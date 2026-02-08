Nonostante il doppio vantaggio della Lazio firmato Pedro prima e Isaksen poi, la Juventus riesce ad acciuffare meritatamente il pareggio al 95'. Dopo una partita a tratti dominata, i bianconeri prima riaprono il match con McKennie e poi agguantano il pareggio allo scadere con Kalulu.
Nel prossimo turno di campionato la Juventus affronterà l'Inter, mentre la Lazio dovrà vedersela con l'Atalanta.
In casa Juventus scalpitano Conceicao e Openda per il secondo tempo, tra le fila della Lazio occhio a Ratkov.21:37
La Lazio chiude la prima frazione in vantaggio sulla Juventus, trovando il gol del momentaneo 0-1 al 47' con il solito Pedro, sempre decisivo in queste partite. Un break fulmineo dei biancocelesti, bravi a sfruttare un brutto errore di Locatelli. Nei primi 45 minuti i bianconeri non giocano male, a tratti dominano e a più riprese sfiorano il gol, specialmente con Yildiz, Bremer e David. La Lazio però regge e alla fine punge.21:36
45'+3'
Finisce il primo tempo di JUVENTUS-LAZIO!21:33
45'+2'
GOL! Juventus-LAZIO 0-1! Rete di PEDRO! Erroraccio in possessi di Locatelli che permette a Maldini di involarsi verso la porta. L'ex Milan serve Pedro, bravo a concludere con il sinistro e asfruttare la deviazione di Bremer che beffa Di Gregorio.
Ancora un altro bel cross di Kalulu, questa volta è David a colpire. La sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa.21:29
41'
Cross molto interessante di Nuno Tavares, Isaksen non arriva sul pallone davvero per poco.21:27
37'
Ancora una volta spunto interessante di Yildiz che manda Koopmeiners al cross, bravo Gila a liberare.21:24
34'
Cartellino giallo per Kenneth Taylor.21:19
32'
Ci prova Koopmeiners con il mancino, palla di poco fuori a lato.21:18
29'
Continua a spingere la Juventus, soprattutto sulle corsie laterali. La Lazio si difende con fatica.21:17
25'
Ottima assistenza di Yildiz per Koopmeiners che di prima intenzione con il destro buca Provedel, il gol viene però annullato per deviazione di Thuram in posizione di fuorigioco.21:14
21'
Giro palla prolungato della Lazio, la Juventus però non concede spazi.21:07
17'
Splendido cross di Kalulu per Bremer che colpisce di testa in maniera precisa, ottima parata di Provedel.21:03
15'
Ci prova Yildiz con il mancino, bravo Isaksen a ribattere.21:00
11'
Dominio nel possesso della Juventus, la Lazio fatica ad uscire dalla propria metà campo.20:57
8'
Ottimo spunto di Yildiz che serve Cambiaso che prova il tiro con il mancino, blocca Provedel in presa bassa.20:55
4'
Approccio molto vivace e pimpante della Juventus, la Lazio per ora si limita a difendersi.20:51
1'
Inizia il primo tempo di JUVENTUS-LAZIO!20:48
La Lazio ha vinto la gara d'andata contro la Juventus per 1-0 e l'ultima volta che ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri in Serie A risale al 1942/43.19:54
Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi - i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1N, 2P).19:54
Le scelte di Sarri: gioca Tavares titolare a sinistra, Provstgaard preferito a Romagnoli. In avanti confermati Isaksen, Maldini e Pedro.19:53
Le scelte di Spalletti: ce la fa Yildiz, c'è Koopmeiners in difesa. Confermato David in avanti e McKennie sotto punta. Occasione dal 1' per Cabal.19:53
Sostituzione: esce Toma Basic ed entra Fisayo Dele-Bashiru (Lazio)
47'
Gol di Gustav Isaksen (Lazio)
59'
Gol di Weston McKennie (Juventus)
64'
Sostituzione: esce Pedro ed entra Tijjani Noslin (Lazio)
65'
Sostituzione: esce Gustav Isaksen ed entra Matteo Cancellieri (Lazio)
76'
Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Jérémie Boga (Juventus)
77'
Sostituzione: esce Mario Gila ed entra Alessio Romagnoli (Lazio)
81'
Ammonito Alessio Romagnoli (Lazio)
83'
Sostituzione: esce Oliver Provstgaard ed entra Patric (Lazio)
84'
Sostituzione: esce Weston McKennie ed entra Fabio Miretti (Juventus)
96'
Gol di Pierre Kalulu (Juventus)
PREPARTITA
Juventus - Lazio è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Lazio sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
301
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
45
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
09-11-2025
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025
Serie A
Pisa-Inter 0-2
04-12-2025
Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0
27-12-2025
Serie A
Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026
Serie A
Inter-Bologna 3-1
11-01-2026
Serie A
Verona-Lazio 0-1
15-01-2026
Serie A
Como-Milan 1-3
24-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cagliari 1-2
08-02-2026
Serie A
Juventus-Lazio 2-2
Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte). La Juventus ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20; la Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 23. La partita di andata Lazio - Juventus si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Juventus ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 2-2 mentre La Lazio ha incontrato il Genoa vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Juventus e Lazio si sono affrontate 163 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 87 volte, la Lazio ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 39.
Juventus-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi - i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1N, 2P).
La Lazio ha vinto la gara d'andata contro la Juventus per 1-0 e l'ultima volta che ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri in Serie A risale al 1942/43.
La Juventus ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2.3 reti a incontro; inoltre, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A e l'ultima volta che hanno registrato una serie di quattro successi domestici contro questa avversaria è stata tra il 2013 e il 2017.
La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre imbattute in casa in questa Serie A (7V, 4N); inoltre, solo l'Inter (33) ha segnato più reti dei bianconeri (23) in gare interne in questo torneo, che allo stesso tempo hanno incassato più gol (otto) solo rispetto a Roma (sei) e Como (sette).
Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio fuori casa in questa Serie A, appena sei in 11 trasferte (alla pari del Lecce); l'ultima volta che i biancocelesti hanno realizzato al massimo sei centri dopo le prime 12 gare esterne in una stagione di Serie A risale al 1989/90.
La Juventus ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A (1N, 1P), nello stesso periodo solo l'Inter (otto) ha registrato più successi rispetto ai bianconeri nel torneo, che invece hanno segnato più gol rispetto a ogni altra formazione nello spesso parziale (21 centri).
La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall'altra parte, solo l'Inter (407) ne ha effettuati più della Juventus (355, al pari del Bologna).
La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso) - dall'altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno nacora subito reti dopo 90° minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli).
La prossima sarà la 150ª partita di Serie A con la maglia della Lazio per Pedro; tutte queste sono arrivate ad almeno 34 anni compiuti e solo tre stranieri nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno giocato così tante gare dopo aver raggiunto questa età nella competizione: Javier Zanetti (227), Samir Handanovic (161) e Rodrigo Palacio (153).
Bremer è, insieme a Tarik Muharemovic, uno dei due difensori centrali con più di un gol segnato e più di un assist servito in questa Serie A; nonostante abbia giocato appena 13 gare nel torneo in corso, il giocatore della Juventus ha già preso parte a cinque reti (tre centri e due assist) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione (cinque anche nel 2020/21 e nel 2022/23). Bremer (+1) è, inoltre, insieme a Leo Østigård (+2) uno dei due soli difensori che hanno segnato più gol rispetto alle volte che sono stati superati in dribbling in questa Serie A.
