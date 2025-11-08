Di Gregorio e Paleari decidono il derby di Torino. Decisivi i due portieri nel preservare fino al triplice fischio uno 0-0 che fa sicuramente più comodo ai granata che alla squadra di Spalletti. Ci ha provato fino all'ultimo istante la Juve, bloccata da Ismajli e soprattutto Paleari che raggiunge l'apice con il miracolo sul colpo di testa di McKennie. Attacca quando riesce il Toro ma quando lo fa mette paura: è proprio la squadra di Baroni a creare quella che è probabilmente l'occasione più importante del match, con Adams che aggira la difesa bianconera a conclude di potenza trovando un riflesso clamosoro di Di Gregorio.
Juve imbattuta da tre gare che però non riesce ad inanellare la terza vittoria di fila, sesto risultato utile invece per il Torino che prosegue il suo momento positivo
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:02
90'+6'
FINISCE QUI! Il Derby della Mole termina a reti bianche!20:02
90'+5'
Zhegrova punta a crossa al centro, Paleari fa sua la sfera e spegne le ultime speranze bianconere19:56
90'+3'
Openda! Soluzione a metà tra un tiro e un cross, palla fuori con leggera deviazione, anche questa non colta dalla squadra arbitrale19:54
90'
Cinque minuti di recupero19:51
88'
Quinto cambio nel Torino: esce Ismajli, entra Tamèze19:48
86'
Quinto cambio nella Juventus: esce Locatelli, entra Adzic19:46
85'
Problemi per Ismajli19:46
84'
Quarto cambio nella Juventus: esce Yildiz, entra Openda19:45
82'
Adams di testa dopo l'iniziativa di Anjorin, palla smorzata da un difensore e facile preda di Di Gregorio19:43
79'
Quarto cambio nel Torino: esce Simeone, entra Zapata19:41
79'
Terzo cambio nel Torino: entra Vlasic, entra Anjorin19:40
77'
Sta diventando veemente adesso la pressione della Juve19:40
75'
Ancora Yildiz! Mancino da fuori deviato in corner. Angolo battuto rapidmente con David che si ritrova la palla a pochi passi da Paleari senza riuscire a concludere19:36
73'
Yildiz! Botta dal lato corto dell'area, ha visto di peggio Paleari che respinge 19:34
70'
Riecco il Torino! Simeone appoggia al limite per Asslani, conclusione alta di poco!19:32
69'
Rischia Paleari! Si attarda nel rinvio e calcia addosso a David, che sfiora la rete carambolesca!19:32
68'
STREPITOSO PALEARI! Cross di Zhegrova, colpo di testa a botta sicura di McKennie e risposta da campione dell'estremo difensore granata!19:30
67'
OCCASIONE JUVE! Cavalcata di Yildiz che imbuca per David, il quale in un primo momento sembrava aver saltato Paleari, ma il portiere del Torino riesce a fermare il francese!19:29
65'
Terzo cambio nella Juventus: esce Vlahovic, entra David19:26
65'
Secondo cambio nella Juventus: esce Conceição, entra Zhegrova19:26
64'
Cartellino giallo per Asllani, intervento falloso su Yildiz19:25
62'
MIRACOLO ASSOLUTO DI DI GREGORIO! Adams penetra centralmente ed elude l'intervento dei difensori bianconeri. Tiro potente da zona centrale e riflesso prodigioso del portiere della Juve che allunga il braccio e mette in corner! Che occasione per il Torino!19:25
61'
Qualche errore di troppo adesso in casa Juve19:22
60'
SIMEONE! Cross dalla sinistra e stacco del centravanti del Toro, blocca Di Gregorio!19:21
57'
Pericoloso il Torino! Batti e ribatti in area, Simeone calcia addosso a Thuram e la palla si impenna. Adams prova a contrastare Di Gregorio ma nella carambola la palla termina sul fondo19:19
55'
Thuram sventaglia verso McKennie, suggerimento troppo profondo19:17
53'
Altra chiusura di Ismajli su Yildiz, partita fino a qui monumentale del centrale del Torino19:15
50'
Salva tutto Ismajli! Thuram strappa centralmente e serve Yildiz sul centro sinistra. Il turco entra in area e viene chiuso dalla splendida scivolata del difensore ex Empoli che sventa una grande chance per i bianconeri!19:12
48'
ANNULLATO IL VANTAGGIO DEL TORINO! Simeone parte sulla verticalizzazione di Casadei e batte Di Gregorio, il Cholito era partito però qualche metro avanti!19:09
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:07
46'
Secondo cambio nel Torino: esce Ngonge, entra Adams19:07
46'
Primo cambio nel Torino: esce Ilic, entra Asllani19:06
46'
Primo cambio nella Juventus: esce Rugani, entra Gatti19:06
Fa la partita la Juve, si difende bene il Torino. Può essere questa l'estrema sintesi di una partita che i bianconeri hanno interpretato bene pur non riuscendo a scalfire la corazza granata. Il più pericoloso è Conceicao, soprattutto con il guizzo nel finale con successivo diagonale mancino sventato dalle unghie di Paleari. Il Torino regge bene e prova a pungere con qualche ripartenza, a tra poco per la seconda frazione!18:51
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Nessun gol all'Allianz dopo i primi 45 minuti!18:49
45'+1'
A terra Vlahovic dopo uno scontro con Paleari, che in uscita ha colpito sia il pallone che l'attaccante serbo. Qualche protesta dei bianconeri, non c'è nulla per Zufferli18:47
45'
Un minuto di recupero18:46
41'
OCCASIONE JUVE! Conceicao salta secco Lazaro e incrocia con il sinistro, Paleari ci arriva con le unghie e mette fuori! Deviazione non ravvisata da Zufferli che concede solo il rinvio dal fondo18:43
38'
Yildiz appoggia al limite per Vlahovic, il serbo strozza troppo la conclusione che viene allontanata dalla difesa granata18:40
35'
La Juve continua a fare la partita, solida e ordinata la difesa del Torino18:39
32'
Uscita azzardata di Paleari, Yildiz conclude addosso allo stesso portiere del Torino ma Zufferli ravvisa un irregolarità e ferma il gioco18:34
31'
Reagisce il Toro! Simeone servito in profonditò sguscia tra le maglie della difesa bianconera, uscita bassa di Di Gregorio a sbarrare la strada all'argentino!18:33
30'
ANCORA JUVE! Paleari esce in tuffo e respinge un cross da sinistra, Thuram è in posizione e calcia dal limite, risponde ancora presente Paleari!18:32
26'
VLAHOVIC! Parte sulla verticale di Kalulu Conceicao, cross basso al centro per Vlahovic e intervento decisivo di Maripan!18:28
24'
Rimessa laterale battuta come un corner dal Torino, Coco uncina il pallone e Di Gregorio interviene sventando ogni minaccia18:25
20'
Pericolosa la Juve! Vlahovic pesca McKennie che si inserisce con i tempi giusti in area, l'americano va per la conclusione ma perde il tempo e viene chiuso all'ultimo da Ismajli!18:21
16'
Vlahovic approfitta di un'indecisione della difesa granata sull'esterno, il suo cross al centro viene però respinto18:18
14'
Yildiz alza la palla col mancino, Thuram si inserisce ma commette fallo su Maripan18:16
10'
Gestisce il possesso la Juve, il Torino aspetta i bianconeri e cerca di ripartire18:12
7'
Aumenta i giri del motore la Juve, doppio dribbling di Conceicao che entra in area e conclude, respinge Maripan18:08
5'
Reagisce il Torino con la velocità di Ngonge, primo giro alla bandierina per la squadra di Baroni18:07
1'
Subito aggressiva la Juve, Yildiz accomoda al limite per Locatelli, tiro sporcato in corner18:02
SI PARTE! È iniziato il Derby della Mole, è iniziata JUVENTUS-TORINO!18:01
Le scelte di Baroni: ancora Paleari tra i pali, ottimo nelle ultime uscite. Davanti a lui la difesa a tre è formata da Coco, Ismajli e Maripan, con Pedersen e Lazaro sugli esterni. In mediana spazio a Ilic e Casadei con Vlasic che avrà licenza di avanzare a supporto di Ngonge e Simeone17:14
Le scelte di Spalletti: ancora nei tre di difesa Koopmeiners, che completa la linea con Kalulu e Rugani davanti a Di Gregorio. Non al meglio Thuram, che però stringe i denti ed è regolarmente a centrocampo in coppia con Locatelli, mentre sugli esterni scelti McKenni e Cambiaso. Recupera Vlahovic, c'è lui a reggere l'attacco con il supporto di Yildiz e Conceicao. Panchina per David e Openda.17:11
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata rispondono con un 3-5-2: Paleari - Maripan, Coco, Ismajli - Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro - Ngonge, Simeone17:12
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Di Gregorio - Kalulu, Rugani, Koopmeiners - Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie - Conceicao, Yildiz - Vlahovic17:10
Dirigerà ò'incontro Luca Zufferli della sezione di Udine, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri e dal quarto ufficiale Doveri. Al Var ci sono invece La Penna e Di Paolo.16:36
Dopo un avvio in salita, si è ripreso il Torino di Baroni, capace di strappare punti pesanti anche a squadre importanti come Lazio e Napoli. I granata sono imbattuti da cinque giornate, nelle quali hanno raccolto 9 punti16:33
Prima casalinga in campionato per Luciano Spalletti, una gara non indifferente per il popolo bianconero. Questo derby della Mole è fondamentale per i bianconeri che devono portare a casa tre punti per restare agganciati al treno europeo. La Vecchia Signora cerca la terza vittoria consecutiva, che sarebbe la quarta in casa su un totale di sei.19:20
Benvenuti alla diretta di Juventus-Torino, gara valida per l'11' giornata del campionato di Serie A!16:22
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori16:22
La gara tra Juventus e Torino si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Juventus - Torino?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Torino sarà Federico La Penna
Dove si gioca Juventus - Torino?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Torino?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Torino?
La gara tra Juventus e Torino si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Juventus - Torino è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Torino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
174
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
11.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). La Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; il Torino ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.
In casa la Juventus ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Udinese e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Bologna e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-2 mentre Il Torino ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Dusan Vlahovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol.
Juventus e Torino si sono affrontate 160 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 78 volte, il Torino ha vinto 35 volte mentre i pareggi sono stati 47.
Juventus-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby (27V, 10N) contro il Torino in Serie A; l'unico successo dei granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all'Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Andrea Pirlo). Inoltre, la striscia di 20 match consecutivi senza sconfitta (14V, 6N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (26).
Dopo l'1-1 dello scorso 11 gennaio con le reti di Kenan Yildiz e Nikola Vlasic, Juventus e Torino potrebbero pareggiare due derby di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002.
La Juventus è imbattuta da 19 derby casalinghi (14V, 5N) contro il Torino in Serie A, vincendo i tre più recenti e segnando più del triplo delle reti dei granata nel periodo (43 vs 14); l'ultimo successo del Toro fuori casa contro la "Vecchia Signora" nel massimo campionato risale al 9 aprile 1995 (2-1, grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli).
La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 31 gare (17V, 13N) all'Allianz Stadium in campionato, registrando ben 17 'clean sheet' nel periodo; l'unica sconfitta interna dei bianconeri nel parziale risale allo scorso 9 marzo: 0-4 contro l'Atalanta.
Il Torino è imbattuto da cinque match di campionato (2V, 3N) e ha chiuso in parità i due più recenti (contro Bologna e Pisa); i granata non registrano almeno tre pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).
Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P), restando a secco di gol ben cinque volte nel periodo; l'unico successo esterno dei granata nel parziale è arrivato lo scorso 14 settembre: 1-0 contro la Roma, grazie alla rete di Giovanni Simeone.
Le ultime nove reti della Juventus in campionato sono state messe a segno da nove calciatori differenti: Khéphren Thuram, Vasilije Adzic, Francisco Conceição, Juan Cabal, Dusan Vlahovic, Federico Gatti, Kenan Yildiz, Filip Kostic e Andrea Cambiaso. In generale, nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto a quella bianconera in questa stagione di Serie A: 11, al pari dell'Inter.
Il Torino è una delle tre squadre ad avere subito più gol in questo campionato: 16, come Fiorentina e Hellas Verona; quella granata è anche la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (11, ben tre in più di qualsiasi altra avversaria).
Kenan Yildiz ha segnato in entrambi gli ultimi due derby contro il Torino in campionato; soltanto un giocatore della Juventus ha trovato il gol in tre sfide consecutive contro i granata in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gianluca Vialli, tra gennaio 1995 e aprile 1996.
Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in campionato (tra cui due doppiette - nel novembre 2016 con il Genoa e nell'ottobre 2021 con l'Hellas Verona); solo contro la Lazio, l'attaccante dei granata ha segnato più reti (nove) in Serie A (sei anche contro la sua attuale squadra, il Torino). Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2016/17), nessun giocatore ha totalizzato più reti contro i bianconeri rispetto al Cholito (sei, al pari di Duván Zapata).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: