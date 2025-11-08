Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09.20:23

Servono punti salvezza al Parma, quartultimo, che non vince dal 29 settembre e ha perso le ultime due con Roma e Bologna.20:24

Carlos Cuesta ha parlato così delle difficoltà incontrate dalla sua squadra in questo avvio di campionato: “Io rappresento il Parma ogni giorno, in ogni minuto della mia vita. Mi prendo la massima responsabilità: mai userò la parola ‘leggerezza’. Mercoledì sono stato al Teatro Regio, mi ha ispirato quello che ha vissuto questa società: tutti abbiamo delle difficoltà, la differenza è come reagisci. O trovi alibi o provi a far di tutto: questa società ha fatto di tutto per rialzarsi”.20:39

Da parte sua Massimiliano Allegri alla vigilia ha voluto tenere alta la soglia dell’attenzione difensiva: “Contro Cremonese e Pisa abbiamo commesso degli errori nei gol presi, così abbiamo perso dei punti preziosi. Il numero dei gol presi è il più importante per poter ambire a certi obiettivi, per questo tutta la squadra deve lavorare in un certo modo in fase di non possesso. Dobbiamo comunque migliorare anche la finalizzazione, non possiamo costruire e sprecare così tanto come contro la Roma; in generale dobbiamo migliorare la gestione nella metà campo offensiva”.20:39

L'arbitro è Di Bello della sezione di Brindisi. I guardalinee Rossi e Scatragli, il quarto uomo Di Marco. Al Var c'è Maggioni, l'Avar è Marini.20:44

GOL! Parma-MILAN 0-1. Ha segnato Saelemaekers! I rossoneri ribaltano il campo: Nkunku al limite sembra perdere il tempo ma poi ricicla per Saelemaekers che se la sposta sul mancino e dal perimetro fa partire un tiro preciso verso l'angolo lontano. Suzuki non ci arriva e forse poteva fare meglio come tutta la difesa di casa. Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers 21:02

GOL! PARMA-MILAN 2-2. Ha segnato Delprato! Pareggio meritato del Parma che questa volta non perdona. Britschgi supera di slancio Estupinan e mette dentro un cross pericoloso su cui Delprato ruba il tempo a tutti e batte Maignan di testa. Guarda la scheda del giocatore Enrico Delprato 22:13

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Milan? La gara tra Parma e Milan si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Parma - Milan? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Milan sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Parma - Milan? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Milan? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Milan? La gara tra Parma e Milan si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Milan? I marcatori del Parma sono stati Adrián Bernabé al 46' e Enrico Delprato al 62' mentre i marcatori del Milan sono stati Alexis Saelemaekers al 12' e Rafael Leão al 25'

PREPARTITA

Parma - Milan è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Milan sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 72 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 12 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1

Attualmente il Parma si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Parma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; il Milan ha segnato 17 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Atalanta e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 2-2 mentre Il Milan ha incontrato la Roma vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Adrián Bernabé con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol.

Parma e Milan si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 12 volte, il Milan ha vinto 30 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Parma-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto 30 delle 56 sfide (14N, 12P) contro il Parma in Serie A; solo la Roma ha sconfitto più volte (36) gli emilani nel massimo campionato.

Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide (2N, 1P) contro il Parma in Serie A; inoltre, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2.3 a match): si tratta della striscia aperta più lunga per il Diavolo in Serie A, al pari di quella contro il Catania.

Il Parma ha vinto l'ultimo match casalingo contro il Milan in campionato (2-1 il 24 agosto 2024); soltanto una volta, gli emiliani hanno infilato almeno due successi consecutivi al Tardini contro i rossoneri in Serie A: tra il 1998 e il 2000 (quattro in quel caso).

Il Parma ha guadagnato al massimo sette punti dopo 10 match stagionali (1V, 4N, 5P nel 2025/26) solo per la terza volta in Serie A, dopo il 2005/06 e il 2014/15 (in entrambi i casi sei punti); in quest'ultimo caso, gli emiliani persero anche l'11° match.

Il Parma ha perso le ultime due partite di campionato contro Roma e Bologna; i ducali non subiscono almeno tre sconfitte consecutive in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (quattro in quel caso, la prima di queste proprio contro il Milan).

Il Milan è una delle due squadre imbattute in Serie A dall'inizio dello scorso settembre, insieme al Como; i rossoneri sarebbero primi in classifica nel periodo (18 punti in otto match, al pari dell'Inter).

Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09.

Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei: cinque reti, record negativo per i gialloblù dopo 10 match stagionali nella loro storia in Serie A.

Le prime 63 delle 163 presenze complessive di Patrick Cutrone in Serie A, condite da 13 reti, sono arrivate con la maglia del Milan tra il 2017 e il 2019; inoltre, 19 dei 28 gol del classe '98 nel massimo torneo sono stati realizzati in match casalinghi, tra cui sei degli ultimi sette.

Rafael Leão (52G+40A) è l'unico giocatore con almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21). Il portoghese ha preso parte a quattro reti (3G+1A) nelle ultime quattro partite disputate in campionato; dallo scorso ottobre, solo Ange-Yoan Bonny ha partecipato a più marcature (cinque) del classe '99 in Serie A (quattro, al pari di Hakan Çalhanoglu e Nicolò Cambiaghi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: