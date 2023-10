Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:58

Seconda vittoria consecutiva della Roma che batte il Cagliari trascinata da un grande Romelu Lukaku, autore di una grande doppietta. Dopo il gol iniziale di Aouar, il belga prima batte Scuffet di petto da distanza ravvicinata, poi, dopo il tris di Belotti convalidato dal Var, sfrutta l'assist al bacio di Paredes per siglare il poker di serata. Il Cagliari trova la rete su rigore con Nandez, ma non basta per evitare la sesta sconfitta stagionale19:57

Non basta un secondo tempo più convinto del Cagliari, la Roma torna alla vittoria e risale la classifica19:53

90'+4' TRIPLICE FISCHIO! La Roma espugna l'Unipol Domus!19:52

90'+4' Colpisce la barriera Luvumbo su punizione19:51

90'+3' Fallo di Pagano su Luvumbo, punizione dai venti metri per il Cagliari19:51

90' Quattro minuti di recupero19:48

87' GOL! CAGLIARI-Roma 1-4! Gol di Nandez! Rigore potente e centrale del capitano rossoblù, trova la rete la squadra di Ranieri



86' RIGORE PER IL CAGLIARI! Tocco di mano di Cristante, penalty che verrà calciato da Nandez19:44

86' SOZZA AL VAR! Possibile rigore per il Cagliari19:43

84' Ha calato i ritmi la Roma, il Cagliari è alla costante ricerca del gol della bandiera19:42

80' Occasione Cagliari! Pavoletti mette il pallone in mezzo, N'Dicka chiude rischiando l'autorete19:38

79' Fuori Paredes nella Roma, entra Celik19:37

79' Zappa! Tiro dal limite dell'area fuori misura dopo un'azione insistita dei rossoblù19:36

76' Azzi dalla distanza, palla fuori19:33

74' Nel Cagliari esce Oristanio ed entra Shomurodov19:32

71' Gran gol del giovanissimo Prati che raccoglie un pallone al limite dell'area, stoppa di petto e la mette all'incrocio dei pali con un sensazionale tiro in controbalzo, il Var però annulla tutto per fuorigioco di Pavoletti sugli sviluppi dell'azione19:31

70' Oristanio dalla distanza, palla alle stelle19:27

69' Due cambi anche per Mourinho: Kristensen e Pagano subentrano a Karsdorp e Aouar19:26

68' Doppio cambio nel Cagliari, fuori Obert e Petagna, dentro Dossena e Pavoletti19:26

65' Punizione di Paredes messa in mezzo, allontana con i pugni Scuffet19:23

61' Fallo da dietro di Obert su Lukaku, ammonito il centrale rossoblù19:19

59' GOL! Cagliari-ROMA 0-4! Gol di Lukaku! Cala il poker ancora Romelu Lukaku, tocco di prima di Paredes per il belga che davanti a Scuffet non può sbagliare!



58' Petagna! Prova la deviazione sul cross di Oristanio, allontana la difesa giallorossa19:15

56' Obert anticipa Lukaku e mette in angolo, il belga era andato a staccare sul cross di Spinazzola19:13

51' GOL! Cagliari-Roma 0-3! Gol di Belotti! Il Var convalida la rete del Gallo dopo l'iniziale offside segnalato dall'assistente di Sozza! Lancio di Paredes, l'ex Torino protegge bene il pallone dalla marcatura di Zappa e batte per la terza volta di Scuffet!



51' Gran giocata di Belotti che riceve un lancio di Paredes, aggira Zappa e conclude a rete ma si trova in offside19:08

47' LUKAKU! Spalle alla porta difende bene la posizione e conclude in equilibrio precario, palla fuori di poco!19:05

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!19:03

46' Cambio del Cagliari all'intervallo, esce Hatzidiakos ed entra Zappa19:02

Unica nota negativa del primo tempo della Roma è l'infortunio di Paulo Dybala, uscito quasi in lacrime dopo un colpo al ginocchio. Da valutare l'entità del danno, ma l'argentino sembrava molto dolorante18:52

Uno-due micidiale dei giallorossi che tra il 19' e il 20' si portano sul doppio vantaggio in una gara molto accesa dal punto di vista agonistico. Prima è Aouar a battere Scuffet insaccando sull'assist di Spinazzola, pochi secondi dopo Lukaku impatta di petto da distanza ravvicinata sul cross di Karsdorp. Roma meritatamente in vantaggio all'intervallo, Cagliari meglio nella seconda parte di primo tempo con Petagna e Nandez a trascinare i rossoblù18:51

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Roma avanti di due gol all'intervallo!18:48

45'+2' Bove in ritardo su Obert, giallo anche per lui. Ammonito tutto il centrocampo giallorosso18:47

45' Tre minuti di recupero18:45

44' Cartellino giallo per Mourinho che paga un eccesso di proteste iniziate già qualche minuto fa. Ammonito anche il tecnico del Cagliari Ranieri18:45

43' Subito attivo Zito Luvumbo, Cristante deve ricorrere al fallo per fermarlo18:43

40' OCCASIONE CAGLIARI! Tacco intelligente di Petagna a liberare Azzi, il suo tiro finisce sull'esterno della rete!18:41

40' Arriva il cambio nella Roma, ancora sfortunato Paulo Dybala, al suo posto entra Belotti18:40

39' Intanto corre ai ripari Ranieri togliendo l'ammonito Sulemana, dentro Luvumbo18:39

37' Quasi in lacrime Dybala, è già pronto a subentrare Belotti18:37

36' Si accascia a terra Dybala! Possibile problema al ginocchio per lui, staff medico giallorosso in campo18:37

33' Spreca un contropiede d'oro Lukaku! Messo male il Cagliari, ripartenza guidata interamente dal belga che dopo una cavalcata partita dalla sua metà campo cerca di servire Dybala ma si fa chiudere dal recupero dei difensori del Cagliari!18:34

32' Ammonizione anche per Aouar, intervento duro su Oristanio18:33

32' Nandez è indubbiamente l'uomo più in palla del Cagliari, i rossoblù si stanno affidando al proprio capitano per rialzare la testa18:32

30' Colpo di testa di Azzi sul cross dalla fascia opposta di Nandez, Rui Patricio controlla il pallone che termina sul fondo18:30

27' Ancora N'Dicka su Nandez, stavolta il centrale della Roma respinge un cross dell'esterno rossoblù18:27

26' Nandez! Murato da N'Dicka sulla conclusione di potenza dopo un buon controllo all'interno dell'area18:26

23' Contrasto in area della Roma tra Petagna e Mancini, Sozza fischia il fallo in attacco e seda sul nascere una scintilla tra i due ex compagni di squadra all'Atalanta18:23

20' GOL! Cagliari-ROMA 0-2! Gol di Lukaku! Raddoppio immediato della squadra di Mourinho, cross teso di Karsdorp dalla destra e da distanza ravvicinata il belga di petto batte Scuffet per la seconda volta in due minuti!



19' GOL! Cagliari-ROMA 0-1! Gol di Aouar! Tocco sotto di Spinazzola per il numero 22 giallorosso che davanti a Scuffet di sinistro insacca!



18' DYBALA! Grande occasione per la Roma, recupero alto dei giallorossi, Lukaku appoggia a centro area per la Joya che di prima conclude trovando la respinta di Scuffet!18:18

17' Calcia sulla barriera lo stesso Dybala, sul proseguimento dell'azione Paredes prova la soluzione dalla distanza mandando alto18:18

16' Sponda di Lukaku per Dybala, l'argentino dribbla Wieteska che lo mette giù al limite dell'area. Punizione invitante per i giallorossi18:16

14' Confusione in mezzo al campo, fallo imprudente da parte di Sulemana su Bove, il centrocampista del Cagliari viene ammonito da Sozza18:15

13' Lancio in profondità di Nandez per Oristanio, Cristante protegge la sfera che sfila sul fondo18:13

11' Ammonizione per Paredes, brutto intervento su Nandez a gioco già fermo18:11

10' PETAGNA! Prima occasione dell'incontro, stacco di Petagna che di testa anticipa Cristante e chiama Rui Patricio alla gran parata!18:10

7' Cristante gira sul cross dalla bandierina, libera la difesa del Cagliari18:09

6' Lancio verso Lukaku che viene chiuso in corner, primo angolo del match per i giallorossi18:07

3' Cristante cerca la verticalizzazione rapida verso Lukaku, fa buona guardia Wieteska18:03

SI PARTE! Primo possesso ai giallorossi!18:00

Le scelte di Mourinho: emergenza difesa per i giallorossi, che schierano Cristante al centro del reparto disposto a tre con N'Dicka e Mancini a completare il terzetto. Senza l'infortunato Pellegrini, saranno Bove e Aouar le mezzali, mentre in attacco non si toccano Dybala e Lukaku18:02

Le scelte di Ranieri: come annunciato, gioca Scuffet e non Radunovic tra i pali. Panchina per Zappa, Augello e Luvumbo, la coppia d'attacco è formata da Oristanio e Petagna mentre dietro giocano Witeska, Obert e Hatzidiakos.17:23

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi rispondono con uno schieramento speculare: Rui Patricio - Mancini, Cristante, N'Dicka - Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola - Dybala, Lukaku17:22

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: 3-5-2 per i rossoblù di Claudio Ranieri: Scuffet - Wieteska, Obert, Hatzidiakos - Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi - Oristanio, Petagna17:20

Direzione di gara affidata a Sozza di Seregno, assistito da Cecconi e Scarpa e dal quarto ufficiale Marcenaro. Paterna e Mazzoleni al Var17:18

Ritorno in Serie A complicato per il Cagliari, ancora a secco di vittorie in queste prime sette giornate. Solo due pareggi per i rossoblù di Ranieri ed entrambi per 0-0 contro Torino e Udinese.17:17

Inizio non positivo per la Roma in campionato con 8 punti conquistati in sette partite. La squadra di Mourinho ha ritrovato la vittoria sette giorni fa all'Olimpico contro il Frosinone ma deve riscattare le tre sconfitte e i due pareggi che inchiodano attualmente i giallorossi al 14' posto in classifica17:15

Benvenuti alla diretta di Cagliari-Roma, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A!17:12