La punizione di Banda regala i tre punti al Lecce che stacca la zona retrocessione. Udinese che rimane in zona salvezza.
Da Lecce - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!16:59
FINISCE LECCE - UDINESE! 2-1 il risultato finale!16:57
Sostituzione LECCE: esce Omri Gandelman, entra Jamil Siebert16:54
Sostituzione UDINESE: esce Jesper Karlström, enttra Adam Buksa16:53
quattro i minuti di recupero.16:54
GOL! LECCE - Udinese 2-1! Rete di Lameck Banda. Punizione a giro perfetta della punta che metre il pallone sotto il sette.
AMMONITO Idrissa Gueye. Fallo al limited delll'area, punizione da posizione pericolosa per il Lecce. 16:51
TRAVERSA LECCE! Occasione per i locali, conclusione di Stulic che termina sul legno!16:48
Sostituzione UDINESE: esce Kingsley Ehizibue, entra Christian Kabasele16:47
Sostituzione UDINESE: esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Oier Zarraga16:47
AMMONITO Banda Ammonito l'esterno. 16:46
OCCASIONE LECCE! Banda crossa al centro, N’Dri calcia dal limite, palla di poco al lato.16:43
RAMADANI! Conclusione dal limite, blooca Okoye.16:40
Proteste dal Via Del Mare, ma Lecce che continua con una punta.16:39
Sostituzione LECCE: esce Riccardo Sottil, enttra Konan N’Dri.16:39
Sostituzione LECCE: esce Walid Cheddira, entra Nikola Stulic.16:39
Di Francesco pronto per i cambi, da capire se il Lecce andrá a due punte.16:38
Punizione Udinese: ci prova Zaniolo, palla a lato.16:35
Punizione di Sottil, Okoye controlla dopo una deviazione di Gaspar.16:32
Sostituzione LECCE: ecse Santiago Pierotti, entra Lameck Banda16:30
Udinese che cambia in avanti, per trovare nuove soluzioni dopo una prima ora abbastanza sterile.16:27
AMMONITO Nicolò Bertola. Intervento al limite della sua area su Veiga. 16:26
Sostituzione UDINESE: esce Lennon Miller, entra Nicolò Zaniolo.16:25
Sostituzione UDINESE: esce Vakoun Bayo, entra Idrissa Gueye.16:25
Lecce sche sta collezionando corner, Udinese che allontana.16:26
DANILO! Conclusione dal limite, abbastanza dal nulla: Okoye alza in angolo.16:22
Danilo prova lo scambio stretto con Cheddira, l'ex Napoli non trova il filtrante.16:22
Ripartenza Udinese, Atta cerca la profonditá per Ekkelenkamp, palla sul fondo.16:19
An che in questo secondo tempo, rengna l'equilibrio, con il Lecce che prova a fare possesso palla.16:18
Cross basso di Sottil, non ci arrivano i suoi compagni: ma che rischio per l'Udinese,16:14
Errore sanguinoso di Sottil, non ne approfitta l'Udinese con Bayo che non conclude.16:13
Udinese che si appoggia molto a Bayo, ma i suo tocchi sono spesso inesatti.16:11
Nessun cambio nell'intervallo, squadre con gli stessi 22.16:10
INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:06
1-1 per le due squadre, Gandelman trova il primo gol con la maglia del Lecce dopo l'errore di Solet, il difensore trova il pareggio su rigore.15:52
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LECCE - UDINESE! 1-1 il risultato parziale.15:50
Due i minuti di recupero.15:50
Sottil calcia malissimo, occasione persa per il Lecce.15:48
Angolo per il Lecce, salgono le torri dalla difesa.15:47
Dopo il pareggio, le due squadre stanno cercando di prendere metri, ma é veramente forte l'equilibrio in campo.15:46
Lecce che ci prova con Gallo, cross lontanissimo dalla porta.15:44
ATTA! Gran giocata del trequartista che salta ben tre uomini e calcia dal limite, palla a lat.15:41
Che ritmi ora al Via del Mare, punti in palio pesanti, ma di gioca a viso aperto.15:39
Molto attivo Zemura, il suo cross respinto.15:35
Partita ora veramente aperta, due squadre che spingono.15:34
GABRIEL! Colpo di testa del difensore, palla alta!15:34
GOL! Lecce - UDINESE 1-1! Rete su Rigore di Oumar Solet. Il difensore piazza Falcone, tension dopa la rete tra il portiere e i giocatori dell'Udinese.
CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Intervento in ritardo di Gaspar su Zemura, dopo il bel filtrante di Atta.15:27
Ora gran chiusura di Zemura su Pierotti, prima a terra Coulibaly 15:25
Zwmura molto duro su Veiga, solo richiamo per lui.15:24
Conclusione di prima intenzione di Bayo, palla a lato: azione nata comunque in fuorigioco.15:22
Bayo, che deve fare il difficile lavoro di Davies, sta trovando poco spazio nella morsa tra Gaspar e Gabriel.15:22
Lecce molto attento in fase difensiva ma pronto alle ripartenze,15:20
SOTTIL! Punizione a giro dell'esterno, palla di poco alta!15:18
Punizione dal limite per il Lecce: attenzione ai tiratori dei slentini.15:16
Gran chiusura di Gabriel che ferma in spaccata volante Bayo, dopo un altro errore di Gaspar.15:16
Okoye con i pugni anticipa Gabriel, che si era liberato di testa a centro area.15:15
Angolo per il Lecce, che sta ripartendo sfruttando una Udinese ora sbilanciata.15:14
I friulani stano alzando il baricentro, Lecce molto compatto in fase difensiva.15:13
Udinese che si trova a rincorrere, Lecce che é passata alla prima occasione.15:11
GOL! LECCE - Udinese 1-0! Rete di Omri Gandelman. Primo gol per il trequartista che sfrutta l'errore di Solet, palla che gli arriva all'altezza del dischetto, conclusione imprendibile per Okoye. 15:09
Conclusione di Bayo, dopo l'errore di Gaspar: palla altissima.15:08
Nonostante la prima occasione per i salentini, é l'Udinese a gestire i ritmi di gioco.15:07
SUBITO CHEDDIRA! Cross di Sottil, colpo di testa dell'ex Napoli che manda a lato!15:06
INIZIA LECCE - UDINESE! Primo pallone per i bianconeri.15:03
Dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano.14:49
Runjaic schiera Bayo da prima punta con Ekkelenkamp e Atta alle sue spalle. Mille con Karlstorm a centrocampo, Bertola e Solet ai lati di Kristensen in difesa.14:48
Salentini con Cheddira in avanti, Sottil e Pierotti ai lati, Gandelman che potrebbe giocare da mezzala o da trequartisti. Gaspar - Gabriel al centro della difesa, Falcone in porta.14:47
La formazione dell'UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Solet, Kristensen, Bertola - Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura - Ekkelenkamp, Atta - Bayo.14:45
Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-2-3-1): Falcone - Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo - Ramadani, Coulibaly - Pierotti, Gandelman, Sottil - Cheddira.14:44
Salentini che hanno bisogno di muovere la classifica, con la zona retrocessione ormai alle porte; firulani reduci da due vittorie consecutivi e tranquilli al nono posto.14:30
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Lecce e Udinese, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.14:29
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Città: Lecce
Capienza: 33876 spettatori14:29
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Lecce - Udinese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Udinese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Antonio Rapuano
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|83
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|13
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.3
|Falli per cartellino
|6.3
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie B
|Spezia-Catanzaro 0-0
|20-09-2025
|Serie A
|Verona-Juventus 1-1
|30-09-2025
|Serie B
|Calcio Padova-Avellino 2-2
|18-10-2025
|Serie B
|Frosinone-Monza 0-1
|28-10-2025
|Serie B
|Reggiana-Modena 1-0
|02-11-2025
|Serie A
|Fiorentina-Lecce 0-1
|29-11-2025
|Serie B
|Südtirol-Avellino 0-1
|13-12-2025
|Serie B
|Cesena-Mantova 3-2
|19-12-2025
|Serie B
|Bari-Catanzaro 1-2
|04-01-2026
|Serie A
|Verona-Torino 0-3
|17-01-2026
|Serie B
|Monza-Frosinone 2-2
|30-01-2026
|Serie B
|Bari-Palermo 0-3
Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 15 gol e ne ha subiti 31; l'Udinese ha segnato 27 gol e ne ha subiti 36.
La partita di andata Udinese - Lecce si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-2.
In casa il Lecce ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Lazio e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Roma vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol.
Lecce e Udinese si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 11 volte, l'Udinese ha vinto 21 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Lecce-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lecce
|Udinese
|Partite giocate
|23
|23
|Numero di partite vinte
|4
|9
|Numero di partite perse
|13
|9
|Numero di partite pareggiate
|6
|5
|Gol totali segnati
|13
|26
|Gol totali subiti
|30
|34
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.5
|Percentuale possesso palla
|43.4
|45.8
|Numero totale di passaggi
|7831
|8326
|Numero totale di passaggi riusciti
|5967
|6682
|Tiri nello specchio della porta
|54
|86
|Percentuale di tiri in porta
|36.0
|43.7
|Numero totale di cross
|389
|356
|Numero medio di cross riusciti
|98
|79
|Duelli per partita vinti
|1223
|1171
|Duelli per partita persi
|1260
|1156
|Corner subiti
|122
|107
|Corner guadagnati
|111
|105
|Numero di punizioni a favore
|289
|259
|Numero di punizioni concesse
|292
|321
|Tackle totali
|428
|356
|Percentuale di successo nei tackle
|56.8
|61.2
|Fuorigiochi totali
|21
|30
|Numero totale di cartellini gialli
|44
|42
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
