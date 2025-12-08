Partita ricca di gol ed emozioni allo Stadio Olimpico, dove il Torino passa in vantaggio dopo soli 10 minuti con il calcio di rigore di Vlasic, assegnato da Chiffi per fallo di mano di Tomori. La squadra di Baroni continua ad attaccare e trova anche il raddoppio in contropiede, al 17', con il destro incrociato di Zapata su assist ancora di Vlasic. Passano altri sette minuti e il Milan torna in partita con il tiro fortissimo da quasi 30 metri di Rabiot, ma poco dopo perde Leao per infortunio. Nella ripresa, la partita cambia al minuto 66 con l'ingresso in campo di Pulisic che 43 secondi dopo segna il 2-2 calciando con il sinistro un pallone crossato da Saelemaekers. Adams si vede annullare un gol per un fallo di Pedersen su Saelemaekers e poco dopo resta qualche minuto in dieci per un infortunio a Tameze. È in quei minuti, al 77', che Pulisic segna ancora, stavolta su assist di Ricci, completa la rimonta rossonera e regala i tre punti alla squadra di Allegri. Nel finale altro gol annullato, stavolta a Pulisic, per fuorigioco di Nkunku.

Il Torino vuole tornare a fare punti, il Milan vuole ritrovare la testa della classifica. Sfida molto importante allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove la squadra di Marco Baroni proverà a uscire da un momento difficile, dopo le due sconfitte consecutive con Como e Lecce. In totale, sono cinque le partite di fila senza vittorie per i granata, che non trovano il successo da circa un mese e mezzo.20:20

Lo squalificato Allegri, che lascia spazio al vice Marco Landucci in panchina, dà spazio a Nkunku al fianco di Leao in attacco, visto l'attacco febbrile che ha subito Pulisic, recuperato soltanto per la panchina. Assente, invece, Fofana, che lascia spazio in mezzo al campo a Loftus-Cheek, preferito a Ricci. Bartesaghi vince il solito ballottaggio a sinistra con Estupinan, mentre è confermato il solito terzetto difensivo. Indisponibili anche oggi Gimenez e Athekame.20:30

GOL! TORINO-Milan 2-0! Rete di Duván Zapata! Tameze recupera palla e fa partire il contropiede di Vlasic, che porta palla fino al limite dell'area e poi allarga per Zapata. Il colombiano controlla e calcia fortissimo sul secondo palo, sorprendendo Maignan. Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata 21:06

Leao non è in grado di continuare e sarà costretto a lasciare il campo.21:18

Il Milan ha sofferto non poco la grande aggressività del Torino e ha faticato tantissimo a mettere in partita Nkunku, finora autore di una brutta prestazione. Con l'uscita dal campo di Leao, è facile immaginare l'inserimento nel secondo tempo di Pulisic, recuperato in extremis dopo la febbre di ieri. Nel Torino, da valutare soprattutto le condizioni di Zapata, tornato oggi titolare dopo poco meno di un anno e mezzo.21:52

Con l'ingresso di Pulisic, in gol meno di un minuto dopo, Saelemaekers si è spostato sulla fascia sinistra, con Loftus-Cheek su quella destra. Pulisic e Nkunku sono le due punte.22:18

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Milan? La gara tra Torino e Milan si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Torino - Milan? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Milan sarà Davide Ghersini Dove si gioca Torino - Milan? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Milan? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Milan? La gara tra Torino e Milan si è conclusa con il risultato di 2-3 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Milan? I marcatori del Torino sono stati Nikola Vlasic al 10' e Duván Zapata al 17' mentre i marcatori del Milan sono stati Adrien Rabiot al 24', Christian Pulisic al 67' e 77'

PREPARTITA

Torino - Milan è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Milan sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 117 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 10 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.2 Falli per cartellino 10.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0

Attualmente il Torino si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Milan si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 26; il Milan ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Torino ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, Como e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre Il Milan ha incontrato la Lazio vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 7 gol.

Torino e Milan si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 36 volte, il Milan ha vinto 65 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Torino-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare contro il Milan in Serie A (1N), dopo che aveva perso sei delle otto precedenti (1V, 1N); dopo il successo per 2-1 dello scorso 22 febbraio, i granata potrebbero vincere due incontri di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta da settembre 2019.

Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1.8 gol a incontro (22 in totale nel parziale): l'unica di queste sfide in cui non è andato a bersaglio è uno 0-0 del 10 aprile 2022; nonostante questo, i rossoneri non hanno segnato in sei degli ultimi sette primi tempi contro i granata nel torneo.

Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A, tanti successi quanti nei precedenti 25 incroci interni contro questa avversaria (17N, 5P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato quattro vittorie di fila contro i rossoneri in casa nel torneo risale al 1949.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione).

Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti (14 in questo torneo) dopo le prime 13 gare stagionali per la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A, dopo il 2019/20 (14) e il 2020/21 (sette), entrambe le edizioni chiuse nelle ultime cinque posizioni in classifica.

Il Milan ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate lontano da San Siro in campionato; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro pareggi di fila fuori da questo stadio risale a ottobre 1999.

Sono 14 le reti subite dal Torino nel corso delle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra; dall'altra parte, il Milan ha incassato appena tre gol prima dell'intervallo, nessuna formazione ha fatto meglio nel torneo in corso (tre anche per la Lazio).

Il Milan è la squadra che ha concesso più volte agli avversari di creare azioni con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nella propria area in questa Serie A (40) - tuttavia, i rossoneri non hanno subito neanche una rete da questa situazione di gioco.

Duván Zapata è andato a segno in ciascuno dei due precedenti con il Torino contro il Milan in Serie A e complessivamente ha realizzato sette centri contro i rossoneri nel torneo, solo contro il Sassuolo (10) ha fatto meglio; l'attaccante del Torino può trovare la rete che gli manca nella competizione dal 5 ottobre 2024, contro l'Inter.

Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol: cinque; l'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20), mentre le successive due medie sono le più basse registrate finora.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: