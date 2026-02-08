DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Udinese? La gara tra Lecce e Udinese si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lecce - Udinese? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Udinese sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Lecce - Udinese? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Udinese? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Udinese? La gara tra Lecce e Udinese si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Udinese? I marcatori Lecce sono stati Omri Gandelman al 5' e Lameck Banda al 90' mentre il marcatore dell'Udinese è stato Oumar Solet al 26'

PREPARTITA

Lecce - Udinese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Udinese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 83 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 15 gol e ne ha subiti 31; l'Udinese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Udinese - Lecce si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa il Lecce ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Lazio e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Roma vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol.

Lecce e Udinese si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 11 volte, l'Udinese ha vinto 21 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Lecce-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Lecce e l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 2008 e il 2014, contro il Livorno.

Il Lecce è stato sconfitto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (1V), tante partite perse quante nelle prime 12 sfide interne contro i friulani nel torneo (7V, 1N).

Nessuno dei 17 incontri disputati nel girone di ritorno di Serie A tra Lecce e Udinese è mai terminato in parità: nel parziale 11 successi friulani a fronte di sei pugliesi.

Nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Lecce da inizio 2026 in Serie A: due in sette match, al pari di Hellas Verona e Cremonese; nel nuovo anno solare i salentini sono anche una delle due formazioni con meno gol segnati (due, come la Cremonese).

Il Lecce non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato: l'ultima volta che non è andato a segno in cinque incontri di fila in una stagione di Serie A risale ad aprile 2023, con Marco Baroni in panchina.

L'Udinese arriva da due vittorie di fila in campionato contro Hellas Verona e Roma; i friulani potrebbero ottenere tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (uno di quelli arrivò proprio contro il Lecce, 1-0 al Via del Mare lo scorso 21 febbraio).

Nonostante l'Udinese non abbia trovato il successo in sei delle ultime nove trasferte di Serie A (1N, 5P), ha vinto le due più recenti; l'ultima volta che ha registrato tre vittorie esterne di fila nella competizione risale a ottobre 2022.

L'Udinese ha guadagnato 32 punti in questo campionato e nelle precedenti 12 stagioni di Serie A solo una volta ha conquistato più punti dopo 23 gare: 33 nel 2017/18. Dovesse vincere questo match, salirebbe a quota 35 punti e sarebbe il miglior risultato dei friulani dopo 24 match stagionali a partire dal 2012/13 (36 in quel caso).

Nessun calciatore è subentrato più volte a gara in corso di Konan N’Dri in questo campionato: 16, al pari di Amin Sarr e Walid Cheddira. L'ultima delle due reti del classe 2000 del Lecce in Serie A è stata realizzata proprio contro l'Udinese lo scorso 25 ottobre.

Jurgen Ekkelenkamp (tre reti in 19 match in questo campionato) ha già eguagliato il proprio record di gol in una stagione di Serie A (tre anche nello scorso campionato ma in 34 presenze); considerando i Big-5 campionati europei, il classe 2000 non ha mai fatto meglio in una singola stagione: tre marcature anche nel 2021/22 in Bundesliga con l'Hertha Berlino.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: