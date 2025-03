Grazie per aver seguito Parma-Torino 2-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2024/25.17:09

90'+6' Triplice fischio di Fourneau. Parma-Torino termina 2-2.16:59

90'+5' Pellegrino conquista un calcio di punizione a metà campo, salgono tutti in area granata a cercare di intercettare il lancio in the box di Suzuki ma la difesa ospite spazza.17:09

90'+5' Ultimo giro di lancette al Tardini.16:58

90'+3' Ripartenza del Parma con Cancellieri che non trova Pellegrino in area. Finale di gara palpitante.16:56

90'+3' Cross di Biraghi dalla sinistra, Pedersen non ci arriva di testa per un soffio.16:56

90'+1' Man sfida Biraghi in campo aperto, converge dalla destra e scarica il sinistro incrociato, fuori di qualche metro.16:54

90'+1' Sostituzione Torino: fuori Samuele Ricci, dentro Karol Linetty.16:53

90' Cinque minuti di recupero al Tardini.16:54

90' Tocco basso in area dalla destra di Man per Pellegrino che non trova la coordinazione da pochi passi. Sospiro di sollievo in casa Toro dove sembra essersi accesa la spia della benzina.16:53

88' Ci pensa Milinkovic-Savic a fermare gli ospiti con un'uscita alta perfetta a bloccare il calcio piazzato messo in mezzo da Hernani.16:51

88' Pedersen perde palla sulla propria trequarti difensiva e commette fallo su Haj Mohamed. Punizione da posizione molto interessante per i padroni di casa.16:51

86' Lancio lungo di Vogliacco a cercare Man, Biraghi e protegge il pallone che scorre a fondo campo. Torino che respira per qualche istante dopo l'apnea degli ultimi minuti.16:50

85' Cross di Valeri dalla sinistra, deviazione di Pedersen e corner per i padroni di casa che vanno a caccia della vittoria.16:48

85' Spinge ancora il Parma nella bolgia del Tardini.16:48

84' Sostituzione Torino: fuori Valentino Lazaro, al suo posto entra Marcus Pedersen.16:47

82' GOL! PARMA-Torino 2-2! Rete di Pellegrino. Stacco perfetto di Pellegrino in anticipo sul primo palo, Milinkovic-Savic non può nulla ed esplode il Tardini!



Guarda la scheda del giocatore Mateo Pellegrino16:46

82' Hernani calcia a rientrare dalla bandierina, c'è Adams sul primo palo a respingere, concedendo un altro corner ai padroni di casa.16:45

81' Retropassaggio quasi killer di Coco, Milinkovic-Savic non ci arriva ma la palla finisce fuori dallo specchio della porta granata.16:44

80' Esce dal guscio il Torino col cross di Walukiewicz in area dove Adams viene però anticipato dalla difesa ducale.16:43

78' Si alza la pressione del Parma che sta chiudendo il Torino nella propria metà campo.16:40

76' Sostituzione Parma: Chivu toglie Pontus Almqvist e si gioca la carta Dennis Man.16:39

76' Corner per il Parma che ritrova la spinta dei propri tifosi.16:39

75' Finta e sinistro di Pellegrino da posizione centrale, murato dalla difesa ospite.16:38

75' Lazaro mette in mezzo morbido dalla bandierina, nessun problema per Suzuki che blocca la sfera in uscita alta.16:37

74' Parma che sembra accusare il colpo, Gineitis guadagna un calcio d'angolo per i suoi.16:37

73' Arriva il giallo per Adams a causa dell'esultanza giudicata eccessiva dal direttore di gara.16:36

72' GOL! Parma-TORINO 1-2! Rete di Adams. Tocco verticale di Vlasic, tacco di Maripan e sinistro piazzato di Adams che spiazza Suzuki. Torino di nuovo avanti!



Guarda la scheda del giocatore Ché Adams16:36

71' Pellegrino colpisce Coco con una gomitata nel tentativo di prendere posizione a centrocampo. Fourneau ammonisce l'attaccante argentino.16:34

69' Sostituzione Torino: esce anche Cesare Casadei, il suo posto viene preso da Gvidas Gineitis.16:32

69' Sostituzione Torino: fuori Eljif Elmas, dentro Yann Karamoh.16:32

69' Parma che prova a sfondare prima da sinistra e poi da destra, l'azione però sfuma col fallo di Valeri su Lazaro.16:32

68' Sostituzione Parma: fuori Solomon Sohmm, al suo posto entra Hernani.16:30

67' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina dei granata, il Parma riparte dalla rimessa dal fondo di Suzuki.16:30

66' Reazione del Torino con Vlasic che guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra.16:29

64' Si gioca ma inizia a prendere forma un recupero monstre a fine match a causa di questa e di altre interruzioni.16:27

62' Piovono ancora oggetti in campo, Fourneau non fa riprendere il gioco e lo speaker dello stadio richiama i tifosi emiliani all'ordine.16:25

60' GOL! PARMA-Torino 1-1! Rete di Pellegrino. Valeri crossa rasoterra dalla sinistra, la palla attraversa l'area senza deviazioni e viene arpionata da Pellegrino che insacca col mancino senza pensarci due volte. Primo gol in A per l'attaccante argentino.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Pellegrino17:11

60' Parma sempre al posto di guida in questo secondo tempo, baricentro molto basso per il Torino.16:23

58' Lazaro rimane a terra dolorante, Fourneau è costretto a fermare il gioco per far entrare in campo i sanitari granata.16:21

57' Ammonito Sohm per un intervento in netto ritardo su Lazaro.16:20

56' Chivu rompe gli indugi col triplo cambio, si cerca la scossa giusta in casa Parma.16:20

55' Sostituzione Parma: fuori anche Nahuel Estevez, al suo posto entra Anas Haj Mohamed.16:19

55' Sostituzione Parma: fuori Ange-Yoan Bonny, dentro Mateo Pellegrino.16:18

55' Sostituzione Parma: fuori Lautaro Valenti, dentro Giovanni Leoni.16:18

55' Calcio d'angolo per il Parma, doppo rimpallo in area piccola, poi la difesa granata libera. Tutto fermo però per un fallo in attacco.16:18

53' Buon avvio di secondo tempo della squadra di Chivu, il Torino invece sta badando esclusivamente alla fase difensiva.16:18

50' Ci prova ancora Almqvist ma il suo cross in area viene spazzato via dalla difesa ospite.16:16

48' Tentativo di Almqvist col destro, palla a lato.16:15

46' Si riparte!16:14

Partita a strappi al Tardini nella prima frazione. Il Parma va a centimetri dal vantaggio col sinistro di Valeri dal limite, sul ribaltamento di fronte arriva invece il gran gol di Elmas col destro a giro. Nel finale c'è la tripla occasione dei padroni di casa su calcio d'angolo: Milinkovic-Savic salva due volte con la collaborazione di Adams, poi Cancellieri colpisce la traversa di testa. L'ultima azione della prima frazione vede però il Torino andare a un passo dal raddoppio con Adams che sfiora il palo alla sinistra di Suzuki.15:59

45'+2' Fine primo tempo al Tardini, Torino avanti 1-0 grazie alla rete di Elmas realizzata al 19'.15:52

45'+2' OCCASIONE TORINO! Adams controlla in area e calcia a giro col destro, palla fuori di pochissimo!15:52

45' TRAVERSA DEL PARMA! Mischia in area granata, Milinkovic-Savic respinge in qualche modo una conclusione ravvicinata di Vogliacco, Adams salva sulla linea dopo un miracolo del proprio portiere su Bonny, poi Cancellieri colpisce la parte alta della traversa di testa!15:59

43' Proteste del Parma per un fallo di Walukiewicz su Almqvist che gli aveva ruabto palla in zona offensiva. Fourneau è irremovibile e non estrae il giallo per l'ex Empoli.15:49

42' Tanti errori tecnici negli ultimi minuti, tra le fila del Parma sembra far capolino un po' di tensione che non sta rendendo fluida la manovra.15:47

40' Sinistro in curva di Keita su assist di Bonny, c'era però fuorigioco del francese a inizio azione.15:46

40' Fase del match a favore del Parma ma il Toro finora si è difeso con ordine.15:45

38' Sgambetto di Biraghi su Cancellieri in zona centrale. Fourneau sceglie il richiamo verbale per l'ex capitano della Fiorentina e il pubblico di casa non prende bene la decisione del direttore di gara.15:44

37' Incomprensione tra Milinkovic-Savic e Walukiewicz, Almqvist non riesce ad approfittarne, chiuso da Maripan in fallo laterale.15:43

37' Situazione rischiosa per il Parma dato che entrambi i centrali difensivi sono ammoniti.15:42

35' Doppio passo di Casadei su Valenti che lo abbatte senza complimenti. Fourneau lo ammonisce.15:41

35' Almqvist prova l'ingresso in area dalla sinistra ma viene fermato da Coco e Maripan.15:40

33' Adams scatta sul filo del fuorigioco, l'azione prosegue nell'area del Parma ma termina con Elmas che si trascina la sfera a fondo campo.15:39

32' Doppio tentativo del Torino: prima Biraghi viene murato col sinistro, poi Elmas calcia largo col destro dalla distanza.15:37

31' Bonny sfida tutta la difesa del Toro da solo e finisce col perdere malamente palla sulla trequarti offensiva.15:37

29' Fallo plateale di Cancellieri su Elmas, Fourneau richiama verbalmente il giocatore del Parma che ha rischiato il giallo.15:34

28' Gran lancio di Estevez a tagliare il campo per Cancellieri, l'ex Lazio sbaglia però il controllo che lo avrebbe messo in condizioni di battere a rete da dentro l'area.15:33

27' Almqvist crossa basso dalla sinistra, Coco allontana in anticipo sul primo palo.15:32

25' Ricci perde palla e travolge Sohm. Fourneau lo ammonisce tra le proteste dello stesso giocatore del Toro e di Paolo Vanoli.15:31

24' Proteste veementi di Keita dopo un fischio di Fourneau a suo sfavore che ferma una buona opportunità offensiva per gli emiliani.15:30

22' Continua a premere il Torino che non sembra accontentarsi del vantaggio ottenuto poco fa.15:27

19' GOL! Parma-TORINO 0-1! Rete di Elmas. Casadei strappa centralmente e serve Elmas sullo spigolo dell'area, il macedone si porta la palla sul destro e mette la palla all'angolino basso dalla parte opposta col piattone. Terzo centro nelle ultime quattro partite per il macedone.



Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas15:25

18' OCCASIONE PARMA! Cancellieri aggiusta il pallone per Valeri che calcia di prima col sinistro dal limite, la palla esce di pochissimo alla sinistra di un impotente Milinkovic-Savic.15:23

17' Cross di Valeri dalla sinistra, Bonny e Almqvist si ostacolano al centro dell'area e Biraghi tocca la palla in corner.15:22

17' Pressing a tutto campo degli uomini di Vanoli che non stanno dando respiro alla manovra dei padroni di casa.15:22

15' OCCASIONE TORINO! Biraghi calcia direttamente in porta col sinistro, la palla viene deviata di petto da Vogliacco e sfiora il palo alla destra di Suzuki.15:20

13' Fourneau ammonisce il difensore ducale, reo di aver colpito Adams con una manata al volto.15:19

13' Cross di Lazaro dalla destra, respinto dalla difesa di casa. Il gioco però si ferma per un fallo di Vogliacco su Adams al limite dell'area.15:18

12' Lazaro perde palla al limite dell'area avversaria, poi travolge Keita commettendo fallo.15:17

11' Traversone teso di Almqvist dalla sinistra, Coco anticipa Bonny poi Milinkovic-Savic fa sua la sfera in presa alta.15:16

10' Si torna a giocare col Parma che rimane in possesso della sfera nel campo avversario, spostando il proprio baricentro in avanti in modo deciso per la prima volta nel match.15:15

8' Rimessa laterale in zona offensiva per il Parma. Fourneau è però costretto a interrompere il gioco per consentire la rimozione di altri festoni piovuti in campo dal settore occupato dai tifosi di casa.15:14

5' Più Toro che Parma in questo avvio di gara ma finora nessun pericolo per i due portieri.15:11

4' Si fa vedere per la prima volta il Parma col cross di Valeri, colpito male e finito direttamente sul fondo.15:09

3' Lo schema del Torino su calcio d'angolo manda Biraghi al cross dalla destra, la palla esce sul fondo nei pressi del secondo palo, sotto lo sguardo di Suzuki.15:09

2' Crossi di Biraghi in area, Valenti ci mette il gambone per anticipare Adams in corner.15:07

Partiti!15:05

Qualche istante di ritardo sulla tabella di marcia, ci sono da rimuovere numerosi festoni di carta fatti piovere in campo dai tifosi del Parma.15:04

Squadre in campo, terreno di gioco in perfette condizioni e temperatura primaverile.15:00

Nella gara di andata, giocata il 5 gennaio, fu 0-0 all'Olimpico Grande Torino, il Parma va quindi ancora a caccia di una vittoria sui granata che manca dal settembre 2019 (3-2 al Tardini).14:52

Vanoli opta invece per la continuità confermando l'undici iniziale di Monza. Davanti a Milinkovic-Savic ci saranno infatti Coco e Maripan con Walukiewicz e Biraghi sugli esterni. Casadei affianca Ricci in mezzo mentre il trio alle spalle di Adams sarà formato ancora da Lazaro, Vlasic ed Elmas. In panchina si rivede Tameze.14:48

Chivu sorprende con la panchina per il connazionale Man, al suo posto nell'attacco con Bonny e Cancellieri ci sarà infatti Almqvist. A centrocampo vengono invece riproposti Keita, Estevez e Sohm mentre in difesa trovano posto Vogliacco al posto di Balogh e Delprato al posto di Leoni. Valenti e Valeri completano il reparto a davanti a Suzuki. 14:46

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: 4-2-3-1 per i granata. Milinkovic-Savic - Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi - Casadei, Ricci - Lazaro, Vlasic, Elmas - Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Pedersen, Dembelé, Sosa, Tameze, Gineitis, Linetty, Gabellini.14:44

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: 4-3-3 per gli uomini di Chivu. Suzuki - Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri - Keita, Estevez, Sohm - Almqvist, Bonny, Cancellieri. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Bernabé, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Hernani, Pellegrino, Leoni, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco, Man.14:41

Dirige il match Fourneau con Moro e Fontemurato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Prontera mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Massa.14:37

Partita fondamentale al Tardini per il Parma di Chivu, attualmente con un solo punto di vantaggio sull'Empoli terz'ultimo e a caccia di punti pesanti per togliersi dalle sabbie mobili della zona salvezza. Non sarà però un compito facile quello di oggi per i ducali dato che il Torino si è dimostrato in ottima salute, battendo Milan e Monza nelle ultime due, cosa che ha permesso ai ragazzi di Vanoli, ex di giornata, di tirarsi fuori, forse definitivamente, dalla parte pericolosa della graduatoria e provare ad affrontare l'ultimo terzo di stagione con l'obiettivo di finire il più in alto possibile. Fischio d'inizio alle ore 15.14:35

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Torino, gara valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.14:30

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp