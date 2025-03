Finisce 1 a 1 tra Como e Venezia in una partita nella quale non sono mancate le occasioni, come dimostrato anche dall'mvp del match, Radu. Portieri protagonisti in questo pomeriggio al Sinigaglia, Butez determinante su Duncan nel primo tempo in due occasioni, dall'altra parte l'ex Inter chiude la propria porta e salva i suoi da un Como molto agguerrito. A sbloccare il match è Ikoné a inizio secondo tempo, vicino poco dopo anche alla doppietta ma sul finale Smolcic stende in area Carboni, imprendibile il rigore di Gytkjaer sotto l'incrocio dei pali che firma la rete del pareggio.

Terzo pareggio consecutivo del Venezia dopo quelli contro Lazio e Atalanta. Un punto importante per la squadra di Di Francesco che si avvicina all'Empoli ora a +3 con un match in meno. Il Como invece non riesce nell'impresa di agganciare il Genoa che rimane quindi a +3.

Sabato prossimo alle ore 18.00 il Como affronterà il Milan a San Siro, il Venezia invece ospiterà il Napoli domenica alle ore 12.30.