Da capire se il cambio sia per un infortunio o una scelta tecnica, fatto sta che per Piotrowski la partita é finita dopo un quarto d'ora.21:02

GOL! Udinese - LAZIO 1-1! Rete di Davide Frattesi. Zaccagni passa Vojvoda e crossa al centro, l'ex Inter é il primo ad arrivare sul pallone e segnare la sua terza rete stagionale. Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi 22:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Lazio? La gara tra Udinese e Lazio si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Udinese - Lazio? L'arbitro del match sarà Paride Tremolada Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Lazio sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Udinese - Lazio? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Lazio? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Lazio? La gara tra Udinese e Lazio si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Lazio? Il marcatore dell'Udinese è stato Jesper Karlström al 49' mentre i marcatori della Lazio sono stati Davide Frattesi al 75' e Albert Gudmundsson al 88'

PREPARTITA

Udinese - Lazio è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Lazio sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0 22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Lazio si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; la Lazio ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese nelle prime 2 partite ha affrontato il Como, il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio nelle prime 2 giornate ha affrontato il Bologna, il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 2-3 mentre La Lazio ha incontrato il Genoa vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Hassane Kamara con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol.

Udinese e Lazio si sono affrontate 94 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Udinese-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 gare di Serie A contro la Lazio (2V, 6N), terminando in equilibrio tutte le tre più recenti; queste due squadre non hanno mai pareggiato più partite di fila nella competizione.

La Lazio ha segnato 17 gol nelle ultime 12 sfide contro l'Udinese in Serie A, in un parziale in cui ha ottenuto solo tre vittorie (6N, 3P), si tratta del minor numero di successi registrato dai biancocelesti contro qualsiasi avversaria a cui abbia rifilato almeno 15 reti nel periodo.

La Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in Serie A, trovando il successo in ben otto occasioni (4N); contro nessuna avversaria i biancocelesti hanno vinto più volte fuori casa nel periodo (dal 2013/14) - otto anche contro il Cagliari.

L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2N, 3P), nonostante nel parziale abbia subito solo quattro gol, rimanendo tuttavia a secco di reti segnate in ben quattro di questi incontri.

La Lazio ha vinto le prime due gare stagionali di Serie A segnando solo due gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. I biancocelesti hanno trovato il successo in ciascuna delle prime tre partite di un singolo massimo campionato solo nel 1974/75 e nel 2012/13.

Dopo il pareggio contro il Como e il successo contro il Monza, l'Udinese può rimanere imbattuta nelle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza stagione consecutiva; la squadra friulana, infatti, ha ottenuto sette punti dopo le prime due giornate sia nel 2024/25 che nel 2025/26.

Considerando la qualità dei tiri nello specchio subiti secondo il modello degli Expected Goals di Opta, solo l'Hull City (1.9) ha concesso più Expected Goals on Target rispetto alla Lazio (1.6) tra le squadre che non hanno ancora subito gol nei cinque grandi campionati europei in corso.

L'Udinese ha vinto 28 duelli aerei in questa Serie A, meno solo di Venezia (34) e Milan (31); la Lazio, prossima avversaria, ne ha vinti 12 (al pari del Bologna), meglio soltanto dell'Atalanta (sei).

Hassane Kamara ha trovato la rete sia contro il Como alla prima giornata che contro il Monza alla seconda; l'ultimo giocatore dell'Udinese che ha segnato in ciascuna delle prime tre presenze in una stagione di Serie A è stato Antonio Di Natale, nel 2011/12.

L'Udinese è la squadra contro cui Davide Frattesi ha realizzato più gol in Serie A: cinque, almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria. A segno nelle prime due gare con Lazio, può diventare il secondo giocatore a trovare la rete in ciascuna delle prime tre presenze in biancoceleste nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mauro Zárate nel 2008/09.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: