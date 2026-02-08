DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Inter? La gara tra Sassuolo e Inter si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Inter? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Inter sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Sassuolo - Inter? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Inter? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 13 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Inter? La gara tra Sassuolo e Inter si è conclusa con il risultato di 0-5 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Yann Bisseck al 11', Marcus Thuram al 28', Lautaro Martínez al 50', Manuel Akanji al 53' e Luis Henrique al 88'

PREPARTITA

Sassuolo - Inter è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 febbraio alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Inter sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 210 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0

Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 58 punti (frutto di 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 34; l'Inter ha segnato 57 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Inter - Sassuolo si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Sassuolo ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 27 punti (9 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e la Cremones ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-3 mentre L'Inter ha incontrato la Cremonese vincendo 0-2.

Sassuolo e Inter si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 10 volte, l'Inter ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sassuolo-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nonostante l'Inter abbia vinto sei delle ultime nove sfide contro il Sassuolo in Serie A (3P), i nerazzurri sono stati sconfitti in due delle tre più recenti.

Il Sassuolo ha vinto 10 gare di Serie A contro l'Inter (2N, 11P), contro nessuna squadra ha registrato più successi nella competizione (10 anche contro l'Hellas Verona).

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 partite contro l'Inter nel girone di ritorno di Serie A, grazie a sei successi e due pareggi nel parziale (2P).

Nessuna squadra ha ottenuto più successi (18) e più punti (55) dell'Inter in stagione nei cinque grandi campionati europei (in entrambi i casi alla pari del Barcellona); inoltre, solo Bayern Monaco (74) e blaugrana (60) hanno segnato più reti dei nerazzurri (52).

Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l'ultima volta che ha trovato più successi consecutivi in Serie A risale a marzo 2023 (quattro in quell'occasione).

L'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini allenatore e otto proprio nello scorso campionato (tra settembre 2024 e gennaio 2025), sotto la gestione di Simone Inzaghi.

Da un lato, l'Inter è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio in questa Serie A (61), dall'altra solo la Cremonese (127) ne ha concessi più del Sassuolo (119).

Nemanja Matic è, insieme a Luka Modric, uno dei due giocatori che hanno collezionato almeno 20 presenze nei cinque grandi campionati europei in corso dopo aver compiuto 37 anni; il centrocampista del Sassuolo è, inoltre, il calciatore che ha guadagnato più possessi in questa Serie A, 140.

Tra i giocatori che sono andati a segno esclusivamente con una sola squadra in Serie A, solo sei giocatori hanno realizzato più reti di Lautaro Martinez (128) e Domenico Berardi (127, alla pari di Andriy Shevchenko): Francesco Totti (250), Alessandro Del Piero (188), Giampiero Boniperti (178), Luigi Riva (156), Ezio Pascutti (130) e Roberto Bettega (129).

Federico Dimarco ha servito otto assist in questo campionato; nessun difensore ha fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - fermi a quota otto anche Pablo Armero nel 2011/12 e Nuno Tavares nel 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: