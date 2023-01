Primo scontro nella loro storia in Serie A tra Spezia e Lecce, in un match che mette in palio 3 punti importanti. Gara che si gioca in terra ligure, il palcoscenico è lo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Ad affrontarsi vi saranno due formazioni che provengono entrambe da un momento decisamente positivo: due pareggi ed un trionfo nelle ultime 3 per gli spezzini, serie ininterrotta di 3 vittorie per gli ospiti leccesi. I risultati ottenuti sino ad oggi dalle due squadre delineano la 17^ posizione, a 14 punti totali, per i padroni di casa liguri, mentre per i salentini 12^ posto con un complessivo di 18 punti.14:31