Finisce con la vittoria del Parma un derby emiliano che vive un primo tempo senza squilli e con l'espulsione diretta a Pobega. Nella ripresa il ritmo si alza leggermente e il Bologna prova a rendersi pericoloso, ma nel recupero Ordonez pesca il jolly con una conclusione dalla distanza e regala i tre punti ai ducali. Anche gli ospiti rimangono in 10 per il doppio giallo a Troilo.

Squadra di casa impantanata a metà classifica e lontana dalla zona Europa, ma che ha bisogna di ritrovare certezze. I crociati invece hanno un margine di 5 punti sulla zona retrocessione.11:24

Nel Bologna in attacco il ballottaggio lo vince Dallinga a discapito di Castro, accanto a lui ci sono Rowe e Bernrdeschi. In porta gioca Skorupski, mentre in difesa il neo arrivato Joao Mario con Heggem, Lucumì e Lykogiannis. Partono dalla panchina Orsolini e Odgaard. Cambio modulo in casa Parma con Pellegrino che viene supportato da Oristanio, partono fuori sia Ondrejka che Strefezza. Sulle fasce agiranno Valeri e Britschgi.12:08

Il Bologna nonostante sia in dieci uomini, sta cercando di mettere pressione al Parma, che si sta chiudendo nella prorpria metà campo.13:08

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Parma? La gara tra Bologna e Parma si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Bologna - Parma? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Parma sarà Davide Ghersini Dove si gioca Bologna - Parma? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Parma? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Parma? La gara tra Bologna e Parma si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Parma? Il marcatore del Parma è stato Christian Ordóñez al 94'

PREPARTITA

Bologna - Parma è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Parma sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 225 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 43 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0 27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1 25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0

Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece il Parma si trova 14° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 32 gol e ne ha subiti 31; il Parma ha segnato 16 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Parma - Bologna si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e il Milan ottenendo 0 punti.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato la Juventus perdendo 1-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.

Bologna e Parma si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 13 volte, il Parma ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Bologna-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Parma in Serie A (5V, 6N), l'unico successo dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025 (2-0 al Tardini con gol di Ange-Yoan Bonny e Simon Sohm).

Dopo aver vinto tutte le prime tre trasferte contro il Bologna in Serie A tra l'aprile 1991 e il marzo 1998, il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 16 gare al Dall'Ara contro i rossoblù nel massimo campionato (7N, 8P): 2-1 in rimonta il 22 dicembre 2012, con gol di Frederik Sörensen per i felsinei e reti di Jaime Valdés e Nicola Sansone per i crociati.

Negli ultimi nove match tra squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A la formazione casalinga è rimasta imbattuta otto volte (3V, 5N) - l'unico successo di una formazione in trasferta nel periodo è arrivato proprio nel match d'andata tra Parma e Bologna (3-1 per i felsinei).

Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più partite del Bologna in Serie A (7/11, al pari del Lecce); nello stesso periodo, i rossoblù sono anche una delle due formazioni con più gol subiti nel torneo (22 reti concesse, al pari del Pisa).

Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei gare al Dall'Ara in campionato, perdendo le tre più recenti; i felsinei potrebbero perdere quattro partite casalinghe di fila in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il periodo tra febbraio e marzo 2017 (quattro) e quello tra febbraio e aprile 1991 (cinque).

Il Parma è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Atalanta e Juventus; in questa stagione di Serie A i gialloblù non hanno mai perso tre partite di fila - l'ultima volta che hanno infilato una striscia di almeno tre sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025 (quattro in quel caso).

Il Parma ha guadagnato solo quattro punti in 12 sfide contro formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in Serie A (4N, 8P), solo il Lecce (tre) ha ottenuto meno punti contro queste squadre.

I tiri concessi dal Bologna in questo campionato sono quelli che hanno registrato il livello più alto di pericolosità in media per singola conclusione, in base al modello degli Expected Goals: il valore medio di un singolo tiro subito dai felsinei, infatti, è pari a 0.12.

L'unica marcatura multipla di Santiago Castro in Serie A è stata realizzata contro il Parma, doppietta lo scorso 2 novembre. In generale, solo uno dei sei gol del classe 2004 in questo campionato è arrivato al Dall'Ara: rete contro il Genoa lo scorso 20 settembre - da allora ha registrato sette match casalinghi senza gol, striscia record negativa per lui nel torneo.

Mateo Pellegrino ha esordito in Serie A il 22 febbraio 2025 proprio contro il Bologna (al Tardini in quel caso). Esclusi gli autogol, Pellegrino ha realizzato gli ultimi due gol del Parma in campionato; l'ultimo calciatore a segnare tre reti consecutive dei gialloblù in Serie A è stato Juraj Kucka tra dicembre 2020 e febbraio 2021.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: