Una partita intensa e ricca di duelli a Udine: dopo una serie di occasioni per i padroni di casa, Okoye sbaglia l'uscita e travolge Colombo procurando così calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia Malinovskyi ma nella ripresa Piotrowski trova la rete del pareggio con il piattone sotto l'incrocio dei pali, ma è Norton-Cuffy a chiudere la partita grazie a un'azione in contropiede innescata da Messias e realizzata dall'esterno inglese del Genoa.
Quinto risultato utile consecutivo in Serie A per il Genoa di De Rossi che conquista la terza vittoria nelle ultime 5 sfide e si porta al quindicesimo posto, allontanandosi dalla zone retrocessione. L'Udinese invece non sfrutta l'opportunità di potersi avvicinare alla Juventus e risuperare Cremonese e Sassuolo, entrambe ora a +2.
L’Udinese nel prossimo turno sfiderà il Napoli, appuntamento domenica alle ore 15.00. Partita difficile anche per il Genoa che ospiterà l’Inter.
Da Udine è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Genoa! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!20:02
90'+6'
Fine partita! Udinese-Genoa 1-2! Rete di Malinovskyi dal dischetto, poi Piotrowski e Norton-Cuffy.19:58
90'+5'
Conclusione con il destro di Lovric! Che occasione per l'Udinese! Ma è attento Leali a respingere.19:57
90'+4'
Messias contiene Solet! Il Genoa sta lottando per mantenere il risultato in questo finale.19:56
90'+3'
Il Genoa conquista un calcio di punizione importante da fuori area. Respira e prende tempo la squadra di De Rossi che vede il traguardo. 19:54
90'+1'
Rui Modestro va al traversone, anticipa tutti Leali bloccando il pallone. 19:52
90'
Saranno quattro i minuti di recupero. 19:52
86'
Fuori anche Jakub Piotrowski per Sandi Lovric.19:48
86'
L'Udinese cerca di rinforzare l'attacco: fuori Jurgen Ekkelenkamp per Iker Bravo.19:48
85'
Ci prova subito l'Udinese con un colpo di testa di Buksa, la palla però non trova lo specchio della porta.19:48
83'
Assist di Caleb Ekuban che con un tiro raso terra serve i compagni in area.19:47
83'
GOOOOOOOOL! Udinese-GENOA 1-2! Norton-Cuffy! Contropiede dei rossoblù, veronica di Messias che mette in difficoltà gli avversari, poi apre per Ekuban ma il brasiliano ex Milan cicca il tiro da sotto porta, dietro di lui c'è Norton-Cuffy che non sbaglia e riporta i suoi in vantaggio!
Tiro forte ma troppo centrale di Zaniolo: blocca Leali.19:42
76'
Fuori Ruslan Malinovskyi per Junior Walter Messias.19:37
76'
Altri cambi anche per il Genoa: esce Lorenzo Colombo per Jeff Ekhator.19:37
73'
Finisce anche la partita di Alessandro Zanoli per Kingsley Ehizibue.19:37
73'
Nell'Udinese esce Keinan Davis per Adam Buksa.19:36
70'
Solet tenta il tiro a giro, la palla finisce fuori. 19:32
69'
Che occasione per il Genoa! Colombo a un passo dalla porta ci prova di testa ma è attentissimo Okoye che allunga la mano ed evita il gol! 19:32
66'
Ammonito Jesper Karlström per un intervento in ritardo su Malinovskyi.19:31
65'
Assist di Rui Manuel Muati Modesto che viene servito da Solet e poi effettua l'assist in area Piotrowski. 19:31
65'
GOOOOOL! UDINESE-Genoa 1-1! Che rete di Piotrowski! Solet apre per Rui Modesto, l'esterno serve in area Piotrowski che con il piattone infila la palla sotto l'incrocio dei pali! Gran gol del giocatore dell'Udinese!
Primi cambi per il Genoa: esce Vitinha, dentro Caleb Ekuban.19:25
61'
Rimane in attacco l'Udinese che vuole il gol del pareggio! Piotrowski colpisce involontariamente con la nuca ma non riesce a indirizzarla e termina alta. Gioco fermo poi per fallo su Leali. 19:23
60'
Calcata di Davis che si inserisce tra due e si porta a un passo dalla porta: la palla però viene deviata in angolo!19:22
59'
Zaniolo conquista un altro calcio di punizione importante dai lati della bandiera: Davis colpisce di testa ma spazzano via gli avversari. 19:21
51'
Doppia opportunità per l'Udinese, sempre con Bertola. Stessa azione dai due angoli diversi, il difensore viene servito sul secondo palo e tenta la conclusione al volo, bravo Leali a chiudere lo specchio della porta!19:13
48'
Da calcio d'angolo respinge Okoye, sulla ribattuta ci prova Masini ma la palla termina alta.19:10
47'
Conclusione con il destro di Vitinha dal limite dell'area, deve intervenire Okoye che devia in corner.19:09
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Udinese-Genoa!19:07
L'Udinese crea ma non è abbastanza pericolosa. La squadra di Runjaic prova ad attaccare il Genoa e riesce anche ad andare in vantaggio ma la rete di Davis viene annullata per fuorigioco. Poco dopo però Okoye stende in area Colombo, dal dischetto non sbaglia Malinovskyi.18:55
45'+3'
Fine primo tempo! Udinese-Genoa 0-1 grazie al gol su rigore di Malinovskyi.18:52
45'
Segnalati tre minuti di recupero.18:48
44'
Ancora un fallo in attacco di Davis che stende Otoa e non riesce così neanche a conquistare calcio d'angolo.18:46
43'
Ritmo che si è leggermente abbassato dopo il vantaggio del Genoa. Cerca di gestire il risultato il Genoa.18:45
42'
Botta di Rui Modesto dai 35 metri! Leali deve intervenire e mandarla in calcio d'angolo!18:44
39'
Tentativo di Solet poco preciso, la palla termina larga.18:44
35'
Prova a ripartire in contropiede Davis ma si sbraccia un po' troppo colpendo Malinovskyi. Maresca ferma tutto.18:38
34'
GOOOOOOL! Udinese-GENOA 0-1! Dal dischetto non sbaglia Malinovskyi! Mancino potente all'angolino, Okoye non intuisce e si tuffa nel lato opposto.
Calcio di rigore per il Genoa! Okoye sbaglia il tempo dell'uscita e stende Colombo in area!18:35
32'
Tentativo di Ekkelenkamp, l'olandese si accentra e tira in porta, ma la sua conclusione è debole e facile per Leali. 18:36
28'
Gioco momentaneamente fermo: Zaniolo rimane a terra a seguito dello scontro con Malinovskyi, necessario un tampone al naso per fermare la perdita di sangue.18:30
26'
Ancora in attacco l'Udinese, dopo una serie di passaggi Zaniolo però commette fallo su Malinovskyi.18:28
24'
L'Udinese vola in contropiede, poi Zaniolo apre a sinistra per Rui Modesto, il mancino dell'esterno viene deviato in calcio d'angolo. 18:26
15'
Lascia il campo Jordan Zemura, dentro Rui Manuel Muati Modesto.18:16
13'
Chiede il cambio Zemura! Non ce la fa l'esterno dell'Udinese.18:15
13'
Primo squillo del Genoa con Norton-Cuffy: l'esterno punta Zemura, dribbla e va alla conclusione con il mancino ma la palla termina fuori. 18:15
11'
Rientra e stringe i denti al momento Zemura che sembra comunque fare fatica.18:14
10'
Problemi per Zemura: l'esterno si accascia a terra e chiede l'intervento dello staff medico.18:13
9'
L'Udinese era andata in vantaggio con Davis ma il gol viene immediatamente annullato per posizione di fuorigioco.18:11
8'
Chiusura decisiva in scivolata di Zanoli che impedisce la conclusione a Vitinha: l'arbitro comunque ferma tutto per posizione di fuogioco del numero 9 del Genoa. 18:09
6'
Ekkelenkamp mira direttamente la porta da calcio di punizione: tiro preciso e potente, respinge Leali. 18:07
5'
In ritardo Marcandalli su Ekkelenkamp: calcio di punizione dalle parti della bandierina per l'Udinese.18:06
4'
Ci prova subito con il mancino Malinovskyi, la palla viene deviata e non finisce così dalle parti di Okoye.18:05
3'
Provano a cercarsi Colombo e Vitinha, ottimo il tempo di inserimento di Bertola che in scivolata allontana.18:04
1'
Si parte! Comincia Udinese-Genoa! Fischia l'arbitro Fabio Maresca!18:01
Nel Genoa torna Norton-Cuffy dopo aver scontato la squalifica, sul lato opposto ci sarà Martin. L'attacco sarà composto da Vitinha e Colombo, nella difesa a tre fuori Ostigard per un problema al polpaccio. Indisponibile anche Frendrup per una botta, De Rossi preferisce non rischiarlo. 17:42
Poche sorprese nell'undici titolare di Runjaic: insieme a Davis c'è Zaniolo, pronti a subentrare a gara in corso Buksa e Bravo. Sulle fasce ci saranno Zanoli e Zemura, accacciato Kamara. In regia ci sarà Karlstrom con Ekkelenkamp e Piotrowski, out Atta a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientra Kristensen dall'infortunio ma partirà dalla panchina.17:41
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Leali - Marcandalli, Otoa, Vasquez - Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin - Vitinha, Colombo. All. De Rossi.17:18
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Bertola, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura - Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic.17:18
Anche il Genoa è stato eliminato agli ottavi di Coppa Italia dall'Atalanta ma nelle ultime 4 giornate di Serie A ha conquistato 2 vittorie e 2 pareggi, riuscendo così ad allontanarsi alla zona salvezza di 1 punto rispetto al Pisa, ma con una giornata in meno. 17:33
L'Udinese ha la possibilità di portarsi all'ottavo posto dietro alla Juventus: la squadra di Runjaic infatti, in caso di vittoria, volerebbe in classifica a -2 dai bianconeri tornando sopra a Sassuolo e Cremonese, entrambe vittoriose nel turno di campionato. L'Udinese è reduce dalla vittoria nell'ultima giornata contro il Parma ma nel turno infrasettimanale di Coppa Italia è stata eliminata agli ottavi dalla Juventus.17:32
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Genoa, match valido per la 14ª giornata di Serie A! 17:16
La gara tra Udinese e Genoa si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Genoa?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Udinese - Genoa?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Genoa?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Genoa?
La gara tra Udinese e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Genoa?
Il marcatore dell'Udinese è stato Jakub Piotrowski al 65' mentre i marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 34' e Brooke Norton-Cuffy al 83'
PREPARTITA
Udinese - Genoa è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Genoa sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). L'Udinese ha segnato 15 gol e ne ha subiti 22; il Genoa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 21.
In casa l'Udinese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Cagliari e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-2 mentre Il Genoa ha incontrato il Verona vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol.
Udinese e Genoa si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 20 volte, il Genoa ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 20.
Udinese-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette sfide di Serie A contro l'Udinese, vincendo le tre più recenti (4N); l'ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria risale al periodo tra il 1993 e il 2008 (cinque in quell'occasione).
L'Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare contro il Genoa nel massimo campionato e, più in generale, è rimasta a secco di gol in cinque delle ultime sei, dopo che aveva segnato almeno una rete in ciascuna delle precedenti 16 sfide contro i rossoblù nella competizione; inoltre, i friulani non hanno mai registrato un digiuno di gol più lungo contro il Grifone.
L'Udinese non ha trovato alcun successo nelle ultime tre partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1N); inoltre, i friulani hanno incassato esattamente due reti in ciascuna delle due gare interne più recenti contro i rossoblù nel torneo, dopo avere tenuto la porta inviolata in cinque delle sei precedenti.
Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato tra le gestioni di Domenico Criscito (1V) e Daniele De Rossi (1V, 2N), dopo che aveva iniziato il torneo con sei ko nelle prime nove gare (3N); dopo il successo contro l'Hellas Verona, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2024.
L’Udinese ha pareggiato tutti gli ultimi quattro incontri giocati di lunedì in Serie A e non ha mai registrato più pareggi consecutivi in questo giorno della settimana nel torneo.
Il Genoa è l'unica squadra attualmente in Serie A che ha sia segnato che subito gol in tutte le trasferte giocate in campionato da maggio in avanti, con un parziale di 14 gol fatti e 14 subiti (2V, 3N, 3P).
Questa è la prima volta in assoluto in cui l'Udinese ottiene almeno 18 punti nelle prime 13 gare giocate in una stagione di Serie A registrando una differenza reti inferiore a -5 (attualmente a -6); in generale, l'ultima squadra a riuscirci era stata il Catania nel 2006/07 (-6 e 19 punti), che terminò in torneo in 13ª posizione.
Nonostante solo l'Inter (66) abbia subito meno tiri nella ripresa rispetto al Genoa in questo campionato (72, come il Bologna), nessuna formazione ha incassato più reti dei rossoblù dopo l'intervallo: 12, al pari della Fiorentina e dell'Udinese, avversaria di giornata.
Solo Rafael Leão (cinque) ha segnato più gol rispetto a Nicolò Zaniolo (quattro, come Jamie Vardy e Lautaro Martínez) in Serie A da inizio ottobre in avanti; tuttavia, il giocatore dell'Udinese non ha preso parte ad alcuna rete in 362 minuti di gioco contro il Genoa, solo contro l'Inter (411) ha all'attivo più minuti senza gol né assist nei 10 grandi campionati europei.
Ruslan Malinovskyi ha preso parte a cinque gol contro l'Udinese in Serie A (due reti e tre assist): contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro il Bologna); tuttavia, il giocatore del Genoa ha preso parte soltanto a una rete nelle ultime otto sfide di campionato: contro il Sassuolo lo scorso 3 novembre.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: