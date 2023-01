Benvenuti alla diretta di Lazio-Empoli, gara valida per il 17° turno di Serie A. 14:14

Il match dell'Olimpico mette di fronte i padroni di casa, che potrebbero accorciare sul 4° posto con 30 punti all'attivo, agli ospiti, vogliosi di consolidare la posizione tranquilla in classifica, che li vede a +9 sulla zona retrocessione. 14:18

Nel turno precedente, biancolesti ko in casa del Lecce mentre gli azzurri hanno pareggiato in quel di Udine. 14:19

Sarri ritrova Luis Alberto in mediana e Felipe Andreson in attacco, al fianco di Immobile e Zaccagni, quest'ultimo vincente nel ballottaggio con Pedro. Zanetti sostituisce lo squalificato Akpa Akpro con Fazzini, confermando per 10/11 l'undici della ''Dacia Arena'' con Baldanzi e Satriano alle spalle di Caputo. 14:28