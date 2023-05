Grazie per aver seguito questa diretta, arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A Tim.17:01

Nella prossima giornata di Serie A, il Torino sarà impegnato in trasferta, ospite del Verona, mentre il Monza aprirà le porte dell'U-Power Stadium ai campioni d'Italia del Napoli.17:00

Si chiude il sipario sull'Olimpico. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa dopo 30'' arriva la rete di Sanabria al minuto 46' che sancisce il momentaneo vantaggio granata, complice l'assist di Vlasic; il Monza impronta però una forte reazione, dominando metà del secondo tempo con una manovra rapida che, al minuto 86', permette a Gianluca Caprari di siglare la rete che ristabilisce l'equilibrio dei conti. Episodio dubbio al 93' per la trattenuta di Rovella su Ricci, considerata non fallosa dalla sala VAR. Termina con un pareggio questa sfida all'Olimpico di Torino, gara equilibrata ed agonisticamente pulita.16:59

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI ZUFFERLI! Torino-Monza termina 1-1.16:57

90'+4' AMMONITO Samuele Ricci: tocco di mano.16:56

90'+4' Monza che chiude in avanti, tocco con il braccio di Ricci. Batte Pessina.16:56

90'+2' Scambio tra Bayeye ed Adopo, che serve dentro per lo stacco di Karamoh: torsione del subentrato che termina però in out.16:54

90' Sono 4' i minuti assegnati dalla lavagnetta del Sig. Prontera.16:53

89' Ultimo giro d'orologio della sfida, poi recupero.16:52

88' AMMONITO Yann Dorgelès Isaac Karamoh: fallo ai danni di Rovella.16:49

86' GOL! GOL CAPRARI! Torino-MONZA: 1-1. Arriva al minuto 86' la rete che pareggia di nuovo i conti all'Olimpico! Gioco di prestigio di Pessina, che con un colpo di tacco salta Buongiorno e scarica in diagonale per Petagna. Altro assist calibrato del centravanti da poco subentrato, che con un prezioso suggerimento permette a Gianluca Caprari di siglare il pari. Battuto Savic, assist a cura di Petagna.



85' BRIVIDO PER IL TORINO! Altro generosissimo lavoro di Andrea Petagna, che spalle alla porta resiste all'urto di Djidji ed affida la sfera al mancino di Ciurria: il fantasista di Palladino calcia di prima intenzione a giro verso il secondo palo, palla che termina fuori di un soffio.16:47

83' Con le ultime due sostituzioni, Ivan Juric termina i cambi a propria disposizione.16:44

82' Sostituzione Torino: fuori Valentino Lando Lazaro, lo sostituisce Brian Jephte Bayeye.16:44

82' Sostituzione Torino: fuori anche Arnaldo Antonio Sanabria Ayala, dentro al suo posto Michel Ndary Adopo.16:43

81' Arrestata dal direttore di gara Zufferli la ripartenza del Toro, intercettato dal fischietto friulano il tocco di mano di Demba Seck.16:43

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio al recupero.16:42

79' Con il recente ingresso in campo di Sensi, Palladino muta l'assetto dei suoi passando ad una difesa a 4.16:42

78' Sostituzione Monza: fuori un esausto Luca Caldirola, dentro Stefano Sensi.16:41

77' Triplice cambio per il tecnico granata, rivoluzionata l'intera trequarti con gli ingressi di Karamoh, Linetty e Seck.16:38

76' Sostituzione Torino: esce dal campo Ivan Ilić, dentro Karol Linetty.16:38

76' Sostituzione Torino: fuori anche Nikola Vlašić, lo sostituisce Demba Seck.16:37

75' Sostituzione Torino: fuori Aleksey Miranchuk, al suo posto entra Yann Dorgelès Isaac Karamoh.16:37

74' OCCASIONE MONZA! Petagna fa salire i suoi, protegge sull'attacco di Buongiorno e fa sponda per Carlos Augusto. Conclusione di prima intenzione da parte del brasiliano, che spedisce la sfera di molto oltre la traversa.16:37

73' ECCO MIRANCHUK! Altra ripartenza piemontese costruita nel migliore dei modi, con Rodriguez che conduce per tutto il campo palla al piede, arrivato al limite dell'area serve per Miranchuk. Il russo si libera sul mancino, alza lo sguardo e prova ad imbucare sul secondo palo trovando ancora una volta il colpo di reni di un egregio Di Gregorio.16:36

71' Si muove qualcosa lungo la panchina granata, possibili cambi in vista per Ivan Juric.16:33

70' Sinistro piazzato di Carlos Augusto sul primo palo, l'estremo difensore del Toro sfrutta i centimetri a proprio favore deviando in laterale. Monza che mostra una vera e propria reazione allo svantaggio.16:32

68' Pallone del trequartista che cade al centro dell'area di rigore, Petagna prende l'ascensore e sventa il pericolo.16:29

68' Calcio d'angolo guadagnato da un prezioso forsing di Augusto, batte Ciurria.16:29

67' Monza che ora aumenta i giri del proprio possesso, stabilendo una manovra che schiaccia il Toro.16:28

65' OCCASIONE MONZA! Chance concreta per la squadra biancorossa, con Augusto che compie un generoso allungo di 60 metri per accompagnare la progressione di Rovella, poi il subentrato premia il brasiliano che a pochi metri dallo specchio non riesce a concludere in rete. Brivido per il Torino, ripartenza del Monza in cui mancava soltanto la trasformazione.16:28

63' Rovella procede alla battuta del calcio d'angolo, servendo un pallone morbido sul quale non arriva alcun compagno.16:24

62' Mota Carvalho sfida Rodriguez all'uno contro uno, poi libera il traversone ma Djidji devia in corner.16:23

60' Resta a terra Sanabria dopo un colpo al volto rimediato da Izzo, Rovella appoggia in out.16:22

59' Mister Palladino rivoluziona il fronte d'attacco con l'ingresso di due centravanti: spazio a Petagna e Caprari.16:20

58' Sostituzione Monza: esce dal campo Samuele Birindelli, lo sostituisce Gianluca Caprari.16:19

57' Sostituzione Monza: fuori Mattia Valoti, dentro Andrea Petagna.16:19

57' Vlasic cerca la connessione con Vojvoda ma viene atterrato da Armando Izzo, punizione Toro dalla metà campo.16:19

54' Cross di Rodriguez verso il secondo palo, traversone che non arriva però ad alcun destinatario. Rinvio dal fondo con Di Gregorio.16:17

52' Vojvoda scorre lungo l'out di sinistra, poi rientra e calcia verso lo specchio trovando la deviazione di Izzo.16:16

49' Serie infinita di scambi tra Rovella e Valoti, con Djidji che chiude la linea di passaggio per Mota e non concede il filtrante. Possesso Monza.16:15

46' GOL! GOL SANABRIA! TORINO-Monza: 1-0. Arriva dopo 30'' di ripresa la rete del vantaggio granata! Sanabria si fa trovare libero al centro dell'area di rigore, riceve da Vlasic ed a tu-per-tu con Di Gregorio rimane lucido siglando il timbro che lo porta in doppia cifra stagionale. Vantaggio casalingo, assist a cura di Vlasic.



46' Sostituzione Monza: fuori José Ndong Machín, dentro Dicombo Nicolò Rovella.16:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa.16:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.15:54

Si chiudono dopo 5' addizionali i primi 45' di gioco all'Olimpico di Torino, termina a reti bianche il primo tempo di questa equilibrata gara. Partita che ha mostrato una quantità certamente non ingente di occasioni pericolose, con le squadre che sino alla metà di questa prima frazione si sono affrontate in una situazione piuttosto di studio, aspettando il corridoio giusto per le rispettive punte. Le vere chance dell'incontro arrivano però, almeno sinora, dai piedi dei trequartisti MIranchuk e Ciurria, che rispettivamente ai minuti 21' e 28' chiamano gli estremi difensori Di Gregorio e Savic a rispondere 'presente' con due decisive risposte. La ragione del copioso extra-time concesso è il check del VAR sulla rete annullata ad Aleksey Miranchuk, complice il tocco di mano di Sanabria.15:54

45'+5' FISCHIO DI ZUFFERLI! Termina il primo tempo.15:50

45'+4' Machin prova a dare una scossa al match puntando l'area avversaria, Ricci ancora una volta si oppone e con esperienza guadagna una preziosa palla inattiva.15:49

45'+1' Soluzione sul primo palo che non viene trasformata da Buongiorno: il capitano prende il tempo giusto, compie una torsione ma non riesce a trovare lo specchio.15:46

45'+1' Calcio d'angolo a favore del Torino, batte Ilic.15:46

45' Sono 5' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara. Si giocherà fino al 50'.15:45

44' AMMONITO Carlos Augusto Zopalato Neves: il brasiliano arresta una chiara azione da gol con una strattonata su Sanabria.15:45

44' Ultimo giro d'orologio della prima parte di gara, poi possibile assegnazione del recupero.15:44

42' RISPOSTA DI DI GREGORIO! Vojvoda dal limite dell'area compie un'efficace finta su Izzo, carica il mancino ed indirizza sul primo palo, una grande risposta di Di Gregorio nega all'esterno la gioia del vantaggio.15:44

40' Rinvio profondo di Di Gregorio alla ricerca della torre di Ciurria, che prova a staccare su Buongiorno ma viene atterrato.15:41

39' CHECK OVER: è ufficiale, gol annullato al Toro a causa di un tocco di mano in attacco.15:40

38' ON-FIELD REVIEW: Zufferli chiamato a rivedere l'azione del gol.15:39

36' BANDIERINA ALTA! Miranchuk aveva sfruttato al meglio il rimpallo creato dalla risposta di Di Gregorio sul tiro di Vlasic, trasformando con un secco tap-in: la bandierina è però alta, posizione di outside del russo.15:37

34' Che recupero di Ricci! Il mediano di Juric perde il controllo del pallone, ma con uno scatto di 40 metri ripiega su Valoti e recupera il possesso.15:36

32' CHECK OVER: in sala VAR il contatto tra Izzo e Buongiorno viene considerato regolare, nessun fallo commesso dal centrale ex-Toro.15:33

31' Il giro dalla bandierina viene trasformato da Ilic senza successo, palla che scavalca Buongiorno non permettendo al capitano granata di impattare.15:32

30' Ricci cade a terra in area di rigore dopo un deciso contrasto con Pessina, proteste granata per un penalty che non viene concesso dal direttore di gara. Si prosegue con un angolo a favore del Torino.15:31

28' SCATENATO CIURRIA! Fotocopia dell'azione precedente, con il trequartista monzese che riceve dalla sinistra del terreno di gioco, converge verso l'area ed indirizza un mancino ad effetto sul secondo palo. Altra risposta di Vanja Milinkovic-Savic, palla in corner.15:30

26' Carlos Augusto si libera sull'out di sinistra, raccoglie l'invito di Pessina e con un allungo lascia sul posto Djidji che è costretto al fallo tattico. Punizione Monza dalla trequarti.15:28

24' AGGUANTA LA SFERA SAVIC! Ciurria si rende protagonista di un'insidiosa azione personale: il numero 84 punta la trequarti avversaria, salta Ilic e sfida Djidji all'uno contro uno, poi dal limite dell'area scarica un forte rasoterra che viene però addormentato da una sicura presa di Milinkovic.15:26

21' SCOSSA DI MIRANCHUK! Primo squillo del match con il russo, che riceve da Sanabria, mette il mirino sulla porta e fa partire un potente mancino che viene deviato in out dall'intervento di un reattivo Di Gregorio.15:22

19' Anche questa volta il cross del numero 8 è invitante, ma un ispirato Caldirola riesce ad eludere lo stacco di Buongiorno con una forte zuccata.15:20

19' Palla inattiva a favore dei granata, sul punto di battuta si presenta Ilic.15:19

18' Traversone che viene allontanato da Pessina, il capitano monzese svetta su Vlasic e neutralizza il pericolo.15:18

17' Secondo giro dalla bandierina a favore del Toro, Rodriguez alla battuta.15:17

16' Lazaro combina con Ricci sulla linea del fallo laterale, poi il mediano granata suggerisce per Sanabria che viene però anticipato dalla lettura di Caldirola.15:17

14' Fase statica della gara, squadre poste in una condizione di studio.15:15

12' Izzo finta il lancio profondo per Carlos Augusto, poi ispeziona la trequarti e torna sui suoi passi affidando la sfera a Caldirola. Possesso Monza.15:13

9' Prezioso suggerimento filtrante di Vojvoda verso Sanabria, che prova a girarsi in un fazzoletto di campo ma viene prontamente schermato dal fisico di Caldirola.15:10

7' Calcio d'angolo battuto troppo debolmente dal paraguayano, si torna da Machin.15:07

6' Sostituzione Monza: non ce la fa Pablo Marí Villar, al suo posto Marlon Santos da Silva Barbosa.15:10

6' Sanguinoso retropassaggio di Izzo verso Di Gregorio, che non riesce ad addomesticare trovandosi costretto a concedere il corner. Batte Sanabria.15:07

4' Pablo Marì lamenta un forte dolore all'anca, rischio sostituzione anticipata.15:04

3' Tocco verticale di Ilic verso Vojvoda, Di Gregorio legge le intenzioni dell'esterno ed anticipa.15:04

1' Il primo fraseggio è attuato dal Toro.15:01

1' PARTITI! Via a Torino-Monza.15:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:52

I giocatori hanno terminato la fase di riscaldamento, tra poco il via al match.14:51

Modulo a specchio quello presentato da Mister Juric per rispondere al tecnico monzese, confermato Milinkovic tra i pali, linea difensiva composta dai terzi Djidji e Rodriguez al fianco di capitan Buongiorno, a centrocampo spazio a Lazaro e Vojvoda in posizione di esterni chiamati a fornire soluzioni ai registi Ilic e Ricci, trequarti affidata all'asse Miranchuk-Vlasic, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Sanabria.14:51

Palladino per fronteggiare la formazione granata sceglie un compatto 3-4-2-1, disponendo Di Gregorio a difesa dello specchio, difesa a 3 composta dal centrale Izzo supportato dalle colonne Marì e Caldirola, linea di mediana con l'asse Machin-Pessina ausiliati dalla rapidità di Augusto e Birindelli lungo le fasce, zona di trequarti occupata dal tandem Ciurria-Valoti, davanti spazio all'unico centravanti Mota Carvalho.14:48

FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Di Gregorio; Marì-Izzo-Caldirola; Birindelli-Machin-Pessina-Augusto; Ciurria-Valoti; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Donati, Carboni, Santos, Antov, Barberis, Ranocchia, Sensi, Vignato, D'Alessandro, Rovella, Caprari, Gytkjaer, Petagna, Cragno, Sorrentino.14:45

FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-4-2-1). Scendono in campo: Milinkovic; Djidji-Buongiorno-Rodriguez; Lazaro-Ilic-Ricci-Vojvoda; Vlasic-Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Linetty, Adopo, Gineitis, Seck, Karamoh, Pellegri.14:42

A coadiuvare il fischietto friulano, sono chiamati gli assistenti di linea Sechi di Sassari-Barone di Roma 1; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Prontera di Bologna; postazione VAR presidiata dal Sig. Abbattista di Molfetta, ausiliato dall'A.VAR Abisso di Palermo.14:11

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Luca Zufferli, della sezione di Udine.14:10

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Olimpico di Torino, poi sarà Torino-Monza! Secondo incrocio tra granata e brianzoli nella loro storia nel massimo torneo italiano, scontro che quest'oggi si rinnova per la prima volta dal 13 agosto 2022 (match d'andata della corrente stagione che vide il trionfo piemontese per 1-2). Il Toro di Juric, 11^ in classifica e reduce dalla sfida del Marassi in cui si è imposto per 0-2 sulla Sampdoria, apre le porte domestiche ad un Monza che sta vivendo un periodo di risultati positivi, mantenendo una condizione di imbattibilità che perdura dal 28^ turno; 10^ posizione per i lombardi, con un bottino di 45 punti, a parimerito proprio con gli avversari granata.14:09

Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Monza, gara valida per la 34^ giornata del Campionato di Serie A Tim.13:57