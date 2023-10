Dal Diego Armando Maradona è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:51

Dopo la sosta per le Nazionali, la nona giornata di campionato vedrà la squadra di Garcia far visita al Verona mentre i ragazzi di Italiano sono attesi dal derby con l'Empoli.22:51

I viola espugnano il Maradona grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez, in una gara che conta anche i legni di Quarta e Ikone, agganciando la Juventus al terzo posto. Seconda sconfitta casalinga per i partenopei, arrembanti ma poco lucidi; non basta il rigore di Osimhen, l'attaccante azzurro spreca a tu per tu con Terracciano con il risultato ancora in parità.22:50

90'+6' FINITA! Napoli-Fiorentina 1-3, triplice fischio di La Penna.22:44

90'+5' AMMONITO Cajuste, fallo su Mandragora.22:43

90'+3' GOL! Napoli-FIORENTINA 1-3! Rete di Nico Gonzalez. Bonaventura orchestra la ripartenza, Parisi centra basso per la zampata sottomisura di Nico Gonzalez.



90'+1' AMMONITO Simeone, in ritardo su Parisi.22:40

90' Quattro minuti di recupero.22:39

90' Kvaratskhelia se ne va sulla destra, Gaetano prova a piazzare il sinistro dal limite, alto.22:39

89' AMMONITO Ranieri, irruente su Olivera.22:38

89' ULTIMO CAMBIO FIORENTINA. Esordio in Serie A per Comuzzo, esce Ikone.22:37

87' Cajuste in area viola, chiusura puntuale di Mandragora.22:35

86' Cross di Di Lorenzo, Simeone non ci arriva, Olivera di testa spedisce sul fondo.22:34

85' Olivera dalla sinistra, girata di testa di Simeone, Terracciano alza sopra la traversa in sicurezza.22:38

83' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Esce anche Arthur, spezzone per Infantino.22:32

83' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Energie fresche in mediana: Mandragora per Duncan.22:32

83' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Fuori Kayode, dentro Ranieri.22:31

81' Tentativo dalla distanza di Kvaratskhelia, ciabattata in fallo laterale.22:30

79' Kvaratkshelia per Raspadori che pecca di altruismo, Parisi rimedia su Simeone, palla in angolo.22:28

78' Duncan smarca in area Kayode, il suo destro sorvola la traversa.22:27

77' ULTIMO CAMBIO NAPOLI. Gaetano prende il posto di Lobotka.22:29

77' SOSTITUZIONE NAPOLI. Staffetta in attacco tra Osimhen e Simeone.22:25

76' SOSTITUZIONE NAPOLI. Zielinski lascia il campo a favore di Lindstrom.22:25

74' Subito in avanti Nico Gonzalez, non s'intende con Nzola e l'azione sfuma.22:22

73' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Finisce la gara di Brekalo, è il momento di Nico Gonzalez.22:22

72' Lancio di Bonaventura per Nzola, Ostigaard intercetta di testa.22:21

70' AMMONITO Bonaventura, fallo tattico su Zielinski.22:19

69' AMMONITO Quarta, intervento da tergo su Raspadori.22:18

68' Traversone di Natan, Cajuste tenta la sponda per Osimhen, Parisi fortunato in chiusura.22:17

67' Osimhen di tacco per Kvaratskhelia, controllo impreciso al limite dell'area.22:16

65' Lancio per Osimhen, Milenkovic è in vantaggio.22:15

63' GOL! Napoli-FIORENTINA 1-2! Rete di Bonaventura. Duncan prova ad incunearsi in area, un rimpallo con Olivera favorisce Bonaventura che di piatto insacca alle spalle di Meret.



61' Kayode arriva sul fondo, chiuso in angolo da Natan.22:09

60' Zielinski addomestica per Raspadori, destro deviato in angolo da Parisi.22:08

59' OCCASIONE NAPOLI! Follia di Kayode che sbaglia la rimessa laterale liberando in campo aperto Osimhen, Terracciano riesce a chiudergli lo specchio.22:08

57' SOSTITUZIONE NAPOLI. Garcia richiama Politano e inserisce Cajuste.22:06

57' Da corner, palla fuori per Ikone, sinistro masticato sul fondo.22:05

56' Parisi apre per Kayode, cross basso spazzato in angolo da Olivera.22:04

55' Accelerazione di Politano, tiro di Kvaratskhelia smorzato in angolo da Milenkovic.22:03

54' Politano prolunga in area per Osimhen che incrocia il destro, sporcato in angolo da Parisi.22:03

52' Da corner, colpo di testa in arretramento di Di Lorenzo, ampiamente a lato.22:01

52' Di Lorenzo spinge sulla destra, Brekalo lo ferma in angolo.22:00

51' PALO FIORENTINA! Nzola lavora palla in area per Ikone, il suo destro si stampa sul legno.22:00

50' Kvaratskhelia cerca spazio sulla sinistra, Kayode non si fa superare.21:59

48' Arthur in verticale per Nzola, Natan lo contiene.21:57

46' COMINCIA LA RIPRESA. Napoli-Fiorentina 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.21:54

Garcia ha bisogno di sistemare la squadra dal punto di vista tattico e aumentare la qualità in fase di costruzione; Italiano può masticare amaro per una frazione condotta positivamente e vanificata da una leggerezza individuale.21:42

Avvio migliore dei viola con Quarta che sfiora il vantaggio in rovesciata e poi colpisce un palo, Brekalo è il più lesto nel tap-in. Gli azzurri faticano a costruire in modo pulito, vivono di folate, Osimhen si vede annullare una rete per fuorigioco di Olivera. A recupero ormai concluso, grave ingenuità di Parisi, Terracciano stende Osimhen e l'attaccante azzurro pareggia dal dischetto. Infortunio per Anguissa.21:40

45'+7' FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Fiorentina 1-1, Osimhen risponde a Brekalo.21:37

45'+5' GOL! NAPOLI-Fiorentina 1-1! Rigore di Osimhen. Terracciano indovina l'angolo ma non ci arriva, Osimhen freddo dagli 11 metri.



45'+4' AMMONITO Terracciano per fallo da rigore.21:35

45'+4' RIGORE NAPOLI! Parisi sbaglia l'appoggio di petto verso Terracciano che anticipato da Osimhen stende l'attaccante azzurro, La Penna indica il dischetto.21:34

45'+2' Lancio di Ostigaard, Osimhen scatta in fuorigioco.21:33

45' Quattro minuti di recupero.21:31

45' Osimhen in pressione su Terracciano guadagna un fallo laterale, poi lamenta una spinta in area di Quarta, La Penna fa proseguire.21:31

44' Bonaventura dalla destra, Natan di testa si rifugia in angolo.21:29

42' Ritmi leggermente calati, gestione dei viola.21:28

39' Politano per Raspadori, sinistro dal limite, palla in orbita.21:25

37' Da corner, colpo di testa di Milenkovic, Bonaventura in caduta devia senza inquadrare la porta.21:26

36' Brekalo sulla sinistra, Di Lorenzo concede il primo angolo della gara.21:23

36' Azione tambureggiante degli azzurri, Kayode decisivo sul cross di Di Lorenzo, Milenkovic salta più in alto di Osimhen sul successivo cross di Kvartskhelia.21:22

35' Nzola chiama l'uno-due a Bonaventura, Zielinski si frappone.21:20

34' Percussione di Bonaventura, destro neutralizzato da Natan.21:21

32' SOSTITUZIONE NAPOLI. Anguissa non ce la fa a continuare, Garcia aumenta il carico offensivo: dentro Raspadori.21:17

30' Problemi muscolari per Anguissa, gioco nuovamente fermo. Anche Duncan a terra.21:16

28' OCCASIONE NAPOLI! Lobotka sfonda centralmente, destro secco dai 20 metri, Terracciano si fa trovare pronto.21:14

27' Il capitano azzurro si rialza, La Penna fa riprendere la gara.21:12

25' Di Lorenzo ricade male sulla caviglia, gioco fermo.21:11

24' La Penna conferma la decisione dopo il check del VAR.21:09

22' GOL ANNULLATO NAPOLI! Kvaratskhelia vince un rimpallo in area, Terracciano chiude lo specchio a Olivera, Osimhen segna da due passi ma l'azione era viziata da fuorigioco.21:10

22' Duncan tocca al limite per Bonaventura, tiro contrato da Olivera.21:09

21' Parisi arriva sul fondo, Nzola sbaglia il controllo in area.21:06

20' Azzurri imprecisi in fase di costruzione, i viola coprono bene il campo.21:06

18' Punizione di Politano, Parisi allontana di testa.21:03

16' Kvaratskhelia a terra, gioco fermo per qualche istante.21:01

14' Fraseggio prolungato dei padroni di casa che faticano a trovare spazi.21:00

11' Politano allarga per Olivera che prolunga in area per Kvaratskhelia, copertura preziosa di Ikone.20:56

9' Possesso degli azzurri, pressing alto dei viola.20:55

7' GOL! Napoli-FIORENTINA 0-1! Rete di Brekalo. Quarta in proiezione offensiva devia di coscia sul palo un traversone di Bonaventura, Brekalo da posizione defilata insacca il tap-in di sinistro.



6' Parisi riceve al limite da Brekalo, sinistro murato da Ostigaard.20:58

6' OCCASIONE NAPOLI! Ripartenza di Kvaratskhelia, Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, destro violento poco oltre la traversa.20:59

5' OCCASIONE FIORENTINA! Punizione di Bonaventura, torre di Milenkovic, Quarta si esibisce in rovesciata, Osimhen salva sulla linea.20:51

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:48

1' INIZIA Napoli-Fiorentina, palla agli azzurri.20:45

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da La Penna.20:20

Italiano opta per Nzola di punta, Ikone preferito a Nico Gonzalez con Bonaventura e Brekalo a supporto. Kayode e Parisi confermati terzini.20:06

Garcia si affida al tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Anguissa e Zielinski ai fianchi di Lobotka in mediana.20:04

4-2-3-1 per la Fiorentina: Terracciano - Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi - Arthur, Duncan - Ikone, Bonaventura, Brekalo - Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Ranieri, Comuzzo, Barak, Biraghi, Mandragora, Amatucci, Maxime Lopez, Infantino, Sottil, Nico Gonzalez, Kouame, Beltran.20:32

Ecco le formazioni. Napoli con il 4-3-3: Meret - Di Lorenzo, Ostigaard, Natan, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Mario Rui, D'Avino, Zerbin, Cajuste, Gaetano, Elmas, Demme, Lindstrom, Simeone, Raspadori.20:28

Squadre appaiate a 14 punti, entrambe imbattute da quattro turni di campionato e con l'obiettivo terzo posto - agganciando la Juventus - a portata di vittoria.15:02

Al Diego Armando Maradona tutto pronto per Napoli-Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata di Serie A.14:56