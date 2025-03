L'Inter supera in rimonta 3-2 il Monza. Ospiti in vantaggio con una rete di Birindelli al 32', Keita al 44' sigla il raddoppio, Arnautovic di testa accorcia al 46'. Nella ripresa la stoccata vincente di Calhanoglu al 64', al 77' l'autogol di Kyriakopoulos. Palo di Thuram (83'). Infortunio per Zielinski.

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo dell'Atalanta, il Monza affronterà in casa il Parma.