Il Cagliari domina quasi per tutta la durata della partita. Pali, traverse, grandi parate di Falcone, ma solo un gol segnato, quello di Maldini nel primo tempo, e una partita comunque ancora in bilico fino al 90'. Il Lecce sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert, ma deve arrendersi e abbamdona il campo con 0 punti.
Il Cagliari affronterà l'Atalanta nel prossimo turno, mentre il Lecce dovrà affrontare il Monza.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di Cagliari-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:32
90'+8'
Fine partita: CAGLIARI-LECCE 1-0 (29' Maldini).20:25
90'+7'
Cartellino giallo per Wladimiro Falcone.20:25
90'+6'
Occasione enorme per il Lecce con Siebert che prova la rovesciata. La palla termina di pochissimo fuori a lato.20:25
90'+5'
Cartellino giallo per Alessandro Deiola.20:23
90'+5'
Cartellino giallo per Jamil Siebert.20:23
90'+3'
Prova a colpire Fadera in contropiede, bravissimo Veiga a chiudere.20:21
90'
Sono stati concessi 6 minuti di recupero.20:18
86'
Occasione enorme per il Lecce con Caprile che consegna palla a N'Dri: l'esterno crossa velocemente per Stulic, ma il portiere del Cagliari rimedia ed evita di subire gol.20:14
82'
Sostituzione Lecce: esce Santiago Pierotti, entra Medon Berisha.20:11
78'
Splendida azione di Sugamele che con il mancino impegna Falcone, bravo a respingere.20:12
74'
Sostituzione Cagliari: esce Paul Mendy, entra Alessandro Sugamele.20:02
74'
Sostituzione Cagliari: esce Mattia Felici per infortunio, entra al suo posto Roberto Gagliardini.20:01
71'
Secondo cooling break della partita, gioco fermo.19:59
Tra le fila del Cagliari occhio a Nzola, per il secondo tempo invece nel Lecce scalpita N'Dri.19:26
Prima frazione praticamente a senso unico con il Cagliari che a tratti domina incontrastato. I sardi, meritatamente, passano in vantaggio intorno alla mezz'ora con il colpo di testa di Maldini. Incolpevole Falcone, ma troppo timido il Lecce che non si rende praticamente mai pericoloso.19:22
45'+2'
Finisce il primo tempo di CAGLIARI-LECCE!19:17
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!19:16
41'
Opportunità per il Lecce con Stulic che mastica la conclusione. Si salva il Cagliari.19:15
37'
Cartellino giallo per Kialonda Gaspar.19:11
33'
Insiste il Cagliari, sempre con Maldini che questa volta tenta il tiro con il destro. Falcone blocca.19:11
29'
GOL! CAGLIARI-Lecce 1-0! Rete di Daniel MALDINI! Calcio d'angolo perfetto di Fazzini che imbecca Maldini, puntuale nel colpo di testa che batte Falcone.
Ottima idea di Monteiro che si accende e tenta il tiro, la sua conclusione termina però abbondantemente fuori.18:52
17'
Cagliari in totale controllo, il Lecce si limita a difendersi al momento, non riuscendo quasi mai a ripartire.18:48
13'
Ottimo spunto di Maldini che si mette in proprio e tenta il tiro con il destro. La palla però termina abbondantemente alta sopra la traversa.18:44
9'
Chance enorme per Stulic che a tu per tu con Caprile spara alto. Fortunatamente per lui era però in posizione di fuorigioco.18:38
7'
Cross di Adopo dalla destra questa volta, chiusura perfetta in questo caso di Tiago Gabriel. Cagliari decisamente più vivace in questi primi minuti.18:37
3'
Iniziativa del Cagliari con Obert che tenta il cross, ottima la chiusura di Gaspar.18:34
1'
Inizia il primo tempo di CAGLIARI-LECCE!18:31
Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Cagliari (2V, 2N), dopo che aveva perso ben cinque delle prime sette gare esterne contro questa avversaria nella competizione (2N).17:42
Parziale in equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, con tre successi a testa e cinque pareggi; tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P), tante vittorie quante nelle precedenti nove.17:42
Le scelte di Di Francesco: esordio da titolare per Monteiro con Stulic e Pierotti. Gioca Ilic a centrocampo con Ngom. Dietro spazio a Tiago Gabriel.17:42
Le scelte di Pisacane: gioca ancora Deiola in difesa, mentre in avanti confermato Mendy. A centrocampo spazio per Winks e Romano.17:41
La gara tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Cagliari - Lecce?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lecce sarà Marco Piccinini
Dove si gioca Cagliari - Lecce?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Lecce?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Lecce?
La gara tra Cagliari e Lecce si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Lecce?
Il marcatore del Cagliari è stato Daniel Maldini al 29'
PREPARTITA
Cagliari - Lecce è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Lecce sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie B
Cesena-Sampdoria 1-1
Attualmente il Cagliari si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Lecce ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Cagliari ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Cagliari nelle prime 2 partite ha affrontato il Parma, l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce nelle prime 2 giornate ha affrontato il Venezia, la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-1 mentre Il Lecce ha incontrato la Roma perdendo 0-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 1 gol.
Cagliari e Lecce si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 9 volte, il Lecce ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Cagliari-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Parziale in equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, con tre successi a testa e cinque pareggi; tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P), tante vittorie quante nelle precedenti nove.
Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Cagliari (2V, 2N), dopo che aveva perso ben cinque delle prime sette gare esterne contro questa avversaria nella competizione (2N).
Il Lecce ha vinto quattro delle sei sfide contro il Cagliari arrivate nelle prime 10 giornate di Serie A (2P); tuttavia tutti questi precedenti sono stati giocati in Puglia.
Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette gare casalinghe in campionato (3V), dopo che era rimasto imbattuto in sei delle otto precedenti (3V, 3N).
Il Lecce ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e una nel torneo in corso); solo nel febbraio 2004 è riuscito a centrare quattro successi esterni consecutivi nella sua storia nella competizione.
Il Cagliari ha iniziato questo campionato con una vittoria (contro il Parma) e una sconfitta (contro l'Inter); l'ultima volta che non ha pareggiato nessuna delle prime tre gare stagionali in Serie A risale al 2019/20, quando dopo una sconfitta contro il Brescia, perse contro l'Inter e vinse contro il Parma.
Il Lecce è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nelle prime due giornate di questa Serie A (15); dall'altra parte, il Cagliari è la formazione che ha subito meno gol (uno) rispetto agli Expected Goals contro (4.42), con uno scarto a favore di 3.42 reti.
Cagliari (39.8%) e Lecce (41.3%) sono le due squadre che hanno registrato la percentuale più bassa di duelli vinti nelle prime due giornate di questa Serie A.
Adam Obert, che ha segnato il suo unico gol in Serie A il 19 gennaio 2025 contro il Lecce, è il secondo difensore per numero di cross su azione effettuati nelle prime due giornate di questo campionato (otto), dietro solo a Federico Dimarco (10) e a pari merito con Brooke Norton-Cuffy (otto).
Olaf Gorter e Tiago Gabriel sono andati entrambi a segno nella prima giornata di questo campionato contro il Venezia; l'unico giocatore del Lecce che ha trovato la rete in ciascuna delle prime due presenze fuori casa in una stagione di Serie A negli ultimi 20 anni è stato Nikola Krstovic nel 2023/24.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: