Dopo un primo tempo ricco di occasioni per la squadra di casa, nella ripresa si abbassa leggermente il ritmo fino al momento dei cambi. È infatti Camarda che rimedia inizialmente un calcio di rigore per il Lecce, poi revocato a seguito di revisione. Sottil è vicino al gol ma Montipò blocca la porta, 6 i tiri nello specchio totali del portiere del Verona.
Il Lecce non riesce a trovare la prima vittoria della stagione davanti al proprio pubblico di casa, il Verona invece non riesce a conquistare il primo successo in generale della stagione. Rimane dunque penultima la squadra di Zanetti con 6 punti in 11 partite.
Dopo la sosta il Lecce torna in campo il 23 novembre contro la Lazio alle ore 18.00, il Verona invece ospiterà il Parma.
Dal Via del Mare è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecce-Hellas Verona. Grazie e alla prossima di Serie A! Buona serata!17:07
90'+5'
Fine partita! Lecce-Hellas Verona 0-0.17:01
90'+4'
Finale infuocato al Via del Mare: il Lecce chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Akpa Akpro. Il centrocampista però ha toccato con il petto.16:59
90'+3'
Cartellino giallo per Martin Frese.16:58
90'+2'
Ancora il Verona che insiste! Gaspar in scivolata chiude Belghali, involato verso la porta.16:56
90'+1'
Palo del Verona!! Che occasione per la squadra di Zanetti! Il tiro potente di Niasse colpisce il legno, l'arbitro però ferma tutto per posizione di fuorigioco. 16:55
90'
Saranno 5 i minuti di recupero.16:57
86'
Continua a insistere il Lecce molto aggressivo in questi minuti finali. 16:51
86'
Gift Orban del Verona esce per Cheikh Niasse.16:49
86'
Per il Lecce esce Medon Berisha per Mohamed Kaba.16:49
83'
Doppia occasione per il Lecce!! Decisivo Montipò! Sottil dal limite spara un tiro potente con il destro, sulla respinta ci prova Camarda che manda alto, complice una deviazione.16:48
81'
Sgasata di Sottil sul lato sinistro, cross in area per Camarda che viene anticipato da Nelsson.16:44
80'
Check over! Revocato il calcio di rigore per il Lecce! Bella-Kotchap colpisce palla piena in area.16:43
79'
L'arbitro viene richiamato al VAR. In seguito le valutazioni per l'intervento di Bella-Kotchap.16:41
78'
Calcio di rigore per il Lecce! Abisso fischia l'intervento di Bella-Kotchap su Camarda!16:41
77'
Di Francesco toglie Lameck Banda per Riccardo Sottil.16:38
75'
Tentativo di testa di Frese, la palla finisce sul fondo.16:40
74'
In attacco esce Giovane per Amin Sarr.16:37
74'
Per il Verona entra Frese, fuori Domagoj Bradaric.16:36
68'
Orban serve Belghali, che da posizione ravvicinata non colpisce al meglio: respinge Falcone!16:34
67'
Cade male Gagliardini che sembra aver accusato un problema alla caviglia. Stringe i denti il centrocampista del Verona.16:29
66'
Esce anche Tete Morente per Santiago Pierotti.16:28
66'
Cambio in attacco per il Lecce: fuori Nikola Stulic per Francesco Camarda.16:28
65'
Montipò con i piedi! Stulic va alla conclusione di controbalzo dal limite dell'area, il portiere va sulla sinistra ma con un calcio riesce ad allontanare!16:27
60'
Alla ripresa il ritmo sembra essere più blando rispetto a quello visto nel primo tempo. 16:23
57'
Rischio per il Verona! Gagliardini effettua un retropassaggio complicato per Montipò, arriva Stulic ma il portiere riesce nella rimessa e conquista un fallo.16:22
56'
Banda arriva al traversone, esce Montipò che blocca.16:21
55'
Per il Verona esce Abdou Harroui per Antoine Bernede.16:17
54'
Danilo Veiga parte in contropiede poi viene fermato da Bradaric Domagoj Bradaric che prende giallo.16:16
53'
Ancora in Lecce in avanti, Berisha prova la conclusione ma l'arbitro fischia fallo di mano di Morente. 16:18
50'
Tete Morente arriva in area e va al cross basso, Nelsson sempre attento respinge.16:12
46'
Duello tra Coulibaly e Belghali, l'arbitro ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore del Lecce.16:09
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Hellas Verona.16:08
Nel Verona potrebbe lasciare il campo Akpa Akpro, ammonito e vicino al doppio giallo sul finale. Da tener monitorate le condizioni fisiche di Banda e Bella-Kotchap. 15:59
Ritmo molto alto al Via del Mare tra Lecce e Verona, decisivi i portieri in più occasioni nell'evitare i gol del vantaggio. Molto aggressiva la squadra di casa specie con Banda e Berisha, sempre attenta la difesa del Verona.15:58
45'+2'
Fine primo tempo! Lecce-Hellas Verona 0-0!15:51
45'+1'
Banda si fa tutto il campo in contropiede, quando arriva in area però Bradaric lo ferma ed esulta come se avesse segnato!15:55
45'+1'
Che rischio per Gaspar! Il difensore del Lecce devia un cross di Bradaric ma non colpisce bene e la palla esce di pochissimo! 15:53
45'
Segnalati 2 minuti di recupero. 15:49
43'
Calcio di punizione battuto dal Lecce sul secondo palo, palla troppo lunga che termina sul fondo.15:46
43'
Valentini viene ammonito per un fallo su Berisha: calcio di punizione interessante per il Lecce.15:45
41'
Rischio per Akpa Akpro: si lamentano i giocatori del Lecce che chiedono il secondo giallo per il centrocampista ex Lazio.15:44
40'
Berisha si prende gli applausi del Via del Mare: il giocatore del Lecce tenta il tiro direttamente da centrocampo, deve intervenire Montipò. 15:45
40'
Ammonito anche Lassana Coulibaly.15:43
35'
Banda taglia in due la difesa del Verona da palla di Gallo, sul cross basso in area allontana però Nelsson.15:38
33'
Interviene lo staff medico proprio per Bella-Kotchap. Il difensore del Verona è caduto male sul polso e richiede una fasciatura.15:36
32'
Sembra farcela Banda che rientra in campo. Poi in un'accelerata stende Bella-Kotchap.15:35
31'
Ammonito Jean-Daniel Akpa Akpro per un fallo su Coulibaly.15:34
29'
Falcone para una conclusione da posizione defilata di Orban.15:33
29'
Problemi per Banda. Il giocatore del Lecce sembra accusare un problema alla schiena e chiede l'intervento dello staff medico. 15:32
27'
Gallo va al cross teso in area, Valentini anticipa Stulic. 15:30
25'
Riparte il Verona, Giovane serve Orban davanti a Falcone, viene però recuperato da Tiago Gabriel che manda in corner. 15:29
23'
Montipò nega il gol!! Tiro a giro da fuori area indirizzato sotto l'incrocio dei pali, in tuffo il portiere del Verona che manda in calcio d'angolo!15:26
20'
Occasione per il Verona!! Belghali sfrutta un errore di Gaspar e tenta il tiro che finisce a lato, lo richiama il compagno Giovane che era tutto solo davanti alla porta!15:25
18'
Attacca ancora il Lecce, Stulic tira addosso a Montipò ma si alza la bandierina per segnalare la posizione di fuorigioco.15:21
16'
Occasione Lecce!! Intervento decisivo di Bradaric! Chiusura in scivolata del giocatore del Verona su Tete Morente, involato verso la porta di Montipò!15:20
13'
Berisha! La palla colpisce l'esterno della rete! Uno-due tra Tete Morente e Danilo Veiga che serve l'albanese per la conclusione.15:18
12'
Attento Nelsson su una sponda di Stulic in area: il difensore del Verona allontana e fa ripartire i suoi. 15:15
12'
Berisha nuovamente mira la porta da un calcio di punizione, allontana la difesa del Verona. 15:14
10'
Berisha tenta la conclusione, chiude Nelsson che a causa della botta rimane a terra per qualche minuto. 15:15
6'
Si fa vedere il Lecce: Gallo prova a innescare Banda che in velocità dribbla e si lascia indietro gli avversari. L'esterno tira in porta, para Montipò. 15:10
4'
Bradaric dalla fascia sinistra va al traversone sul secondo palo, di testa allontana Gallo. 15:06
2'
Attenta la difesa del Lecce in questo avvio di partita: Giovane con il tacco a cercare Orban, chiudono gli avversari.15:04
1'
Si parte! Comincia Lecce-Hellas Verona! Fischia l'arbitro Abisso!15:02
Nel Verona la novità riguarda Harroui che torna titolare dopo l'infortunio e dopo aver giocato solo 84' in 10 partite. Out Frese, al suo posto Valentini. Sulle fasce i soliti Belghali e Bradaric, in attacco confermati Giovani e Orban. 14:14
Di Francesco conferma gli stessi 11 dell'ultima partita: parte dalla panchina Francesco Camarda, al suo posto Stulic. Il ballottaggio sulla trequarti lo vince Banda che insieme a Tete Morente e Berisha compone la linea alle spalle della prima punta. 14:13
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-5-2): Montipò - Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini - Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric - Giovane, Orban. All. Zanetti.14:09
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-2-3-1): Falcone - Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo - Ramadani, Coulibaly - Morente, Berisha, Banda. All.Stulic.14:07
Il Verona è ancora alla caccia della prima vittoria in Serie A ed è reduce da 3 partite nelle quali ha sempre preso gol dopo il 90esimo. Attualmente si trova in penultima posizione in classifica con 5 punti conquistati in 10 partite. 12:04
Il Lecce si presenta all'undicesima giornata con una vittoria conquistata nell'ultimo turno contro la Fiorentina. La squadra di Di Francesco ha collezionato 2 successi in 10 partite, 9 i punti totali. 12:04
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Lecce-Hellas Verona, match valido per l'11ª giornata di Serie A!11:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori11:55
La gara tra Lecce e Verona si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Verona?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Verona sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Lecce - Verona?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Verona?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Medon Berisha con 2 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Verona?
La gara tra Lecce e Verona si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Lecce - Verona è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Verona sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
91
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
9
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
9.1
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
Attualmente il Lecce si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Verona ha segnato 6 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Lecce ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e l'Inter ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato l'Inter perdendo 1-2.
Lecce e Verona si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 5 volte, il Verona ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Lecce-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce è rimasto imbattuto in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l'Hellas Verona (vittoria 1-0 all'andata e pareggio 1-1 al ritorno), dopo che aveva perso cinque delle sei precedenti gare (1N) contro gli scaligeri in Serie A. Solo una volta le due formazioni hanno pareggiato due confronti di fila nel torneo: tra febbraio e ottobre 1989.
Le ultime quattro partite al Via del Mare tra Lecce e Hellas Verona in Serie A sono tutte terminate 1-0: tre volte a favore degli scaligeri e quella più recente a favore dei salentini.
Il Lecce è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia (-5) tra i punti guadagnati in casa (2) e quelli ottenuti in trasferta (7) in questa stagione di Serie A.
Il Lecce ha vinto due degli ultimi cinque match (1N, 2P) di campionato, registrando tre 'clean sheet' nel periodo: tanti successi quanti quelli collezionati dai salentini nelle precedenti 20 gare di Serie A (2V, 7N, 11P).
Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (5N, 10P) - 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio - e in ben 10 di queste è rimasto a secco di gol, comprese le due sfide più recenti contro Sassuolo e Napoli.
L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime 10 partite stagionali di Serie A (5N, 5P in questa) solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2015/16 e il 1989/90; in entrambi i casi, i gialloblù non riuscirono a conquistare il successo all'11° match.
L'Hellas Verona ha vinto solo uno degli ultimi 19 match di campionato (10N, 8P) - restando a secco di reti in ben 10 di questi - ovvero quello per 2-1 contro l'Empoli in trasferta nell'ultima giornata della scorsa stagione di Serie A.
L'Hellas Verona è l'unica squadra a non avere segnato sia nei primi 15 minuti di gioco che nell'ultimo quarto d'ora di partita in questa stagione di Serie A. Quella scaligera è anche la formazione con più reti subite nei primi 15' (quattro, al pari dell'Udinese) e negli ultimi 15' (sei).
Medon Berisha è il giocatore del Lecce che ha preso parte a più reti in questo campionato: tre (due gol e un assist). Il classe 2003 è anche il calciatore dei salentini con più tiri totali (16) e più occasioni create (12) per i compagni nella Serie A 2025/26.
Dopo la rete contro l'Inter nella partita più recente, Giovane potrebbe segnare in due partite consecutive per la prima volta tra Serie A e massimo campionato brasiliano. Il classe 2003 è il giocatore con più tiri in porta (15) nel torneo in corso ed è 3° per tocchi in area avversaria (46), dietro solo a Moise Kean (54) e Lautaro Martínez (53).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: