Con questa vittoria il Frosinone sale a 12 punti in classifica, all'ottavo posto, e "vede" l'Europa. Continua il momento no dei veneti, che hanno conquistato due punti nelle ultime sei giornate e rimangono stabili al 16esimo posto. Dopo la sosta, il Verona attenderà il Napoli al Bentegodi, mentre il Frosinone sarà ospite del Bologna.17:10

Vittoria netta dei padroni di casa, che manifestano la loro superiorità grazie alla fantasia dell'inedito tridente Reinier - Soulé - Cheddira. Continua ad aver problemi in zona gol il Verona, che trova la rete dopo oltre 450 minuti di astinenza, ma il gol di Đurić non serve a ribaltare il risultato, messo in cassaforte dalla squadra di Di Francesco grazie al primo gol in serie A del brasiliano Reinier, all'esordio con i ciociari, e alla seconda rete in campionato di Matìas Soulé.17:05

90'+9' Fischio finale! FROSINONE - HELLAS VERONA 2-1 (46' pt Reinier, 66' Soulé, 94' Đurić).17:01

90'+7' Ultimo tentativo da corner per l'Hellas! Sale anche Montipò.16:59

90'+4' GOL! Frosinone - HELLAS VERONA 2-1! Cross dalla sinistra di Tchatchoua, Đurić la butta dentro di testa! Accorcia le distanze la squadra di Baroni.



90'+2' Đurić appoggia per Folorunsho, ma il centrocampista manda la palla alta.16:53

90'+1' Di Francesco sostituisce anche Luca Mazzitelli per Pol Lirola.16:51

90'+1' Saranno sette i minuti di recupero.16:51

90' Fuori Matías Soulé, applaudito dallo Stirpe, dentro Arijon Ibrahimović.16:50

88' Ci prova anche Faraoni ma non riesce a inquadrare la porta.16:48

85' Sinistro di Suslov dalla distanza, conclusione che termina fuori.16:45

83' Il Verona cambia Darko Lazović con Jackson Tchatchoua.16:43

83' Di Francesco sostituisce l'infortunato Enzo Barrenechea con Mehdi Bourabia.16:43

82' A terra Barrenechea, problemi muscolari.16:42

79' Cartellino giallo per Tomáš Suslov, che colpisce al volto Monterisi saltando di testa.16:39

77' Risponde Baroni sostituendo Cyril Ngonge con Federico Bonazzoli.16:37

77' Fuori anche Luca Garritano, al suo posto Marco Brescianini.16:37

76' Doppio cambio per il Frosinone: esce Reinier Jesus Carvalho, dentro Simone Romagnoli.16:36

73' Ci prova Lazović al volo, ma il suo sinistro termina abbondantemente alto sopra la traversa.16:33

69' Cooling break allo Stirpe. Per Soulé, seconda rete in campionato. Entrambe le reti le ha realizzate di testa.16:29

66' GOL! FROSINONE - Verona 2-0! SOULE'! Il trequartisto argentino la butta dentro di testa su assist di Marchizza!



65' AMIONE! OCCASIONE HELLAS! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa a botta sicura del centrale veronese, ma Turati è attento.16:26

61' OCCASIONE FROSINONE! Su suggerimento di Reinier, Soulè calcia con il sinistro ma colpisce un altro palo.16:21

61' Terzo cambio per l'Hellas: fuori Ondrej Duda, entra Suat Serdar.16:22

60' Davide Faraoni sostituisce Diego Coppola.16:23

60' Triplo cambio per il Verona: Riccardo Saponara fa spazio a Milan Đurić.16:20

57' Ci prova Cheddira! Dopo una respinta errata di Coppola, bel triangolo tra Cheddira e Reinier, ma la conclusione del marocchino finisce fuori dallo specchio della porta.16:18

52' OCCASIONE VERONA! Cross morbido di Saponara dalla sinistra, il colpo di testa a schiacciare di Terracciano finisce fuori di poco.16:13

52' Buon palleggio del Frosinone in questa fase del match.16:11

48' NGONGE! Contropiede del Verona, Ngonge si invola e prova a battere Turati, ma la palla esce a lato.16:08

45' Si riparte! Frosinone - Verona 1-0. Nessun cambio per le due formazioni rispetto ai primi 45 minuti.16:06

La classifica vede momentaneamente il Frosinone all'ottavo posto, al pari di Monza e Lecce.16:00

