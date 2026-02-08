Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi - i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1N, 2P).19:54

La Lazio chiude la prima frazione in vantaggio sulla Juventus, trovando il gol del momentaneo 0-1 al 47' con il solito Pedro, sempre decisivo in queste partite. Un break fulmineo dei biancocelesti, bravi a sfruttare un brutto errore di Locatelli. Nei primi 45 minuti i bianconeri non giocano male, a tratti dominano e a più riprese sfiorano il gol, specialmente con Yildiz, Bremer e David. La Lazio però regge e alla fine punge.21:36

PREPARTITA

Juventus - Lazio è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Lazio sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 45 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1 15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3 24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2 08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2

Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte).

La Juventus ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20; la Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 23.

La partita di andata Lazio - Juventus si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Juventus ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Juventus e Lazio si sono affrontate 163 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 87 volte, la Lazio ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 39.

La Juventus ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2.3 reti a incontro; inoltre, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A e l'ultima volta che hanno registrato una serie di quattro successi domestici contro questa avversaria è stata tra il 2013 e il 2017.

La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre imbattute in casa in questa Serie A (7V, 4N); inoltre, solo l'Inter (33) ha segnato più reti dei bianconeri (23) in gare interne in questo torneo, che allo stesso tempo hanno incassato più gol (otto) solo rispetto a Roma (sei) e Como (sette).

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio fuori casa in questa Serie A, appena sei in 11 trasferte (alla pari del Lecce); l'ultima volta che i biancocelesti hanno realizzato al massimo sei centri dopo le prime 12 gare esterne in una stagione di Serie A risale al 1989/90.

La Juventus ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A (1N, 1P), nello stesso periodo solo l'Inter (otto) ha registrato più successi rispetto ai bianconeri nel torneo, che invece hanno segnato più gol rispetto a ogni altra formazione nello spesso parziale (21 centri).

La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall'altra parte, solo l'Inter (407) ne ha effettuati più della Juventus (355, al pari del Bologna).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso) - dall'altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno nacora subito reti dopo 90° minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli).

La prossima sarà la 150ª partita di Serie A con la maglia della Lazio per Pedro; tutte queste sono arrivate ad almeno 34 anni compiuti e solo tre stranieri nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno giocato così tante gare dopo aver raggiunto questa età nella competizione: Javier Zanetti (227), Samir Handanovic (161) e Rodrigo Palacio (153).

Bremer è, insieme a Tarik Muharemovic, uno dei due difensori centrali con più di un gol segnato e più di un assist servito in questa Serie A; nonostante abbia giocato appena 13 gare nel torneo in corso, il giocatore della Juventus ha già preso parte a cinque reti (tre centri e due assist) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione (cinque anche nel 2020/21 e nel 2022/23). Bremer (+1) è, inoltre, insieme a Leo Østigård (+2) uno dei due soli difensori che hanno segnato più gol rispetto alle volte che sono stati superati in dribbling in questa Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: