Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Cremonese-Cagliari: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giovanni Zini di Cremona
8 Gennaio 2026 ore 18:30
Cremonese
2
Cagliari
2
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 4' 1-0 Dennis Johnsen
  2. 29' 2-0 Jamie Vardy
  3. 51' 2-1 Michel Adopo
  4. 88' 2-2 Yael Trepy
0'
45'
90'
90'
97'

Si dividono la posta in palio Cremonese e Cagliari. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie ai gol di Johnsen e Vardy, poi però si fanno rimontare dagli ospiti che giungono al pari con Adopo in avvio della seconda frazione di gioco e con la prima marcatura in Serie A di Trepy all'88. Allo scadere la Cremonese si divora il 3-2 con Vandeputte, che prova ad avere la meglio su Caprile di esterno destro ma il pallone esce di pochissimo.

Nella 20ª giornata sarà Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.

  1. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata!20:29

  2. 90'+7'

    Finisce qui: Cremonese 2-2 Cagliari!20:26

  3. 90'+5'

    OCCASIONE CREMONESE! Vandeputte accelera, entra in area e prova a battere Caprile con l'esterno destro: pallone fuori di un soffio!20:25

  4. 90'+3'

    Doppio cambio Cremonese: fuori Payero e Vardy per Grassi e Sanabria.20:22

  5. 90'+3'

    Quattro i minuti di recupero.20:21

  7. 90'+2'

    Cartellino giallo per Luperto.20:21

  8. 90'

    Bonacina espelle Luperto per un fallo giudicato grave ai danni di Payero. Poi però fa il check al Var e revoca l'espulsione. Sarà solo giallo.20:21

  9. 88'

    GOL! Cremonese 2-2 Cagliari! Rete di Trepy che, servito in verticale da Mazzitelli, controlla e con il destro la mette forte all'angolino! Prima marcatura in Serie A per lui!20:18

    Yael Trepy
  10. 86'

    SUPER CHANCE CAGLIARI! Mazzitelli riceve in area: stoppa, si gira e calcia ma Audero para!20:16

  11. 84'

    Sostituzione Cagliari: esce Zappa, dentro Trepy.20:13

  13. 83'

    Spinge il Cagliari, Zappa prova il tiro dalla distanza ma è di nuovo impreciso.20:12

  14. 81'

    Cartellino giallo per Bonazzoli per proteste.20:10

  15. 80'

    Dieci minuti alla fine, resiste il vantaggio della Cremonese.20:08

  16. 78'

    Destro potente di Zappa, conclusione imprecisa.20:07

  17. 76'

    Riprende il match.20:05

  19. 75'

    A terra Esposito, gioco fermo.20:04

  20. 73'

    Prova a salire il Cagliari.20:02

  21. 70'

    Colpo di testa di Borrelli, pallone alto sopra la traversa.20:00

  22. 69'

    Corner Cremonese: il cross di Vandeputte viene allontanato.19:58

  23. 67'

    IL CAGLIARI PAREGGIA, MA È OFFSIDE! Salvatore Esposito si inserisce in area e infila in porta su assist da destra di Kilicsoy ma è in posizione irregolare! 19:57

  25. 65'

    Sostituzione Cagliari: fuori Gaetano Kilicsoy.19:58

  26. 64'

    Ci prova anche Floriani, tiro da dimenticare.19:53

  27. 63'

    OCCASIONE CREMONESE! Cross a tagliare sul secondo palo di Zerbin per Vardy che arriva in scivolata ma pecca di precisione!19:53

  28. 60'

    Triplo cambio Cremonese: escono Johnsen, Bondo e Pezzella per Barbieri, Vandeputte e Zerbin.19:49

  29. 60'

    CHANCE CAGLIARI! Cross perfetto di Zappa da sinistra e sforbiciata di Esposito che, di fatto, si divora il possibile pari!19:49

  31. 56'

    Altri due cambi per Pisacane: esce Luvumbo per Obert e Prati per Mazzitelli.19:46

  32. 55'

    Conclusione di Luvumbo dalla distanza, pallone fuori.19:45

  33. 54'

    Più dinamico ora il Cagliari.19:43

  34. 51'

    GOL! Il Cagliari accorcia le distanze, rete di Adopo che raccoglie la sponda di Borrelli e con un rasoterra di sinistro a incrociare batte Audero!

    Guarda la scheda del giocatore Michel Adopo19:43

    Michel Adopo
  35. 50'

    Possesso Cagliari.19:40

  37. 48'

    CHANCE CREMONESE! I padroni di casa approfittano di un errore del Cagliari e avviano la ripartenza veloce con Bonazzoli che serve in area Johnsen, quest'ultimo calcia di prima ma Caprile para!19:38

  38. 46'

    Sostituzione Cagliari: esce Mina per Sebastiano Esposito.19:34

  39. 46'

    Si ricomincia!19:34

  40. Un giallo per parte fino ad ora: ai danni di Borrelli e Bondo.19:20

  41. Termina con il doppio vantaggio dei padroni di casa il primo tempo dello Zini. La formazione di Nicola mette subito la gara in discesa con Johnsen, che al 4' capitalizza l'ottimo lavoro in area di Vardy e spedisce alle spalle di Caprile. L'undici lombardo si ripete al 29', quando è proprio Vardy a battere l'estremo difensore avversario su assist di Bonazzoli. I sardi vanno vicini al gol sul finale, con il colpo di testa ravvicinato di Rodriguez su cui Audero è bravissimo.19:19

  43. 45'+1'

    Fine primo tempo: Cremonese 2-0 Cagliari.19:18

  44. 45'

    Un minuto di recupero.19:16

  45. 43'

    OCCASIONE CAGLIARI! Colpo di testa ravvicinato di Rodriguez servito da Luperto, salva Audero!19:15

  46. 40'

    Cross in area di Gaetano che scambia con Palestra, suggerimento lungo con il pallone che sfila sul fondo.19:11

  47. 39'

    Luvumbo tenta il dribbling in area, Baschirotto manda in corner.19:10

  49. 37'

    Sinistro a giro di Luvumbo, pallone fuori di poco.19:07

  50. 36'

    Attacca il Cagliari.19:07

  51. 32'

    Ci prova Luvumbo, controlla Audero.19:03

  52. 29'

    GOL! Raddoppia la Cremonese! Rete di Vardy che batte Caprile con il destro secco su assist da sinistra di Bonazzoli! Il centravanti approfitta anche dell'incertezza difensiva di Juan Rodriguez.

    Guarda la scheda del giocatore Jamie Vardy19:07

    Jamie Vardy
  53. 28'

    Il Cagliari prova a rendersi pericoloso con Zappa, la difesa di casa mura e parte in contropiede. In area Vardy tenta il rasoterra in mezzo, ma i sardi allontanano il pericolo.19:01

  55. 27'

    Offensiva sterile dei padroni di casa, giropalla della formazione di Pisacane.18:58

  56. 24'

    Luvumbo prova a sfondare in area, si chiude bene la Cremonese che poi torna a impostare in fase offensiva.18:55

  57. 22'

    Il Cagliari avanza palla al piede.18:53

  58. 18'

    Suggerimento in avanti per Vardy, che poi tenta una sorta di tocco morbido ma Caprile è posizionato bene e fa sua la sfera.19:01

  59. 16'

    Ci prova Borrelli di testa, conclusione ampiamente fuori dallo specchio della porta.18:47

  61. 15'

    Va via il primo quarto d'ora di gioco: Cremonese ben messa in campo e avanti 1-0. Buono anche l'approccio dei sardi, che però faticano a rendersi pericolosi in avanti.18:46

  62. 12'

    Borrelli commette fallo in attacco, Bonacina fischia e riconsegna il possesso all'undici di Nicola.18:43

  63. 12'

    Spinge ora il Cagliari, Luvumbo lavora di sostanza a sinistra e conquista un buon fallo laterale.18:43

  64. 11'

    Ammonito Bondo che ferma la ripartenza pericolosa di Borrelli.18:42

  65. 10'

    Calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, sul pallone Johnsen: cross dentro a uscire, ci arriva Baschirotto di testa ma il pallone non centra lo specchio della porta.18:41

  67. 9'

    Resta in avanti la Cremonese.18:40

  68. 8'

    Possesso Cremonese.18:39

  69. 4'

    GOL! La sblocca presto la Cremonese! Rete di Johnsen che infila a botta sicura in porta su assist di Vardy, bravissimo a lavorare di corpo in area e ad avere la meglio su Mina e Caprile.

    Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen19:01

    Dennis Johnsen
  70. 2'

    Subito giallo per Borrelli, che entra duro su Johnsen.18:33

  71. 1'

    Si comincia! 18:31

  73. Il quarto ufficiale della gara sarà Giuseppe Mucera di Palermo. Paolo Mazzoleni (Bergamo) e Luigi Nasca (Bari) saranno rispettivamente Var e Avar.18:31

  74. Cagliari-Cremonese sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo, gli assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Filippo Bercigli di Firenze.18:15

  75. FORMAZIONE CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile - Mina, Luperto, Juan Rodriguez - Palestra, Adopo, Prati, Zappa - Gaetano, Luvumbo - Borrelli.19:17

  76. FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Audero - Bianchetti, Baschirotto, Terracciano - Floriani, Payero, Bondo, Johnsen, Pezzella - Vardy, Bonazzoli.18:34

  77. Dando uno sguardo ai precedenti nelle otto gare giocate tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato. Il bilancio racconta di un perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pari.18:07

  79. Cremonese e Cagliari, rispettivamente 13ª e 14ª in classifica, sono ora divise da tre punti. I lombardi ne hanno 21, mentre i sardi 18. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta: il Cagliari ha perso 1-0 con il Milan e la Cremonese 1-0 con la Fiorentina.18:30

  80. Benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Cagliari, gara che vale la 19ª giornata del campionato di Serie A.18:01

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giovanni Zini
    Città: Cremona
    Capienza: 14834 spettatori18:01

    Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

Formazioni Cremonese - Cagliari

Cremonese
Cagliari
TITOLARI CREMONESE
PANCHINA CREMONESE
ALLENATORE CREMONESE
  • Davide Nicola
TITOLARI CAGLIARI
PANCHINA CAGLIARI
ALLENATORE CAGLIARI
  • Fabio Pisacane

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Cremonese - Cagliari?
La gara tra Cremonese e Cagliari si giocherà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Cremonese - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Cagliari sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Cremonese - Cagliari?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Cagliari?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Cagliari?
La gara tra Cremonese e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Cagliari?
I marcatori Cremonese sono stati Dennis Johnsen al 4' e Jamie Vardy al 29' mentre i marcatori del Cagliari sono stati Michel Adopo al 51' e Yael Trepy al 88'
PREPARTITA

Cremonese - Cagliari è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
Arbitro di Cremonese - Cagliari sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Kevin Bonacina

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati132
Fuorigioco19
Rigori assegnati1
Ammonizioni19
Espulsioni1
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino6.2

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1
02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3
24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5
08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2

Attualmente la Cremonese si trova 13° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).
La Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 23; il Cagliari ha segnato 21 gol e ne ha subiti 27.

In casa la Cremonese ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Torino e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 1-0 mentre Il Cagliari ha incontrato il Milan perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Cremonese e Cagliari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Cagliari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nelle otto sfide tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con il bilancio in perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pareggi. L'ultimo di questi incroci risale al 25 febbraio 1996: 3-1 per i grigiorossi , con reti di Riccardo Maspero, Giovanni Dall'Igna e Marko Perovic - Roberto Muzzi per i sardi.
  • Tutte le tre vittorie della Cremonese contro il Caglari in Serie A sono arrivate in gare casalinghe; nelle quattro sfide allo Zini, dopo aver ottenuto una sconfitta nel primo incrocio, i grigiorossi hanno vinto tutte le successive tre gare con un punteggio aggregato di 8-2.
  • Momento di calo della Cremonese: quattro partite di fila senza segnare in campionato, nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio; la formazione grigiorossa non è mai rimasta nel corso della stessa stagione per cinque gare di fila in Serie A senza andare a bersaglio.
  • La Cremonese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1V), dopo che nelle prime quattro partite interne di questo campionato era rimasta imbattuta in virtù di un successo e tre pareggi di fila.
  • Il Cagliari ha perso l'ultima partita in Serie A contro il Milan (0-1), interrompendo una serie di tre anni consecutivi (2022, 2024, 2025) in cui non aveva perso nessuna delle prime due gare di campionato dell'anno solare; l’ultima volta che i sardi hanno subito due sconfitte nelle prime due sfide di gennaio risale al 2021.
  • Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P), perdendo quattro delle cinque gare fuori casa più recenti contro queste formazioni (1V) - l'unico successo nel periodo è arrivato il 30 settembre 2024 contro il Parma (3-2).
  • Dopo il successo contro il Torino per 2-1 nell'ultima trasferta, il Cagliari potrebbe vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2019 sotto la guida di Rolando Maran.
  • Il Cagliari rimane la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato: appena due e nessuno dei due nei primi 15 minuti di gioco. Subito dietro la Cremonese, che nella prima mezz'ora ne ha realizzati appena tre.
  • Il Cagliari è la squadra contro cui Federico Bonazzoli ha partecipato a più gol in Serie A: cinque, frutto di quattro reti e un assist, tutti concentrati nelle quattro gare in cui l'attaccante ha giocato da titolare contro i sardi nel torneo.
  • Dopo una serie di quattro gare con almeno una partecipazione attiva tra novembre e dicembre (due reti e due assist), Sebastiano Esposito è rimasto a secco di reti e passaggi vincenti nelle tre più recenti; tuttavia, dopo una serie di 13 trasferte senza partecipazioni attive, il calciatore del Cagliari ne ha trovate due nelle tre gare esterne più recenti disputate (1G+1A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CremoneseCagliari
Partite giocate1818
Numero di partite vinte54
Numero di partite perse78
Numero di partite pareggiate66
Gol totali segnati1819
Gol totali subiti2125
Media gol subiti per partita1.21.4
Percentuale possesso palla45.445.2
Numero totale di passaggi67486750
Numero totale di passaggi riusciti52365414
Tiri nello specchio della porta5661
Percentuale di tiri in porta48.745.9
Numero totale di cross283241
Numero medio di cross riusciti6061
Duelli per partita vinti837867
Duelli per partita persi873894
Corner subiti12097
Corner guadagnati5962
Numero di punizioni a favore217264
Numero di punizioni concesse236282
Tackle totali273294
Percentuale di successo nei tackle53.856.8
Fuorigiochi totali3230
Numero totale di cartellini gialli3843
Numero totale di cartellini rossi10

Cremonese - Cagliari Live

WeWALK

Classifica SERIE A

  1. Inter42
  2. Milan38
  3. Napoli38
  4. Juventus36
  5. Roma36
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez10
  2. Christian Pulisic8
  3. Tasos Douvikas6
  4. Rasmus Højlund6
  5. Riccardo Orsolini6
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio