Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecce-Hellas Verona e arrivederci alla prossima sfida di Serie A! 22:56

Domenica 21 maggio ci sarà un altro scontro salvezza, Lecce-Spezia, ma prima la squadra di Baroni dovrà affrontare all'Olimpico una Lazio che cerca riscatto dopo le recenti sconfitte. Dall'altra parte l'Hellas Verona sfiderà prima il Torino e poi l'Atalanta. 22:56

Quattro punti nelle ultime undici partite: questo è il riassunto del rendimento del Lecce che, al contrario del Verona, era partito meglio in questa stagione per poi vedersi crollare in classifica. La sconfitta al Via del Mare finisce molto tesa: non ci stanno i tifosi che fischiano ai propri giocatori. 22:48

Dal 30 aprile del 2022, dopo oltre un anno il Verona torna a vincere in trasferta e lo fa nel momento più difficile della stagione. Non ha spaventato il 6 a 0 subito nell'ultima partita contro l'Inter, ora i gialloblù possono tirare un sospiro di sollievo: lo Spezia, al momento in zona retrocessione, rimane a -3 e con questa vittoria gli scaligeri si avvicinano proprio al Lecce a -1 mantenendo saldo il quartultimo posto. 22:44

Novanta minuti incandescenti al Via del Mare, in una partita con in palio la salvezza. Parte protagonista il Verona che dopo appena 90 secondi sfiora la rete del vantaggio con la traversa di Djuric, che nel giro di una decina di minuti si mangia un'altra palla gol. Nel secondo tempo è il Lecce a creare più occasioni e proprio nel momento più in forma dei padroni di casa, sblocca e decide il match Ngonge, entrato dalla panchina. Finisce con la vittoria dei gialloblù che per la prima volta dall'inizio della stagione si allontanano dalla zona retrocessione. 22:53

90'+6' FISCHIO FINALE! Lecce-Hellas Verona 0-1! Decide la rete di Cyril Ngonge.22:39

90'+3' Fermi i primi due minuti di recupero a causa di un problema di Tameze: il giocatore lamenta un fastidio dopo un contrasto.22:57

90'+1' Tentativo di Hjulmand da fuori area, la palla finisce nelle mani di Montipò. 22:32

90' Saranno cinque i minuti di recupero. 22:31

89' Ancora scintille al Via del Mare tra le due squadre. L'arbitro invita a mantenere la calma. 22:31

89' Darko Lazović lascia il campo per Filippo Terracciano.22:30

88' OCCASIONE LECCE! Banda tenta il tiro a giro sul secondo palo, non rischia Montipò che manda la palla in calcio d'angolo. 22:30

86' Cartellino giallo per Ngonge per un fallo su Gallo. Ora è calcio di punizione da posizione interessante per il Lecce.22:27

85' Bella girata di Ceesay che riesce a crossare in area. Colombo in ritardo sul pallone non trova la deviazione decisiva per insaccarla in rete. 22:26

83' Ancora un cambio per il Lecce: Oudin lascia il posto a Lorenzo Colombo.22:26

82' Giallo per Lorenzo Montipò per perdita di tempo sul rinvio. 22:23

80' Strefezza per terra in area dopo un contatto con Hien: proteste nella panchina del Lecce. Per l'arbitro tutto regolare. 22:22

79' Ammonito Rémi Oudin, ancora una volta un cartellino giallo per proteste. 22:20

73' Terzo gol in campionato per il classe 2000 belga, arrivato all'Hellas Verona in questa finestra di mercato invernale. 22:17

72' Esce anche Federico Di Francesco, al suo posto Lameck Banda.22:14

72' Blin lascia il campo a Joan Gonzàlez Cañellas.22:14

72' Assist Milan Đurić22:15

72' GOOOL!!! Lecce-HELLAS VERONA 0-1! La sblocca Cyril Ngonge, entrato da pochi minuti. Impatto devastante dell'attaccante scaligero che tira potente di sinistro da fuori area indirizzando la palla nell'angolino in basso a sinistra. Non può nulla Falcone.



Guarda la scheda del giocatore Cyril Ngonge22:15

71' Finisce anche la partita di Duda Ibrahim, entra Sulemana. 22:15

71' Cambio sulla corsia laterale: Faraoni lascia il posto a Fabio Depaoli.22:14

68' CHE OCCASIONE PER IL LECCE! Gallo da una ripartenza calcia corto in area, Montipò respinge ma ripassa la palla a Gallo. Il numero 25 crossa nuovamente alla ricerca di Di Francesco che colpisce ma non trova lo specchio della porta. 22:11

65' Finisce la partita di Simone Verdi, entra Cyril Ngonge. 22:05

62' Hien ripulisce la propria area, ancora una volta il centrale del Verona interviene su un cross insidioso anticipando gli attaccanti avversari. 22:04

60' Bel tentativo di Magnani che si coordina bene dalla distanza ma alza un po' troppo la palla. 22:02

59' ANCORA FALCONE! Il portiere del Lecce non rischia su un tiro di testa di Abildgaard in area sugli sviluppi di un corner e manda ancora in calcio d'angolo. 22:02

56' Cross rasoterra di Gallo che trova in area Di Francesco. L'attaccante si gira e calcia di destro alla ricerca dell'angolino: la palla finisce ancora alta. 21:58

54' Doppio tentativo del Lecce, prima con Strefezza che tenta un tiro di destra da centro area, poi con Gallo che però non trova lo specchio della porta. 21:56

52' Cartellino giallo per Giangiacomo Magnani, considerato falloso il suo intervento su Di Francesco. 21:59

50' Tentativo di Blin con un colpo di testa. La palla finisce fuori. 21:54

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lecce-Hellas Verona. 21:48

Con il pareggio l'Hellas Verona allunga sullo Spezia - momentaneamente in zona retrocessione - di un punto, il Lecce andrebbe a +5. Grande occasione per entrambe le squadre che non hanno intenzione di lasciarsi scappare la sconfitta dei liguri per poter allontanarsi dagli ultimi posti della classifica. 21:42

Parte forte l'Hellas Verona che al Via del Mare con Djuric colpisce la traversa dopo appena 90 secondi. Sempre l'attaccante bosniaco dopo qualche minuto tenta ancora il tiro, questa volta è Falcone che con un miracolo manda la palla in calcio d'angolo. Non si fa abbattere il Lecce che cerca di creare occasioni, senza mai tirare veramente nella porta avversaria. Partita molto accesa come testimoniano anche i cartellini: tre nel primo tempo di cui due per proteste. Non sono mancate le scintille: la posta in palio è la salvezza. 21:37

45' FINE PRIMO TEMPO! Lecce-Hellas Verona 0-0. Termina senza reti la prima metà del match. 21:32

42' Gli esterni del Lecce provano ad avanzare da entrambe le corsie laterali, l'Hellas sempre precisa interviene recuperando palla. 21:33

35' Ottima chiusura di Hien che non si fa scappare Ceesay e interviene in una traiettoria invitante di Gendrey. 21:21

34' Ammonito amche Abildgaard per un intervento giudicato irregolare ai danni di Strefezza. 21:20

30' Tentativo da lunga di distanza di Duda con il mancino. La palla finisce alta sopra la traversa. 21:16

27' Ripartenza Lecce con Ceesay che cerca il compagno Di Francesco tutto solo sulla fascia sinistra: Hien interviene duro sull'attaccante del Lecce bloccando l'azione. Questa volta Massa non estrae nessun cartellino. 21:16

23' Abildgaard cerca la deviazione decisiva da un colpo di punizione di Verdi che però finisce sul fondo.21:11

22' Ammonito Morten Due Hjulmand anche lui per proteste. L'arbitro mette da subito le cose in chiaro.21:11

19' Primo cartellino giallo proprio a Marco Davide Faraoni per proteste. 21:06

18' Gioco momentaneamente fermo: Faraoni a terra lamenta fastidio alla caviglia. 21:04

16' Preciso l'intervento di Magnani che respinge un tiro in area di Gendrey. 21:04

11' FALCONE!!! Miracolo del portiere del Lecce su un tiro potente di Djuric. È ancora il calciatore bosniaco a rendersi pericoloso. 20:56

7' Faccia a faccia dopo 7 minuti tra Magnani e Di Francesco. Partita molto tesa fin da suito con la posta in palio molto alta. 20:52

3' Partita subito intensa da parte di entrambe le squadre. Ora è il Lecce ad attaccare. 20:49

2' CHANCE DEL VERONA! Parte bene la formazione ospite con un colpo di testa di Djuric che sorprende la difesa avversaria: la palla colpisce la traversa. Hellas subito vicina al gol del vantaggio. 20:55

1' CALCIO D’INIZIO! Comincia Lecce-Hellas Verona. Dirige l’incontro l’arbitro Davide Massa.20:45

Di Francesco cerca il gran colpo! Si coordina bene il numero 11 del Lecce che cerca la girata acrobatica che però finisce alta. 21:31

Diversi cambi di formazione anche in casa Verona: torna Dawidowicz in difesa che con Hien e Magnani andrà a comporre il terzetto difensivo. Partirà dalla panchina Gaich, confermato invece Djuric in attacco. Alle sue spalle con Verdi sarà Duda a gestire la trequarti. Sugli esterni si disporranno Faraoni e Lazovic, in mezzo al campo Tameze e Abildgaard. 21:27

Baroni opta diversi cambi rispetto alla sconfitta contro la Juventus. In difesa Baschirotto torna a fare il centrale con Umtiti, e con Gendrey a destra e Gallo a sinistra. Solito Hjulmand a dirigere il centrocampo, con lui rientra Oudin che arretra insieme a Blin. Nel tridente offensivo torna Strefezza dopo la squalifica, con lui a comporre l'attacco saranno Ceesay e Di Francesco. 21:22

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Dawidowicz, Hien - Faraoni, Tameze, Abilgaard, Lazovic - Duda, Verdi - Djuric. Allenatore: Zaffaroni20:26

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo - Blin, Hjulmand, Oudin - Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni20:26

Allo stadio "Via del Mare" di Lecce sfida decisiva in ottica salvezza: sarà Lecce contro Hellas Verona, 16ª e 17ª in classifica a solo 4 punti di distanza l'una dall'altra con la squadra di Baroni in vantaggio rispetto agli scaligeri. 20:28

Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Hellas Verona, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. 20:23