Con l'odierno pareggio entrambe le formazioni guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Fabregas e Pisacane che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Torino e Genoa.

Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, è tempo di Como-Cagliari! In questo anticipo di A, il calendario chiama al confronto Lariani e Rossoblu’ in uno scontro che si rinnova dopo un anno e due mesi dall’ultima volta, risalente allo scorso 10 maggio 2025 in cui i lombardi si imposero per 3-1 sui sardi. Momentaneamente, il Como occupa il settimo tassello della classifica con 17 punti totali, 14^ posizione invece per il Cagliari fisso a 9 punti.14:10

ADDAI CALCIA, CAPRILE RISPONDE! Conclusione forte e precisa da parte del giocatore lariano, l'estremo cagliaritano è sulla traiettoria e respinge concedendo soltanto il corner.15:36

Felici sfida Perrone e lo salta, poi chiama anche Ramon all'uno contro uno ma il difensore comasco è attento e sbarra la strada al rossoblu'.15:39

Si chiude dopo quattro minuti addizionali la prima frazione di gioco a Como, parziale fermo sullo 0-0. I primi 45' hanno mostrato una gara bella ed equilibrata, con diverse occasioni da una parte e dell'altra, da sottolineare anche il lato agonistico del match che appare ben definito nonostante l'assenza di cartellini gialli. La chance più clamorosa è ovviamente quella a favore del Cagliari, quando al minuto 19' Palestra inventa un traversone che viene poi deviato da Valle, il quale involontariamente compie un autogol: gioia del Cagliari che ha però breve durata, al minuto 23' è infatti Pezzuto a stabilire la non validità della rete dopo un lungo check al VAR. Segue una gara caratterizzata da buone ripartenze cagliaritane e da qualche lampo di Nico Paz che non riesce però a trovare la via del gol. Si presume una ripresa interessante, ma per ora reti ancora bianche al Giuseppe Sinigaglia.16:29

Iniziativa personale di Rodriguez che serve Morata, il centravanti spagnolo è però fuori dalla linea di gioco e sarà quindi punizione Cagliari.16:17

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Cagliari? La gara tra Como e Cagliari si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Como - Cagliari? L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Cagliari sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Como - Cagliari? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Cagliari? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Cagliari? La gara tra Como e Cagliari si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Como - Cagliari è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Cagliari sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

Attualmente Como si trova 7° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14.

In casa Como ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Verona e il Napoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 0-0 mentre Il Cagliari ha incontrato la Lazio perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.

Como e Cagliari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 4 volte, il Cagliari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Como-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como è rimasto imbattuto in sei (4V, 2N) delle otto sfide contro il Cagliari in Serie A, vincendo 3-1 il confronto più recente lo scorso 10 maggio al Sinigaglia; solo una volta i lariani hanno ottenuto due successi consecutivi contro i sardi nel massimo campionato: tra il 1976 e il 1980.

Il Como ha vinto tutte le quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A; contro nessuna squadra, i lariani hanno disputato più match interni registrando il 100% di successi nel torneo (4/4 anche contro Palermo e Triestina).

Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi otto match di campionato (3V, 5N); solo tre volte i lariano nella loro storia in Serie A hanno registrato almeno nove partite consecutive senza perdere: nove tra marzo e maggio 1950; nove tra novembre 1985 e gennaio 1986 e 12 tra aprile e novembre 1986.

Il Como ha tenuto la porta inviolata in quattro dei 10 match di questo campionato; nella scorsa stagione di Serie A, i lariani registrarono il quarto 'clean sheet' il 13 aprile alla 32ª giornata. In generale, solo la Roma ha subito meno reti (cinque) dei biancoblù (sei) nel campionato in corso.

Il Como ha pareggiato almeno cinque delle prime 10 partite stagionali solo per la terza volta in Serie A, dopo il 1981/82 (cinque) e il 1986/87 (otto); soltanto in ques'ultimo caso i lariani hanno registrato almeno sei pareggi dopo 11 match (sempre otto).

Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato contro Sassuolo e Lazio. Nel 2025, i sardi non hanno mai subito tre sconfitte di fila in Serie A; l'ultima volta risale al dicembre 2024 (quattro in quel caso).

Il Como ha sbagliato tutti i tre rigori calciati in Serie A a partire dalla scorsa stagione (Morata contro il Napoli nel match più recente, Nico Paz contro il Lecce nel dicembre 2024 e Cutrone contro l'Udinese nel settembre 2024); tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25), quella lariana è soltanto una delle due formazioni ad avere sbagliato tutti i tiri dagli 11 metri, assieme al Genoa (3/3 anche il Grifone).

Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Como in questo campionato rispetto alle prime 10 partite della scorsa stagione di Serie A: +8 (al pari della Roma); per i lariani 17 punti nel 2025/26 rispetto ai 9 del 2024/25. Il Cagliari invece viaggia con esattamente lo stesso ruolino di marcia (9 punti in entrambe le stagioni).

Dopo avere preso parte a ben otto gol (quattro reti e quattro assist) nelle prime sette partite di questo campionato, Nico Paz non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre gare di Serie A; il classe 2004 non ha mai registrato quattro match consecutivi senza gol o assist nel massimo campionato italiano.

Mattia Felici è il giocatore del Cagliari che ha preso parte a più reti nel campionato in corso: tre (2G+1A) in otto match, ovvero le stesse partecipazioni al gol (tre, tutti assist) dell'intera scorsa stagione di Serie A, ma in 20 partite

