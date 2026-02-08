Virgilio Sport
Sassuolo-Inter: 0-5 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
8 Febbraio 2026 ore 18:00
Sassuolo
0
Inter
5
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 11' 0-1 Yann Bisseck
  2. 28' 0-2 Marcus Thuram
  3. 50' 0-3 Lautaro Martínez
  4. 53' 0-4 Manuel Akanji
  5. 88' 0-5 Luis Henrique
0'
45'
90'
90'
92'

L'Inter passa 5-0 sul campo del Sassuolo e guadagna la quinta vittoria consecutiva in campionato. Bisseck di testa sblocca il risultato dopo undici minuti, raddoppio di Thuram al 28'. Tris di Lautaro Martinez al 50', poker di Akanji al 52'. In gol anche Luis Henrique. Espulso Matic al 55'. Tre assist di Dimarco.

Nel prossimo turno di campionato per il Sassuolo impegno in trasferta sul campo dell'Udinese, l'Inter affronterà in casa la Juventus.

  2. 90'+2'

    Fine partita! SASSUOLO-INTER 0-5 (11' Bisseck, 28' Thuram, 50' Lautaro Martinez, 53' Akanji, 88' Luis Henrique).19:52

  3. 90'

    L'arbitro Chiffi concede due minuti di recupero. 19:51

  4. 88'

    GOL! Sassuolo-INTER 0-5! Rete di Luis Henrique. Traversone di Sucic, scontro tra Muharemovic e Muric in uscita, Luis Henrique in area si coordina e insacca di destro.

    Luis Henrique
  5. 87'

    Corner di Lipani, Esposito di testa libera l'area di rigore. 19:47

  7. 85'

    Punizione dalla trequarti per il Sassuolo, fallo di Frattesi su Coulibay. 19:45

  8. 82'

    Ammonito DIMARCO per gioco scorretto su Thorstvedt.19:42

  9. 79'

    Cambia la coppia d'attacco Chivu, in campo adesso Bonny ed Esposito. 19:40

  10. 77'

    Problema per Muharemovic, il difensore necessita di cure mediche. 19:36

  11. 76'

    Sostituzione INTER: entra Esposito esce Lautaro Martinez.19:36

  13. 76'

    Sostituzione INTER: entra Bonny esce Thuram.19:36

  14. 75'

    Sucic avanza e carica il sinistro, tiro fuori misura. 19:34

  15. 74'

    Possesso gestito dall'Inter, il Sassuolo attende nella propria metà campo. 19:34

  16. 71'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Nzola esce Pinamonti.19:32

  17. 70'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Garcia esce Doig.19:30

  19. 69'

    Sostituzione INTER: entra Diouf esce Mkhitaryan.19:31

  20. 69'

    L'Inter continua ad attaccare, tiro di Lautaro Martinez murato da Idzes.19:30

  21. 68'

    Imbucata di Thorstvedt, Bisseck chiude con una efficace diagonale difensiva. 19:28

  22. 65'

    Subito in evidenza Frattesi, ma il suo tiro è respinto da Thuram. 19:24

  23. 63'

    Sostituzione INTER: entra Darmian esce Bastoni.19:23

  25. 63'

    Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Zielinski.19:23

  26. 62'

    PALO INTER! Pallone vagante in area, Thuram conclude da posizione favorevole, Muric si salva con l'aiuto del palo. 19:22

  27. 59'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Coulibaly esce Berardi.19:20

  28. 59'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Lipani esce Laurienté.19:20

  29. 58'

    OCCASIONE INTER! Muric fuori posizione, calcia Mkhitaryan, salva Doig. 19:20

  31. 56'

    Proteste eccessive di Matic, l'arbitro prima ammonisce e poi espelle il centrocampista, Sassuolo in dieci uomini. 20:01

  32. 55'

    Espulso MATIC per proteste.19:18

  33. 55'

    Ammonito MATIC per proteste.19:17

  34. 53'

    GOL! Sassuolo-INTER 0-4! Rete di Akanji. Dimarco dalla bandierina, colpo di testa vincente di Akanji.

    Manuel Akanji
  35. 53'

    Luis Henrique spinge sulla fascia destra e ottiene un calcio d'angolo. 19:12

  37. 50'

    GOL! Sassuolo-INTER 0-3! Rete di Lautaro Martinez. Il pallone arriva a Lautaro Martinez dopo una rimessa laterale di Bastoni e un tocco di Idzes, l'argentino da centro area di sinistro trafigge Muric.

    Lautaro Martínez
  38. 49'

    Due tiri dell'Inter, prima Dimarco (respinto) e poi Mkhitaryan (para Muric). 19:09

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di SASSUOLO-INTER!19:05

  40. L'Inter conduce 2-0 a fine primo tempo. Bisseck di testa sblocca il risultato dopo undici minuti. Thuram al 28' segna la rete del raddoppio. Due assist di Dimarco. Gol annullato a Thorstvedt al 41'. 18:51

  41. 45'+3'

    Fine primo tempo: SASSUOLO-INTER 0-2! In gol Bisseck e Thuram. 18:48

  43. 45'+1'

    L'arbitro Chiffi assegna due minuti di recupero. 18:46

  44. 44'

    L'Inter si riporta subito in avanti dopo la rete annullata al Sassuolo.18:46

  45. 41'

    Sassuolo in gol con Thorstvedt, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare millimetrica di Laurienté. Rete annullata dopo segnalazione del Var.18:48

  46. 38'

    OCCASIONE INTER! Zielinski in area libera il sinistro, Muric risponde presente. 18:38

  47. 37'

    Punizione di Dimarco, pallone respinto dalla barriera del Sassuolo. 18:37

  49. 35'

    Calcio piazzato battuto da Laurienté, allontana di testa Luis Henrique. 18:35

  50. 32'

    Pinamonti, dopo le cure del caso, rientra regolarmente in campo. 18:34

  51. 30'

    Problema per Pinamonti dopo un contrasto con Bisseck, sanitari in campo. 18:31

  52. 28'

    GOL! Sassuolo-INTER 0-2! Rete di Thuram. Cross ben calibrato di Dimarco, Thuram sotto porta deposita in rete.

    Marcus Thuram
  53. 27'

    Cross con il mancino di Laurienté, deviazione imprecisa di tacco di Berardi.18:28

  55. 25'

    Lunga serie di passaggi dell'Inter, c'è in fallo di Muharemovic su Lautaro Martinez.18:27

  56. 22'

    Nota tattica: l'Inter imposta con una linea a quattro su richiesta di Chivu, Zielinski si abbassa vicino ad Akanji. 18:24

  57. 19'

    Laurienté molto attivo sulla sinistra: il francese mette al centro, cross intercettato da Sommer. 18:20

  58. 17'

    TRAVERSA INTER! Punizione da posizione defilata battuta da Dimarco, traiettoria velenosa, pallone sulla traversa. 18:19

  59. 15'

    Opportunità per Idzes sugli sviluppi di un corner, Sommer para ma il difensore parte da una evidente posizione irregolare. 18:16

  61. 13'

    L'Inter resta in attacco, chance per Bisseck e Dimarco ma la palla era già uscita dal campo in precedenza. 18:17

  62. 11'

    GOL! Sassuolo-INTER 0-1! Rete di Bisseck. Corner di Dimarco, Muric scavalcato, Bisseck insacca di testa.

    Yann Bisseck
  63. 9'

    Inter pericolosa: Luis Henrique con un tiro sul primo palo da posizione decentrata chiama all'intervento Muric.18:11

  64. 7'

    Calcio da fermo battuto da Dimarco, Muric in uscita fa sua la sfera. 18:07

  65. 5'

    Ripartenza del Sassuolo: tiro fiacco di Pinamonti, nessun problema per Sommer. 18:06

  67. 4'

    Fraseggio prolungato dell'Inter, il Sassuolo non concede varchi. 18:05

  68. 1'

    OCCASIONE SASSUOLO! Koné penetra in area e conclude a botta sicura, salvataggio prodigioso quasi sulla linea di porta di Dimarco.18:03

  69. 1'

    Inizio primo tempo di SASSUOLO-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Chiffi.18:01

  70. Le scelte di Chivu: in attacco Lautaro Martinez e Thuram, Esposito va in panchina. Zielinski in regia, Mkhitaryan e Sucic ai suoi lati. Luis Henrique a destra.17:17

  71. Le scelte di Grosso: in avanti il tridente composto da Pinamonti, Berardi e Laurienté. Nzola parte dalla panchina. Matic davati alla difesa, Walukiewicz terzino destro.17:16

  73. Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Kamaté, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.17:15

  74. Panchina SASSUOLO: Satalino, Zacchi, Pedro Felipe, Romagna, Boloca, Coulibaly, Iannoni, Bakola, Lipani, Vranckx, Nzola, Fadera, Moro, Volpato, Garcia.17:13

  75. Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.17:11

  76. Formazione SASSUOLO (4-3-3): Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig - Thorstvedt, Matic, Koné - Berardi, Pinamonti, Laurienté.17:10

  77. Manca poco all'inizio di Sassuolo-Inter. Nerazzurri reduci in campionato da quattro vittorie di fila.17:07

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 24^ giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Inter.17:05

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori17:05

Formazioni Sassuolo - Inter

PREPARTITA

Sassuolo - Inter è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Sassuolo - Inter sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati210
Fuorigioco24
Rigori assegnati2
Ammonizioni23
Espulsioni1
Cartellini per partita2.6
Falli per cartellino8.7

Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1
19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1
25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0
01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3
03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2
24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0

Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 58 punti (frutto di 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Sassuolo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 34; l'Inter ha segnato 57 gol e ne ha subiti 19.
La partita di andata Inter - Sassuolo si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Sassuolo ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 27 punti (9 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e la Cremones ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-3 mentre L'Inter ha incontrato la Cremonese vincendo 0-2.

Sassuolo e Inter si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 10 volte, l'Inter ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sassuolo-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nonostante l'Inter abbia vinto sei delle ultime nove sfide contro il Sassuolo in Serie A (3P), i nerazzurri sono stati sconfitti in due delle tre più recenti.
  • Il Sassuolo ha vinto 10 gare di Serie A contro l'Inter (2N, 11P), contro nessuna squadra ha registrato più successi nella competizione (10 anche contro l'Hellas Verona).
  • Il Sassuolo è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 partite contro l'Inter nel girone di ritorno di Serie A, grazie a sei successi e due pareggi nel parziale (2P).
  • Nessuna squadra ha ottenuto più successi (18) e più punti (55) dell'Inter in stagione nei cinque grandi campionati europei (in entrambi i casi alla pari del Barcellona); inoltre, solo Bayern Monaco (74) e blaugrana (60) hanno segnato più reti dei nerazzurri (52).
  • Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l'ultima volta che ha trovato più successi consecutivi in Serie A risale a marzo 2023 (quattro in quell'occasione).
  • L'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini allenatore e otto proprio nello scorso campionato (tra settembre 2024 e gennaio 2025), sotto la gestione di Simone Inzaghi.
  • Da un lato, l'Inter è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio in questa Serie A (61), dall'altra solo la Cremonese (127) ne ha concessi più del Sassuolo (119).
  • Nemanja Matic è, insieme a Luka Modric, uno dei due giocatori che hanno collezionato almeno 20 presenze nei cinque grandi campionati europei in corso dopo aver compiuto 37 anni; il centrocampista del Sassuolo è, inoltre, il calciatore che ha guadagnato più possessi in questa Serie A, 140.
  • Tra i giocatori che sono andati a segno esclusivamente con una sola squadra in Serie A, solo sei giocatori hanno realizzato più reti di Lautaro Martinez (128) e Domenico Berardi (127, alla pari di Andriy Shevchenko): Francesco Totti (250), Alessandro Del Piero (188), Giampiero Boniperti (178), Luigi Riva (156), Ezio Pascutti (130) e Roberto Bettega (129).
  • Federico Dimarco ha servito otto assist in questo campionato; nessun difensore ha fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - fermi a quota otto anche Pablo Armero nel 2011/12 e Nuno Tavares nel 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SassuoloInter
Partite giocate2323
Numero di partite vinte818
Numero di partite perse104
Numero di partite pareggiate51
Gol totali segnati2752
Gol totali subiti2919
Media gol subiti per partita1.30.8
Percentuale possesso palla45.460.1
Numero totale di passaggi908912362
Numero totale di passaggi riusciti744810751
Tiri nello specchio della porta89140
Percentuale di tiri in porta46.145.8
Numero totale di cross285569
Numero medio di cross riusciti81174
Duelli per partita vinti10311056
Duelli per partita persi1113955
Corner subiti10663
Corner guadagnati82158
Numero di punizioni a favore303261
Numero di punizioni concesse289325
Tackle totali312341
Percentuale di successo nei tackle59.962.5
Fuorigiochi totali4441
Numero totale di cartellini gialli4935
Numero totale di cartellini rossi10

Sassuolo - Inter Live

