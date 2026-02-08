Virgilio Sport
Lecce-Udinese: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce
8 Febbraio 2026 ore 15:00
Lecce
2
Udinese
1
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 5' 1-0 Omri Gandelman
  2. 26' 1-1 Oumar Solet (R)
  3. 90' 2-1 Lameck Banda
0'
45'
90'
90'
95'

La punizione di Banda regala i tre punti al Lecce che stacca la zona retrocessione. Udinese che rimane in zona salvezza.

  1. Da Lecce - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!16:59

  2. 90'+5'

    FINISCE LECCE - UDINESE! 2-1 il risultato finale!16:57

  3. 90'+2'

    Sostituzione LECCE: esce Omri Gandelman, entra Jamil Siebert16:54

  4. 90'+2'

    Sostituzione UDINESE: esce Jesper Karlström, enttra Adam Buksa16:53

  5. 90'+1'

    quattro i minuti di recupero.16:54

  6. 90'

    GOL! LECCE - Udinese 2-1! Rete di Lameck Banda. Punizione a giro perfetta della punta che metre il pallone sotto il sette.

    Guarda la scheda del giocatore Lameck Banda16:52

    Lameck Banda
  8. 89'

    AMMONITO Idrissa Gueye. Fallo al limited delll'area, punizione da posizione pericolosa per il Lecce. 16:51

  9. 88'

    TRAVERSA LECCE! Occasione per i locali, conclusione di Stulic che termina sul legno!16:48

  10. 86'

    Sostituzione UDINESE: esce Kingsley Ehizibue, entra Christian Kabasele16:47

  11. 86'

    Sostituzione UDINESE: esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Oier Zarraga16:47

  12. 83'

    AMMONITO Banda Ammonito l'esterno. 16:46

  14. 82'

    OCCASIONE LECCE! Banda crossa al centro, N’Dri calcia dal limite, palla di poco al lato.16:43

  15. 80'

    RAMADANI! Conclusione dal limite, blooca Okoye.16:40

  16. 78'

    Proteste dal Via Del Mare, ma Lecce che continua con una punta.16:39

  17. 77'

    Sostituzione LECCE: esce Riccardo Sottil, enttra Konan N’Dri.16:39

  18. 77'

    Sostituzione LECCE: esce Walid Cheddira, entra Nikola Stulic.16:39

  20. 75'

    Di Francesco pronto per i cambi, da capire se il Lecce andrá a due punte.16:38

  21. 73'

    Punizione Udinese: ci prova Zaniolo, palla a lato.16:35

  22. 71'

    Punizione di Sottil, Okoye controlla dopo una deviazione di Gaspar.16:32

  23. 68'

    Sostituzione LECCE: ecse Santiago Pierotti, entra Lameck Banda16:30

  24. 66'

    Udinese che cambia in avanti, per trovare nuove soluzioni dopo una prima ora abbastanza sterile.16:27

  26. 64'

    AMMONITO Nicolò Bertola. Intervento al limite della sua area su Veiga. 16:26

  27. 64'

    Sostituzione UDINESE: esce Lennon Miller, entra Nicolò Zaniolo.16:25

  28. 64'

    Sostituzione UDINESE: esce Vakoun Bayo, entra Idrissa Gueye.16:25

  29. 64'

    Lecce sche sta collezionando corner, Udinese che allontana.16:26

  30. 62'

    DANILO! Conclusione dal limite, abbastanza dal nulla: Okoye alza in angolo.16:22

  32. 61'

    Danilo prova lo scambio stretto con Cheddira, l'ex Napoli non trova il filtrante.16:22

  33. 59'

    Ripartenza Udinese, Atta cerca la profonditá per Ekkelenkamp, palla sul fondo.16:19

  34. 57'

    An che in questo secondo tempo, rengna l'equilibrio, con il Lecce che prova a fare possesso palla.16:18

  35. 54'

    Cross basso di Sottil, non ci arrivano i suoi compagni: ma che rischio per l'Udinese,16:14

  36. 52'

    Errore sanguinoso di Sottil, non ne approfitta l'Udinese con Bayo che non conclude.16:13

  38. 50'

    Udinese che si appoggia molto a Bayo, ma i suo tocchi sono spesso inesatti.16:11

  39. 49'

    Nessun cambio nell'intervallo, squadre con gli stessi 22.16:10

  40. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:06

  41. 1-1 per le due squadre, Gandelman trova il primo gol con la maglia del Lecce dopo l'errore di Solet, il difensore trova il pareggio su rigore.15:52

  42. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LECCE - UDINESE! 1-1 il risultato parziale.15:50

  44. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.15:50

  45. 45'

    Sottil calcia malissimo, occasione persa per il Lecce.15:48

  46. 44'

    Angolo per il Lecce, salgono le torri dalla difesa.15:47

  47. 42'

    Dopo il pareggio, le due squadre stanno cercando di prendere metri, ma é veramente forte l'equilibrio in campo.15:46

  48. 40'

    Lecce che ci prova con Gallo, cross lontanissimo dalla porta.15:44

  50. 37'

    ATTA! Gran giocata del trequartista che salta ben tre uomini e calcia dal limite, palla a lat.15:41

  51. 35'

    Che ritmi ora al Via del Mare, punti in palio pesanti, ma di gioca a viso aperto.15:39

  52. 32'

    Molto attivo Zemura, il suo cross respinto.15:35

  53. 31'

    Partita ora veramente aperta, due squadre che spingono.15:34

  54. 28'

    GABRIEL! Colpo di testa del difensore, palla alta!15:34

  56. 26'

    GOL! Lecce - UDINESE 1-1! Rete su Rigore di Oumar Solet. Il difensore piazza Falcone, tension dopa la rete tra il portiere e i giocatori dell'Udinese.

    Guarda la scheda del giocatore Oumar Solet15:30

    Oumar Solet
  57. 25'

    CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Intervento in ritardo di Gaspar su Zemura, dopo il bel filtrante di Atta.15:27

  58. 24'

    Ora gran chiusura di Zemura su Pierotti, prima a terra Coulibaly 15:25

  59. 22'

    Zwmura molto duro su Veiga, solo richiamo per lui.15:24

  60. 20'

    Conclusione di prima intenzione di Bayo, palla a lato: azione nata comunque in fuorigioco.15:22

  62. 19'

    Bayo, che deve fare il difficile lavoro di Davies, sta trovando poco spazio nella morsa tra Gaspar e Gabriel.15:22

  63. 17'

    Lecce molto attento in fase difensiva ma pronto alle ripartenze,15:20

  64. 15'

    SOTTIL! Punizione a giro dell'esterno, palla di poco alta!15:18

  65. 15'

    Punizione dal limite per il Lecce: attenzione ai tiratori dei slentini.15:16

  66. 14'

    Gran chiusura di Gabriel che ferma in spaccata volante Bayo, dopo un altro errore di Gaspar.15:16

  68. 13'

    Okoye con i pugni anticipa Gabriel, che si era liberato di testa a centro area.15:15

  69. 12'

    Angolo per il Lecce, che sta ripartendo sfruttando una Udinese ora sbilanciata.15:14

  70. 10'

    I friulani stano alzando il baricentro, Lecce molto compatto in fase difensiva.15:13

  71. 8'

    Udinese che si trova a rincorrere, Lecce che é passata alla prima occasione.15:11

  72. 5'

    GOL! LECCE - Udinese 1-0! Rete di Omri Gandelman. Primo gol per il trequartista che sfrutta l'errore di Solet, palla che gli arriva all'altezza del dischetto, conclusione imprendibile per Okoye. 15:09

    Omri Gandelman
  74. 5'

    Conclusione di Bayo, dopo l'errore di Gaspar: palla altissima.15:08

  75. 5'

    Nonostante la prima occasione per i salentini, é l'Udinese a gestire i ritmi di gioco.15:07

  76. 3'

    SUBITO CHEDDIRA! Cross di Sottil, colpo di testa dell'ex Napoli che manda a lato!15:06

  77. 1'

    INIZIA LECCE - UDINESE! Primo pallone per i bianconeri.15:03

  78. Dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano.14:49

  80. Runjaic schiera Bayo da prima punta con Ekkelenkamp e Atta alle sue spalle. Mille con Karlstorm a centrocampo, Bertola e Solet ai lati di Kristensen in difesa.14:48

  81. Salentini con Cheddira in avanti, Sottil e Pierotti ai lati, Gandelman che potrebbe giocare da mezzala o da trequartisti. Gaspar - Gabriel al centro della difesa, Falcone in porta.14:47

  82. La formazione dell'UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Solet, Kristensen, Bertola - Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura - Ekkelenkamp, Atta - Bayo.14:45

  83. Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-2-3-1): Falcone - Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo - Ramadani, Coulibaly - Pierotti, Gandelman, Sottil - Cheddira.14:44

  84. Salentini che hanno bisogno di muovere la classifica, con la zona retrocessione ormai alle porte; firulani reduci da due vittorie consecutivi e tranquilli al nono posto.14:30

  86. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Lecce e Udinese, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.14:29

  88. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
    Città: Lecce
    Capienza: 33876 spettatori14:29

    Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fonte: Gettyimages

Formazioni Lecce - Udinese

Lecce
Udinese
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI UDINESE
PANCHINA UDINESE
ALLENATORE UDINESE
  • Kosta Runjaic

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lecce - Udinese?
La gara tra Lecce e Udinese si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Udinese?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Udinese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Lecce - Udinese?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Udinese?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Udinese?
La gara tra Lecce e Udinese si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Udinese?
I marcatori Lecce sono stati Omri Gandelman al 5' e Lameck Banda al 90' mentre il marcatore dell'Udinese è stato Oumar Solet al 26'
PREPARTITA

Lecce - Udinese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Udinese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati83
Fuorigioco7
Rigori assegnati1
Ammonizioni13
Espulsioni0
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 9 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1
30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3
17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 15 gol e ne ha subiti 31; l'Udinese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 36.
La partita di andata Udinese - Lecce si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa il Lecce ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Lazio e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Roma vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol.

Lecce e Udinese si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 11 volte, l'Udinese ha vinto 21 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Lecce-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Udinese ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Lecce e l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 2008 e il 2014, contro il Livorno.
  • Il Lecce è stato sconfitto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (1V), tante partite perse quante nelle prime 12 sfide interne contro i friulani nel torneo (7V, 1N).
  • Nessuno dei 17 incontri disputati nel girone di ritorno di Serie A tra Lecce e Udinese è mai terminato in parità: nel parziale 11 successi friulani a fronte di sei pugliesi.
  • Nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Lecce da inizio 2026 in Serie A: due in sette match, al pari di Hellas Verona e Cremonese; nel nuovo anno solare i salentini sono anche una delle due formazioni con meno gol segnati (due, come la Cremonese).
  • Il Lecce non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato: l'ultima volta che non è andato a segno in cinque incontri di fila in una stagione di Serie A risale ad aprile 2023, con Marco Baroni in panchina.
  • L'Udinese arriva da due vittorie di fila in campionato contro Hellas Verona e Roma; i friulani potrebbero ottenere tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (uno di quelli arrivò proprio contro il Lecce, 1-0 al Via del Mare lo scorso 21 febbraio).
  • Nonostante l'Udinese non abbia trovato il successo in sei delle ultime nove trasferte di Serie A (1N, 5P), ha vinto le due più recenti; l'ultima volta che ha registrato tre vittorie esterne di fila nella competizione risale a ottobre 2022.
  • L'Udinese ha guadagnato 32 punti in questo campionato e nelle precedenti 12 stagioni di Serie A solo una volta ha conquistato più punti dopo 23 gare: 33 nel 2017/18. Dovesse vincere questo match, salirebbe a quota 35 punti e sarebbe il miglior risultato dei friulani dopo 24 match stagionali a partire dal 2012/13 (36 in quel caso).
  • Nessun calciatore è subentrato più volte a gara in corso di Konan N’Dri in questo campionato: 16, al pari di Amin Sarr e Walid Cheddira. L'ultima delle due reti del classe 2000 del Lecce in Serie A è stata realizzata proprio contro l'Udinese lo scorso 25 ottobre.
  • Jurgen Ekkelenkamp (tre reti in 19 match in questo campionato) ha già eguagliato il proprio record di gol in una stagione di Serie A (tre anche nello scorso campionato ma in 34 presenze); considerando i Big-5 campionati europei, il classe 2000 non ha mai fatto meglio in una singola stagione: tre marcature anche nel 2021/22 in Bundesliga con l'Hertha Berlino.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceUdinese
Partite giocate2323
Numero di partite vinte49
Numero di partite perse139
Numero di partite pareggiate65
Gol totali segnati1326
Gol totali subiti3034
Media gol subiti per partita1.31.5
Percentuale possesso palla43.445.8
Numero totale di passaggi78318326
Numero totale di passaggi riusciti59676682
Tiri nello specchio della porta5486
Percentuale di tiri in porta36.043.7
Numero totale di cross389356
Numero medio di cross riusciti9879
Duelli per partita vinti12231171
Duelli per partita persi12601156
Corner subiti122107
Corner guadagnati111105
Numero di punizioni a favore289259
Numero di punizioni concesse292321
Tackle totali428356
Percentuale di successo nei tackle56.861.2
Fuorigiochi totali2130
Numero totale di cartellini gialli4442
Numero totale di cartellini rossi21

Lecce - Udinese Live

Classifica SERIE A

  1. Inter55
  2. Milan50
  3. Napoli49
  4. Juventus45
  5. Roma43
Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez13
  2. Tasos Douvikas8
  3. Rasmus Højlund8
  4. Nico Paz8
  5. Christian Pulisic8
