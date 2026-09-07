Parziale in equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, con tre successi a testa e cinque pareggi; tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P), tante vittorie quante nelle precedenti nove.17:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Lecce? La gara tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Cagliari - Lecce? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lecce sarà Marco Piccinini Dove si gioca Cagliari - Lecce? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Lecce? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Lecce? La gara tra Cagliari e Lecce si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Lecce? Il marcatore del Cagliari è stato Daniel Maldini al 29'

PREPARTITA

Cagliari - Lecce è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Lecce sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1

Attualmente il Cagliari si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Lecce ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Cagliari ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cagliari nelle prime 2 partite ha affrontato il Parma, l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle prime 2 giornate ha affrontato il Venezia, la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-1 mentre Il Lecce ha incontrato la Roma perdendo 0-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 1 gol.

Cagliari e Lecce si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 9 volte, il Lecce ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Cagliari-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Parziale in equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, con tre successi a testa e cinque pareggi; tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P), tante vittorie quante nelle precedenti nove.

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Cagliari (2V, 2N), dopo che aveva perso ben cinque delle prime sette gare esterne contro questa avversaria nella competizione (2N).

Il Lecce ha vinto quattro delle sei sfide contro il Cagliari arrivate nelle prime 10 giornate di Serie A (2P); tuttavia tutti questi precedenti sono stati giocati in Puglia.

Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette gare casalinghe in campionato (3V), dopo che era rimasto imbattuto in sei delle otto precedenti (3V, 3N).

Il Lecce ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e una nel torneo in corso); solo nel febbraio 2004 è riuscito a centrare quattro successi esterni consecutivi nella sua storia nella competizione.

Il Cagliari ha iniziato questo campionato con una vittoria (contro il Parma) e una sconfitta (contro l'Inter); l'ultima volta che non ha pareggiato nessuna delle prime tre gare stagionali in Serie A risale al 2019/20, quando dopo una sconfitta contro il Brescia, perse contro l'Inter e vinse contro il Parma.

Il Lecce è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nelle prime due giornate di questa Serie A (15); dall'altra parte, il Cagliari è la formazione che ha subito meno gol (uno) rispetto agli Expected Goals contro (4.42), con uno scarto a favore di 3.42 reti.

Cagliari (39.8%) e Lecce (41.3%) sono le due squadre che hanno registrato la percentuale più bassa di duelli vinti nelle prime due giornate di questa Serie A.

Adam Obert, che ha segnato il suo unico gol in Serie A il 19 gennaio 2025 contro il Lecce, è il secondo difensore per numero di cross su azione effettuati nelle prime due giornate di questo campionato (otto), dietro solo a Federico Dimarco (10) e a pari merito con Brooke Norton-Cuffy (otto).

Olaf Gorter e Tiago Gabriel sono andati entrambi a segno nella prima giornata di questo campionato contro il Venezia; l'unico giocatore del Lecce che ha trovato la rete in ciascuna delle prime due presenze fuori casa in una stagione di Serie A negli ultimi 20 anni è stato Nikola Krstovic nel 2023/24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: