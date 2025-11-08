Partita a due facce al Tardini. Il Milan quasi domina nel primo tempo andando sul doppio vantaggio grazie a Saeleamaekers e al rigore realizzato da Leao. Prima del duplice fischio la pennellata di Bernabé riapre la partita e trasforma un Parma che si presenta arrembante a inizio ripresa, collezionando occasioni in serie. Ci pensa Delprato, di testa, a fissare il risultato in parità. Un Diavolo sotto shock dopo diversi minuti riesce a tornare in partita ma, nel finale, sciupa almeno tre clamorose palle-gol. Un punto a testa col Milan che nnon può andare a dormire in vetta solitaria, come da piani.
Enrico Delprato (due nel 2025, tre nel 2024) è il primo difensore capace di siglare più di una rete in massima serie con la maglia del Parma per due anni solari di fila da stato Bruno Alves, che ci riuscì tra il 2018 e il 2019 (due marcature in entrambi gli anni, l’ultima delle quali proprio contro il Milan al Tardini, il 20 aprile 2019).
FINE PARTITA. PARMA-MILAN 2-2. Termina in parità al Tardini. Doppio vantaggio rossonero con Saelemaekers-Leao, poi la rimonta del Parma porta la firma di Bernabé e Delprato. 22:42
90'+2'
Milan all'assalto, il Parma difende il pari. 22:38
90'+1'
TIRO DI MODRIC! Mancino dal limite non troppo forte né angolato. Suzuki non riesce però a bloccarlo, salvo poi recuperare il pallone un istante dopo prima dell'arrivo degli avanti rossoneri che si stavano avventando sulla respinta.22:50
90'+1'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Cutrone, dentro Cremaschi.22:37
90'
Saranno cinque i minuti di recupero.22:36
87'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori De Winter, dentro Athekame.22:33
86'
AMMONIZIONE PER IL PARMA. Sørensen da dietro su Loftus-Cheek.22:50
86'
Ora è asserragliato nella propria trequarti il Parma, Il Milan fa girare il pallone alla ricerca di un varco.22:50
83'
Iniziano ed essere tante le occasioni fallite dal Milan dopo una prima metà di secondo tempo in totale apnea.22:50
82'
SE LO DIVORA SAELEMAEKERS! Contropiede del Milan che porta il belga davanti alla porta. Scartato anche Suzuki, ma poi sulla pressione di Sørensen manda incredibilmente fuori.22:29
81'
RIFLESSO DI MAIGNAN! Punizione tagliatissima dell'appena entrato Hernani. Il francese con un colpo di reni toglie la palla dalla porta.22:28
81'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Bernabé, dentro Hernani.22:27
79'
SALEMAEKERS CI PROVA DI TACCO! Palla illuminante di Modric per il taglio sul primo palo del belga che cerca un improbabile colpo di tacco, sul fondo.22:25
78'
Il Milan spreca un'ottima occasione in contropiede. Valenti ferma Saelemaekers in area.22:24
78'
Sørensen si inserisce in area e cerca il pallone teso nel mezzo. Risolve Bartesaghi chiudengo in angolo.22:24
76'
PULISIC SE LO DIVORA! Leao accende il Milan con un colpo di tacco che mette in porta l'americano. Davanti a Suzuki Pulisic apre però troppo il piatto. 22:22
72'
Pellegrino giù in area Milan dopo un abbraccio, reciproco, con Pavlovic. Niente rigore.22:18
71'
Le seconde palle sono tutte del Parma, Milan molto lungo sul campo.22:17
70'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori Ricci, dentro Pulisic.22:17
70'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori Estupinan, dentro Bartesaghi.22:16
70'
AMMONIZIONE PER IL MILAN. Fallo tattico di Modric su Pellegrino. 22:16
69'
Maignan respinge una conclusione di prima intenzione di Pellegrino. Ma c'era il precedente offside di Cutrone che lo aveva assistito.22:15
68'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Løvik, dentro Valeri.22:14
66'
Provano a reagire i rossoneri: Gabbia schiaccia di testa su corner, senza trovare la porta.22:12
63'
Milan completamente sotto shock in questi primi 18 minuti di ripresa.22:10
62'
GOL! PARMA-MILAN 2-2. Ha segnato Delprato! Pareggio meritato del Parma che questa volta non perdona. Britschgi supera di slancio Estupinan e mette dentro un cross pericoloso su cui Delprato ruba il tempo a tutti e batte Maignan di testa.
PALO DI PELLEGRINO! Cross da destra di Britschgi per Pellegrino che sovrasta tutti e con un gran colpo di testa centra in pieno il montante. Era in grave ritardo Maignan.22:08
61'
È un'altra partita rispetto al primo tempo. Ha preso grande coraggio il Parma.22:07
60'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori Nkunku, dentro Loftus-Cheek.22:06
58'
BERNABE' VICINO ALLA DOPPIETTA! Quarta occasione per il Parma in questo inizio ripresa. Cutrone da dentro l'area allarga per Bernabé che, tutto solo, alza troppo il mancino diretto sul palo lontano.22:04
57'
ANCORA DELPRATO! Ancora sugli sviluppi di rimessa lunga di Valenti, che il Milan non riesce a leggere. Questa volta prolunga di testa il difensore. Palla larga di mezzo metro con Maignan immobile.22:13
53'
OCCASIONE PER DELPRATO! In difficoltà il Milan. Altra rimessa laterale battuta direttamente in area da Valenti. Il pallone arriva a Delprato che cerca la girata mancina sul primo palo. Parata di posizione di Maignan che mette in corner.22:13
53'
Positivo e aggressivo l'approccio alla ripresa del Parma. 21:58
50'
OCCASIONE PER PELLEGRINO! Ottimo svuluppo offensivo del Parma dopo un recupero alto. Cutrone mette dentro basso per Pellegrino che a un metro dalla porta non riesce a deviare in rete, grazie al recupero salvifico di Estupinan. Sulla carambola il pallone sbatte probabilmente sul braccio di Ricci. Ma per Di Bello e il Var non ci sono gli estremi per il rigore.21:58
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con una sostituzione nella fila ducali. 21:51
46'
SOSTITZIONE PER IL PARMA. Fuori Ndiaye, dentro Troilo.21:51
Il Milan ha ricevuto tre rigori in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più.21:40
Milan avanti al Tardini, su un Parma fragile in difesa ma comunque vivo. I rossoneri passano al 12' grazie alla conclusione mancina dal limite di Saelemaekers che una decina di minuti dopo si guadagna il rigore che Leao trasforma nel raddoppio. Nel finale di tempo, dopo una leggerezza di Estupinan, è Bernabé a riaprire tutto con uno spendido mancino a giro. 21:38
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: PARMA-MILAN 1-2. Doppio vantaggio rossonero con Saelemaekers e il rigore di Leao. Sullo scadere di frazione accorcia Bernabé. 21:35
45'+3'
Dopo il gol ha preso coraggio il Parma che chiude in atacco. Si è infuriato invece Allegri per la rete subita.21:35
45'+1'
GOL! PARMA-Milan 1-2. Ha segnato BERNABE'! Leggero Estupinan nel proteggere il pallone. Britschgi glielo estirpa nei pressi dell'out e assiste lo spagnolo che dal vertice destro dell'area fa partire un meravigioso mancino a giro che muore sotto l'incrocio. Nulla da fare per Maignan.
TIRO DI NKUNKU! Respinta difettosa di Ndiaye nella propria area che permete a De Winter di apparecchiare il rimorchio di Nkunku. Il tiro secco sul primo palo viene respinto da Suzuki. 21:31
42'
Ritmi bassi ora, il Milan consolida il possesso dopo lo spavento. 21:28
39'
OCCASIONE PER DELPRATO! Dal nulla il Parma genera una grande occasione da corner. Il difensore, liberissimo sul primo palo, gira di testa verso l'angolo opposto. Buono il riflesso di Maignan che blocca in presa plastica. 22:13
37'
Modric prova il mancino da fuori dopo un errore di Ndiaye, non il primo. Conclusione di facile lettura per Suzuki.21:23
36'
Primo tempo di grande controllo del Milan sino a questo momento. 21:22
33'
Saelemaekers, che si è ripreso, scappa ancora a destra e mette un cross velenoso a mezza altezza. Di nuovo bravo Valenti a respingere. 21:19
32'
Saelemaekers dolorante a terra dopo un intervento in ritardo di Cutrone. 21:18
30'
Il Parma sta cercando di creare situazioni offensive attraverso le rimesse laterali lunghe. 21:15
27'
Uno-due terrificante del Milan in 13 minuti. Vediamo se il Parma rimarrà in piedi.21:12
25'
GOL! Parma-MILAN 0-2. Ha segnato Leao! Ha incrociato con potenza il portoghese. Suzuki intuisce ma non arriva. Rigore molto ben eseguito.
Di Bello richiamato al monitor dal Var per rivedere l'episodio. Ma il fischietto conferma la sua decisione di campo. È rigore!21:10
21'
CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Saelemaekers scatenato, va in slalom gigante in area. Ndiaye, in ritardo, lo tampona. Per l'arbitro è penalty.21:08
21'
Il Milan torna a dettare il ritmo della partita col possesso palla. 21:06
18'
Ha però reagito subito la squadra di Cuesta, che sembra viva.21:04
17'
GOL ANNULLATO AL PARMA! Sugli sviluppi di un angolo Sørensen si gira bene in area, sotto porta c'è la deviazione in rete di Cutrone. Il grande ex della partita era però in netta posizione irregolare.21:03
13'
Qualche protesta da parte del Parma per un contatto a inizio azione tra Pavlovic e Keita. Ma il Var non richiama l'arbitro all'OFR.21:01
12'
GOL! Parma-MILAN 0-1. Ha segnato Saelemaekers! I rossoneri ribaltano il campo: Nkunku al limite sembra perdere il tempo ma poi ricicla per Saelemaekers che se la sposta sul mancino e dal perimetro fa partire un tiro preciso verso l'angolo lontano. Suzuki non ci arriva e forse poteva fare meglio come tutta la difesa di casa.
Da parte sua Massimiliano Allegri alla vigilia ha voluto tenere alta la soglia dell’attenzione difensiva: “Contro Cremonese e Pisa abbiamo commesso degli errori nei gol presi, così abbiamo perso dei punti preziosi. Il numero dei gol presi è il più importante per poter ambire a certi obiettivi, per questo tutta la squadra deve lavorare in un certo modo in fase di non possesso. Dobbiamo comunque migliorare anche la finalizzazione, non possiamo costruire e sprecare così tanto come contro la Roma; in generale dobbiamo migliorare la gestione nella metà campo offensiva”.20:39
Carlos Cuesta ha parlato così delle difficoltà incontrate dalla sua squadra in questo avvio di campionato: “Io rappresento il Parma ogni giorno, in ogni minuto della mia vita. Mi prendo la massima responsabilità: mai userò la parola ‘leggerezza’. Mercoledì sono stato al Teatro Regio, mi ha ispirato quello che ha vissuto questa società: tutti abbiamo delle difficoltà, la differenza è come reagisci. O trovi alibi o provi a far di tutto: questa società ha fatto di tutto per rialzarsi”.20:39
Il Milan sogna la vetta: vincendo al Tardini il Diavolo supererebbe in un colpo solo, almeno momentaneamente, Napoli, Roma e Inter, impegnate domani. I rossoneri vogliono vivere una sosta serena in avvicinamento al derby. 20:38
Servono punti salvezza al Parma, quartultimo, che non vince dal 29 settembre e ha perso le ultime due con Roma e Bologna.20:24
Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09.20:23
Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei: cinque reti, record negativo per i gialloblù dopo 10 match stagionali nella loro storia in Serie A.20:21
I precedenti ufficiali tra le due squadre al Tardini sono 34, con il bilancio che recita 9 vittorie del Parma (ultima 2-1, nella Serie A Enilive dello scorso anno), 10 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2018/19) e 15 successi del Milan (ultimo 3-1 nella Serie A 2020/21).20:21
Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Milan, gara valida per la 11ª giornata del campionato di Serie A. 10:16
La gara tra Parma e Milan si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Parma - Milan?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Milan sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Parma - Milan?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Milan?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Milan?
La gara tra Parma e Milan si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Milan?
I marcatori del Parma sono stati Adrián Bernabé al 46' e Enrico Delprato al 62' mentre i marcatori del Milan sono stati Alexis Saelemaekers al 12' e Rafael Leão al 25'
PREPARTITA
Parma - Milan è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Milan sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
72
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
12
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.5
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Palermo-Frosinone 0-0
21-09-2025
Serie B
Pescara-Empoli 4-0
27-09-2025
Serie A
Como-Cremonese 1-1
17-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
29-10-2025
Serie A
Juventus-Udinese 3-1
Attualmente il Parma si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Il Parma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; il Milan ha segnato 17 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Atalanta e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 2-2 mentre Il Milan ha incontrato la Roma vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Adrián Bernabé con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol.
Parma e Milan si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 12 volte, il Milan ha vinto 30 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Parma-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha vinto 30 delle 56 sfide (14N, 12P) contro il Parma in Serie A; solo la Roma ha sconfitto più volte (36) gli emilani nel massimo campionato.
Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide (2N, 1P) contro il Parma in Serie A; inoltre, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2.3 a match): si tratta della striscia aperta più lunga per il Diavolo in Serie A, al pari di quella contro il Catania.
Il Parma ha vinto l'ultimo match casalingo contro il Milan in campionato (2-1 il 24 agosto 2024); soltanto una volta, gli emiliani hanno infilato almeno due successi consecutivi al Tardini contro i rossoneri in Serie A: tra il 1998 e il 2000 (quattro in quel caso).
Il Parma ha guadagnato al massimo sette punti dopo 10 match stagionali (1V, 4N, 5P nel 2025/26) solo per la terza volta in Serie A, dopo il 2005/06 e il 2014/15 (in entrambi i casi sei punti); in quest'ultimo caso, gli emiliani persero anche l'11° match.
Il Parma ha perso le ultime due partite di campionato contro Roma e Bologna; i ducali non subiscono almeno tre sconfitte consecutive in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (quattro in quel caso, la prima di queste proprio contro il Milan).
Il Milan è una delle due squadre imbattute in Serie A dall'inizio dello scorso settembre, insieme al Como; i rossoneri sarebbero primi in classifica nel periodo (18 punti in otto match, al pari dell'Inter).
Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09.
Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei: cinque reti, record negativo per i gialloblù dopo 10 match stagionali nella loro storia in Serie A.
Le prime 63 delle 163 presenze complessive di Patrick Cutrone in Serie A, condite da 13 reti, sono arrivate con la maglia del Milan tra il 2017 e il 2019; inoltre, 19 dei 28 gol del classe '98 nel massimo torneo sono stati realizzati in match casalinghi, tra cui sei degli ultimi sette.
Rafael Leão (52G+40A) è l'unico giocatore con almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21). Il portoghese ha preso parte a quattro reti (3G+1A) nelle ultime quattro partite disputate in campionato; dallo scorso ottobre, solo Ange-Yoan Bonny ha partecipato a più marcature (cinque) del classe '99 in Serie A (quattro, al pari di Hakan Çalhanoglu e Nicolò Cambiaghi).
