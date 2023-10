Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Salernitana 3-0 valida per la 8° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:32

La prossima giornata avverrà dopo la sosta nazionali e vedrà il Monza ospite della Roma, mentre la Salernitana se la vedrà in casa con il Cagliari.14:32

Primo tempo giocato a senso unico con il Monza che fa la partita e chiude con un doppio vantaggio: il match si sblocca al nono minuto grazie a Colpani che entra in area e incrocia con il destro di precisione, sorprendendo Ochoa. Al 18esimo arriva il raddoppio di Vignato che raccoglie un pallone di Gagliardini in area e lo trasforma in rete con il mancino. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano fino al 70esimo dove la partita si accende improvvisamente, con Di Gregorio che compie tre parate decisive nell'arco di pochi minuti. All'82esimo ci pensa il capitano Pessina a chiudere definitivamente il match realizzando un calcio di rigore guadagnato da Bondo.14:31

Il Monza vince la seconda gara consecutiva dopo quella contro il Sassuolo, questa volta grazie alle reti di Colpani, Vignato e Pessina su rigore.14:27

90'+5' Finisce qui! Monza-Salernitana 3-0.14:27

90'+3' Palla filtrante per Candreva ma Di Gregorio è perfetto in uscita e lo anticipa di un soffio.14:25

90'+2' Traversa di Gagliardini! Punizione battuta da Gomez verso il centro dove Pablo Marì fa sponda di testa verso il dischetto del rigore, con Gagliardini che colpisce in girata ma scheggia la parte alta della traversa.14:24

90'+1' Cartellino giallo per Coulibaly dopo aver travolto Akpa Akpro. Secondo ammonito per la Salernitana.14:22

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.14:21

88' Palla in profondità per Candreva che scappa alle spalle della difesa, esce Di Gregorio ma entrambi vengono anticipati da Marì che di testa si rifugia in angolo.14:19

86' Entra Jean-Daniel Akpa Akpro, esce Matteo Pessina. Quinta e ultima sostituzione per il Monza.14:17

84' Ochoa nega la gioia del gol a Colombo! Male ancora Gyomber che buca e permette a Colombo di presentarsi in area da destra, prendere la mira e concludere di potenza: Ochoa ci mette una pezza e la devia sulla parte alta della traversa, con la palla che termina poi in angolo.14:16

83' Entra Lassana Coulibaly, esce Grigoris Kastanos. Quinta e ultima sostituzione per la Salernitana.14:14

82' GOL! MONZA-Salernitana 3-0! Rete di Pessina! Rincorsa lunga e classico saltello prima di spiazzare Ochoa verso il centrodestra, con il portiere messicano dalla parte opposta.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Pessina14:14

80' Calcio di rigore per il Monza! Contropiede guidato da Gomez che serve con Bondo, il quale se la sposta e conclude in porta, ma Pirola all'altezza del dischetto la para con la mano nel tentativo di opporsi con il petto.14:11

78' Pessina riceve al limite dell'area, se la sposta sul destro e calcia, ma trova una deviazione e il calcio d'angolo.14:09

77' Colombo non arriva per un soffio! Contropiede del Monza con Birindelli che arriva sul fondo di sinistra e crossa al centro dove Ochoa viene superato dalla traiettoria e Colombo non arriva sul tap-in a porta vuota.14:09

76' Che miracolo di Di Gregorio! Candreva scambia corto su calcio d'angolo, poi tira una sassata verso l'incrocio di sinistra, ma il portiere del Monza compie un intervento incredibile toccandola sulla traversa, dunque in angolo.14:07

74' Ancora Di Gregorio a dire no a Dia! Palla forte al centro, Caldirola manda involontariamente verso la propria porta ma la palla si stampa sul petto di Di Gregorio; sulla respinta arriva Dia che conclude a botta sicura ma Di Gregorio manda in angolo col piede.14:06

73' Occasione incredibile per la Salernitana! Imbucata per Dia che si presenta davanti a Di Gregorio dalla parte sinistra dell'area, conclude e trova la respinta dell'estremo difensore del Monza; la palla rimbalza poi sul numero 10 in caduta e termina prima sulla traversa, poi sulla linea: l'orologio dell'arbitro non è vibrato.14:05

72' Entra Samuele Birindelli, esce Giorgos Kyriakopoulos. Quarta sostituzione per il Monza.14:03

72' Entra Warren Bondo, esce Samuele Vignato. Terza sostituzione per il Monza.14:03

71' Vignato guadagna un fallo e rimane a terra per crampi, chiesto il cambio alla panchina.14:02

70' Papu Gomez termina a terra sulla pressione di Stewart ma Massimi fa segno che è tutto regolare ed invita il trequartista del Monza a rialzarsi.14:01

65' Entra Papu Gomez, esce Andrea Colpani. Seconda sostituzione per il Monza.13:56

65' Entra Pedro Pereira, esce Patrick Ciurria. Prima sostituzione per il Monza.13:56

63' Cartellino giallo per Bradarić dopo aver fermato irregolarmente Colpani. Primo ammonito per la Salernitana.13:55

62' Prima frazione del secondo tempo giocata su ritmi molto più bassi, con il Monza che è più schiacciato sulla propria metà campo e con la Salernitana che prova a trovare gli spazi per colpire, fin qui senza risultati.13:54

60' Entra Vincent Stewart, esce Jovane Cabral. Quarta sostituzione per la Salernitana.13:51

59' Dia recupera palla in mezzo al campo e da il via al contropiede servendo Jovane, il quale pesca Candreva che però era in offside.13:50

54' Cross al centro per Dia che si smarca da Pablo Marì e prova la conclusione in rovesciata, ma non svirgola il pallone e permette alla difesa di allontanare.13:46

50' Salernitana che in questi minuti prova a trovare il varco tra le maglie rosse, ma la squadra di Palladino chiude ogni centimetro e non concede spazi.13:42

46' Triplice cambio di Sousa per provare a dare nuova linfa ai suoi, alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita.13:38

46' Inizia il secondo tempo. Possesso per la Salernitana.13:36

46' Entra Alberto Martegani, esce Mateusz Łęgowski. Terza sostituzione per la Salernitana.13:38

46' Entra Giulio Maggiore, esce Emil Bohinen. Seconda sostituzione per la Salernitana.13:37

46' Entra Domagoj Bradarić, esce Pasquale Mazzocchi. Prima sostituzione per la Salernitana.13:37

Il Monza, invece, sta facendo girare molto bene la palla e ogni volta che c'è una possibilità, imbuca verticalmente per la corsa dei tre davanti. Colombo fin qui ha provato più volte la conclusione, senza mai trovare fortuna. Bene, invece, Colpani e Vignato.13:25

Salernitana fin qui in enorme difficoltà, con poche idee e con parecchi errori tecnici. Molto male la difesa, che in più occasioni ha permesso alla squadra di Palladino di correre indisturbata verso la porta di Ochoa.13:24

Primo tempo giocato totalmente a senso unico, con il Monza che guida con un doppio vantaggio, ma che ha sprecato più volte le occasioni per il 3-0. Il match si sblocca al minuto 9, quando Pessina serve Colpani che entra in area, salta un avversario spostandosela sul destro e conclude ad incrociare verso il palo di sinistra, dove Ochoa si fa trovare impreparato e non ci arriva. Al18esimo ecco la rete del raddoppio, con Gagliardini che vince un contrasto in zona avanzata, poi entra in area e serve alla sua sinistra Vignato, che conclude di prima intenzione con il mancino e la infila sotto le gambe di Ochoa.13:21

45'+1' Termina qui il primo tempo. Monza-Salernitana 2-0.13:18

45' Segnalato 1 minuto di recupero.13:17

44' Ripartenza tre contro tre del Monza con Ciurria che guida centralmente, poi conclude con poca convinzione con il mancino da fuori: Ochoa blocca a terra senza difficoltà.13:16

40' Candreva e Kastanos scambiano corto su una punizione nella zona trequarti di destra, con il numero 87 che alla fine non trova spazi e prova un cross con il mancino a rientrare, ma serve Di Gregorio che blocca senza problemi. Salernitana in enorme difficoltà.13:12

38' Tacco di Colpani che da via ad una nuova azione offensiva del Monza: Ciurria arriva al limite dell'area e tocca alla sua destra per Gagliardini, il quale prova a concludere ad incrociare verso il palo lontano, ma il tiro è fuori misura e termina sul fondo.13:10

36' Pessina allarga per Kyriakopoulos che la crossa bassa di prima intenzione dentro l'area piccola dove Colombo prova ad arrivare in scivolata ma è in ritardo e la palla si perde sul fondo.13:08

34' Colombo spreca! Buco clamoroso di Gyomber che consente a Colombo di lanciarsi da solo in campo aperto fino all'area di rigore, ma il numero 9 ci impiega troppo e una volta caricata la conclusione viene chiuso da Gyomber in scivolata; palla tra le mani di Ochoa.13:07

31' Il Monza esce ancora una volta palla al piede, con passaggi corti e rasoterra: in questa occasione Gagliardini serve Colombo che ignora la sovrapposizione di Vignato e prova a concludere con il mancino da fuori, calciando però alle stelle.13:03

29' Cartellino giallo per Vignato per un intervento in ritardo ai danni di Kastanos. Primo ammonito del match.13:01

25' Ochoa nega il 3-0 a Vignato! Vuoto incredibile nella difesa della Salernitana con Colombo che lancia a campo aperto Vignato, il quale arriva a tu per tu con il portiere messicano, ma il tiro ad incrociare con il destro viene parato da quest'ultimo.12:57

21' Di Gregorio dice no a Candreva! Palombella di Legowski verso la parte destra dell'area del Monza dove arriva Candreva che si coordina e prova la conclusione al volo verso l'incrocio opposto, ma Di Gregorio si allunga e respinge con il guantone con una bella parata.12:55

18' GOL! MONZA-Salernitana 2-0! Rete di Vignato! Pressing alto del Monza con Gagliardini che strappa la palla ad un avversario, corre poi palla al piede fino al dischetto del rigore dove tocca alla sua sinistra per Vignato che conclude di prima intenzione con il mancino ed infila Ochoa sotto le gambe.



Guarda la scheda del giocatore Samuele Vignato12:51

17' Ancora Colpani! Il numero 28 è lasciato solo in zona trequarti e viene invitato al tiro; il trequartista del Monza calcia forte verso il centrosinistra, dove Ochoa la vede all'ultimo e blocca in due tempi.12:50

15' Altra azione prolungata del Monza che fa girare bene il pallone fino al limite dell'area dove Colombo riceve uno scarico di Colpani e prova la conclusione a giro, colpendo però male e mandando ampiamente sul fondo.12:47

13' Vignato va via con eleganza a Gyomber nella zona di centrocampo e viene travolto dal difensore della Salernitana, punizione per il Monza.12:45

9' GOL! MONZA-Salernitana 1-0! Rete di Colpani! Costruzione palla a terra del Monza con Vignato che riceve sulla trequarti e fa sponda alle sue spalle per Pessina, il quale imbuca verso Colpani che salta un uomo in area mettendosela sul destro e calciando rasoterra di precisione verso il palo di sinistra, dove Ochoa si fa trovare impreparato.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Colpani12:42

5' Prova Jovane! Legowski va via di forza sulla sinistra, arriva quasi sul fondo e crossa basso a rimorchio per Jovane Cabral che conclude con il mancino: Di Gregorio prima respinge poi blocca a terra.12:38

2' Prima verticalizzazione del Monza con Colombo che imbuca per Vignato, che si allarga sulla zona sinistra dell'area e crossa al centro dove però non arriva nessuno. Rinvio per Ochoa.12:34

Via al match. Primo possesso per il Monza.12:32

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Massimi, della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno De Meo e Laudato. Quarto uomo sarà Cosso, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente ad Abbattista e Meraviglia.11:43

Sousa conferma Ochoa tra i pali difeso da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Centrocampo a quattro formato da Kastanos, Legowski, Bohinen e Mazzocchi. Davanti ci saranno Candreva e Jovane alle spalle di Dia.11:42

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana si dispone con un 3-4-2-1: Ochoa – Daniliuc, Gyomber, Pirola – Kastanos, Legowski, Bohinen, Mazzocchi – Candreva, Jovane – Dia.11:42

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da D’ambrosio, Marì e Caldirola. In porta Di Gregorio. A centrocampo coppia centrale composta da Pessina e Gagliardini, con Ciurria e Kyriakopoulos a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Colpani e Vignato alle spalle dell’unica punta Colombo.11:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio – D’ambrosio, Marì, Caldirola – Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos – Colpani, Vignato – Colombo.11:41

Il match di andata, disputato allo Stadio Via del Mare di Lecce, ha visto le due squadre portare a casa un punto per parte. Le reti di Sensi nel primo tempo e di Gonzalez nel secondo hanno decretato l’1-1 finale.11:39

La Salernitana sta vivendo un momento molto delicato: quattro sconfitte e tre pareggi fin qui. Il caso Dia pare definitivamente risolto, con il calciatore senegalese che potrebbe fornire un grosso supporto alla ricerca della salvezza finale.11:39

Il Monza sta vivendo un avvio equilibrato, con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Nella scorsa giornata, la rete di Colombo ha permesso agli uomini di Palladino di strappare i tre punti a sfavore del Sassuolo, cosa che non accadeva dal 26 agosto in casa contro l’Empoli.11:39

Si sfidano oggi le formazioni guidate da Raffaele Palladino e Paolo Sousa, con la squadra di casa alla ricerca della seconda vittoria consecutiva (evento mai avvenuto in questa stagione), e con la squadra ospite che ancora non ha trovato il successo in queste prime sette giornate.11:38

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Salernitana, gara valida per la 8a giornata di Serie A.11:38