Pisa-Parma: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
8 Dicembre 2025 ore 15:00
Pisa
0
Parma
1
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 40' 0-1 Adrian Benedyczak (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Un Parma piú concreto che spettacolare sfrutta il rigore per il tocco di mano di Caracciolo e con Benedyczak trova la rete della vittoria.

Pisa che ha cercato la reazione in tutto il secondo tempo, assediando i ducali, avvicinandosi al pareggio con Nzola a trovando un ottimo Corvi.

Lo stesso Nzola si rende poi protagonista di un inutile calcione a Keita che gli vale il rosso, un cartellino nel recupero che peró di fatto chiude ogni possibilitá di recupero per i pisani.

  1. Da Pisa - Parma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!16:58

  2. 90'+5'

    FINISCE PISA - PARMA! Ducali che si impongono per 1-0 in casa dei toscani.16:55

  3. 90'+4'

    Si continua a giocare, visto il rosso a Nzola.16:54

  4. 90'+3'

    ESPULSO M'Bala Nzola. Fallo assurdo della punta che scalcia senza motivo Mandela Keita. 16:52

  6. 90'+2'

    Cambio che non ha fatto di certo felice Oristanio, sostituito dopo un quarto d'ora di gioco.16:51

  7. 90'+1'

    Sostituzione PARMA: esce Gaetano Oristanio, entra Mathias Løvik.16:50

  8. 90'

    Quattro i minuti di recupero.16:49

  9. 89'

    MIRACOLO DI CORVI! Cross di Tremoni, colpo di testa di Nzola, il portiere salva i suoi!16:48

  10. 88'

    NZOLA! La punta sul secondo palo di testa ha la palla del pareggio, ma Valeri riesce a deviare la conclusione in angolo!16:47

  12. 86'

    Parma ora che prova ad alzare il baricentro, per respirare dopo un secondo tempo tutto in difesa.16:45

  13. 84'

    Sostituzione PISA: esce Henrik Meister, entra Mattéo Tramoni.16:43

  14. 84'

    DELPRATO! Colpo di testa sul primo palo del difensore che finisce di poco a lato!16:42

  15. 82'

    AMMONITO Idrissa Touré. Fallo a centrocampo su Sorensen. 16:41

  16. 82'

    Oristanio prova palla al piede, ma l'ex Venezia si trova solo contro quattro.16:40

  18. 80'

    Continua l'offensiva del Pisa che si scontra contro il muro del Parma.16:38

  19. 77'

    4-2-4 decisamente offensivo per il Pisa, che cerca la rete del pareggio.16:35

  20. 76'

    Sostituzione PISA: esce Gabriele Piccinini, entra Lorran16:34

  21. 76'

    Sostituzione PISA: esce Arturo Calabresi, entra Stefano Moreo.16:34

  22. 75'

    Sostituzione PARMA: esce Adrian Benedyczak, entra Gaetano Oristanio.16:33

  24. 75'

    Sostituzione PARMA: esce Adrián Bernabé, entra Christian Ordóñez.16:33

  25. 75'

    Benedyczak, all'ennesimo scatto, trova la conclusione a lato. Crampi per lui.16:32

  26. 74'

    Akinsanmiro con il cross, Canestrelli con la torre, Corvi con la presa.16:32

  27. 71'

    Pellegrino allontana di testa il corner di Leris, ancora Pisa che fatica sulle palle da fermo.16:30

  28. 70'

    Pisa che guadagna un angolo: salgono le torri dalla difesa.16:29

  30. 68'

    AMMONITO Michel Aebischer. Fallo su Delprato che ferma una possibile ripartenza. 16:27

  31. 66'

    Punizione Pisa: schema per il cross dentro di Leris, locali che guadagnano l'angolo.16:25

  32. 65'

    Parma che prova a tenere lontano il Pisa con un possesso palla che peró non riesce ad essere continuo nel tempo.16:25

  33. 63'

    Akinsanmiro con un cross basso, attento Corvi in presa bassa16:21

  34. 61'

    Canestrelli dalla distanza, palla a lato.16:19

  36. 60'

    Assedio del Pisa, Parma che non prova neppure a ripartire.16:19

  37. 58'

    Sostituzione PARMA: esce Jacob Ondrejka, entra Oliver Sørensen.16:17

  38. 58'

    COSA SBAGLIA NZOLA! Tacco di Meister, la punta ex viola manda alto da due passi!16:16

  39. 57'

    Altre proteste del Pisa per una trattenuta di Valenti su Nzola. Doveri dice che si puó continuare.16:15

  40. 56'

    Pisa che continua a spingere, Parma che fatica nell'uscire dalla propria area.16:13

  42. 54'

    Continuano le proteste in campo, il VAR non puó intervenire essendo l'intervento di Valeri fuori dall'area.16:12

  43. 53'

    Espulso uno dei componenti della panchina del Pisa, che deve lasciare il campo.16:11

  44. 52'

    Valeri ferma Piccinini al limite dell'area, proteste locali che volevano punizione e cartellino.16:10

  45. 52'

    PELLEGRINO! La punta prova un sinistro a giro per battere Scuffet, palla a lato.16:09

  46. 51'

    Colpo di testa di Nzola, che colpisce anche Valenti: ancora a terra il difensore argentino.16:08

  48. 49'

    AMMONITO Emanuele Valeri. Intervento duri su Piccinini. 16:08

  49. 47'

    Caracciolo dalla distanza, palla lontano dalla porta di Corvi.16:05

  50. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:04

  51. 46'

    Sostituzione PISA: esce Marius Marin, entra Ebenezer Akinsanmiro.16:04

  52. 46'

    Sostituzione PISA: esce Samuele Angori, entra Mehdi Léris.16:04

  54. Primo tempo avaro di occasioni, Parma pericoloso ancora con Benedyczak, Corvi attento su un colpo di testa di Touré.15:49

  55. Parma in vantaggio a Pisa grazie al rigore realizzato da Benedyczak, penalty assegnato per un tocco di mano di Caracciolo dopo l'intervento del VAR.15:49

  56. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! PISA - PARMA 0-1!15:47

  57. 45'

    Due i minuti di recupero.15:46

  58. 43'

    Immediata risposta del Pisa, ora tutto nella metá campo del Parma.15:44

  60. 41'

    AMMONITO Adrian Benedyczak. Giallo alla punta per l'esultanza prolungata. 15:42

  61. 40'

    GOL! Pisa - Parma 0-1! Rete su Rigore di Adrian Benedyczak. Il polacco trova il primo gol in Serie A con un preciso rigore: Scuffet intuisce ma non ci arriva.

    Guarda la scheda del giocatore Adrian Benedyczak15:41

    Adrian Benedyczak
  62. 40'

    CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA! Doveri, dopo aver visto le immagini, indica gli 11 metri!15:40

  63. 38'

    Check del VAR per il tocco di Caracciolo: Doveri va a rivedere le immagini.15:38

  64. 37'

    RIFLESSO DI SCUFFET! Mancino di Britschgi dalla distanza, una deviazione di Caracciolo quasi beffa il portiere che ha invece un gran riflesso.15:37

  66. 35'

    Parma che ora ha preso metri, con il Pisa che aspetta.15:35

  67. 33'

    Corner per il Pisa senza veri pericoli per Corvi: dopo le occasioni verso il quarto d'ora, gara che é tornata decisamente tattica.15:35

  68. 31'

    Piccinini ha un ottimo pallone in area, ma sbaglia il controllo a pochi passi da corvo.15:31

  69. 28'

    Nzola prova una acrobatica rovesciata sul cross di Angori, senza trovare peró il pallone.15:28

  70. 27'

    Pisa ora a fare la partita, Parma che aspetta.15:26

  72. 25'

    Altro tentativo di testa di Touré, chiuso ancora da Valenti.15:25

  73. 24'

    Conclusione di Valeri dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.15:24

  74. 21'

    Torre di Pellegrino in area, nulla da fare per i compagni.15:21

  75. 20'

    Estevez che si sposta al centro della difesa in fase di impostazione, la classica salda lavolpiana spesso utilizzata in Spagna.15:21

  76. 18'

    Si aspetta di capire le condizioni di Valenti, ancora a terra dopo lo scontro con Corvi.15:17

  78. 17'

    Uscita di Corvi che travolge anche Valenti: a terra i due.15:17

  79. 14'

    TOURE! Risponde il Pisa, cross di Angori, colpo di testa dell'esterno che Corvi blocca al corpo.15:14

  80. 13'

    OCCASIONE PER IL PARMA! Benedyczak, servito da Bernabé, conclude con un diagonale potente che Scuffet respinge.15:14

  81. 11'

    Partita che sta faticando a decollare, buon ritmo ma ancora nessuna vera occasione.15:11

  82. 8'

    Solito lavoro di fisico di Pellegrino, con Cuesta che gli chiede di tenere alta la squadra.15:08

  84. 6'

    Doveri richiama subito Bernabé, autore giá di due duri falli.15:06

  85. 5'

    Benedyczak di testa sul secondo palo manda alto dopo il cross morbido di Valeri.15:05

  86. 3'

    Parma che per ora inizia a quattro in fase difensiva, Estevez a centrocampo.15:02

  87. 2'

    Locali con la classica maglia nerazzurra, ducali in completo bianco con croce scura sul petto.15:01

  88. 1'

    INIZIA PISA - PARMA! Primo pallone per i locali.15:00

  90. Dirige il match Daniele Doveri.14:46

  91. Due squadre che non si affrontano dal 1991, quando finí con la vittoria dei pisani al Tardini per 3-2.14:59

  92. Gilardino punta sulla coppia Meister - Nzola, rispetto alla sconfitta con l'Inter entra Calabresi per l'esperto Albiol. Cuesta con Pellegrino da prima punta, la coppia Benedyczak e Ondrejka alle sue spalle, Estevez passa in difesa.14:45

  93. PARMA (3-4-2-1): Corvi - Delprato, Valenti, Estevez - Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri - Benedyczak, Ondrejka - Pellegrino.14:42

  94. Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-5-2) Scuffet - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori - Meister, Nzola.14:41

  96. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Pisa - Parma, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A.14:38

  98. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori14:38

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Parma

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Pisa - Parma?
La gara tra Pisa e Parma si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Parma?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Parma sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Pisa - Parma?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Parma?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Parma?
La gara tra Pisa e Parma si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Parma?
Il marcatore del Parma è stato Adrian Benedyczak al 40'
PREPARTITA

Pisa - Parma è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Parma sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati146
Fuorigioco15
Rigori assegnati0
Ammonizioni26
Espulsioni0
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0
20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3
04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1
28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2
22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1

Attualmente il Pisa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19; il Parma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Verona e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-2 mentre Il Parma ha incontrato l'Udinese perdendo 0-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol.

Pisa e Parma si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Parma ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Pisa-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Parma ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Pisa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle quattro precedenti (3N, 1P); i ducali non hanno mai superato questa avversaria più volte di fila tra Serie A e B.
  • Due delle ultime tre gare interne del Pisa contro il Parma tra Serie A e B sono terminate 0-0 e, in particolare, i toscani non hanno trovato la rete in tre delle cinque più recenti sfide casalinghe contro questa avversaria considerando le prime due divisioni del calcio italiano.
  • I soli precedenti in Serie A tra Pisa e Parma risalgono al 1990/91, con ciascuna delle due squadre che ha trovato il successo quando ha giocato in trasferta: 2-0 per i gialloblù nel novembre 1990 e 3-2 per i nerazzurri il 24 marzo 1991.
  • Le partite casalinghe del Pisa sono quelle che hanno visto meno gol nei cinque grandi campionati europei in corso: soltanto uno; tuttavia, anche se i toscani non hanno trovato la rete in sei delle sette gare interne di questo torneo, hanno anche tenuto la porta inviolata in quattro occasioni. Inoltre, nessuna squadra nella storia della competizione ha chiuso i primi otto incontri in casa con un solo centro all'attivo.
  • Il Parma ha vinto l'ultima trasferta di campionato, dopo che aveva raccolto soltanto due punti nelle prime cinque di questa stagione (2N, 3P); l'ultima volta in cui gli emiliani hanno infilato due successi consecutivi fuori casa in Serie A risale ad agosto 2020, contro Brescia e Lecce.
  • Il Pisa ha perso solo in una delle ultime sette giornate di Serie A (1V, 5N), la più recente contro l'Inter - solo Como e Milan (zero entrambe) sono state sconfitte meno volte nel torneo nello stesso periodo (un ko anche per il Bologna), in cui i toscani hanno invece terminato cinque incontri in parità, più di ogni altra formazione.
  • Il Parma ha vinto l'ultima gara disputata contro un'avversaria che occupava le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata (2-1 contro l'Hellas Verona), dopo che non aveva vinto nessuna delle sei precedenti tra questo e la fine dello scorso campionato (3N, 3P); l'ultima volta in cui gli emiliani hanno collezionato due successi consecutivi contro queste squadre risale ad agosto 2020.
  • Il Pisa ha segnato quattro delle 10 reti in questo campionato su calcio di rigore, il dato più alto nel torneo in corso sia in termini assoluti, che in percentuale (il 40%); dal punto difensivo, tuttavia, nonostante non abbia subito gol dal dischetto, quella toscana è la formazione che ha concesso più tocchi agli avversari nella propria area di rigore in questa Serie A (403).
  • Tra i centrocampisti con almeno 10 gare da titolare in questa Serie A, Idrissa Touré è quello con la più alta media nei 90 minuti di duelli vinti (8.1), duelli aerei vinti (4.8) e respinte difensive (2.8).
  • Mateo Pellegrino è il giocatore che ha segnato in percentuale più gol rispetto al totale della propria squadra in questa Serie A: quattro dei nove centri del Parma in questo campionato (il 44%) portano la sua firma.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaParma
Partite giocate1313
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse56
Numero di partite pareggiate75
Gol totali segnati109
Gol totali subiti1817
Media gol subiti per partita1.41.3
Percentuale possesso palla38.742.3
Numero totale di passaggi40584279
Numero totale di passaggi riusciti31183274
Tiri nello specchio della porta3239
Percentuale di tiri in porta33.341.1
Numero totale di cross207198
Numero medio di cross riusciti5946
Duelli per partita vinti682650
Duelli per partita persi644635
Corner subiti7163
Corner guadagnati4242
Numero di punizioni a favore156176
Numero di punizioni concesse169144
Tackle totali216198
Percentuale di successo nei tackle56.560.6
Fuorigiochi totali1816
Numero totale di cartellini gialli2323
Numero totale di cartellini rossi13

Pisa - Parma Live

