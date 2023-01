A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Bresmes e Yoshikawa; il quarto uomo Giua. In sala VAR toccherà, invece, a Marini e Paganessi.11:53

Juric conferma Milinkovic-Savic tra i pali, con Buongiorno, Schuurs e Zima a formare la linea difensiva. A centrocampo Vojvoda e Lazaro agiranno sulle fasce, mentre a presidiare la mediana ci saranno Linetty e Lukic. Davanti il tridente composto da Radonjic, Vlasic e Sanabria. Panchina iniziale per Miranchuk.11:53

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino scende in campo con un 3-4-3: Milinkovic-Savic – Buongiorno, Schuurs, Zima – Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda – Vlasic, Radonjic - Sanabria.11:52

Davide Nicola si affida al solito 3-5-2 con Ochoa tra i pali, Bronn, Daniliuc e Fazio a formare il trio difensivo. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Bohinen in mediana, con Vilhena e - il nuovo arrivato - Nicolussi Caviglia, ai suoi fianchi. Sulle fasce Bradaric e Candreva, davanti rientra Bonazzoli dal primo minuto, affiancato da Dia. Panchina per Piatek.11:52

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 3-5-2: Ochoa – Bronn, Daniliuc, Fazio – Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric - Dia, Bonazzoli.11:52

Le due formazioni si affrontano per la quinta volta in Serie A, con tutti i precedenti favorevoli alla squadra piemontese. Nella serie cadetta, invece, le due squadre si sono affrontate ben 12 volte, con cinque vittorie ciascuna e con due pareggi.11:52

La Salernitana, invece, pochi giorni fa ha subito la sconfitta casalinga contro il Milan di Pioli con il risultato di 1-2. I granata, però, sono rimasti aggrappati al match fino all’ultimo istante grazie ad un esordio strepitoso del portiere messicano Ochoa, che ha salvato la porta con numerosi interventi decisivi, e al gol di Bonazzoli a 10 dalla fine. Oggi la squadra allenata da Davide Nicola ha la chance per riscattare la sconfitta e tornare a rialzarsi in classifica.11:51

Il Torino di Juric nella partita valevole per il “nuovo esordio” dopo la sosta Mondiali, non è riuscito ad andare oltre all’1-1 interno contro l’Hellas Verona, con il gol del pareggio firmato grazie ad una perla di Miranchuk, che al 64esimo è riuscito a scardinare la difesa gialloblu con un tiro potente e angolato da fuori-area.11:51

Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano due squadre che si trovano nella parte centrale della classifica, con il Torino attualmente decimo a +5 dalla Salernitana, con quest'ultima in quindicesima posizione a 17 punti. 11:50

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana-Torino, gara valida per la 17a giornata di Serie A.11:48

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Salernitana - Torino? La gara tra Salernitana e Torino si giocherà domenica 8 gennaio 2023 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Salernitana - Torino? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Salernitana - Torino sarà Valerio Marini Dove si gioca Salernitana - Torino? La partita si gioca a Salerno In che stadio si gioca Salernitana - Torino? Stadio Arechi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Salernitana è Boulaye Dia con 6 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 4 gol

PREPARTITA

Salernitana - Torino è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Arechi di Salerno.

Arbitro di Salernitana - Torino sarà Andrea Colombo coadiuvato da Marco Bresmes e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente la Salernitana si trova 15° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece il Torino si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

La Salernitana ha segnato 20 gol e ne ha subiti 26; il Torino ha segnato 17 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Salernitana ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Salernitana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Monza e il Milan ottenendo 0 punti.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Roma e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Salernitana ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-2 mentre Il Torino ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Boulaye Dia con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Nikola Vlasic con 4 gol.

Probabili formazioni:

SALERNITANA: Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vlhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. All.: Nicola.

TORINO: Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic: Sanabria. All.: Juric.

Salernitana e Torino si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Salernitana non ha mai vinto, il Torino ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Salernitana-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è l’unica squadra contro cui la Salernitana ha perso il 100% delle sfide in Serie A tra quelle affrontate più di due volte (4/4). Contro nessuna avversaria, inoltre, i campani hanno subito più reti nel massimo campionato che contro i piemontesi (16).

Il Torino ha vinto gli ultimi due incroci di Serie A contro la Salernitana senza subire gol; l’ultima volta che i piemontesi hanno centrato tre successi consecutivi con una singola avversaria tenendo la porta inviolata è stata tra il 2019 e il 2020 (vs Genoa).

Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di Serie A contro avversarie campane (4N, 3P), proprio l’unica di questa serie giocata contro la Salernitana: 1-0 il 2 aprile 2022, con un gol di Andrea Belotti.

La Salernitana ha perso le ultime tre partite di campionato, dopo essere rimasta imbattuta nelle tre precedenti (2V, 1N); l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di ko consecutivi in Serie A è stata nel dicembre 2021 (quattro).

Il Torino ha perso ben quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (1V, 1N), dopo essere rimasto imbattuto in tutte le precedenti sette (5V, 2N).

È da gennaio 2017 che il Torino non inizia un anno solare in Serie A senza vincere alcuna delle prime due partite: in quel caso pareggi con Sassuolo e Milan.

La Salernitana (2/2) è una delle tre squadre che Ivan Juric ha affrontato in Serie A in più di un’occasione trovando sempre la vittoria, insieme a Lecce (3/3) e Benevento (2/2).

Antonio Candreva ha segnato cinque reti in Serie A contro il Torino, meno solo che contro la sua ex squadra l'Inter (sei) - tra queste marcature è inclusa la sua prima doppietta nel massimo campionato, arrivata il 19 aprile 2014 con la maglia della Lazio.

Nell’ultima partita, Federico Bonazzoli ha eguagliato Marco Di Vaio come miglior marcatore nella storia della Salernitana in Serie A (12 gol); l’attaccante classe 1997 – ex dell’incontro – può trovare il gol in due presenze di fila in campionato per la prima volta da marzo 2022 (quattro in quell’occasione).

Aleksey Miranchuk ha già segnato tre gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dal suo record personale in una singola stagione di Serie A (quattro con l’Atalanta 20/21) - inoltre, essendo a quota nove gol nel massimo campionato, potrebbe diventare il quarto giocatore russo ad arrivare in doppia cifra di gol in carriera nel massimo torneo, dopo Kolyvanov (44), Shalimov (25) e Simutenkov (13).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Salernitana Torino Partite giocate 16 16 Numero di partite vinte 4 6 Numero di partite perse 7 6 Numero di partite pareggiate 5 4 Gol totali segnati 20 17 Gol totali subiti 26 18 Media gol subiti per partita 1.6 1.1 Percentuale possesso palla 46.9 52.4 Numero totale di passaggi 6440 7152 Numero totale di passaggi riusciti 5171 5726 Numero di tiri nello specchio per partita 53 62 Percentuale di tiri in porta 42.1 48.4 Numero totale di cross 262 240 Numero medio di cross riusciti 58 65 Duelli per partita vinti 695 726 Duelli per partita persi 751 804 Corner subiti 70 65 Corner guadagnati 64 66 Numero di punizioni a favore 155 165 Numero di punizioni concesse 195 226 Tackle totali 257 216 Percentuale di successo nei tackle 54.5 53.7 Fuorigiochi totali 33 36 Numero totale di cartellini gialli 36 38 Numero totale di cartellini rossi 3 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Salernitana-Torino

Salernitana-Torino si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 gennaio.

Guarda chi trasmetterà Salernitana - Torino tra Sky o Dazn.

Salernitana: tutte le news

Torino: tutte le news