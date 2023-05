Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Olimpico di Torino, poi sarà Torino-Monza! Secondo incrocio tra granata e brianzoli nella loro storia nel massimo torneo italiano, scontro che quest'oggi si rinnova per la prima volta dal 13 agosto 2022 (match d'andata della corrente stagione che vide il trionfo piemontese per 1-2). Il Toro di Juric, 11^ in classifica e reduce dalla sfida del Marassi in cui si è imposto per 0-2 sulla Sampdoria, apre le porte domestiche ad un Monza che sta vivendo un periodo di risultati positivi, mantenendo una condizione di imbattibilità che perdura dal 28^ turno; 10^ posizione per i lombardi, con un bottino di 45 punti, a parimerito proprio con gli avversari granata.14:09