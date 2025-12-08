Quinto risultato utile consecutivo in Serie A per il Genoa di De Rossi che conquista la terza vittoria nelle ultime 5 sfide e si porta al quindicesimo posto, allontanandosi dalla zone retrocessione. L'Udinese invece non sfrutta l'opportunità di potersi avvicinare alla Juventus e risuperare Cremonese e Sassuolo, entrambe ora a +2.

Una partita intensa e ricca di duelli a Udine: dopo una serie di occasioni per i padroni di casa, Okoye sbaglia l'uscita e travolge Colombo procurando così calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia Malinovskyi ma nella ripresa Piotrowski trova la rete del pareggio con il piattone sotto l'incrocio dei pali, ma è Norton-Cuffy a chiudere la partita grazie a un'azione in contropiede innescata da Messias e realizzata dall'esterno inglese del Genoa.

L'Udinese ha la possibilità di portarsi all'ottavo posto dietro alla Juventus: la squadra di Runjaic infatti, in caso di vittoria, volerebbe in classifica a -2 dai bianconeri tornando sopra a Sassuolo e Cremonese, entrambe vittoriose nel turno di campionato. L'Udinese è reduce dalla vittoria nell'ultima giornata contro il Parma ma nel turno infrasettimanale di Coppa Italia è stata eliminata agli ottavi dalla Juventus.17:32

Anche il Genoa è stato eliminato agli ottavi di Coppa Italia dall'Atalanta ma nelle ultime 4 giornate di Serie A ha conquistato 2 vittorie e 2 pareggi, riuscendo così ad allontanarsi alla zona salvezza di 1 punto rispetto al Pisa, ma con una giornata in meno. 17:33

Poche sorprese nell'undici titolare di Runjaic: insieme a Davis c'è Zaniolo, pronti a subentrare a gara in corso Buksa e Bravo. Sulle fasce ci saranno Zanoli e Zemura, accacciato Kamara. In regia ci sarà Karlstrom con Ekkelenkamp e Piotrowski, out Atta a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientra Kristensen dall'infortunio ma partirà dalla panchina.17:41

Nel Genoa torna Norton-Cuffy dopo aver scontato la squalifica, sul lato opposto ci sarà Martin. L'attacco sarà composto da Vitinha e Colombo, nella difesa a tre fuori Ostigard per un problema al polpaccio. Indisponibile anche Frendrup per una botta, De Rossi preferisce non rischiarlo. 17:42

Tentativo di Ekkelenkamp, l'olandese si accentra e tira in porta, ma la sua conclusione è debole e facile per Leali. 18:36

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Genoa? La gara tra Udinese e Genoa si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Udinese - Genoa? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Genoa sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Udinese - Genoa? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Genoa? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Genoa? La gara tra Udinese e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Genoa? Il marcatore dell'Udinese è stato Jakub Piotrowski al 65' mentre i marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 34' e Brooke Norton-Cuffy al 83'

PREPARTITA

Udinese - Genoa è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Genoa sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 15 gol e ne ha subiti 22; il Genoa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 21.

In casa l'Udinese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Cagliari e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-2 mentre Il Genoa ha incontrato il Verona vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol.

Udinese e Genoa si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 20 volte, il Genoa ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Udinese-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette sfide di Serie A contro l'Udinese, vincendo le tre più recenti (4N); l'ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria risale al periodo tra il 1993 e il 2008 (cinque in quell'occasione).

L'Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare contro il Genoa nel massimo campionato e, più in generale, è rimasta a secco di gol in cinque delle ultime sei, dopo che aveva segnato almeno una rete in ciascuna delle precedenti 16 sfide contro i rossoblù nella competizione; inoltre, i friulani non hanno mai registrato un digiuno di gol più lungo contro il Grifone.

L'Udinese non ha trovato alcun successo nelle ultime tre partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1N); inoltre, i friulani hanno incassato esattamente due reti in ciascuna delle due gare interne più recenti contro i rossoblù nel torneo, dopo avere tenuto la porta inviolata in cinque delle sei precedenti.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato tra le gestioni di Domenico Criscito (1V) e Daniele De Rossi (1V, 2N), dopo che aveva iniziato il torneo con sei ko nelle prime nove gare (3N); dopo il successo contro l'Hellas Verona, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2024.

L’Udinese ha pareggiato tutti gli ultimi quattro incontri giocati di lunedì in Serie A e non ha mai registrato più pareggi consecutivi in questo giorno della settimana nel torneo.

Il Genoa è l'unica squadra attualmente in Serie A che ha sia segnato che subito gol in tutte le trasferte giocate in campionato da maggio in avanti, con un parziale di 14 gol fatti e 14 subiti (2V, 3N, 3P).

Questa è la prima volta in assoluto in cui l'Udinese ottiene almeno 18 punti nelle prime 13 gare giocate in una stagione di Serie A registrando una differenza reti inferiore a -5 (attualmente a -6); in generale, l'ultima squadra a riuscirci era stata il Catania nel 2006/07 (-6 e 19 punti), che terminò in torneo in 13ª posizione.

Nonostante solo l'Inter (66) abbia subito meno tiri nella ripresa rispetto al Genoa in questo campionato (72, come il Bologna), nessuna formazione ha incassato più reti dei rossoblù dopo l'intervallo: 12, al pari della Fiorentina e dell'Udinese, avversaria di giornata.

Solo Rafael Leão (cinque) ha segnato più gol rispetto a Nicolò Zaniolo (quattro, come Jamie Vardy e Lautaro Martínez) in Serie A da inizio ottobre in avanti; tuttavia, il giocatore dell'Udinese non ha preso parte ad alcuna rete in 362 minuti di gioco contro il Genoa, solo contro l'Inter (411) ha all'attivo più minuti senza gol né assist nei 10 grandi campionati europei.

Ruslan Malinovskyi ha preso parte a cinque gol contro l'Udinese in Serie A (due reti e tre assist): contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro il Bologna); tuttavia, il giocatore del Genoa ha preso parte soltanto a una rete nelle ultime otto sfide di campionato: contro il Sassuolo lo scorso 3 novembre.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: