Cala il sipario allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como! Pezzuto manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con un equo pareggio per 0-0. Nel primo tempo Cagliari che si porta in vantaggio grazie ad un'autorete di Valle, prontamente poi revocata da Pezzuto dopo un attento check al monitor. Nella ripresa, i ritmi agonistici della sfida aumentano e il Como prova a salire in cattedra, determinanti gli interventi di un ispirato Elia Caprile che si aggiudica, non casualmente, il premio di miglior giocatore della partita. Sale anche l'ammontare dei cartellini gialli, ma diminuiscono le occasioni pericolose nonostante l'inserimento da parte di entrambi i tecnici di forze fresche. Termina al minuto 96' questa intensa sfida, sorridono entrambe le compagini.
Con l'odierno pareggio entrambe le formazioni guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Fabregas e Pisacane che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Torino e Genoa.
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI PEZZUTO! Como-Cagliari termina 0-0.17:01
90'+5'
Cagliari interamente riversato nella propria metà di campo, Como che prova il tutto per tutto.17:01
90'+4'
Ultimi 120'' di gioco, minuti di fuoco al Sinigaglia.16:59
90'+2'
Rinvio dal fondo per Butez, salgono le squadre.16:59
90'
Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Perri, si giocherà fino al 96'.16:58
89'
Ultimo giro d'orologio al Giuseppe Sinigaglia, poi sarà assegnato il recupero.16:57
89'
Sostituzione Como: abbandona il campo Ivan Smolcic, lo sostituisce Mërgim Vojvoda.16:57
89'
AMMONITO Máximo Perrone: giallo a carico del comasco.16:56
85'
Rinvio per Caprile, tutto ancora pari al Giuseppe Sinigaglia.16:51
82'
Prosegue il possesso del Como al minuto 82', Cagliari che attende pazientemente la manovra avversaria.16:49
80'
Ultimi 600'' di gioco a Como, poi sarà recupero.16:49
79'
Sostituzione Cagliari: fuori anche Matteo Prati, dentro Luca Mazzitelli.16:49
79'
Sostituzione Cagliari: esce dal campo Mattia Felici, subentra Zito André Sebastião Luvumbo.16:48
79'
Sostituzione Cagliari: fuori Adam Obert, lo sostituisce Riyad Idrissi.16:45
76'
Ancora Mina e Nico Paz allo scontro verbale, interviene fermamente il direttore di gara che ripristina l'ordine.16:41
75'
Superate le porte del 75', parziale che non è mutato.16:40
75'
Sostituzione Como: fuori anche Jayden Addai, subentra Nicolas Kühn.16:40
72'
Fase caotica della gara, molti i contrasti e poche le occasioni pericolose, minuti delicati del match.16:39
70'
AMMONITO Matteo Prati: giallo a carico del centrocampista rossoblu'.16:35
67'
Sostituzione Cagliari: esce dal campo Sebastiano Esposito, subentra Gennaro Borrelli.16:31
65'
Fallo di Valle ai danni di Palestra, altro calcio di punizione spendibile dai Rossoblu' sardi.16:29
65'
Momento di nervi tesi al Sinigaglia, molti gli scontri di gioco in questi ultimi minuti.16:28
63'
Sostituzione Como: esce dal campo Maxence Caqueret, entra al suo posto Martin Baturina.16:28
63'
Sostituzione Como: chiede il cambio Álvaro Morata, subentra al suo posto Tasos Douvikas.16:27
62'
AMMONITO Álvaro Morata: gesto di stizza ai danni di Mina.16:27
60'
AMMONITO Jayden Addai: intervento in ritardo ai danni di Folorunsho.16:24
58'
Corner a favore del Como, salgono le torri ma è uno schema e Perrone non trova nessuno da servire.16:24
57'
Sostituzione Cagliari: esce dal campo Gianluca Gaetano, subentra Michel Adopo.16:23
54'
INCREDIBILE CAPRILE! Parata pazzesca del portiere cagliaritano, che ribatte sulla conclusione più che ravvicinata di Morata, brivido per i sardi ma l'estremo rossoblu' mantiene ancora la porta inviolata.16:19
52'
Morata chiede l'uno-due a Caqueret, determinante l'intervento di Luperto che con la gamba destra allontana in calcio d'angolo.16:18
50'
Iniziativa personale di Rodriguez che serve Morata, il centravanti spagnolo è però fuori dalla linea di gioco e sarà quindi punizione Cagliari.16:17
46'
Sostituzione Como: fuori Assane Diao, lo sostituisce Jesús Rodríguez.16:16
46'
Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Cagliari.16:16
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:15
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.16:29
Si chiude dopo quattro minuti addizionali la prima frazione di gioco a Como, parziale fermo sullo 0-0. I primi 45' hanno mostrato una gara bella ed equilibrata, con diverse occasioni da una parte e dell'altra, da sottolineare anche il lato agonistico del match che appare ben definito nonostante l'assenza di cartellini gialli. La chance più clamorosa è ovviamente quella a favore del Cagliari, quando al minuto 19' Palestra inventa un traversone che viene poi deviato da Valle, il quale involontariamente compie un autogol: gioia del Cagliari che ha però breve durata, al minuto 23' è infatti Pezzuto a stabilire la non validità della rete dopo un lungo check al VAR. Segue una gara caratterizzata da buone ripartenze cagliaritane e da qualche lampo di Nico Paz che non riesce però a trovare la via del gol. Si presume una ripresa interessante, ma per ora reti ancora bianche al Giuseppe Sinigaglia.16:29
45'+4'
FISCHIO DI PEZZUTO: termina il primo tempo.15:51
45'+3'
Conclusione di Nico Paz con il destro, viene deviata e sarà quindi angolo a favore del Como.15:51
45'+1'
Cross di Diao al centro dell'area avversaria, Nico Paz prova il colpo di tacco ma non riesce nell'intento e la sfera torna al Cagliari.15:49
45'
Sono 3' i minuti di extra time concessi nella prima frazione, si giocherà fino al 48'.15:49
44'
Ultimo giro d'orologio del match, poi possibile recupero.15:46
43'
Rimessa laterale a favore del Como, se ne incarica Smolcic.15:46
42'
Zappa serve Palestra lungo l'out di destra, poi quest'ultimo corre fino all'area avversaria e scarica il pallone per un compagno che pero non c'è, chance di contropiede non sfruttata dal Cagliari.15:45
39'
BRIVIDO PER IL COMO! Nico Paz perde un pallone velenoso, ne approfitta Felici che arriva a tu per tu con Butez, apre il piattone destro ma non trova l'angolo giusto per sbloccare i conti. Possesso Como al 39'.15:42
39'
Risposta di Caprile su un'insidiosa conclusione di Nico Paz, altro giro dalla bandierina spendibile dai padroni di casa.15:41
38'
Calcio d'angolo per il Como, se ne incarica Caqueret che va sul primo palo senza trovare soluzioni.15:40
37'
Scocca il minuto 37', nessuna rete sinora a Como.15:40
36'
Felici sfida Perrone e lo salta, poi chiama anche Ramon all'uno contro uno ma il difensore comasco è attento e sbarra la strada al rossoblu'.15:39
34'
Si rialza Caprile, punizione che è di fatto un rinvio dal fondo.15:37
33'
Scontro fortuito tra Diego Carlos e Caprile, resta a terra il portiere dei sardi che necessita di cure mediche, può tuttavia rimanere in campo e proseguire la propria gara.15:37
31'
ADDAI CALCIA, CAPRILE RISPONDE! Conclusione forte e precisa da parte del giocatore lariano, l'estremo cagliaritano è sulla traiettoria e respinge concedendo soltanto il corner.15:36
28'
Punizione a favore del Como, Diao prova la battuta diretta in porta ma non trova lo specchio.15:35
25'
Caqueret tenta l'imbucata verso Diao, non riesce e deve tornare da Nico Paz.15:34
23'
OCCASIONE COMO! Formazione casalinga che sembra subito voler trasformare il brivido dello svantaggio, cross perfetto di Perrone che non viene sfruttato per pochi centimetri da Diao.15:26
22'
CHECK OVER: GOL REVOCATO AL CAGLIARI. Cancellato l'autogol di Alex Valle che avrebbe portato i sardi sullo 0-1, lungo check da parte del direttore di gara che fa ora proseguire sullo 0-0.15:25
17'
Palla inattiva a favore del Como, batte Nico Paz ma si conclude con un nulla di fatto. Palla che torna al Cagliari.15:20
15'
Scocca il 15', risultato parziale fisso sullo 0-0.15:18
14'
Palla ancora tra le mani di Caprile, poche le occasioni insidiose in questi primi 15' di gioco.15:17
11'
Calcio di punizione da posizione arretrata a favore del Cagliari, manovra bassa dei sardi e Como che attende.15:14
9'
CHE GIOCATA DI NICO PAZ! Gesto tecnico perfetto da parte del talento spagnolo, che serve Morata il quale a tu per tu con Caprile non riesce ad indirizzare.15:12
7'
Rinvio lunghissimo di Caprile alla ricerca di soluzioni amiche, svetta Perrone che allontana la minaccia.15:12
6'
Lento giropalla del Como in attesa del corridoio giusto, compatto il Cagliari in fase di non possesso.15:10
3'
Lancio profondo di Paz verso Morata, interviene un giocatore avversario a deviare il suggerimento.15:09
1'
Il primo pallone della gara è amministrato dal Como.15:09
1'
PARTITI! Al via Como-Cagliari.15:08
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:11
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:11
FORMAZIONI UFFICIALI: CAGLIARI (4-3-2-1). Ospiti che rispondono con: Caprile; Zappa-Mina-Luperto-Palestra; Adopo-Prati-Folorunsho; S. Esposito-Gaetano-Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane. A disposizione: Radunovic, Sarno, Mazzitelli, Kilicsoy, Cavuoti, Luvumbo, Idrissi, Rodriguez, Di Pardo, Ze Pedro, Borrelli, Obert, Felici.14:11
FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (4-2-3-1).Scendono in campo: Butez; Smolcic-Diego Carlos-Ramon-Valle; Perrone-Da Cunha; Addai-Paz-Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Caqueret, Van Der Brempt, Cerri.14:11
A coadiuvare il fischietto pugliese sono designati gli assistenti di linea Tegoni-Cavallina; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Perri della sezione di Roma1; postazione VAR affidata al direttore di gara Aureliano, ausiliato dall’A.VAR Fourneau.14:10
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce.14:10
Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, è tempo di Como-Cagliari! In questo anticipo di A, il calendario chiama al confronto Lariani e Rossoblu’ in uno scontro che si rinnova dopo un anno e due mesi dall’ultima volta, risalente allo scorso 10 maggio 2025 in cui i lombardi si imposero per 3-1 sui sardi. Momentaneamente, il Como occupa il settimo tassello della classifica con 17 punti totali, 14^ posizione invece per il Cagliari fisso a 9 punti.14:10
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Cagliari, gara valida per il turno numero 11 del Campionato di Serie A Enilive.14:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori14:10
Como - Cagliari è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Cagliari sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Ivano Pezzuto
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025
Serie B
Avellino-Monza 2-1
25-09-2025
Coppa Italia
Torino-Pisa 1-0
30-09-2025
Serie B
Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025
Serie B
Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025
Serie B
Spezia-Calcio Padova 1-1
Attualmente Como si trova 7° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14.
In casa Como ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Verona e il Napoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Como ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 0-0 mentre Il Cagliari ha incontrato la Lazio perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.
Como e Cagliari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 4 volte, il Cagliari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Como-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como è rimasto imbattuto in sei (4V, 2N) delle otto sfide contro il Cagliari in Serie A, vincendo 3-1 il confronto più recente lo scorso 10 maggio al Sinigaglia; solo una volta i lariani hanno ottenuto due successi consecutivi contro i sardi nel massimo campionato: tra il 1976 e il 1980.
Il Como ha vinto tutte le quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A; contro nessuna squadra, i lariani hanno disputato più match interni registrando il 100% di successi nel torneo (4/4 anche contro Palermo e Triestina).
Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi otto match di campionato (3V, 5N); solo tre volte i lariano nella loro storia in Serie A hanno registrato almeno nove partite consecutive senza perdere: nove tra marzo e maggio 1950; nove tra novembre 1985 e gennaio 1986 e 12 tra aprile e novembre 1986.
Il Como ha tenuto la porta inviolata in quattro dei 10 match di questo campionato; nella scorsa stagione di Serie A, i lariani registrarono il quarto 'clean sheet' il 13 aprile alla 32ª giornata. In generale, solo la Roma ha subito meno reti (cinque) dei biancoblù (sei) nel campionato in corso.
Il Como ha pareggiato almeno cinque delle prime 10 partite stagionali solo per la terza volta in Serie A, dopo il 1981/82 (cinque) e il 1986/87 (otto); soltanto in ques'ultimo caso i lariani hanno registrato almeno sei pareggi dopo 11 match (sempre otto).
Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato contro Sassuolo e Lazio. Nel 2025, i sardi non hanno mai subito tre sconfitte di fila in Serie A; l'ultima volta risale al dicembre 2024 (quattro in quel caso).
Il Como ha sbagliato tutti i tre rigori calciati in Serie A a partire dalla scorsa stagione (Morata contro il Napoli nel match più recente, Nico Paz contro il Lecce nel dicembre 2024 e Cutrone contro l'Udinese nel settembre 2024); tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25), quella lariana è soltanto una delle due formazioni ad avere sbagliato tutti i tiri dagli 11 metri, assieme al Genoa (3/3 anche il Grifone).
Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Como in questo campionato rispetto alle prime 10 partite della scorsa stagione di Serie A: +8 (al pari della Roma); per i lariani 17 punti nel 2025/26 rispetto ai 9 del 2024/25. Il Cagliari invece viaggia con esattamente lo stesso ruolino di marcia (9 punti in entrambe le stagioni).
Dopo avere preso parte a ben otto gol (quattro reti e quattro assist) nelle prime sette partite di questo campionato, Nico Paz non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre gare di Serie A; il classe 2004 non ha mai registrato quattro match consecutivi senza gol o assist nel massimo campionato italiano.
Mattia Felici è il giocatore del Cagliari che ha preso parte a più reti nel campionato in corso: tre (2G+1A) in otto match, ovvero le stesse partecipazioni al gol (tre, tutti assist) dell'intera scorsa stagione di Serie A, ma in 20 partite
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: