Sia allo stadio che in tutta la città inizia una lunghissima festa. Giro di campo dei giocatori del Napoli che salutano il proprio popolo.19:58

Finita la partita e seconda parte della festa che può avere inizio. I tre punti per il Napoli lo portano a 83 lunghezze, la Fiorentina rimane all'ottavo posto a 46 punti, agganciata da Monza e Torino.19:57

Il Napoli, alla prima uscita da campione d'Italia, vince contro una Fiorentina molto attenta e compatta e che nel primo tempo sfiora il gol in più occasioni con Jovic. Nella ripresa due rigori per i padroni di casa, Osimhen il primo lo sbaglia, ma il secondo lo piazza sotto la traversa regalando i tre punti al Napoli.19:55

90'+3' Fine partita: NAPOLI - FIORENTINA 1-0.19:55

90'+2' Il Napoli chiude in avanti, Anguissa ci prova dal limite. Palla alla destra di Terracciano.19:53

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.19:52

88' KOUAME! Palla in profondità di Jovic, Kouame in area prova ad allungarsi e tocca la palla ma la manda di poco sopra la traversa.19:50

86' Prova a chiudere in avanti il Napoli con i nuovi entrati che cercano di varsi notare.19:47

84' Sostituzione nel Napoli, entra Zerbin per Elmas.19:45

80' NICO GONZALEZ! Spunto di Venuti che arriva sul fondo e.crossa teso in area, Nico Goonzalez di piatto non inquadra la porta.19:42

78' Nel Napoli entra Simeone per Osimhen.19:39

77' Prova ad alzare i giri del motore la Fiorentina che si spinge in avanti.19:39

76' Entra anche Kouame per Amrabat.19:37

76' Sostituzioni nella Fiorentina, Saponara per Sottil.19:37

74' GOL! NAPOLI - Fiorentina 1-0! Rete di Osimhen. Ci riporova Osimhen e questa volta non sbaglia. Rigore calciato centrale sotto la traversa.



73' SECONDO CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Questa volta è Kvaratskhelia che viene steso da Nico Gonzalez, Marchetti indica nuovamente il dischetto.19:36

66' Mandragora prende il posto di Duncan.23:28

66' Nella Fiorentina entra Castrovilli per Bonaventura.19:28

63' Traversa di Osimhen ma Marchetti ferma tutto. Dopo un duello vinto con Milenkovic, la conclusione in pallonetto del nigeriano si stampa sul legno.19:26

62' Olivera dal fondo cross un pallone morbido in area. Osimhen non ci arriva per un soffio.19:24

60' Superata l'ora di gioco, ancora 0-0 la sfida del Maradona.19:22

56' Fase di gioco con meno intensità rispetto all'avvio di ripresa. La Fiorentina prova a riportarsi in avanti.19:17

51' Conclusione di Amrabat dalla distanza. Blocca Gollini.19:13

48' CALCIA MALE OSIMHEN! Terracciano si tuffa sulla sinistra e para il rigore.19:10

47' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Lobotka viene steso da Amrabat, Marchetti indica il dischetto.19:09

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI - FIORENTINA.19:08

46' Nella Fiorentina, entra Venuti per Dodo.19:08

46' Zielinski per Raspadori.19:08

46' Due cambi nel Napoli, entra Lobotka per Demme.19:08

Partita bloccata ma in un clima di grande festa. La Fiorentina sfiora il gol in un paio d'occasioni con Jovic, il Napoli fa fatica in avanti, Osimhen prova a rendersi pericoloso, senza però trovare lo specchio della porta. Nel finale esce Lozano per infortunio, al suo posto Kvaratskhelia.18:51

45'+1' Fine primo tempo: NAPOLI - FIORENTINA 0-0.18:49

45' Sostituzione nel Napoli, Lozano esce in lacrime per un problema alla caviglia, al suo posto Kvaratskhelia.18:49

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:48

43' Attacco alla profondità di Osimhen su invenzione di Elmas. Conclusione di potenza ma palla sull'esterno della rete.18:45

39' Calcio d'angolo Fiorentina, Duncan crossa sul secondo palo, stacca di testa Milenkovic. Palla alla sinistra di Gollini.18:42

38' Lozano scodella in area, Oshimen stacca di testa. Palla alta.18:40

33' Scambio al limite con Raspadori che prova lo scavetto per Di Lorenzo. Conclusione di prima, Terracciano blocca.18:36

31' Oshimen di rabbia ci prova da posizione defilata. Palla a lato.18:34

30' Mezz'ora di gioco, partita bloccata sul nulla di fatto. La Fiorentina è la squadra andata più vicina al gol del vantaggio.18:32

27' Prova a partire dal basso il Napoli, ma la pressione dei Viola non rende facile le iniziative partenopee.18:30

23' Continua a spingere la Fiorentina, il Napoli fa fatica a vedersi in avanti.18:26

18' ANCORA JOVIC! Scivola Ostigard, ne approfitta il serbo che entra in area e calcia in diagonale. Gollini devia.18:20

15' JOVIC! Ancora l'asse Terzic, Jovic pericolosa. Cross dalla sinistra e colpo di testa angolato del serbo. Gollini smanaccia a lato.18:18

12' La Fiorentina da l'idea di essere più aggressiva in questi primi minuti di gara.18:14

7' Risponde il Napoli con Elmas che prova la conclusione dal limite. Palla di poco alla destra di Terracciano.18:09

5' Cross di Terzic in area, stacca Jovic di testa. Palla alta spra la traversa.18:08

2' In un clima di festa la partita è cominciata con un buon ritmo.18:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI - FIORENTINA. Arbitra Marchetti.18:02

Passerella d'onore per il Napoli, con la Fiorentina ad attendere la squadra campione d'Italia sul campo.18:00

Turnover nel Napoli a cominciare dal'attacco che vede Raspadori insieme a Lozano per servire la punta Osimhen. Elmas agirà da mezzala, c'è Gollini, contro la sua ex squadra, tra i pali. Partono dalla panchina Kvaratskhelia, Zielinski e Lobotka. Anche nella Fiorentina ci sono alcuni cambi, in avanti tridente formato da Gonzalez, Jovic e Sottil. È rimasto a Firenze per recuperare da una botta Cabral. In mezzo al campo spazio a Duncan con Amrabat. Dalla panchina Ikone, Castrovilli e Barak.17:32

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic - Amrabat, Duncan - Bonaventura, Nico Gonzalez, Sottil - Jovic. A disposizione: Venuti, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Castrovilli, Ikone, Brekalo, Barak, Saponara, Kouame, Cerofolini, Vannucchi.19:08

Formazione NAPOLI (4-3-3): Gollini - Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera - Anguissa, Demme, Elmas - Lozano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Rrahmani, Bereszynski, Juan Jesus, Lobotka, Zedadka, Zielinski, Ndombele, Kvaratskhelia, Gaetano, Simeone, Politano, Zerbin, Marfella, Meret.17:25

Il Napoli, che vorrà regalare un'ulteriore gioia al proprio popolo, ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, mentre la Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare nella massima serie contro i partenopei. All'andata, a fine agosto al Franchi, la partita terminò sullo 0-0.14:16

Grande festa per lo Scudetto al Maradona dove arriva la Fiorentina a fare da ospite d'onore. Una partita che sulla carte per il Napoli è un'occasione per festeggiare con i propri tifosi, mentre la Viola cercherà di mantenere l'ottava posizione in campionato, con un occhio alla semifinale di andata di Conference League, giovedì contro il Basilea.14:10