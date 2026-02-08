L'Inter passa 5-0 sul campo del Sassuolo e guadagna la quinta vittoria consecutiva in campionato. Bisseck di testa sblocca il risultato dopo undici minuti, raddoppio di Thuram al 28'. Tris di Lautaro Martinez al 50', poker di Akanji al 52'. In gol anche Luis Henrique. Espulso Matic al 55'. Tre assist di Dimarco.
Nel prossimo turno di campionato per il Sassuolo impegno in trasferta sul campo dell'Udinese, l'Inter affronterà in casa la Juventus.
90'+2'
Fine partita! SASSUOLO-INTER 0-5 (11' Bisseck, 28' Thuram, 50' Lautaro Martinez, 53' Akanji, 88' Luis Henrique).19:52
90'
L'arbitro Chiffi concede due minuti di recupero. 19:51
88'
GOL! Sassuolo-INTER 0-5! Rete di Luis Henrique. Traversone di Sucic, scontro tra Muharemovic e Muric in uscita, Luis Henrique in area si coordina e insacca di destro.
Due tiri dell'Inter, prima Dimarco (respinto) e poi Mkhitaryan (para Muric). 19:09
46'
Inizio secondo tempo di SASSUOLO-INTER!19:05
L'Inter conduce 2-0 a fine primo tempo. Bisseck di testa sblocca il risultato dopo undici minuti. Thuram al 28' segna la rete del raddoppio. Due assist di Dimarco. Gol annullato a Thorstvedt al 41'. 18:51
45'+3'
Fine primo tempo: SASSUOLO-INTER 0-2! In gol Bisseck e Thuram. 18:48
45'+1'
L'arbitro Chiffi assegna due minuti di recupero. 18:46
44'
L'Inter si riporta subito in avanti dopo la rete annullata al Sassuolo.18:46
41'
Sassuolo in gol con Thorstvedt, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare millimetrica di Laurienté. Rete annullata dopo segnalazione del Var.18:48
38'
OCCASIONE INTER! Zielinski in area libera il sinistro, Muric risponde presente. 18:38
37'
Punizione di Dimarco, pallone respinto dalla barriera del Sassuolo. 18:37
35'
Calcio piazzato battuto da Laurienté, allontana di testa Luis Henrique. 18:35
32'
Pinamonti, dopo le cure del caso, rientra regolarmente in campo. 18:34
30'
Problema per Pinamonti dopo un contrasto con Bisseck, sanitari in campo. 18:31
28'
GOL! Sassuolo-INTER 0-2! Rete di Thuram. Cross ben calibrato di Dimarco, Thuram sotto porta deposita in rete.
PREPARTITA
Sassuolo - Inter è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Inter sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
210
Fuorigioco
24
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
23
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
8.7
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 58 punti (frutto di 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 34; l'Inter ha segnato 57 gol e ne ha subiti 19. La partita di andata Inter - Sassuolo si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Sassuolo ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 27 punti (9 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e la Cremones ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-3 mentre L'Inter ha incontrato la Cremonese vincendo 0-2.
Sassuolo e Inter si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 10 volte, l'Inter ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Sassuolo-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nonostante l'Inter abbia vinto sei delle ultime nove sfide contro il Sassuolo in Serie A (3P), i nerazzurri sono stati sconfitti in due delle tre più recenti.
Il Sassuolo ha vinto 10 gare di Serie A contro l'Inter (2N, 11P), contro nessuna squadra ha registrato più successi nella competizione (10 anche contro l'Hellas Verona).
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 partite contro l'Inter nel girone di ritorno di Serie A, grazie a sei successi e due pareggi nel parziale (2P).
Nessuna squadra ha ottenuto più successi (18) e più punti (55) dell'Inter in stagione nei cinque grandi campionati europei (in entrambi i casi alla pari del Barcellona); inoltre, solo Bayern Monaco (74) e blaugrana (60) hanno segnato più reti dei nerazzurri (52).
Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l'ultima volta che ha trovato più successi consecutivi in Serie A risale a marzo 2023 (quattro in quell'occasione).
L'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini allenatore e otto proprio nello scorso campionato (tra settembre 2024 e gennaio 2025), sotto la gestione di Simone Inzaghi.
Da un lato, l'Inter è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio in questa Serie A (61), dall'altra solo la Cremonese (127) ne ha concessi più del Sassuolo (119).
Nemanja Matic è, insieme a Luka Modric, uno dei due giocatori che hanno collezionato almeno 20 presenze nei cinque grandi campionati europei in corso dopo aver compiuto 37 anni; il centrocampista del Sassuolo è, inoltre, il calciatore che ha guadagnato più possessi in questa Serie A, 140.
Tra i giocatori che sono andati a segno esclusivamente con una sola squadra in Serie A, solo sei giocatori hanno realizzato più reti di Lautaro Martinez (128) e Domenico Berardi (127, alla pari di Andriy Shevchenko): Francesco Totti (250), Alessandro Del Piero (188), Giampiero Boniperti (178), Luigi Riva (156), Ezio Pascutti (130) e Roberto Bettega (129).
Federico Dimarco ha servito otto assist in questo campionato; nessun difensore ha fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - fermi a quota otto anche Pablo Armero nel 2011/12 e Nuno Tavares nel 2024/25.