Partita tutto sommato equilibrata in questi primi 45 minuti. Possesso palla in leggero vantaggio per il Frosinone, ma il Verona ci ha provato con qualche ripartenza, senza creare mai veri pericoli verso la porta difesa da Turati. Il Frosinone ha cercato il vantaggio con qualche iniziativa personale di Matìas Soulè, fino a trovare il gol a fine primo tempo con il primo centro in serie A del brasiliano Reinier, con un tap in vincente dopo il palo colpito da Cheddira.15:52

45'+5' Fine primo tempo! FROSINONE - VERONA 1-0. (46' pt Reinier).15:50

45'+1' GOL! REINIER! FROSINONE - Hellas Verona 1-0! Il brasiliano in prestito dal Real Madrid, all'esordio assoluto in Serie A, ribatte in porta dopo un palo di Cheddira!16:01

45'+1' Tre minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.15:46

44' Tentativo di Folorunsho su colpo di testa negli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla esce a lato.15:44

42' Ngonge guadagna un calcio d'angolo.15:42

40' Cartellino giallo per il difensore gialloblu Bruno Agustín Amione.15:41

39' Ammonito il centrocampista veronese Ondrej Duda.15:41

34' SOULE'! PALO! Il trequartista argentino prova ancora l'azione personale, il suo mancino colpisce il palo esterno.15:35

32' Bella iniziativa di Soulè, che prende palla a centrocampo e avanza in contropiede, ma il tentativo dal limite finisce alto.15:33

32' Mischia in area di rigore del Frosinone, ma la difesa libera.15:32

30' Cartellino giallo anche per Caleb Okoli per fallo su Folorunsho.15:31

29' Tentativo dalla distanza di Mazzitelli, la palla esce abbondantemente a lato.15:30

28' Ammonito il difensore del Verona Diego Coppola, che ferma in maniera irregolare Cheddira.15:29

25' Cooling break per le squadre in campo. Di Francesco e Baroni ne approfittano per dare indicazioni ai propri giocatori.15:26

24' Prova ad alzare il baricentro il Verona negli ultimi minuti.15:24

22' Resta a terra Ngonge dopo uno scontro di gioco. Le formazioni ne approfittano per rinfrescarsi.15:27

17' Matìas Soulé è il più giovane marcatore in questo campionato. Sua la rete contro la Fiorentina, a 20 anni e 166 giorni.15:18

11' Possesso palla in mano al Frosinone in queste prime battute, con l'Hellas che pressa alto.15:13

8' Ci prova da calcio piazzato il giovane argentino di proprietà Juventus, la palla termina poco sopra la traversa.15:09

7' Soulè guadagna una buona punizione dalla trequarti destra.15:07

3' Punizione dalla sinistra per il Frosinone! Calcia in mezzo Soulè, ma la deviazione di testa di Monterisi finisce a lato!15:04

Comincia la sfida tra FROSINONE - HELLAS VERONA! Primo pallone giocato dai padroni di casa.15:00

Il Frosinone scende in campo in maglia gialla; maglia bianca da trasferta per l'Hellas Verona.14:57

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone arbitrerà il match Maria Ferrieri Caputi, coadiuvata da Valerio Vecchi e Vito Mastrodonato.14:45

Per il Verona due cambi rispetto al match di Torino: Coppola e Saponara per Dawidowicz e Cruz.14:41

Il Frosinone cambia tre giocatori rispetto alla partita di Roma: fuori Romagnoli, Bàez e Çuni, dentro Garritano, Cheddira e Reinier.14:39

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Hellas Verona risponde con il 3-4-2-1: Montipò - Magnani, Coppola, Amione - Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazović - Saponara, Suslov, Ngonge. A disposizione: Faraoni, Đurić, Cruz, Marquez, Hongla, Berardi, Serdar, Perilli, Matheus, Tchatchoua,Calabrese, Mboula, Bonazzoli. All. Baroni.14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone scende in campo con un 4-3-3: Turati - Oyono, Monterisi, Okoli, Marchizza - Garritano, Barrenechea, Mazzitelli - Soulè, Cheddira, Reinier. A disposizione: Frattali, Brescianini, Romagnoli, Bàez, Lulić, Caso, Çuni, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Bidaoui, Ibrahimović, Cerofolini, Mateus Henrique. All. Di Francesco.14:31

Il Verona, dal canto suo, non prende gol dalle ultime tre trasferte di Serie A. Inoltre, non ha segnato nessuna rete nelle ultime quattro giornate.14:24

Il Frosinone, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Roma, in casa ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite.14:24

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Verona, gara valida per l'ottava giornata del Campionato di Serie A.14:19