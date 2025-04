Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:54

90'+6' FISCHIO FINALE: BOLOGNA-NAPOLI 1-1. Al gol di Anguissa ha risposto quello di Ndoye.22:43

90'+4' GRANDE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Raspadori raccoglie un pallone vagante e calcia di controbalzo dal limite dell'area, trovando la deviazione di Olivera, che rischia di ingannare Ravaglia, bravo comunque a respingere. Sulla ribattuta Rrahmani ci prova con un tiro-cross, anche questo deviato in modo decisivo dal portiere del Bologna.22:42

90'+2' AMMONITO Michel Aebischer per un fallo su Gilmour.22:39

90'+2' Terza sostituzione per il Napoli. Matteo Politano lascia spazio a Cyril Ngonge.22:38

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:37

90' INCREDIBILE OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Corner a uscire di Miranda, colpo di testa di Holm e gran parata di Scuffet. Il pallone finisce nella zona di Castro che, da due passi, non riesce a deviare il pallone in porta.22:37

89' AMMONITO Frank Anguissa per un intervento in ritardo su Dominguez.22:36

87' Quinta sostituzione per il Bologna. Esce Jens Odgaard, entra Giovanni Fabbian.22:34

87' Quarta sostituzione per il Bologna. Fuori Dan Ndoye, dentro Benjamín Domínguez.22:34

86' Calcio di punizione battuto dalla destra da Aebischer, che viene allontanato dal colpo di testa di Anguissa.22:33

83' Ritmo più basso ma attenzione massima in questa fase della partita.22:30

80' Calcio di punizione dall'esterno insidioso di Miranda. Scuffet non si fa sorprendere e respinge.22:27

79' AMMONITO Mathías Olivera per un fallo su Cambiaghi.22:26

77' Terza sostituzione per il Bologna. Thijs Dallinga lascia spazio a Santiago Castro.22:24

77' Seconda sostituzione per il Bologna. Esce Riccardo Orsolini, entra Nicolò Cambiaghi.22:24

74' Seconda sostituzione per il Napoli. Fuori David Neres, dentro Giacomo Raspadori.22:20

73' Ottima uscita di Ravaglia, che anticipa Neres e subisce il fallo del brasiliano.22:20

70' Prima sostituzione per il Napoli. Non ce la fa Scott McTominay, minuti per Billy Gilmour.22:17

70' Problemi fisici per McTominay, che non sembra in grado di continuare il match.22:16

67' Continua il forcing del Bologna, che dopo il gol del pareggio sta chiudendo il Napoli nella propria trequarti difensiva.22:14

64' GOL! BOLOGNA-Napoli 1-1! Rete di Dan Ndoye! Miranda verticalizza per Odgaard, che scappa alle spalle di Politano, prende il fondo e crossa basso in mezzo per l'inserimento di Ndoye, che colpisce di prima intenzione con il tacco e, dopo la deviazione della traversa, trova la rete del pareggio.



63' Lungo possesso del Bologna.22:11

60' Tentativo al volo con il sinistro di Orsolini, che controlla con il petto un pallone vagante in area e calcia, ma alza troppo la conclusione.22:07

60' AMMONITO Giovanni Di Lorenzo per un fallo su Ndoye. Era diffidato, salterà la prossima partita.22:07

59' GRAN PARATA DI SCUFFET! Corner a rientrare di Miranda e spizzata sul primo palo di Lucumì, respinta con un grande riflesso dal portiere del Napoli.22:06

58' Holm fa partire un traversone verso il centro dell'area, dove Rrahmani svetta più in alto di tutti e mette in corner.22:05

55' PILLOLA STATISTICA: Grazie a Frank Anguissa e Scott McTominay, il Napoli è l'unica squadra con due centrocampisti centrali che hanno segnato più di cinque gol in questa Serie A.22:02

52' Miranda crossa sul secondo palo per Orsolini, che viene anticipato dall'ottimo intervento di testa di Olivera.21:59

49' Corner a uscire di Miranda e colpo di testa di Dallinga, che anticipa tutti, ma non riesce a dare forza al proprio colpo di testa.21:56

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Bologna-Napoli. Nessun cambio all'intervallo.21:52

Conte e Stellini (oggi in panchina per la squalifica dell'allenatore salentino) possono essere soddisfatti dei primi 45 minuti del Napoli, solido e compatto in fase difensiva. Il Napoli ha rischiato pochissimo ed è riuscito anche a ripartire molto bene, sfruttando la fisicità di Lukaku, Anguissa e McTominay e il tanto campo lasciato alle spalle della difesa dal Bologna. Diversi, probabilmente, i pensieri di Italiano, visto che i rossoblù non sono riusciti a mettere spesso in movimento i due esterni e hanno sfruttato poco i consueti inserimenti di Odgaard, mentre Dallinga è apparso un po' in difficoltà nel duello fisico con Rrahmani e Juan Jesus.21:42

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol al 18' di Anguissa, che va via di fisico a Lucumì e Holm, sfrutta un retropassaggio troppo corto di Miranda per anticipare Skorupski e mette in porta la rete dell'1-0 alla prima vera occasione da gol prodotta. La squadra di Conte sfiora anche il raddoppio al 33', quando Ravaglia, entrato al posto dell'infortunato Skorupski, è chiamato alla gran parata sul tiro dal limite dell'area di McTominay. Ha un'opportunità simile durante il recupero Marcel Aebischer, che però alza troppo la conclusione e manda alto.21:40

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: BOLOGNA-NAPOLI 0-1. Ospiti avanti con il gol di Anguissa.21:36

45'+3' OCCASIONE PER AEBISCHER! Cross basso arretrato di Holm, velo di Miranda e conclusione a giro di prima dello svizzero, che alza troppo la traiettoria e non trova la porta per centimetri.21:36

45' Concessi tre minuti di recupero.21:32

42' Dallinga protesta per una presunta trattenuta di Juan Jesus ai suoi danni, ma per l'arbitro Massa è tutto regolare.21:29

39' Ritmo più basso in questa fase del match.21:26

36' Lucumì alza il pallone alla ricerca di uno tra Odgaard e Orsolini, ma sbaglia la misura del lancio, che finisce tra le braccia di Scuffet.21:23

33' RAVAGLIA SALVA SU MCTOMINAY! Di Lorenzo va via a Ndoye e appoggia per l'accorrente McTominay, che calcia di prima alla ricerca dell'angolino basso, ma Ravaglia si allunga e mette in corner.21:20

31' Lukaku allarga per Neres, che scarica all'indietro per l'inserimento di McTominay, la cui conclusione finisce alta.21:18

29' Grande uscita bassa di Scuffet, che anticipa Freuler, servito in verticale da Aebischer con un pallone un po' troppo lungo.21:15

28' Lucumì verticalizza per Dallinga, che controlla con il petto e calcia al volo, ma alza troppo la conclusione.21:15

25' Prima sostituzione per il Bologna. Non ce la fa Łukasz Skorupski, al suo posto Federico Ravaglia.21:12

24' Gioco ancora fermo per un problema occorso a Skorupski.21:11

21' Bologna ora chiamato alla reazione.21:09

18' GOL! Bologna-NAPOLI 0-1! Rete di Frank Anguissa! Il numero 99 vince un duello fisico prima con Lucumì e poi con Holm, induce all'errore Miranda che sbaglia il retropassaggio, anticipa e salta Skorupski e deposita nella porta vuota.



15' Holm riceve da Orsolini e crossa sul sinistro sul secondo palo, dove Di Lorenzo copre la posizione e lascia sfilare il pallone sul fondo.21:05

13' Beukema resta a terra dopo aver subito un colpo. Il difensore del Bologna non dovrebbe però avere problemi a proseguire.21:00

10' Corner a rientrare insidioso di Miranda, che calcia direttamente nella zona di Scuffet, il quale sceglie di non rischiare e mette sul fondo con i pugni.20:57

9' Possesso prolungato del Bologna, che muove il pallone da un lato all'altro del campo con ritmo.20:56

6' Si riprende a giocare con Orsolini regolarmente in campo.20:52

5' Orsolini resta a terra dopo un intervento in ritardo di Lukaku. Gioco fermo al Dall'Ara.20:52

2' Politano riceve in area da McTominay, rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, dove Skorupski anticipa Anguissa.20:49

CALCIO D'INIZIO! Comincia Bologna-Napoli. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:47

Quasi tutto pronto allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Tra pochi minuti comincerà il match.20:45

Due assenze inaspettate per il Napoli, che perde Meret per un attacco influenzale e Buongiorno per un problema muscolare. In porta tocca al secondo Scuffet, mentre Juan Jesus si piazza al fianco di Rrahmani in difesa. A centrocampo Anguissa vince il ballottaggio con Gilmour, mentre viene confermato il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres.21:32

Italiano deve anche fare i conti con una defezione dell'ultima ora, con Aebischer che prende il posto di Ferguson in mezzo al campo, mentre Holm sostituisce l'infortunato Calabria in difesa. Il Bologna recupera, ma solo per la panchina, Castro, che oggi lascia spazio a Dallinga al centro dell'attacco. Confermato il trio alle spalle dell'ex Tolosa, con Dominguez e Cambiaghi pronti a subentrare.20:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Meret, Turi, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno, Gilmour, Billing, Ngonge, Raspadori, Hasa, Simeone, Okafor.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-2-3-1: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Erlic, Casale, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Pobega, Fabbian, Aebischer, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola, Castro.20:39

Vuole difendere il quarto posto e provare a prendersi il terzo, invece, il Bologna, che vanta una striscia di sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, di cui le ultime tre senza subire gol. La squadra di Vincenzo Italiano non perde punti in casa in Serie A dal 12 gennaio (2-2 con la Roma) e arriva da sei successi di fila al Dall'Ara, di cui l'ultimo per 5-0 contro la Lazio. Vincendo oggi, i rossoblù non solo staccherebbero di tre punti la Juventus quinta, ma supererebbero addirittura l'Atalanta, portandosi al terzo posto.20:33

Da una parte l'obiettivo Champions League, dall'altra quello Scudetto. Allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna va in scena un crocevia del campionato, visto che il Napoli ha la possibilità, vincendo oggi, di portarsi a un solo punto di distanza dall'Inter, fermato sul pareggio dal Parma. La squadra di Antonio Conte (oggi squalificato) cerca continuità dopo il successo dello scorso turno contro il Milan, ma per riuscirci dovrà sfatare il tabù trasferta, dove non vince dallo scorso 18 gennaio (3-2 a Bergamo), avendo poi collezionato tre pareggi e una sconfitta nelle successive quattro partite lontano dallo Stadio Maradona.20:51

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Napoli, gara valida per la 31esima giornata di Serie A.20:25

