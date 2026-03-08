Buon pomeriggio e benvenuti al Dall'Ara, è tutto pronto per la sfida tra Bologna e Hellas Verona, match valido per la 28ª giornata di Serie A!11:30

Dopo un periodo un po' più complicato, il Bologna è tornato a vincere e ha messo in cassaforte 5 vittorie nelle ultime 5 partite, mantenendo la porta inviolata in 4 di queste occasioni. Per la squadra di Vincenzo Italiano dare continuità è fondamentale per arrivare bene alla sfida di giovedì di Europa League contro la Roma. 11:34

Dall'altre parte c'è un Verona che ha raccolto solo 15 punti in 27 partite e la cui ultima vittoria risale alla sfida contro la Fiorentina di metà dicembre. Con la sconfitta del Pisa, la squadra di Sammarco può staccare i toscani ultimi in classifica ma il Verona deve ancora una volta fare i conti con le tante assenze e i tanti infortuni della stagione. 11:38

Il Bologna recupera Lykogiannis che ancora non è al 100% e parte dalla panchina, lasciando il posto a Joao Mario. Sulla destra nessun turno di riposo per Zortea. A centrocampo è squalificato Freuler, ci sarà Moro con Ferguson. Sulla trequarti Odgaard con Rowe e Cambiaghi alle spalle di Castro, con Dallinga ancora non al meglio. 14:27

Quale è stato il risultato finale di Bologna - Verona? La gara tra Bologna e Verona si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Verona? Il marcatore del Bologna è stato Jonathan Rowe al 49' mentre i marcatori del Verona sono stati Martin Frese al 53' e Kieron Bowie al 57'

PREPARTITA

Bologna - Verona è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Verona sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2 24-01-2026 Serie B Juve Stabia-Virtus Entella 1-0 31-01-2026 Serie B Empoli-Modena 0-0 11-02-2026 Serie B Südtirol-Monza 0-0 20-02-2026 Serie B Frosinone-Empoli 2-2 03-03-2026 Serie B Venezia-Avellino 4-0

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 37 gol e ne ha subiti 34; il Verona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Verona - Bologna si è giocata il 15 gennaio 2026 e si è conclusa 2-3.

In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e il Napoli ottenendo 0 punti.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato il Napoli perdendo 1-2.

Bologna e Verona si sono affrontate 53 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 18 volte, il Verona ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 22.

Bologna-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro l'Hellas Verona in campionato (entrambe però al Bentegodi) e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro gli scaligeri in Serie A.

L'Hellas Verona ha vinto l'ultima trasferta al Dall'Ara contro il Bologna in campionato (3-2 il 30 dicembre 2024) e solo una volta ha ottenuto due successi fuori casa di fila contro i rossoblù in Serie A: tra l'ottobre 2013 e l'aprile 2016.

Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato e potrebbe vincere almeno quattro gare consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (cinque in quel caso, una delle quali proprio contro l'Hellas Verona).

Il Bologna non ha subito gol nelle due gare più recenti di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta con Vincenzo Italiano allenatore, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra marzo e aprile 2024 (quattro in quel caso con Thiago Motta alla guida).

L'Hellas Verona ha perso le ultime tre partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2024.

Nessuna squadra ha guadagnato meno punti in trasferta dell'Hellas Verona nel campionato in corso (otto, al pari del Pisa); in aggiunta, gli scaligeri hanno realizzato solo otto gol fuori casa in 14 gare, record negativo in questa Serie A condiviso con la Lazio.

Da una parte, nessuna squadra ha segnato più reti del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo in questo campionato (10, come il Milan); dall'altra, l'Hellas Verona è una delle due formazioni con meno gol nello stesso periodo di gioco (solo uno come il Lecce).

Jens Odgaard, autore di cinque gol in questo campionato, è ad una sola rete dall'eguagliare il suo record di marcature in una stagione di Serie A (sei nel 2024/25). Delle sue cinque reti nel campionato in corso, però, solo una è arrivata al Dall'Ara: lo scorso 5 ottobre contro il Pisa.

Riccardo Orsolini ha segnato un solo gol negli ultimi 12 match di Serie A, proprio contro l'Hellas Verona lo scorso 15 gennaio. Contro gli scaligeri il classe '97 ha realizzato tre reti in generale nel massimo campionato, ma ha anche ricevuto la prima delle sue due espulsioni nel torneo (il 21 agosto 2022 al Dall'Ara).

Gift Orban ha realizzato sette gol in questo campionato; solo Juan Iturbe (otto nel 2013/14) e Adrian Mutu (12 nel 2001/02) hanno segnato più reti di lui con la maglia dell'Hellas Verona prima di compiere 24 anni in una singola stagione di Serie A dall'inizio degli anni '90.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: