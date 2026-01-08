Partita combattuta e ricca di emozioni a San Siro, dove il Genoa conduce dal 28' grazie alla girata vincente di Colombo, su assist di Malinovskyi. Prima del gol, grande occasione per Gabbia, il cui colpo di testa viene fermato da Leali con l'aiuto della traversa. Nella ripresa il Milan troverebbe il pareggio al 60' con Pulisic, che corregge però in porta con la mano un colpo di testa di Gabbia finito sul palo. Gol annullato e Milan ancora sotto fino al 92', quando Leao spinge in porta di testa un corner di Bartesaghi deviato da Frendrup. La partita sembra poter terminare sull'1-1, ma al 99' Stanciu ha l'occasione per far vincere il Genoa: il suo calcio di rigore assegnato per fallo di Bartesaghi su Ellertsson, però, finisce altissimo.

Il Milan fallisce la possibilità di tornare a un punto dall'Inter capolista (ora è a -3), ma ne guadagna uno sul Napoli e sale al secondo posto, solitario, con 39 punti. Secondo pareggio consecutivo per il Genoa, che dopo l'1-1 con il Pisa, ripete lo stesso risultato con il Milan e si porta a tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Obiettivo -1 per il Milan, che vincendo oggi tornerebbe a un solo punto di distanza dall'Inter capolista, a tre giorni di distanza dalla sfida tra i nerazzurri e il Napoli, terzo con 38 punti in classifica, gli stessi dei rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari e non perde in Serie A dalla prima giornata, quando venne sconfitta dalla Cremonese.20:30

Ha bisogno di punti per salvarsi, invece, il Genoa, al momento quartultimo in classifica con due sole lunghezze di vantaggio su Fiorentina e Verona. La squadra di Daniele De Rossi non vince da un mese esatto, dal successo per 2-1 in casa dell'Udinese. Poi sono arrivate tre sconfitte con Inter, Atalanta e Roma e un pareggio, nello scorso turno contro il Pisa.20:32

Allegri ritrova dall'inizio la coppia d'attacco titolare, formata da Pulisic e Leao. Panchina per il nuovo acquisto Fullkrug, già in campo nel secondo tempo a Cagliari, mentre è indisponibile Nkunku, out per infortunio. Sempre fuori, ovviamente, anche Gimenez. Tornano dall'inizio anche Gabbia e Pavlovic in difesa, con De Winter che parte dalla panchina. Bartesaghi, infine, viene ancora una volta preferito a Estupinan.20:36

Genoa in vantaggio all'intervallo a San Siro grazie al gol al 28' di Colombo, che prende il tempo a Gabbia e gira in rete il cross di Malinovskyi. Prima di subire il gol dello svantaggio, il Milan si era reso pericoloso con due colpi di testa, prima quello di Gabbia parato da Leali con l'aiuto della traversa e poi quello di Pavlovic alto di poco. Al 35', dopo un'azione prolungata, Leao riesce a girare in porta da distanza ravvicinata, ma Leali devia il pallone nella zona di Fofana che, tutto solo, scivola al momento della conclusione e non trova l'impatto con il pallone.21:44

Milan pericoloso solo a tratti nel primo tempo: Pulisic e Leao hanno faticato a connettersi e non hanno avuto spesso spazio per mettere in moto la propria velocità, mentre Saelemaekers ha spinto meno del solito sulla destra. Un po' anonima, finora, anche la prova di Rabiot, quasi mai nel vivo del gioco. Nel Genoa da segnalare l'ottima prestazione dei due attaccanti: Colombo sta mettendo ripetutamente in difficoltà Gabbia, mentre Vitinha è bravo a svariare su tutto il fronte offensivo.21:46

GRAN PARATA DI LEALI! Pulisic riceve in area e gira con il destro, Leali è reattivo e riesce a respingere.22:36

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Genoa? La gara tra Milan e Genoa si giocherà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Milan - Genoa? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Genoa sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Milan - Genoa? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Genoa? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Genoa? La gara tra Milan e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Genoa? Il marcatore del Milan è stato Rafael Leão al 92' mentre il marcatore del Genoa è stato Lorenzo Colombo al 28'

PREPARTITA

Milan - Genoa è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Genoa sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 166 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 28 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta); invece il Genoa si trova 17° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Il Milan ha segnato 29 gol e ne ha subiti 14; il Genoa ha segnato 19 gol e ne ha subiti 29.

In casa il Milan ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Cagliari e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Pisa pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 4 gol.

Milan e Genoa si sono affrontate 112 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 56 volte, il Genoa ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 36.

Milan-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (2N), le stesse gare senza sconfitta registrate nelle precedenti 10 partite contro i rossoneri (1V, 1N); in generale, negli ultimi 15 match contro il Milan in campionato il Grifone ha vinto solo una volta (4N, 10P): 2-1 al Meazza l'8 marzo 2020.

Il Milan non ha mai perso in Serie A nelle sette sfide disputate contro il Genoa con Massimiliano Allegri in panchina (5V, 2N); sotto la guida dell'attuale tecnico, solo contro il Bologna e il Cagliari i rossoneri hanno disputato più gare (otto contro entrambi) senza mai perdere in campionato - a sette anche Catania e Chievo.

Milan e Genoa hanno pareggiato le ultime due sfide al Meazza in campionato (3-3 il 5 maggio 2024 e 0-0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei rossoneri in Serie A: tra il 1976 e il 1981.

Dopo aver perso la prima partita di questo campionato, il Milan è rimasto imbattuto nelle successive 16, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi; i rossoneri non conquistato una serie di imbattibilità più lunga in una singola stagione di Serie A da gennaio-maggio 2004 (19 in quel caso).

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N) e in tre di queste non ha subito gol; dopo il successo per 3-0 contro l'Hellas Verona, i rossoneri potrebbero segnare almeno tre reti per due match interni di fila in campionato per la prima volta da settembre 2024 (4-0 vs Venezia, 3-0 vs Lecce).

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 gare disputate al Meazza in Serie A nelle sfide contro Milan e Inter (3N, 14P), restando senza segnare nelle ultime due occasioni; il Grifone potrebbe non trovare la rete per almeno tre match di fila a San Siro per la prima volta dal periodo dicembre 2016-ottobre 2017 (serie di quattro).

Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A (3V, 3N, 4P): 17 reti fatte e 18 gol incassati nel periodo.

Adrien Rabiot ha fornito tre assist in questo campionato, inclusi due nelle ultime due presenze; in Serie A ha trovato più passaggi vincenti solamente con la Juventus nella stagione 2022/23 (quattro). Per la prima volta da marzo-aprile 2023 (tre reti e un assist), il francese potrebbe trovare una partecipazione attiva per tre gare di fila nella competizione.

Tra i calciatori con almeno cinque reti realizzate in questo campionato Christian Pulisic (una rete ogni 76 minuti disputati) e Rafael Leão (una ogni 121) sono i due con la miglior media gol. In particolare, dal suo arrivo al Milan (2019/20), il portoghese (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez e Riccardo Orsolini.

Lorenzo Colombo ha giocato le sue prime cinque partite in Serie A proprio con la maglia del Milan, mentre contro i rossoneri ha già segnato una rete in campionato (il 18 febbraio 2024 con il Monza). Dopo il gol contro il Pisa, il classe 2002 potrebbe andare a bersaglio per due presenze consecutive in massima serie per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023, con la maglia del Lecce in quel caso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: