Finisce con la vittoria del Parma un derby emiliano che vive un primo tempo senza squilli e con l'espulsione diretta a Pobega. Nella ripresa il ritmo si alza leggermente e il Bologna prova a rendersi pericoloso, ma nel recupero Ordonez pesca il jolly con una conclusione dalla distanza e regala i tre punti ai ducali. Anche gli ospiti rimangono in 10 per il doppio giallo a Troilo.
Continua il periodo nero del Bologna che rimane fermo a 30 punti, mentre il Parma si porta a 26 lunghezze a +8 sulla zona retrocessione.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+9'
Fine partita: BOLOGNA - PARMA 0-1.14:32
90'+8'
Ancora Orsolini al volo in girata, Corvi gli nega il gol.14:32
90'+7'
CORVI! D'istinto il portiere del Parma salva un colpo di testa ravvicinato di Del Prato che nel tentativo di difendere la propria porta sfiora l'autogol.14:31
90'+4'
GOL! Bologna - PARMA 0-1! Rete di Ordonez. Nicolussi Caviglia pesca Ordonez al limite dell'area, controllo e conclusione angolata che trova l'angolo alla destra di Skorupski.14:29
90'+3'
Cross di Miranda sul secondo palo, stacca di testa Castro. Alto sopra la traversa.14:27
90'
Ci saranno 7 minuti di recupero.14:23
89'
PALO DI ORSOLINI! Cross di Miranda, girata al volo di Orsolini che prende il palo.14:22
87'
Dentro anche Orsolini per Bernardeschi.14:20
87'
Nel Bologna entra Cambiaghi per Rowe.14:20
87'
Nicolussi Caviglia prende il posto di Keita.14:20
87'
Sostituzione nel Parma, finisce la partita di Bernabé, al suo posto Carboni.14:19
82'
Punizione calciata da Bernardeschi, palla di non molto distante dall'incrocio dei pali.14:15
79'
Secondo cartellino giallo per Troilo, gomito alto su Castro. Anche il Parma in 10 uomini.14:12
79'
Sostituzione nel Parma, entra Ordonez per Sorensen.14:11
77'
ROWE! Ancora l'inglese che, servito da Castro, controlla e calcia a giro. Palla di poco alla sinistra di Corvi.14:16
76'
Ammonizione nel Bologna, cartellino giallo per Lucumí.14:09
75'
Colpo ti testa in girata di Rowe, palla di non molto alla destra di Corvi.14:09
74'
Collu viene richiamato al VAR e annulla l'autorete di Castro per una posizione di fuorigioco di Pellegrino.14:07
71'
Parma in gol con una sfortunata deviazione di Castro nella propria porta, ma Collu viene rischiamato al VAR.14:08
68'
Non ce la fa a continuare Lykogiannis, al suo posto entra Miranda.14:01
66'
Il Bologna continua, nonostante l'inferiorità numerica, a cercare di portarsi vicino all'area del Parma, ma non riesce poi ad essere concreto negli ultimi metri.13:59
61'
Cartellino giallo per Troilo, fallo su Castro.13:54
60'
Un'ora di gioco e partita che ancora fa fatica a prendere quota.13:53
57'
Finisce la partita di Dallinga, dentro Castro.13:51
54'
Sostituzione nel Parma, entra Strefezza per Oristanio.13:47
49'
Cartellino giallo per Britschgi, fallo su Rowe.13:42
47'
DALLINGA! Cross in area di rigore, Bernardeschi va a contrasto con un difensore e involontariamente serve Dallinga che sotto porta calcia di prima, ma manda alto sopra la traversa.13:41
46'
Inizia il secondo tempo di BOLOGNA - PARMA.13:38
46'
Cambio nel Bologna, entra Zortea per Joao Mario.13:38
Partita bloccata e squadre che fanno fatica a rendersi pericolose, non si segnalano grandi occasioni da rete. Bologna dal ventesimo minuto in dieci uomini per un rosso diretto a Pobega per un fallo da dietro su Keita.13:21
45'+5'
Fine primo tempo: BOLOGNA - PARMA 0-0.13:21
45'
Ci saranno 4 minuti di recupero.13:16
41'
Ritmi bassi e squadre che non riescono a creare occasioni da rete.13:13
37'
Il Bologna nonostante sia in dieci uomini, sta cercando di mettere pressione al Parma, che si sta chiudendo nella prorpria metà campo.13:08
32'
Cross di Bernardeschi in area, colpisce di testa Dallinga, blocca Corvi.13:03
31'
Superata la mezz'ora di gioco ,ma a causa delle varie interruzioni si è giocato poco in questo primo tempo.13:02
27'
Parma che ora sembra crederci e con Valeri prova dalla sinistra a mettere una serie di palloni in area.12:58
23'
Bernabé calcia direttamente in porta, palla di poco alla sinistra di Skorupski.12:54
22'
Rosso diretto per Pobega per l'intervento da dietro su Keita.12:53
20'
Collu viene richiamato al VAR per l'intervento da dietro di Pobega!12:51
15'
Prova ad alazare i giri del motore il Bologna sfruttando la velocità di Rowe che continua a provere a mettere palloni in area dalla sinistra.12:46
10'
Ritmi bassi e diverse interruzioni in questi primi dieci minuti di gara.12:41
5'
Punizione per il Bologna dai venti metri, ci prova Lykogiannis, ma non trova lo specchio della porta.12:37
3'
Pellegrino a terra dopo un duro scontro a metà campo, ma sembra poter proseguire.12:34
1'
FISCHIO D’INIZIO DI BOLOGNA - PARMA. Arbitra Collu.12:31
Nel Bologna in attacco il ballottaggio lo vince Dallinga a discapito di Castro, accanto a lui ci sono Rowe e Bernrdeschi. In porta gioca Skorupski, mentre in difesa il neo arrivato Joao Mario con Heggem, Lucumì e Lykogiannis. Partono dalla panchina Orsolini e Odgaard. Cambio modulo in casa Parma con Pellegrino che viene supportato da Oristanio, partono fuori sia Ondrejka che Strefezza. Sulle fasce agiranno Valeri e Britschgi.12:08
La gara tra Bologna e Parma si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Bologna - Parma?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Parma sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Bologna - Parma?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Parma?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Parma?
La gara tra Bologna e Parma si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Parma?
Il marcatore del Parma è stato Christian Ordóñez al 94'
PREPARTITA
Bologna - Parma è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Parma sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Giuseppe Collu
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
225
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
43
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.2
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025
Serie A
Pisa-Roma 0-1
20-09-2025
Serie A
Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025
Serie A
Parma-Torino 2-1
19-10-2025
Serie A
Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025
Serie A
Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025
Serie A
Roma-Udinese 2-0
22-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025
Serie A
Milan-Lazio 1-0
13-12-2025
Serie B
Südtirol-Bari 0-0
27-12-2025
Serie B
Sampdoria-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Juventus-Lecce 1-1
25-01-2026
Serie A
Sassuolo-Cremonese 1-0
Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece il Parma si trova 14° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte). Il Bologna ha segnato 32 gol e ne ha subiti 31; il Parma ha segnato 16 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Parma - Bologna si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e il Milan ottenendo 0 punti. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato la Juventus perdendo 1-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.
Bologna e Parma si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 13 volte, il Parma ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Bologna-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Parma in Serie A (5V, 6N), l'unico successo dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025 (2-0 al Tardini con gol di Ange-Yoan Bonny e Simon Sohm).
Dopo aver vinto tutte le prime tre trasferte contro il Bologna in Serie A tra l'aprile 1991 e il marzo 1998, il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 16 gare al Dall'Ara contro i rossoblù nel massimo campionato (7N, 8P): 2-1 in rimonta il 22 dicembre 2012, con gol di Frederik Sörensen per i felsinei e reti di Jaime Valdés e Nicola Sansone per i crociati.
Negli ultimi nove match tra squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A la formazione casalinga è rimasta imbattuta otto volte (3V, 5N) - l'unico successo di una formazione in trasferta nel periodo è arrivato proprio nel match d'andata tra Parma e Bologna (3-1 per i felsinei).
Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più partite del Bologna in Serie A (7/11, al pari del Lecce); nello stesso periodo, i rossoblù sono anche una delle due formazioni con più gol subiti nel torneo (22 reti concesse, al pari del Pisa).
Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei gare al Dall'Ara in campionato, perdendo le tre più recenti; i felsinei potrebbero perdere quattro partite casalinghe di fila in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il periodo tra febbraio e marzo 2017 (quattro) e quello tra febbraio e aprile 1991 (cinque).
Il Parma è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Atalanta e Juventus; in questa stagione di Serie A i gialloblù non hanno mai perso tre partite di fila - l'ultima volta che hanno infilato una striscia di almeno tre sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025 (quattro in quel caso).
Il Parma ha guadagnato solo quattro punti in 12 sfide contro formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in Serie A (4N, 8P), solo il Lecce (tre) ha ottenuto meno punti contro queste squadre.
I tiri concessi dal Bologna in questo campionato sono quelli che hanno registrato il livello più alto di pericolosità in media per singola conclusione, in base al modello degli Expected Goals: il valore medio di un singolo tiro subito dai felsinei, infatti, è pari a 0.12.
L'unica marcatura multipla di Santiago Castro in Serie A è stata realizzata contro il Parma, doppietta lo scorso 2 novembre. In generale, solo uno dei sei gol del classe 2004 in questo campionato è arrivato al Dall'Ara: rete contro il Genoa lo scorso 20 settembre - da allora ha registrato sette match casalinghi senza gol, striscia record negativa per lui nel torneo.
Mateo Pellegrino ha esordito in Serie A il 22 febbraio 2025 proprio contro il Bologna (al Tardini in quel caso). Esclusi gli autogol, Pellegrino ha realizzato gli ultimi due gol del Parma in campionato; l'ultimo calciatore a segnare tre reti consecutive dei gialloblù in Serie A è stato Juraj Kucka tra dicembre 2020 e febbraio 2021.
