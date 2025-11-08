Il Verona è ancora alla caccia della prima vittoria in Serie A ed è reduce da 3 partite nelle quali ha sempre preso gol dopo il 90esimo. Attualmente si trova in penultima posizione in classifica con 5 punti conquistati in 10 partite. 12:04

Nel Verona la novità riguarda Harroui che torna titolare dopo l'infortunio e dopo aver giocato solo 84' in 10 partite. Out Frese, al suo posto Valentini. Sulle fasce i soliti Belghali e Bradaric, in attacco confermati Giovani e Orban. 14:14

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Verona? La gara tra Lecce e Verona si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lecce - Verona? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Verona sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Lecce - Verona? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Verona? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Medon Berisha con 2 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Verona? La gara tra Lecce e Verona si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Lecce - Verona è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Verona sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 91 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 9 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 9.1 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2

Attualmente il Lecce si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Verona ha segnato 6 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Lecce ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e l'Inter ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato l'Inter perdendo 1-2.

Lecce e Verona si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 5 volte, il Verona ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è rimasto imbattuto in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l'Hellas Verona (vittoria 1-0 all'andata e pareggio 1-1 al ritorno), dopo che aveva perso cinque delle sei precedenti gare (1N) contro gli scaligeri in Serie A. Solo una volta le due formazioni hanno pareggiato due confronti di fila nel torneo: tra febbraio e ottobre 1989.

Le ultime quattro partite al Via del Mare tra Lecce e Hellas Verona in Serie A sono tutte terminate 1-0: tre volte a favore degli scaligeri e quella più recente a favore dei salentini.

Il Lecce è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia (-5) tra i punti guadagnati in casa (2) e quelli ottenuti in trasferta (7) in questa stagione di Serie A.

Il Lecce ha vinto due degli ultimi cinque match (1N, 2P) di campionato, registrando tre 'clean sheet' nel periodo: tanti successi quanti quelli collezionati dai salentini nelle precedenti 20 gare di Serie A (2V, 7N, 11P).

Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (5N, 10P) - 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio - e in ben 10 di queste è rimasto a secco di gol, comprese le due sfide più recenti contro Sassuolo e Napoli.

L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime 10 partite stagionali di Serie A (5N, 5P in questa) solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2015/16 e il 1989/90; in entrambi i casi, i gialloblù non riuscirono a conquistare il successo all'11° match.

L'Hellas Verona ha vinto solo uno degli ultimi 19 match di campionato (10N, 8P) - restando a secco di reti in ben 10 di questi - ovvero quello per 2-1 contro l'Empoli in trasferta nell'ultima giornata della scorsa stagione di Serie A.

L'Hellas Verona è l'unica squadra a non avere segnato sia nei primi 15 minuti di gioco che nell'ultimo quarto d'ora di partita in questa stagione di Serie A. Quella scaligera è anche la formazione con più reti subite nei primi 15' (quattro, al pari dell'Udinese) e negli ultimi 15' (sei).

Medon Berisha è il giocatore del Lecce che ha preso parte a più reti in questo campionato: tre (due gol e un assist). Il classe 2003 è anche il calciatore dei salentini con più tiri totali (16) e più occasioni create (12) per i compagni nella Serie A 2025/26.

Dopo la rete contro l'Inter nella partita più recente, Giovane potrebbe segnare in due partite consecutive per la prima volta tra Serie A e massimo campionato brasiliano. Il classe 2003 è il giocatore con più tiri in porta (15) nel torneo in corso ed è 3° per tocchi in area avversaria (46), dietro solo a Moise Kean (54) e Lautaro Martínez (53).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: