DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Parma? La gara tra Pisa e Parma si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Pisa - Parma? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Parma sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Pisa - Parma? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Parma? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Pisa - Parma? La gara tra Pisa e Parma si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Parma? Il marcatore del Parma è stato Adrian Benedyczak al 40'

PREPARTITA

Pisa - Parma è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Parma sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 146 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1

Attualmente il Pisa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19; il Parma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Verona e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-2 mentre Il Parma ha incontrato l'Udinese perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol.

Pisa e Parma si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Parma ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Pisa-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Parma ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Pisa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle quattro precedenti (3N, 1P); i ducali non hanno mai superato questa avversaria più volte di fila tra Serie A e B.

Due delle ultime tre gare interne del Pisa contro il Parma tra Serie A e B sono terminate 0-0 e, in particolare, i toscani non hanno trovato la rete in tre delle cinque più recenti sfide casalinghe contro questa avversaria considerando le prime due divisioni del calcio italiano.

I soli precedenti in Serie A tra Pisa e Parma risalgono al 1990/91, con ciascuna delle due squadre che ha trovato il successo quando ha giocato in trasferta: 2-0 per i gialloblù nel novembre 1990 e 3-2 per i nerazzurri il 24 marzo 1991.

Le partite casalinghe del Pisa sono quelle che hanno visto meno gol nei cinque grandi campionati europei in corso: soltanto uno; tuttavia, anche se i toscani non hanno trovato la rete in sei delle sette gare interne di questo torneo, hanno anche tenuto la porta inviolata in quattro occasioni. Inoltre, nessuna squadra nella storia della competizione ha chiuso i primi otto incontri in casa con un solo centro all'attivo.

Il Parma ha vinto l'ultima trasferta di campionato, dopo che aveva raccolto soltanto due punti nelle prime cinque di questa stagione (2N, 3P); l'ultima volta in cui gli emiliani hanno infilato due successi consecutivi fuori casa in Serie A risale ad agosto 2020, contro Brescia e Lecce.

Il Pisa ha perso solo in una delle ultime sette giornate di Serie A (1V, 5N), la più recente contro l'Inter - solo Como e Milan (zero entrambe) sono state sconfitte meno volte nel torneo nello stesso periodo (un ko anche per il Bologna), in cui i toscani hanno invece terminato cinque incontri in parità, più di ogni altra formazione.

Il Parma ha vinto l'ultima gara disputata contro un'avversaria che occupava le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata (2-1 contro l'Hellas Verona), dopo che non aveva vinto nessuna delle sei precedenti tra questo e la fine dello scorso campionato (3N, 3P); l'ultima volta in cui gli emiliani hanno collezionato due successi consecutivi contro queste squadre risale ad agosto 2020.

Il Pisa ha segnato quattro delle 10 reti in questo campionato su calcio di rigore, il dato più alto nel torneo in corso sia in termini assoluti, che in percentuale (il 40%); dal punto difensivo, tuttavia, nonostante non abbia subito gol dal dischetto, quella toscana è la formazione che ha concesso più tocchi agli avversari nella propria area di rigore in questa Serie A (403).

Tra i centrocampisti con almeno 10 gare da titolare in questa Serie A, Idrissa Touré è quello con la più alta media nei 90 minuti di duelli vinti (8.1), duelli aerei vinti (4.8) e respinte difensive (2.8).

Mateo Pellegrino è il giocatore che ha segnato in percentuale più gol rispetto al totale della propria squadra in questa Serie A: quattro dei nove centri del Parma in questo campionato (il 44%) portano la sua firma.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: