doloranti dopo un inrocio tra le gambe. L'ex Inter si rialza però quasi subito mentre sembrano esserci problemi per il camerunense.15:03

Si comincia!15:01

E' tutto pronto sul terreno di gioco brianzolo dove splende il sole e si attende solo l'ingresso delle due squadre in campo.14:57

Calzona recupera Kvara e lo schiera dal 1' nel trio offensivo con Osimhen e Ngonge, altra novità rispetto alla gara di sabato scorso. Davanti a Meret confermati Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus mentre Olivera scalza Mario Rui sulla sinistra. In mezzo al campo altra novità con Zielinski titolare al posto di Traoré, ancora titolari invece Lobotka e Anguissa.14:54

Senza Pessina, squalificato, Palladino ridisegna la formazione con un 4-2-3-1 sulla carta che potrebbe però diventare 3-4-2-1 in base alle situazioni di gioco. Tra i pali c'è Di Gregorio con Birindelli a destra e Caldirola a sinistra, coppia centrale formata da Izzo e Pablo Marì. Davanti alla difesa c'è la cerniera formata da Akpa-Akpro e Gagliardini a supporto del trio Colpani-Mota-Zerbin alle spalle dell'unica punta Djuric. Da verificare soprattutto la posizione dell'ex Zerbin che potrebbe invece essere schierato a tutta fascia sulla corsia mancina, con Birindelli dalla parte opposta e la difesa a tre.15:02

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 4-3-3 per i campani. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Ostigard, Traoré, Cajuste, Dendoncker, Simeone, Politano, Raspadori.14:47

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: 4-2-3-1 per gli uomini di Palladino. Di Gregorio - Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Caldirola - Akpa-Akpro, Gagliardini - Colpani, Dany Mota, Zerbin - Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, A. Carboni, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, V. Carboni, Bondo, Berretta, Colombo, Maldini, Ciurria.14:45

Dirige il match Doveri con Meli e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Perenzoni con Abisso e Marini in sala VAR.14:41

L'U-Power Stadium di Monza ospita il match tra i padroni di casa e i campioni d'Italia in carica del Napoli. Per entrambe, nonostante gli ultimi passi falsi, sono ancora aperte le chances di qualificazione europea, soprattutto nel caso in cui le qualificate alla prossima Champions dovessero essere cinque anziché quattro. I brianzoli, usciti sconfitti dall'ultimo turno in casa del Torino, hanno però vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe e puntano a mantenere questo ruolino di marcia. Gli Azzurri invece non vincono in campionato dalla partita con la Juventus del 3 marzo scorso e sono chiamati al pronto riscatto dopo il 3-0 interno subito contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle ore 15.14:41

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Napoli, gara valida per la giornata numero 31 del campionato di Serie A.14:35