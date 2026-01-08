Si dividono la posta in palio Cremonese e Cagliari. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie ai gol di Johnsen e Vardy, poi però si fanno rimontare dagli ospiti che giungono al pari con Adopo in avvio della seconda frazione di gioco e con la prima marcatura in Serie A di Trepy all'88. Allo scadere la Cremonese si divora il 3-2 con Vandeputte, che prova ad avere la meglio su Caprile di esterno destro ma il pallone esce di pochissimo.

Cremonese e Cagliari, rispettivamente 13ª e 14ª in classifica, sono ora divise da tre punti. I lombardi ne hanno 21, mentre i sardi 18. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta: il Cagliari ha perso 1-0 con il Milan e la Cremonese 1-0 con la Fiorentina.18:30

Dando uno sguardo ai precedenti nelle otto gare giocate tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato. Il bilancio racconta di un perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pari.18:07

Cagliari-Cremonese sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo, gli assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Filippo Bercigli di Firenze.18:15

Il quarto ufficiale della gara sarà Giuseppe Mucera di Palermo. Paolo Mazzoleni (Bergamo) e Luigi Nasca (Bari) saranno rispettivamente Var e Avar.18:31

Termina con il doppio vantaggio dei padroni di casa il primo tempo dello Zini. La formazione di Nicola mette subito la gara in discesa con Johnsen, che al 4' capitalizza l'ottimo lavoro in area di Vardy e spedisce alle spalle di Caprile. L'undici lombardo si ripete al 29', quando è proprio Vardy a battere l'estremo difensore avversario su assist di Bonazzoli. I sardi vanno vicini al gol sul finale, con il colpo di testa ravvicinato di Rodriguez su cui Audero è bravissimo.19:19

IL CAGLIARI PAREGGIA, MA È OFFSIDE! Salvatore Esposito si inserisce in area e infila in porta su assist da destra di Kilicsoy ma è in posizione irregolare! 19:57

Cremonese - Cagliari è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Cagliari sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 132 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 19 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2

Attualmente la Cremonese si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 23; il Cagliari ha segnato 21 gol e ne ha subiti 27.

In casa la Cremonese ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Torino e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 1-0 mentre Il Cagliari ha incontrato il Milan perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Cremonese e Cagliari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Cagliari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle otto sfide tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con il bilancio in perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pareggi. L'ultimo di questi incroci risale al 25 febbraio 1996: 3-1 per i grigiorossi , con reti di Riccardo Maspero, Giovanni Dall'Igna e Marko Perovic - Roberto Muzzi per i sardi.

Tutte le tre vittorie della Cremonese contro il Caglari in Serie A sono arrivate in gare casalinghe; nelle quattro sfide allo Zini, dopo aver ottenuto una sconfitta nel primo incrocio, i grigiorossi hanno vinto tutte le successive tre gare con un punteggio aggregato di 8-2.

Momento di calo della Cremonese: quattro partite di fila senza segnare in campionato, nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio; la formazione grigiorossa non è mai rimasta nel corso della stessa stagione per cinque gare di fila in Serie A senza andare a bersaglio.

La Cremonese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1V), dopo che nelle prime quattro partite interne di questo campionato era rimasta imbattuta in virtù di un successo e tre pareggi di fila.

Il Cagliari ha perso l'ultima partita in Serie A contro il Milan (0-1), interrompendo una serie di tre anni consecutivi (2022, 2024, 2025) in cui non aveva perso nessuna delle prime due gare di campionato dell'anno solare; l’ultima volta che i sardi hanno subito due sconfitte nelle prime due sfide di gennaio risale al 2021.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P), perdendo quattro delle cinque gare fuori casa più recenti contro queste formazioni (1V) - l'unico successo nel periodo è arrivato il 30 settembre 2024 contro il Parma (3-2).

Dopo il successo contro il Torino per 2-1 nell'ultima trasferta, il Cagliari potrebbe vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2019 sotto la guida di Rolando Maran.

Il Cagliari rimane la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato: appena due e nessuno dei due nei primi 15 minuti di gioco. Subito dietro la Cremonese, che nella prima mezz'ora ne ha realizzati appena tre.

Il Cagliari è la squadra contro cui Federico Bonazzoli ha partecipato a più gol in Serie A: cinque, frutto di quattro reti e un assist, tutti concentrati nelle quattro gare in cui l'attaccante ha giocato da titolare contro i sardi nel torneo.

Dopo una serie di quattro gare con almeno una partecipazione attiva tra novembre e dicembre (due reti e due assist), Sebastiano Esposito è rimasto a secco di reti e passaggi vincenti nelle tre più recenti; tuttavia, dopo una serie di 13 trasferte senza partecipazioni attive, il calciatore del Cagliari ne ha trovate due nelle tre gare esterne più recenti disputate (1G+1A).

