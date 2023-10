Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Atalanta e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:11

Match ricco di emozioni quello dello Stadio Olimpico, che la Lazio porta a casa con un gol nel finale, dopo la rimonta atalantina. Nel primo tempo i biancocelesti partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo soli cinque minuti con l'autogol di De Ketelaere, che spinge nella propria porta un corner di Luis Alberto. Sei minuti più tardi la squadra di Sarri trova il raddoppio con il primo gol in Serie A di Castellanos, che finalizza una splendida azione sfruttando l'assist di Felipe Anderson. I biancocelesti sfiorano anche il 3-0 prima con Casale e poi con la traversa colpita da Guendouzi. L'Atalanta riemerge dalla fase di apnea soltanto al 25', quando Pasalic sfiora il gol di testa. Gol di testa che arriva, invece, al 33', con lo stacco di Ederson su cross di Ruggeri. Nella ripresa la Dea sfiora subito il pareggio con De Ketelaere, ma al 59' rischia di tornare sotto di due gol, quando il neoentrato Pedro batte Musso a tu per tu, ma Orsato annulla per fuorigioco. I tanti cambi spezzettano la partita che cambia ancora al 63', quando Kolasinac mette in porta di testa il gol del 2-2 su assist di Koopmeiners. A sette minuti dalla fine, però, un altro subentrato, Matias Vecino, si inserisce alla grande in area sulla sponda di Castellanos e segna la rete che vale il definitivo 3-2.17:10

Successo fondamentale per la Lazio, il terzo in campionato, che porta la squadra di Maurizio Sarri a quota 10 punti in classifica, tre in meno rispetto proprio all'Atalanta, mentre il quarto posto occupato da Napoli e Fiorentina è distante quattro lunghezze, ma queste ultime si affronteranno stasera al Maradona. Si interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi della Dea, che incassa la terza sconfitta stagionale (tutte in trasferta) e fallisce l'avvicinamento alle prime tre posizioni in classifica.17:05

90'+6' FISCHIO FINALE: LAZIO-ATALANTA 3-2. I biancocelesti tornano alla vittoria in campionato grazie al gol di Vecino.16:54

90'+5' Punizione battuta male da Muriel, che colpisce la barriera.16:53

90'+3' Forcing finale dell'Atalanta, che guadagna un buon calcio di punizione da 25 metri.16:51

90' Segnalati cinque minuti di recupero.16:49

90' Occasione per Muriel che, servito al limite dell'area da Lookman, calcia di prima intenzione sul primo palo, ma strozza la conclusione, che è facile preda di Provedel.16:48

88' Corner di Koopmeiners e colpo di testa di Scalvini, che salta più in alto di Casale, ma non trova la porta.16:46

86' ESPULSO Maurizio Sarri per proteste.16:44

84' AMMONITO Matías Vecino per essersi tolto la maglia durante l'esultanza.16:43

83' GOL! LAZIO-Atalanta 3-2! Rete di Matías Vecino! Marusic crossa sul secondo palo per Castellanos, che fa la sponda per l'ex Inter, il quale si inserisce alla grande scappando a Djimsiti e batte Musso da distanza ravvicinata.



81' Quinta sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Davide Zappacosta, minuti per Mitchel Bakker.16:40

81' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Esce Matteo Ruggeri, entra Emil Holm.16:39

81' Calcio di punizione interessante di Isaksen, ma il pallone non si abbassa a sufficienza e finisce sul fondo.16:39

79' AMMONITO Matteo Ruggeri per un fallo al limite dell'area su Isaksen.16:37

77' Quinta sostituzione per la Lazio. Nicolò Rovella lascia spazio a Danilo Cataldi.16:36

77' Quarta sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Felipe Anderson, al suo posto Gustav Isaksen.16:35

76' Pedro riceve da Rovella sulla sinistra, controlla e calcia con il mancino dal limite incrociando la conclusione, ma non trova la porta.16:34

73' Gioco molto spezzettato in questa fase, con il ritmo della partita che ne risente.16:31

70' Terza sostituzione per l'Atalanta. Fuori Charles De Ketelaere, dentro Luis Muriel.16:28

67' Momento difficile per la Lazio, che ora sembra essere un po' stanca.16:25

64' Terza sostituzione per la Lazio. Richiamato in panchina Mattéo Guendouzi, minuti per Daichi Kamada.16:23

63' GOL! Lazio-ATALANTA 2-2! Rete di Sead Kolašinac! Corner battuto corto da Ruggeri per Koopmeiners, che crossa sul secondo palo per il bosniaco, il cui colpo di testa preciso finisce alle spalle di Provedel.



63' Buon momento per la Dea, che spinge alla ricerca del pareggio.16:21

60' Seconda sostituzione per l'Atalanta. Gianluca Scamacca lascia spazio ad Ademola Lookman.16:19

59' GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Lancio in verticale per lo scatto di Pedro, che a tu per tu con Musso non sbaglia, ma Orsato annulla per fuorigioco dello spagnolo.16:18

58' De Ketelaere imbuca per Scamacca, che prova a sorprendere Provedel calciando di punta, ma il pallone finisce alto. Il numero 90 nerazzurro era anche in posizione di fuorigioco.17:14

56' Seconda sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Mattia Zaccagni, al suo posto Pedro.16:14

55' Prima sostituzione per la Lazio. Esce Luis Alberto, entra Matías Vecino.22:10

52' Ritmo molto alto anche in questo inizio di ripresa.16:10

49' PROVEDEL SALVA SU DE KETELAERE! Il belga salta Marusic e Rovella entrando in area, poi calcia forte sul secondo palo, trovando la grande risposta del portiere della Lazio.16:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio-Atalanta.16:03

46' Prima sostituzione per l'Atalanta. Fuori Mario Pašalić, dentro Teun Koopmeiners.16:03

Sarri può essere molto soddisfatto dei primi 25 minuti dei suoi, meno degli ultimi 20. Inizialmente, infatti, la Lazio è riuscita sempre a uscire con la palla a terra trovando i suoi giocatori offensivi e a chiudere le linee di passaggio all'Atalanta, in nettissima difficoltà nel mettere in movimento Pasalic, De Ketelaere e Scamacca. Nella seconda parte, invece, i biancocelesti sono calati fisicamente e hanno perso un po' le distanze, fino al gol subito. Discorso opposto per Gasperini, che probabilmente interverrà subito sulla squadra, inserendo Koopmeiners.16:01

Venticinque minuti di dominio non sono bastati alla Lazio per chiudere definitivamente la partita contro un'Atalanta che nella parte finale della prima frazione è riuscita a rientrare nel match. I biancocelesti partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo soli cinque minuti con l'autogol di De Ketelaere, che spinge inavvertitamente nella propria porta un corner di Luis Alberto. Sei minuti più tardi la squadra di Sarri trova anche il raddoppio con il primo gol in Serie A di Castellanos, che finalizza una splendida azione sfruttando l'assist di Felipe Anderson. I biancocelesti insistono e sfiorano il 3-0 prima con Casale, fermato da una grande parata di Musso, e poi con la traversa colpita da Guendouzi. L'Atalanta riemerge dalla fase di apnea soltanto al 25', quando Pasalic sfiora il gol di testa. Gol di testa che arriva, invece, al 33', con lo stacco di Ederson su cross di Ruggeri che manda la Dea al riposo sotto solo di un gol.15:58

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-ATALANTA 2-1. Biancocelesti avanti di un gol all'intervallo.15:49

45'+1' ALTRO CORNER PERICOLOSO DI LUIS ALBERTO! Secondo calcio d'angolo a rientrare della giornata per il Mago, che stavolta trova i guantoni di Musso, in anticipo sullo stacco di Casale.15:47

45' Concessi tre minuti di recupero.15:46

45' Torna ora in campo il numero 77 nerazzurro.15:45

44' Gioco nuovamente fermo. Ora a terra c'è Zappacosta.15:43

42' Riprende ora il gioco con Zaccagni regolarmente in campo.15:41

41' Problema alla schiena per Zaccagni, rimasto a terra dolorante.15:41

39' Giropalla prolungato dell'Atalanta, che cerca spazi alle spalle della prima linea di pressione biancoceleste.15:39

36' Intervento decisivo di Rovella, che sporca una conclusione pericolosa di Zappacosta dal lato destro dell'area, mandando la palla in corner.15:36

33' GOL! Lazio-ATALANTA 2-1! Rete di Éderson! Cross dalla sinistra di Ruggeri e colpo di testa del brasiliano che, tutto solo in area, batte Provedel e riapre il match dell'Olimpico.15:34

31' PILLOLA STATISTICA: I giocatori brasiliani che hanno segnato almeno 50 gol e servito almeno 50 assist nei cinque grandi campionati europei dal 2013/14 sono Neymar, Roberto Firmino e Felipe Anderson.15:33

28' L'Atalanta prova ad accelerare un po' per mettere in apprensione la difesa della Lazio, che finora non sta però soffrendo più di tanto.15:28

25' CHE OCCASIONE PER PASALIC! Ruggeri crossa in area trovando la deviazione di Casale che accomoda il pallone per l'inserimento del croato, il cui colpo di testa finisce sul fondo di poco.15:25

24' Grande recupero difensivo di Zaccagni, che intercetta l'apertura di Scamacca per Zappacosta, raccogliendo gli applausi dell'Olimpico.15:24

21' Richiamo verbale di Orsato nei confronti di Djimsiti, autore di un intervento duro su Castellanos.15:21

18' TRAVERSA DI GUENDOUZI! Altra uscita palla perfetta della Lazio, con Guendouzi che conduce fino al limite dell'area, allarga per Felipe Anderson e riceve la palla di ritorno. Il numero 8 controlla e calcia sul secondo palo, colpendo il legno.15:19

17' L'Atalanta fatica moltissimo a superare la prima linea di pressione della Lazio e non è ancora mai riuscita a mettere in movimento i tre giocatori offensivi.15:18

14' MUSSO SALVA L'ATALANTA DAL 3-0! Calcio di punizione di Luis Alberto che viene deviato dalla barriera e finisce nella zona di Casale. Il difensore biancoceleste calcia a botta sicura dall'interno dell'area, trovando la grande risposta del portiere nerazzurro.15:15

11' GOL! LAZIO-Atalanta 2-0! Rete di Valentín Castellanos! Splendida azione dei biancocelesti, che escono dalla difesa con un passaggio incrociato che arriva a Zaccagni grazie al velo di Luis Alberto. Il numero 20 riceve e cambia gioco per Felipe Anderson, che controlla e crossa in mezzo tra difesa e portiere, trovando Castellanos il quale, solo sul secondo palo, spinge in porta il gol del raddoppio.



11' Torna ora in campo il centrocampista atalantino.15:11

10' Problema per Ederson, rimasto a terra dolorante.15:10

8' La squadra di Gasperini prova a riorganizzarsi dopo il gol subito, ma la Lazio continua a pressare con ordine.15:08

5' GOL! LAZIO-Atalanta 1-0! Autorete di Charles De Ketelaere! Calcio d'angolo a rientrare verso la porta di Luis Alberto, con il pallone che sbuca sul secondo palo e sbatte sul corpo del belga, finendo alle spalle di Musso.



5' Zaccagni rientra sul destro e crossa in area. Doppia deviazione, prima di Scalvini e poi di Djimsiti: corner per la Lazio.15:05

4' Ritmo subito altissimo in campo. È la Lazio a fare la partita in questo avvio.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Atalanta. Il primo pallone della partita è giocato dai nerazzurri.15:00

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Orsato darà il via al match.14:56

Gian Piero Gasperini perde Toloi per infortunio, ma ritrova Scamacca, che torna titolare dopo l'assenza causata dai problemi muscolari. L'ex attaccante del West Ham agirà al fianco di De Ketelaere, con Pasalic alle loro spalle. Panchina inaspettata per Koopmeiners e Lookman, pronti a subentrare nel secondo tempo. Il tecnico nerazzurro schiera il centrocampo tipo, mentre a sostituire Toloi è Djimsiti, con Scalvini che scala sul centrodestra.14:55

Un'assenza pesante per Maurizio Sarri, che deve rinunciare al capitano Ciro Immobile, out per problemi muscolari. Al suo posto ancora spazio a Castellanos, con Felipe Anderson e Zaccagni confermati ai suoi lati, nonostante Pedro scalpitasse dopo il gol risulutivo in Champions League. Il tecnico biancoceleste continua, invece, a ruotare i suoi centrocampisti, scegliendo Guendouzi e Rovella al fianco dell'inamovibile Luis Alberto. Panchina per Cataldi, Kamada e Vecino. Scelte conservative, infine, sugli esterni difensivi: giocano Marusic e Hysaj, con Lazzari e Pellegrini pronti a subentrare.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-1-2: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Bonfanti, Zortea, Hateboer, Koopmeiners, Bakker, Adopo, Miranchuk, Muriel, Lookman.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Isaksen.14:49

Momento piuttosto positivo per l'Atalanta, che si presenta all'Olimpico dopo una striscia di cinque risultati utili consecutivi tra Serie A ed Europa League, con all'attivo quattro vittorie, un pareggio contro la Juventus e un solo gol subito. In trasferta, però, la squadra di Gasperini ha subito le uniche due sconfitte stagionali, per mano di Frosinone e Fiorentina.14:47

Scontro per l'Europa all'Olimpico di Roma. La Lazio, rispetto all'Atalanta, è attardata in classifica e deve necessariamenre fare punti oggi per ridurre il gap dalle altre concorrenti. Di punti ne ha 13, invece, la Dea, che vincendo oggi si porterebbe a +9 sulla squadra di Maurizio Sarri e accorcerebbe anche sulle prime tre in classifica (Milan, Inter e Juventus), in attesa dello scontro diretto di stasera tra Napoli e Fiorentina. La Lazio è reduce dalla vittoria all'ultimo minuto in Champions League, a Glasgow contro il Celtic, ma in campionato arriva dalla sconfitta per 2-0 a San Siro con il Milan.14:44

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, gara valida per l'ottava giornata di Serie A.14:39