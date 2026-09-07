Lazio con la terza vittoria consecutiva, a punteggio pieno, questa sera in rimonta sull'Udinese.
I firulani passano in vantaggio con Karlström dopo il perfetto assist di Davis; Aquile che ci credono e trovano prima il pareggio con il solito Frattesi, poi la rete della vittoria con l'esordiente Gudmundsson.
Continua dunque la corsa per la squadra di Gattuso che si trova in testa alla classifica con Roma e Inter.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Da Udinese - Lazio é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:45
90'+5'
FINISCE UDINESE - LAZIO! 1-2 IL FINALE!22:43
90'+4'
Lazio in controllo ora, Udinese che non riesce nella reazione.22:41
90'+2'
Sgroppata di Cancellieri, scarico per Gudmundsson che calcia alto.22:38
90'+1'
Sostituzione LAZIO: esce Mattia Zaccagni, entra Alfonso Pedraza.22:38
90'
Cinque i minuti di recupero.22:37
89'
Vengono premiati gli sforzi della Lazio, che trova il gol del vantaggio proprio nel finale con l'esordiente Gudmundsson.22:36
88'
GOL! Udinese - LAZIO 1-2! Rete di Albert Gudmundsson! Doekhi con il pallone perfetto per l'islandese che bagna il suo esordio in maglia Lazio con il gol del 2-1!
Sostituzione UDINESE: esce Oumar Solet, entra Christian Kabasele.21:24
38'
Solet si stende a terra: probabile secondo cambio per l'Udinese.21:23
37'
Cross di Floriani, non ci arriva Tavares sul secondo palo.21:22
36'
Buon momento ora per l'Udinese, cross di Vojvoda bloccato.21:22
34'
Solet ferma con tecnica Frattesi, lo stende poi Pinamonti.21:20
33'
Tremolada che comunque sta fischiando di piú in questa seconda parte del primo tempo, probabilmente per mantenere il polso della partita.21:18
31'
Attenzione che anche Solet non sembra proprio al 100%: sembra un problema al flessore per lui.21:15
30'
Cooling break in campo.21:15
29'
Pinamonti non ancora entrato in partita, solo otto tocchi in quasi 30 minuti.21:14
27'
Frattesi a terra dopo un contatto con Karlström, gioco fermo. Tremolada va a parlare con i due.21:12
25'
AMMONITO Gustav Isaksen. Giallo per proteste all'esterno della Lazio. 21:10
24'
Udinese che alterna il pallone a terra al lancio per sfruttare il fisico di Davis.21:10
23'
AMMONITO Lennon Miller: Altro giallo, ancora una trattenuta su Frattesi. 21:09
22'
Vojvoda perde un pallone sanguinoso, ne approfitta Zaccagni che mette al centro: Pinamonti con il fallo in attacco.21:07
20'
Proteste della Lazio per un intervento su Taylor, Tremolada dice che si puó continuare.21:06
18'
Zaccagni prova il pallone dentro, facile la presa per Okoye.21:03
17'
ISAKSEN! Cross di Taylor, colpo di testa dell'esterno a lato.21:02
15'
Sostituzione UDINESE: esce Jakub Piotrowski, entra Lennon Miller.21:01
15'
Si muove la panchina dell'Udinese, Miller pronto per entrare in campo.21:01
15'
Punizione dal limite per la Lazio: Zaccagni prova a piazzarla, Okoye attento21:00
13'
AMMONITO Jakub Piotrowski. Fallo su Frattesi che si era lanciato in velocitá.20:59
13'
DOPPIO MIRACOLO DI MANDAS! Prima Davis scalda i guantoni del portiere, poi il greco respinge il tap in di Kamara!20:57
12'
Possesso palla dell'Udinese, ora la Lazio ad aspettare.20:57
11'
Buoni ritmi in questo inizio di partita: dopo la Lazio, sta uscendo anche l'Udinese.20:56
9'
Altro tentativo di Unai, questa. volta ci mette il piede Provstgaard.20:55
7'
Uscita di Mandas dopo la percussione del basco Unai Gomez: si vede anche l'Udinese.20:53
6'
Punizione per la Lazio dopo l'intervento di Ebosse su Isaksen. Gattuso infuriato, chiedeva il giallo.20:52
5'
Parata di Okoye dopo una ischia e un tocco di Nuno Tavares, ma che inizio per la Lazio.20:51
5'
Gran percussione di Tavares, il suo cross per Pinamonti é messo in angolo con brivido per Solet.20:50
4'
Lancio di Floriani per Pinamonti, attenta la difesa dell'Udinese.20:49
3'
Lazio che inizia forte, con quasi l'80% di possesso palla nei primi minuti.20:49
1'
INIZIA UDINESE - LAZIO! Primo pallone per l'Udinese.20:46
Da capire se il cambio sia per un infortunio o una scelta tecnica, fatto sta che per Piotrowski la partita é finita dopo un quarto d'ora.21:02
Arbitro della partita Paride Tremolada.20:38
Gattuso con Pinamonti da prima punta, Isaksen e Zaccagni ai suoi lati. Frattesi parte da mezzala con peró libertá di inserimento, Doekhi - Provstgaard al centro della difesa.20:16
Runjaic punta su Davis da prima punta supportato da Unai Gomez e Ekkelenkamp, sulle fasce Vojvoda e Kamara; Solet a guidare la difesa.20:15
La formazione della LAZIO (4-3-3): Mandas - Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.20:13
Sono ufficiali le formazioni del match: UDINESE (3-4-2-1) Okoye - Abankwah, Solet, Ebosse - Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara - Unai Gomez, Ekkelenkamp - Davis20:13
Due delle sorprese di questo inizio campionato a confronto, Aquile a punteggio pieno e alla ricerca della terza vittoria in campionato, friulani a quota quattro punti con il prezioso pareggio con il Como.20:12
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del posticipo della terza giornata di Serie A, la sfida tra Udinese e Lazio.20:10
La gara tra Udinese e Lazio si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Lazio?
L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Lazio sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Udinese - Lazio?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Lazio?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Lazio?
La gara tra Udinese e Lazio si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Lazio?
Il marcatore dell'Udinese è stato Jesper Karlström al 49' mentre i marcatori della Lazio sono stati Davide Frattesi al 75' e Albert Gudmundsson al 88'
PREPARTITA
Udinese - Lazio è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Lazio sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Torino-Carrarese 1-0
22-08-2026
Serie B
Empoli-Cremonese 1-0
Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Lazio si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Udinese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; la Lazio ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Udinese nelle prime 2 partite ha affrontato il Como, il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio nelle prime 2 giornate ha affrontato il Bologna, il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 2-3 mentre La Lazio ha incontrato il Genoa vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Hassane Kamara con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol.
Udinese e Lazio si sono affrontate 94 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 26.
Udinese-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 gare di Serie A contro la Lazio (2V, 6N), terminando in equilibrio tutte le tre più recenti; queste due squadre non hanno mai pareggiato più partite di fila nella competizione.
La Lazio ha segnato 17 gol nelle ultime 12 sfide contro l'Udinese in Serie A, in un parziale in cui ha ottenuto solo tre vittorie (6N, 3P), si tratta del minor numero di successi registrato dai biancocelesti contro qualsiasi avversaria a cui abbia rifilato almeno 15 reti nel periodo.
La Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in Serie A, trovando il successo in ben otto occasioni (4N); contro nessuna avversaria i biancocelesti hanno vinto più volte fuori casa nel periodo (dal 2013/14) - otto anche contro il Cagliari.
L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2N, 3P), nonostante nel parziale abbia subito solo quattro gol, rimanendo tuttavia a secco di reti segnate in ben quattro di questi incontri.
La Lazio ha vinto le prime due gare stagionali di Serie A segnando solo due gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. I biancocelesti hanno trovato il successo in ciascuna delle prime tre partite di un singolo massimo campionato solo nel 1974/75 e nel 2012/13.
Dopo il pareggio contro il Como e il successo contro il Monza, l'Udinese può rimanere imbattuta nelle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza stagione consecutiva; la squadra friulana, infatti, ha ottenuto sette punti dopo le prime due giornate sia nel 2024/25 che nel 2025/26.
Considerando la qualità dei tiri nello specchio subiti secondo il modello degli Expected Goals di Opta, solo l'Hull City (1.9) ha concesso più Expected Goals on Target rispetto alla Lazio (1.6) tra le squadre che non hanno ancora subito gol nei cinque grandi campionati europei in corso.
L'Udinese ha vinto 28 duelli aerei in questa Serie A, meno solo di Venezia (34) e Milan (31); la Lazio, prossima avversaria, ne ha vinti 12 (al pari del Bologna), meglio soltanto dell'Atalanta (sei).
Hassane Kamara ha trovato la rete sia contro il Como alla prima giornata che contro il Monza alla seconda; l'ultimo giocatore dell'Udinese che ha segnato in ciascuna delle prime tre presenze in una stagione di Serie A è stato Antonio Di Natale, nel 2011/12.
L'Udinese è la squadra contro cui Davide Frattesi ha realizzato più gol in Serie A: cinque, almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria. A segno nelle prime due gare con Lazio, può diventare il secondo giocatore a trovare la rete in ciascuna delle prime tre presenze in biancoceleste nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mauro Zárate nel 2008/09.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: