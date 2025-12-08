Il Milan rimonta il Torino, vince la terza partita consecutiva in campionato e torna al primo posto in classifica, raggiungendo il Napoli a quota 31 punti. Terza sconfitta di fila, invece, per il Torino, che resta a quota 14 punti, quattro in più rispetto al Pisa terzultimo.
Partita ricca di gol ed emozioni allo Stadio Olimpico, dove il Torino passa in vantaggio dopo soli 10 minuti con il calcio di rigore di Vlasic, assegnato da Chiffi per fallo di mano di Tomori. La squadra di Baroni continua ad attaccare e trova anche il raddoppio in contropiede, al 17', con il destro incrociato di Zapata su assist ancora di Vlasic. Passano altri sette minuti e il Milan torna in partita con il tiro fortissimo da quasi 30 metri di Rabiot, ma poco dopo perde Leao per infortunio. Nella ripresa, la partita cambia al minuto 66 con l'ingresso in campo di Pulisic che 43 secondi dopo segna il 2-2 calciando con il sinistro un pallone crossato da Saelemaekers. Adams si vede annullare un gol per un fallo di Pedersen su Saelemaekers e poco dopo resta qualche minuto in dieci per un infortunio a Tameze. È in quei minuti, al 77', che Pulisic segna ancora, stavolta su assist di Ricci, completa la rimonta rossonera e regala i tre punti alla squadra di Allegri. Nel finale altro gol annullato, stavolta a Pulisic, per fuorigioco di Nkunku.
90'+6'
FISCHIO FINALE: TORINO-MILAN 2-3. I rossoneri raggiungono il Napoli in vetta grazie alla doppietta di Pulisic.22:44
90'+3'
Grande recupero di Aboukhlal, che si fa tutto il campo per fermare Pulisic, il quale si era involato solo verso la porta del Torino.22:41
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:39
90'
GOL ANNULLATO AL MILAN! Loftus-Cheek serve in profondità Nkunku, che a tu per tu con Israel appoggia in orizzontale per Pulisic, il quale spinge in rete da due passi, Chiffi, però, annulla per fuorigioco di Nkunku.22:39
88'
Terza sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Alexis Saelemaekers, al suo posto Pervis Estupiñán.22:36
87'
Gioco molto spezzettato in questa fase.22:36
84'
Quinta sostituzione per il Torino. Valentino Lazaro lascia spazio a Cyril Ngonge.22:33
84'
Quarta sostituzione per il Torino. Esce Marcus Pedersen, entra Niels Nkounkou.22:33
84'
Terza sostituzione per il Torino. Fuori Ché Adams, dentro Zakaria Aboukhlal.22:33
81'
Momento difficilissimo per il Torino, che al momento non sembra in grado di poter reagire.22:30
78'
Seconda sostituzione per il Torino. Non ce la fa Adrien Tamèze, minuti per Adam Masina.22:28
77'
GOL! Torino-MILAN 2-3! Rete di Christian Pulisic! Loftus-Cheek tocca in verticale per Ricci, che dal fondo crossa di prima per l'inserimento di Pulisic. Sinistro di controbalzo, doppietta e Milan in vantaggio.
Si riprende a giocare con il Torino momentaneamente in dieci uomini. Tameze non riesce a continuare.22:26
74'
Tameze resta a terra dopo un contrasto nella sua area. Gioco fermo.22:22
71'
GOL ANNULLATO AL TORINO! Vlasic crossa sul secondo palo, dove Saelemaekers prova a proteggere il pallone. Attaccato da Pedersen, lo perde e di fatto lo consegna ad Adams, che incrocia il destro e segna. Chiffi, però, annulla per fallo di Pedersen su Saelemaekers.22:20
69'
Con l'ingresso di Pulisic, in gol meno di un minuto dopo, Saelemaekers si è spostato sulla fascia sinistra, con Loftus-Cheek su quella destra. Pulisic e Nkunku sono le due punte.22:18
67'
GOL! Torino-MILAN 2-2! Rete di Christian Pulisic! Saelemaekers rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per lo statunitense, che controlla e calcia con il sinistro, battendo Israel.
Seconda sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Davide Bartesaghi, al suo posto Christian Pulisic.22:14
65'
Nkunku protesta per un contatto nell'area del Torino con Maripan. Per Chiffi non c'è nulla.22:14
62'
Ricci alza il pallone sul secondo palo alla ricerca di Nkunku, anticipato dall'ottima uscita volante di Israel.22:10
60'
Conclusione da fuori di Vlasic. Palla sul fondo.22:08
59'
Prima sostituzione per il Torino. Esce Tino Anjorin, entra Cesare Casadei.22:07
56'
AMMONITO Tino Anjorin per un pestone ai danni di Saelemaekers.22:07
55'
DOPPIA GRAN PARATA DI ISRAEL! Rabiot crossa sul secondo palo per l'inserimento di Bartesaghi, che colpisce di testa, ma viene fermato da un ottimo intervento del portiere del Torino. Sulla ribattuta arriva Ricci, che prova a ribadire in rete, ma Israel riesce di nuovo a respingere.22:05
53'
AMMONITO Valentino Lazaro per un fallo su Saelemaekers.22:01
52'
PILLOLA STATISTICA: Adrien Rabiot ha segnato con un tiro da 29 metri, l'ultimo gol del Milan in Serie A da una distanza maggiore è stato quello di Keisuke Honda da 30 metri il 14 febbraio 2016 contro il Genoa.22:01
49'
Tiro da lontano di Pavlovic. Palla altissima.21:57
48'
Loftus-Cheek va via di forza a Maripan, entra in area e scarica all'indietro per Nkunku, che prova a sorprendere Israel concludendo di tacco. Il portiere del Torino si distende e blocca a terra.21:56
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Milan. Nessun cambio all'intervallo.21:53
Il Milan ha sofferto non poco la grande aggressività del Torino e ha faticato tantissimo a mettere in partita Nkunku, finora autore di una brutta prestazione. Con l'uscita dal campo di Leao, è facile immaginare l'inserimento nel secondo tempo di Pulisic, recuperato in extremis dopo la febbre di ieri. Nel Torino, da valutare soprattutto le condizioni di Zapata, tornato oggi titolare dopo poco meno di un anno e mezzo.21:52
Il Torino chiude in vantaggio il primo tempo dopo aver sbloccato la partita al 10' con il calcio di rigore di Vlasic, assegnato ai granata per un fallo di mano di Tomori. La squadra di Baroni trova anche il raddoppio, sette minuti più tardi, con il ritorno al gol di Duvan Zapata, bravo a finalizzare un contropiede condotto ancora da Vlasic. Il Milan torna in partita al 24' con un grandissimo tiro da lontano di Rabiot, ma poco dopo perde per infortunio Leao, sostituito da Ricci. Nel finale pericoloso di nuovo Rabiot, stavolta con una conclusione al volo dall'interno dell'area, che esce di poco.21:50
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO: TORINO-MILAN 2-1. Granata avanti di un gol.21:37
45'+3'
Grande uscita a una mano di Maignan, che arriva prima di Zapata sul cross morbidissimo di Pedersen.21:36
45'
Concessi quattro minuti di recupero.21:33
45'
OCCASIONE PER RABIOT! Saelemaekers alza il pallone al centro dell'area per l'inserimento del francese, che calcia al volo con l'interno, ma va soltanto vicino al palo.21:33
43'
Ricci sbaglia il cross sul secondo palo e il pallone si perde sul fondo.21:31
41'
Errore di Nkunku, che riceve in profondità da Loftus-Cheek, ma invece di cercare lo spazio per il tiro torna indietro e sbaglia anche il passaggio per Rabiot.21:29
38'
Ritmo molto alto in questa fase. Si lotta a centrocampo.21:26
35'
Azione offensiva insistita del Torino, interrotta dalla spinta di Lazaro su Ricci.21:23
32'
Loftus-Cheek alza la sua posizione al fianco di Nkunku. Ricci si piazza nel ruolo di mezzala destra.21:19
31'
Prima sostituzione per il Milan. Fuori Rafael Leão, dentro Samuele Ricci.21:19
30'
Leao non è in grado di continuare e sarà costretto a lasciare il campo.21:18
27'
Tentativo da lontano di Leao, che controlla e calcia sul fondo da fuori area. Conclusione sul fondo e smorfia di dolore per il portoghese, che lamenta un problema all'inguine.21:15
24'
GOL! Torino-MILAN 1-2! Rete di Adrien Rabiot! Tomori appoggia in orizzontale per il francese, che controlla e calcia fortissimo da circa 25 metri, battendo Israel e trovando un grandissimo gol.
Saelemaekers riceve sulla destra e crossa sul primo palo, direttamente tra le braccia di Israel.21:12
19'
AMMONITO Mike Maignan per proteste.21:06
17'
GOL! TORINO-Milan 2-0! Rete di Duván Zapata! Tameze recupera palla e fa partire il contropiede di Vlasic, che porta palla fino al limite dell'area e poi allarga per Zapata. Il colombiano controlla e calcia fortissimo sul secondo palo, sorprendendo Maignan.
CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Tomori colpisce con il braccio un pallone vagante nell'area del Milan. Nessun dubbio per Chiffi.20:57
6'
Trattenuta di Tameze ai danni di Nkunku. Calcio di punizione a centrocampo per il Milan.20:53
3'
Verticalizzazione imprecisa di Pavlovic, che cerca Rabiot davanti a lui, ma sbaglia la misura del passaggio.20:51
CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Milan. Il primo pallone della partita è giocato dai rossoneri.20:48
Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Chiffi darà il via al match.20:31
Lo squalificato Allegri, che lascia spazio al vice Marco Landucci in panchina, dà spazio a Nkunku al fianco di Leao in attacco, visto l'attacco febbrile che ha subito Pulisic, recuperato soltanto per la panchina. Assente, invece, Fofana, che lascia spazio in mezzo al campo a Loftus-Cheek, preferito a Ricci. Bartesaghi vince il solito ballottaggio a sinistra con Estupinan, mentre è confermato il solito terzetto difensivo. Indisponibili anche oggi Gimenez e Athekame.20:30
Nel Torino si rivede da titolare dopo tanto tempo il capitano Duvan Zapata, preferito a Ngonge per affiancare Adams in attacco, in sostituzione dell'infortunato Simeone. Trova spazio in mezzo al campo Anjorin, che vince il ballottaggio con Casadei per giocare con Asllani e Vlasic. Anche oggi, infine, Tameze viene proposto sulla linea difensiva, mentre vanno in panchina sia Dembelé che Masina.20:27
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic.20:25
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con il 3-5-2: Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Gineitis, Njie.20:27
Tre punti fondamentali da cogliere per il Milan, che vincendo oggi tornerebbe in testa alla classifica alla pari del Napoli, vittorioso ieri contro la Juventus. Gli uomini di Massimiliano Allegri vivono un ottimo momento in campionato, con tre vittorie conquistate nelle ultime quattro partite, ma sono reduci dall'eliminazione agli ottavi di finale in Coppa Italia per mano della Lazio.20:22
Il Torino vuole tornare a fare punti, il Milan vuole ritrovare la testa della classifica. Sfida molto importante allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove la squadra di Marco Baroni proverà a uscire da un momento difficile, dopo le due sconfitte consecutive con Como e Lecce. In totale, sono cinque le partite di fila senza vittorie per i granata, che non trovano il successo da circa un mese e mezzo.20:20
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Milan, gara valida per la 14^ giornata di Serie A.20:16
PREPARTITA
Torino - Milan è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Milan sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
117
Fuorigioco
11
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
10
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.2
Falli per cartellino
10.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
Attualmente il Torino si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Milan si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 26; il Milan ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Torino ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, Como e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre Il Milan ha incontrato la Lazio vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 7 gol.
Torino e Milan si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 36 volte, il Milan ha vinto 65 volte mentre i pareggi sono stati 57.
Torino-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare contro il Milan in Serie A (1N), dopo che aveva perso sei delle otto precedenti (1V, 1N); dopo il successo per 2-1 dello scorso 22 febbraio, i granata potrebbero vincere due incontri di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta da settembre 2019.
Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1.8 gol a incontro (22 in totale nel parziale): l'unica di queste sfide in cui non è andato a bersaglio è uno 0-0 del 10 aprile 2022; nonostante questo, i rossoneri non hanno segnato in sei degli ultimi sette primi tempi contro i granata nel torneo.
Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A, tanti successi quanti nei precedenti 25 incroci interni contro questa avversaria (17N, 5P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato quattro vittorie di fila contro i rossoneri in casa nel torneo risale al 1949.
Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione).
Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti (14 in questo torneo) dopo le prime 13 gare stagionali per la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A, dopo il 2019/20 (14) e il 2020/21 (sette), entrambe le edizioni chiuse nelle ultime cinque posizioni in classifica.
Il Milan ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate lontano da San Siro in campionato; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro pareggi di fila fuori da questo stadio risale a ottobre 1999.
Sono 14 le reti subite dal Torino nel corso delle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra; dall'altra parte, il Milan ha incassato appena tre gol prima dell'intervallo, nessuna formazione ha fatto meglio nel torneo in corso (tre anche per la Lazio).
Il Milan è la squadra che ha concesso più volte agli avversari di creare azioni con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nella propria area in questa Serie A (40) - tuttavia, i rossoneri non hanno subito neanche una rete da questa situazione di gioco.
Duván Zapata è andato a segno in ciascuno dei due precedenti con il Torino contro il Milan in Serie A e complessivamente ha realizzato sette centri contro i rossoneri nel torneo, solo contro il Sassuolo (10) ha fatto meglio; l'attaccante del Torino può trovare la rete che gli manca nella competizione dal 5 ottobre 2024, contro l'Inter.
Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol: cinque; l'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20), mentre le successive due medie sono le più basse registrate finora.
