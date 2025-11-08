Di Gregorio e Paleari decidono il derby di Torino. Decisivi i due portieri nel preservare fino al triplice fischio uno 0-0 che fa sicuramente più comodo ai granata che alla squadra di Spalletti. Ci ha provato fino all'ultimo istante la Juve, bloccata da Ismajli e soprattutto Paleari che raggiunge l'apice con il miracolo sul colpo di testa di McKennie. Attacca quando riesce il Toro ma quando lo fa mette paura: è proprio la squadra di Baroni a creare quella che è probabilmente l'occasione più importante del match, con Adams che aggira la difesa bianconera a conclude di potenza trovando un riflesso clamosoro di Di Gregorio.

Dopo un avvio in salita, si è ripreso il Torino di Baroni, capace di strappare punti pesanti anche a squadre importanti come Lazio e Napoli. I granata sono imbattuti da cinque giornate, nelle quali hanno raccolto 9 punti16:33

Dirigerà ò'incontro Luca Zufferli della sezione di Udine, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri e dal quarto ufficiale Doveri. Al Var ci sono invece La Penna e Di Paolo.16:36

Le scelte di Spalletti: ancora nei tre di difesa Koopmeiners, che completa la linea con Kalulu e Rugani davanti a Di Gregorio. Non al meglio Thuram, che però stringe i denti ed è regolarmente a centrocampo in coppia con Locatelli, mentre sugli esterni scelti McKenni e Cambiaso. Recupera Vlahovic, c'è lui a reggere l'attacco con il supporto di Yildiz e Conceicao. Panchina per David e Openda.17:11

Le scelte di Baroni: ancora Paleari tra i pali, ottimo nelle ultime uscite. Davanti a lui la difesa a tre è formata da Coco, Ismajli e Maripan, con Pedersen e Lazaro sugli esterni. In mediana spazio a Ilic e Casadei con Vlasic che avrà licenza di avanzare a supporto di Ngonge e Simeone17:14

ANCORA JUVE! Paleari esce in tuffo e respinge un cross da sinistra, Thuram è in posizione e calcia dal limite, risponde ancora presente Paleari!18:32

Fa la partita la Juve, si difende bene il Torino. Può essere questa l'estrema sintesi di una partita che i bianconeri hanno interpretato bene pur non riuscendo a scalfire la corazza granata. Il più pericoloso è Conceicao, soprattutto con il guizzo nel finale con successivo diagonale mancino sventato dalle unghie di Paleari. Il Torino regge bene e prova a pungere con qualche ripartenza, a tra poco per la seconda frazione!18:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Torino? La gara tra Juventus e Torino si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Juventus - Torino? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Torino sarà Federico La Penna Dove si gioca Juventus - Torino? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Torino? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Torino? La gara tra Juventus e Torino si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Juventus - Torino è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Torino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 174 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 11.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

La Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; il Torino ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.

In casa la Juventus ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Udinese e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Bologna e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-2 mentre Il Torino ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Dusan Vlahovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol.

Juventus e Torino si sono affrontate 160 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 78 volte, il Torino ha vinto 35 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Juventus-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby (27V, 10N) contro il Torino in Serie A; l'unico successo dei granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all'Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Andrea Pirlo). Inoltre, la striscia di 20 match consecutivi senza sconfitta (14V, 6N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (26).

Dopo l'1-1 dello scorso 11 gennaio con le reti di Kenan Yildiz e Nikola Vlasic, Juventus e Torino potrebbero pareggiare due derby di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002.

La Juventus è imbattuta da 19 derby casalinghi (14V, 5N) contro il Torino in Serie A, vincendo i tre più recenti e segnando più del triplo delle reti dei granata nel periodo (43 vs 14); l'ultimo successo del Toro fuori casa contro la "Vecchia Signora" nel massimo campionato risale al 9 aprile 1995 (2-1, grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli).

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 31 gare (17V, 13N) all'Allianz Stadium in campionato, registrando ben 17 'clean sheet' nel periodo; l'unica sconfitta interna dei bianconeri nel parziale risale allo scorso 9 marzo: 0-4 contro l'Atalanta.

Il Torino è imbattuto da cinque match di campionato (2V, 3N) e ha chiuso in parità i due più recenti (contro Bologna e Pisa); i granata non registrano almeno tre pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P), restando a secco di gol ben cinque volte nel periodo; l'unico successo esterno dei granata nel parziale è arrivato lo scorso 14 settembre: 1-0 contro la Roma, grazie alla rete di Giovanni Simeone.

Le ultime nove reti della Juventus in campionato sono state messe a segno da nove calciatori differenti: Khéphren Thuram, Vasilije Adzic, Francisco Conceição, Juan Cabal, Dusan Vlahovic, Federico Gatti, Kenan Yildiz, Filip Kostic e Andrea Cambiaso. In generale, nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto a quella bianconera in questa stagione di Serie A: 11, al pari dell'Inter.

Il Torino è una delle tre squadre ad avere subito più gol in questo campionato: 16, come Fiorentina e Hellas Verona; quella granata è anche la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (11, ben tre in più di qualsiasi altra avversaria).

Kenan Yildiz ha segnato in entrambi gli ultimi due derby contro il Torino in campionato; soltanto un giocatore della Juventus ha trovato il gol in tre sfide consecutive contro i granata in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gianluca Vialli, tra gennaio 1995 e aprile 1996.

Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in campionato (tra cui due doppiette - nel novembre 2016 con il Genoa e nell'ottobre 2021 con l'Hellas Verona); solo contro la Lazio, l'attaccante dei granata ha segnato più reti (nove) in Serie A (sei anche contro la sua attuale squadra, il Torino). Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2016/17), nessun giocatore ha totalizzato più reti contro i bianconeri rispetto al Cholito (sei, al pari di Duván Zapata).

