Il Milan fallisce la possibilità di tornare a un punto dall'Inter capolista (ora è a -3), ma ne guadagna uno sul Napoli e sale al secondo posto, solitario, con 39 punti. Secondo pareggio consecutivo per il Genoa, che dopo l'1-1 con il Pisa, ripete lo stesso risultato con il Milan e si porta a tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Partita combattuta e ricca di emozioni a San Siro, dove il Genoa conduce dal 28' grazie alla girata vincente di Colombo, su assist di Malinovskyi. Prima del gol, grande occasione per Gabbia, il cui colpo di testa viene fermato da Leali con l'aiuto della traversa. Nella ripresa il Milan troverebbe il pareggio al 60' con Pulisic, che corregge però in porta con la mano un colpo di testa di Gabbia finito sul palo. Gol annullato e Milan ancora sotto fino al 92', quando Leao spinge in porta di testa un corner di Bartesaghi deviato da Frendrup. La partita sembra poter terminare sull'1-1, ma al 99' Stanciu ha l'occasione per far vincere il Genoa: il suo calcio di rigore assegnato per fallo di Bartesaghi su Ellertsson, però, finisce altissimo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+10'
FISCHIO FINALE: MILAN-GENOA 1-1. Al gol di Colombo ha risposto quello di Leao.22:48
90'+9'
STANCIU SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il romeno incrocia la conclusione, ma la manda altissima.22:48
90'+7'
AMMONITO Strahinja Pavlovic.23:02
90'+7'
AMMONITO anche Fikayo Tomori per proteste.22:54
90'+7'
AMMONITO Mike Maignan per proteste.22:45
90'+7'
Check del VAR in corso.22:44
90'+5'
CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Ekhator va via a Tomori e trova Ellertsson, che anticipa Bartesaghi, il quale è protagonisa di un contatto con l'ex Venezia.22:44
90'+2'
GOL! MILAN-Genoa 1-1! Rete di Rafael Leão! Corner di Bartesaghi, deviazione di Frendrup e colpo di testa vincente di Leao. Pareggio rossonero.
Pulisic riceve in area da Loftus-Cheek, si sposta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo. Vasquez devia e il pallone finisce in corner.22:40
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:38
87'
GRAN PARATA DI LEALI! Pulisic riceve in area e gira con il destro, Leali è reattivo e riesce a respingere.22:36
86'
Cross sul secondo palo di Bartesaghi per il colpo di testa di Leao, che anticipa Vasquez ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa, bloccato da Leali.22:34
84'
Genoa in campo con il 5-4-1 in questo finale di partita.22:32
83'
Quinta sostituzione per il Genoa. Finisce la partita di Lorenzo Colombo, al suo posto Sebastian Otoa.22:31
83'
Quarta sostituzione per il Genoa. Esce Aarón Martín, entra Nicolae Stanciu.22:30
82'
Martin si sposa sulla destra, controlla e crossa al centro dell'area per Colombo, che prova a girare di testa, senza trovare la porta.22:30
80'
AMMONITO Nicola Leali per perdita di tempo.22:28
79'
Tiro da lontanissimo di Athekame. Leali blocca a terra.22:26
76'
Bartesaghi crossa al centro dell'area per il colpo di testa di Pulisic, bloccato a terra da Leali.22:24
75'
Terza sostituzione per il Milan. Fuori Matteo Gabbia, dentro Zachary Athekame.22:24
75'
Terza sostituzione per il Genoa. Non ne ha più Vitinha, minuti per Jeff Ekhator.22:23
73'
LEALI ANTICIPA PAVLOVIC! Modric riceve il corner corto di Bartesaghi, controlla e crossa sul secondo palo per Loftus-Cheek, che fa la sponda di testa per Pavlovic, anticipato dall'ottima uscita di Leali.22:21
70'
AMMONITO Matteo Gabbia per un intervento in ritardo su Vitinha.22:17
69'
Fallo di Leao su Marcandalli e calcio di punizione per il Genoa.22:17
66'
Con l'ingresso di Fullkrug, il Milan passa al 4-3-3: Tomori scala sulla fascia destra difensiva, con Bartesaghi dall'altra parte; in attacco Leao a destra, Pulisic a sinistra e Fullkrug in mezzo.22:15
65'
Seconda sostituzione per il Milan. Alexis Saelemaekers lascia spazio a Niclas Füllkrug.22:14
65'
CI PROVA BARTESAGHI! Loftus-Cheek crossa basso sul secondo palo per l'arrivo in corsa di Bartesaghi, che controlla e calcia a incrociare, ma non trova la porta.22:13
64'
Seconda sostituzione per il Genoa. Finisce la partita di Ruslan Malinovskyi, al suo posto Mikael Ellertsson.22:12
63'
Prima sostituzione per il Genoa. Esce Morten Thorsby, entra Patrizio Masini.22:11
63'
Loftus-Cheek riceve da Leao al limite dell'area e cerca un cross che viene deviato e finisce tra le braccia di Leali.22:11
60'
GOL ANNULLATO AL MILAN! Corner di Bartesaghi sul primo palo per il colpo di testa di Gabbia. Il pallone colpisce il secondo palo e poi rimbalza addosso a Pulisic, che spinge in porta il pareggio. Dopo il check del VAR, però, l'arbitro Mariani annulla per un tocco di mano di Pulisic.22:09
60'
Check del VAR in corso per un possibile tocco di mano di Pulisic.22:08
55'
Azione offensiva prolungata del Milan. Il Genoa si difende nella propria trequarti.22:06
52'
Intensità non altissima in questa fase.22:00
49'
Saelemaekers dribbla Martin e Thorsby e cerca l'imbucata per Leao, deviata in corner da Malinovskyi.21:57
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Genoa.21:53
46'
Prima sostituzione per il Milan. Fuori Youssouf Fofana, dentro Ruben Loftus-Cheek.21:52
Milan pericoloso solo a tratti nel primo tempo: Pulisic e Leao hanno faticato a connettersi e non hanno avuto spesso spazio per mettere in moto la propria velocità, mentre Saelemaekers ha spinto meno del solito sulla destra. Un po' anonima, finora, anche la prova di Rabiot, quasi mai nel vivo del gioco. Nel Genoa da segnalare l'ottima prestazione dei due attaccanti: Colombo sta mettendo ripetutamente in difficoltà Gabbia, mentre Vitinha è bravo a svariare su tutto il fronte offensivo.21:46
Genoa in vantaggio all'intervallo a San Siro grazie al gol al 28' di Colombo, che prende il tempo a Gabbia e gira in rete il cross di Malinovskyi. Prima di subire il gol dello svantaggio, il Milan si era reso pericoloso con due colpi di testa, prima quello di Gabbia parato da Leali con l'aiuto della traversa e poi quello di Pavlovic alto di poco. Al 35', dopo un'azione prolungata, Leao riesce a girare in porta da distanza ravvicinata, ma Leali devia il pallone nella zona di Fofana che, tutto solo, scivola al momento della conclusione e non trova l'impatto con il pallone.21:44
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: MILAN-GENOA 0-1. Rossoblù avanti con il gol di Colombo.21:35
45'
Concesso un minuto di recupero.21:34
44'
Pressing alto del Milan. Il Genoa è costretto a tornare da Leali.21:33
41'
Cross di Bartesaghi e colpo di testa debole e centrale di Leao, bloccato da Leali.21:30
39'
Pulisic spinge Ostigard e commette fallo. Calcio di punizione nella propria area per il Genoa.21:27
36'
INCREDIBILE OCCASIONE PER FOFANA! Azione prolungata del Milan, con Leao che, nel tentativo di girare in porta, serve di fatto un assist per il francese. Tutto solo, Fofana scivola al momento della conclusione e non trova l'impatto con il pallone, a pochi centrimetri dalla porta.21:25
34'
Cross sul primo palo di Bartesaghi e colpo di testa di Pulisic, che non riesce a girare verso la porta.21:22
31'
OCCASIONE PER GABBIA! Pavlovic cerca il cross basso in area ma il suo suggerimento viene deviato e alzato nella zona di Gabbia, il cui colpo di testa a colpo sicuro finisce sul fondo.21:20
28'
GOL! Milan-GENOA 0-1! Rete di Lorenzo Colombo! Malinovskyi riceve da Norton-Cuffy, si sposta il pallone sul destro e crossa basso al centro dell'area, dove Colombo prende il tempo a Gabbia, lo anticipa e gira in porta il vantaggio rossoblù.
Bell'anticipo di Marcandalli su Leao, che perde il secondo pallone in pochi minuti.21:15
23'
Calcio di punizione battuto verso l'area da Martin e colpo di testa all'indietro di Colombo, che non mette paura a Maignan.21:11
21'
Ritmo alto in questa fase del match.21:10
18'
Colombo protesta per un possibile contatto con Pavlovic nell'area del Milan. Tutto regolare per Mariani.21:07
15'
Thorsby commette fallo su Fofana al limite della sua area. Calcio di punizione per il Milan.21:04
12'
Il Genoa muove palla da destra a sinistra alla ricerca di varchi.21:01
9'
CI PROVA PAVLOVIC! Leao allarga sulla destra per Saelemaekers, che controlla e crossa al centro dell'area per l'inserimento del serbo. Colpo di testa sulla parte alta della rete.20:58
7'
GABBIA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Bartesaghi batte un corner corto scambiando con Modric e, sul pallone di ritorno, crossa sul secondo palo per il colpo di testa di Gabbia, parato da Leali, aiutato anche dalla traversa.20:56
4'
Possesso palla del Genoa. Il Milan attende nella sua metà campo.20:53
CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Genoa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoblù.20:49
Quasi tutto pronto a San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.20:40
Formazione tipo anche per il Genoa, con De Rossi che opera un solo cambio rispetto all'undici visto con il Pisa: fuori Otoa, dentro Marcandalli, con Ostigard che torna al centro della difesa a 3. Martin vince il ballottaggio sulla fascia sinistra con Ellertsson. Conferma per la coppia d'attacco formata da Vitinha e dall'ex Colombo, con Ekhator in panchina. Out per infortunio Ekuban, oltre a Cornet, Siegrist, Messias e Gronbaek.20:39
Allegri ritrova dall'inizio la coppia d'attacco titolare, formata da Pulisic e Leao. Panchina per il nuovo acquisto Fullkrug, già in campo nel secondo tempo a Cagliari, mentre è indisponibile Nkunku, out per infortunio. Sempre fuori, ovviamente, anche Gimenez. Tornano dall'inizio anche Gabbia e Pavlovic in difesa, con De Winter che parte dalla panchina. Bartesaghi, infine, viene ancora una volta preferito a Estupinan.20:36
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Genoa si schiera in campo con il 3-5-2: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini.20:34
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello.20:33
Ha bisogno di punti per salvarsi, invece, il Genoa, al momento quartultimo in classifica con due sole lunghezze di vantaggio su Fiorentina e Verona. La squadra di Daniele De Rossi non vince da un mese esatto, dal successo per 2-1 in casa dell'Udinese. Poi sono arrivate tre sconfitte con Inter, Atalanta e Roma e un pareggio, nello scorso turno contro il Pisa.20:32
Obiettivo -1 per il Milan, che vincendo oggi tornerebbe a un solo punto di distanza dall'Inter capolista, a tre giorni di distanza dalla sfida tra i nerazzurri e il Napoli, terzo con 38 punti in classifica, gli stessi dei rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari e non perde in Serie A dalla prima giornata, quando venne sconfitta dalla Cremonese.20:30
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Genoa, gara valida per la 19^ giornata di Serie A.20:22
Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta); invece il Genoa si trova 17° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Il Milan ha segnato 29 gol e ne ha subiti 14; il Genoa ha segnato 19 gol e ne ha subiti 29.
In casa il Milan ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Cagliari e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Pisa pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 4 gol.
Milan e Genoa si sono affrontate 112 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 56 volte, il Genoa ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 36.
Milan-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (2N), le stesse gare senza sconfitta registrate nelle precedenti 10 partite contro i rossoneri (1V, 1N); in generale, negli ultimi 15 match contro il Milan in campionato il Grifone ha vinto solo una volta (4N, 10P): 2-1 al Meazza l'8 marzo 2020.
Il Milan non ha mai perso in Serie A nelle sette sfide disputate contro il Genoa con Massimiliano Allegri in panchina (5V, 2N); sotto la guida dell'attuale tecnico, solo contro il Bologna e il Cagliari i rossoneri hanno disputato più gare (otto contro entrambi) senza mai perdere in campionato - a sette anche Catania e Chievo.
Milan e Genoa hanno pareggiato le ultime due sfide al Meazza in campionato (3-3 il 5 maggio 2024 e 0-0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei rossoneri in Serie A: tra il 1976 e il 1981.
Dopo aver perso la prima partita di questo campionato, il Milan è rimasto imbattuto nelle successive 16, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi; i rossoneri non conquistato una serie di imbattibilità più lunga in una singola stagione di Serie A da gennaio-maggio 2004 (19 in quel caso).
Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N) e in tre di queste non ha subito gol; dopo il successo per 3-0 contro l'Hellas Verona, i rossoneri potrebbero segnare almeno tre reti per due match interni di fila in campionato per la prima volta da settembre 2024 (4-0 vs Venezia, 3-0 vs Lecce).
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 gare disputate al Meazza in Serie A nelle sfide contro Milan e Inter (3N, 14P), restando senza segnare nelle ultime due occasioni; il Grifone potrebbe non trovare la rete per almeno tre match di fila a San Siro per la prima volta dal periodo dicembre 2016-ottobre 2017 (serie di quattro).
Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A (3V, 3N, 4P): 17 reti fatte e 18 gol incassati nel periodo.
Adrien Rabiot ha fornito tre assist in questo campionato, inclusi due nelle ultime due presenze; in Serie A ha trovato più passaggi vincenti solamente con la Juventus nella stagione 2022/23 (quattro). Per la prima volta da marzo-aprile 2023 (tre reti e un assist), il francese potrebbe trovare una partecipazione attiva per tre gare di fila nella competizione.
Tra i calciatori con almeno cinque reti realizzate in questo campionato Christian Pulisic (una rete ogni 76 minuti disputati) e Rafael Leão (una ogni 121) sono i due con la miglior media gol. In particolare, dal suo arrivo al Milan (2019/20), il portoghese (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez e Riccardo Orsolini.
Lorenzo Colombo ha giocato le sue prime cinque partite in Serie A proprio con la maglia del Milan, mentre contro i rossoneri ha già segnato una rete in campionato (il 18 febbraio 2024 con il Monza). Dopo il gol contro il Pisa, il classe 2002 potrebbe andare a bersaglio per due presenze consecutive in massima serie per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023, con la maglia del Lecce in quel caso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: