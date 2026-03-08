Al Dall'Ara vince il Verona in rimonta: dopo aver terminato il primo tempo senza reti, parte subito aggressiva la squadra di casa che va in vantaggio con un gol di Rowe su assist di Zortea. Succede tutto in 8 minuti: il Verona pareggia immediatamente con Frese, poi sfrutta un contropiede con i rossoblù scoperti e segna il gol della vittoria con Bowie.
Il Bologna si ferma dopo 5 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Il Verona invece torna a vincere dopo più di 2 mesi: l'ultimo successo infatti risale a inizio dicembre contro la Fiorentina. I gialloblù si portano ora a +3 dall'ultima in classifica e a -6 dalla Cremonese.
Il Bologna torna in campo giovedì per il derby di Europa League contro la Roma, poi altro derby in Serie A contro il Sassuolo domenica alle ore 15.00. Il Verona invece sfiderà il Genoa nella 29ª giornata di Serie A.
Dal Dall’Ara è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Bologna-Hellas Verona! Arrivederci e alla prossima di Serie A! 17:04
90'+6'
Fine partita! Bologna-Verona 1-2! Rete di Rowe, Frese e Bowie. 16:59
90'+5'
Insiste il Bologna, tutti in avanti in questo finale. 16:56
90'+5'
Finisce la partita di Gift Orban, dentro Al Musrati.16:56
90'+2'
Assist al centro di Bernardeschi, non impatta bene Castro che manda la palla fuori! 16:54
90'
Segnalati sei minuti di recupero. 16:52
89'
Calcio di punizione battuto da Bernardeschi, la palla non si abbassa e termina alta.16:51
88'
Check over, è fallo di Gagliardini su Dominguez, annullata la terza rete del Verona e calcio di punizione dal limite dell'area per il Bologna!16:51
87'
Check del VAR per il fallo di Gagliardini su Dominguez.16:52
86'
Il Verona va in vantaggio con un gol di Sarr, ma l'azione nasce da un fallo di Gagliardini su Dominguez. Proteste da parte di tutti i giocatori del Bologna. 16:50
84'
Fuori Martin Vitík per Tommaso Pobega.16:52
82'
Tentativo di Suslov deviato in corner da Moro. 16:44
82'
Fuori anche Kieron Bowie per Amin Sarr.16:44
82'
Nel Verona esce Daniel Oyegoke per Nicolás Valentini.16:44
78'
Che parata di Montipò! Odgaard vince il duello con Akpa Akpro e va alla conclusione con il mancino sul primo palo. Decisivo l'intervento del portiere del Verona!16:40
77'
Esce anche l'autore del gol Jonathan Rowe per Benja Domínguez.16:39
77'
Esce Nadir Zortea per Charalampos Lykogiannis.16:39
74'
Nel Verona esce Abdou Harroui per Tomás Suslov.16:36
73'
Insiste il Bologna ma è attentissimo il Verona: Edmundsson chiude su Odgaard, sarà corner.16:35
71'
Conclusione ambiziosa di Bowie che tanta il tiro dalla distanza, la palla esce di poco.16:34
70'
Ci prova Castro, soluzione non semplice e bloccata dai difensori dell'Hellas Verona. Si riparte infatti da Montipò.16:33
67'
Va avanti ancora il Verona con Orban per Bradaric, ferma tutto l'arbitro per fuorigioco.16:31
66'
Entra simon Sohm per Lewis Ferguson.16:30
66'
Finisce la partita di Riccardo Orsolini per Federico Bernardeschi.16:30
62'
Continua a tenere la gestione della partita il Verona: Orban tenta la conclusione dalla distanza, palla alta.16:25
57'
Grande azione di Gift Orban che dopo esser partito in contropiede, serve il compagno in area.16:22
57'
GOOOOOOLLLLL! Bologna-HELLAS VERONA 1-2! La ribaltano gli ospiti! Il Verona parte in contropiede con Gift Orban, il Bologna è scoperto, ne approfitta Bowie che, servito dal nigeriano, deve solo metterla con il piattone in rete!16:21
55'
Decisivo Montipò ad anticipare Orsolini, pronto alla conclusione di testa.16:19
53'
GOOOOLLLL! Bologna-HELLAS VERONA 1-1! Pareggia subito i conti Martin Frese! Azione manovrata dei gialloblù, il danese trova un varco da fuori area e calcia di collo pieno nell'angolino basso sorprendendo Skorupski!16:18
52'
Prova a reagire l'Hellas Verona. Bowie si invola verso la porta, Lucumì è costretto a mandare la palla in fallo laterale.16:15
49'
Assist di Nadir Zortea, bravo nel cross basso arretrato per Rowe.16:13
49'
GOOOOOOLLLL! BOLOGNA-Verona 1-0! La sblocca Rowe! È proprio l'ex Marsiglia a recuperare palla sulla trequarti, serve per Odgaard che apre poi per Zortea. Il numero 20 crossa basso per Rowe che con il destro la piazza in rete!
Bologna vicino al gol! Corner respinto da Montipò con i pugni, ne approfitta Orsolini al volo con il mancino che tira sul primo palo! La palla esce di pochissimo!16:10
46'
Bologna subito aggressivo: i rossoblù conquistano corner dopo neanche 30 secondi. 16:08
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Bologna-Hellas Verona!16:07
Buona la pressione del Bologna in questi primi 45 minuti, meno preciso però sotto porta. Tre ammoniti nel primo tempo: Bowie e Harroui per il Verona, Ferguson per i rossoblù.15:55
Nessun gol nel primo tempo tra Bologna e Verona. Al Dall'Ara attacca il Bologna con una pressione alta dai primi minuti, ma non riesce ad andare in vantaggio con le conclusioni di Castro. Si rendono poi pericolosi gli ospiti specie con Orban e vicini al gol con Bowie, che a un passo dalla porta spara fuori. 15:53
45'+2'
Fine primo tempo! Bologna-Hellas Verona 0-0!15:51
45'+2'
Il Bologna attacca con un cross dalla destra con Zortea, sulla respinta della difesa gialloblù conclude Odgaard al volo, palla fuori.15:50
45'
Segnalati due minuti di recupero.15:48
42'
Ammonito Abdou Harroui per un fallo su Rowe.15:44
40'
Ammonito Lewis Ferguson per fallo su Bradaric.15:42
37'
Tentativo di Zortea con il mancino sul primo palo, la palla esce di pochissimo!15:40
37'
Calcio di punizione battuto da Moro con il destro direttamente in porta, la palla termina alta.15:39
36'
Buona opportunità per il Bologna. Rowe conquista un calcio di punizione da appena fuori area.15:39
33'
Prova a reagire il Bologna, Rowe va al cross sul secondo palo dove però non c'è nessuno dei suoi compagni.15:36
30'
Attacca ancora il Verona! Vicino all'1 a 0! Assist di Orban dalla fascia destra, ci prova al volo Bowie che però non riesce a coordinarsi bene e non trova lo specchio della porta da due passi. In difficoltà in questo momento il Bologna.15:34
27'
Ancora un'occasione per il Verona! Uscita non precisa di Skorupski, tiro di Akpa Akpro a porta vuota che colpisce però Orban. L'assistente alza la bandierina per fuorigioco.15:30
25'
Occasione Verona! Orban si invola verso la porta di Skorupski, Odgaard non riesce a stargli dietro e l'attaccante arriva alla conclusione in diagonale! Si allunga in tuffo il portiere del Bologna ed evita il gol!15:28
23'
Ci prova Orsolini con il mancino in area, palla respinta dalla difesa gialloblù.15:27
16'
Ammonito Kieron Bowie per fallo su Orsolini.15:18
11'
Che occasione per Castro! Odgaard serve l'attaccante sulla trequarti che con una finta si mette la palla sul destro e calcia di potenza non trovando la porta per un soffio! 15:13
8'
Tentativo di Orban a giro dalla distanza, la palla finisce fuori. 15:13
6'
Problemi per il Bologna: a terra Lucumì che richiede l'intervento dello staff medico dopo una gomitata di Bowie.15:08
3'
Grande azione di Ogdaard che recupera palla a centrocampo e serve con un filtrante in area Rowe. L'ex Marsiglia però non riesce a controllare bene e si fa recuperare dagli avversari. 15:05
2'
Primo possesso della squadra di casa. I rossoblù ripartono da Skorupski per poi avanzare con Joao Mario sulla sinistra.15:03
1'
Si parte! Comincia Bologna-Verona! Fischia l'arbitro Giuseppe Mucera!15:01
Nel Verona dopo due turni di squalifica torna Gift Orban, al suo fianco Bowie. In difesa manca Bella-Kotchap a causa di un guaio muscolare alla coscia. Si rivede Valentini con Nelsson e Edmundsson. A centrocampo Gagliardini, recuperato Belghali pronto a subentrare. 14:28
Il Bologna recupera Lykogiannis che ancora non è al 100% e parte dalla panchina, lasciando il posto a Joao Mario. Sulla destra nessun turno di riposo per Zortea. A centrocampo è squalificato Freuler, ci sarà Moro con Ferguson. Sulla trequarti Odgaard con Rowe e Cambiaghi alle spalle di Castro, con Dallinga ancora non al meglio. 14:27
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-5-2): Montipò - Nelsson, Edmundsson, Valentini - Frese, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric - Bowie, Orban. All. Paolo Sammarco.14:09
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario - Moro, Ferguson - Orsolini, Odgaard, Rowe - Castro. All. Vincenzo Italiano.14:08
Dall'altre parte c'è un Verona che ha raccolto solo 15 punti in 27 partite e la cui ultima vittoria risale alla sfida contro la Fiorentina di metà dicembre. Con la sconfitta del Pisa, la squadra di Sammarco può staccare i toscani ultimi in classifica ma il Verona deve ancora una volta fare i conti con le tante assenze e i tanti infortuni della stagione. 11:38
Dopo un periodo un po' più complicato, il Bologna è tornato a vincere e ha messo in cassaforte 5 vittorie nelle ultime 5 partite, mantenendo la porta inviolata in 4 di queste occasioni. Per la squadra di Vincenzo Italiano dare continuità è fondamentale per arrivare bene alla sfida di giovedì di Europa League contro la Roma. 11:34
Buon pomeriggio e benvenuti al Dall'Ara, è tutto pronto per la sfida tra Bologna e Hellas Verona, match valido per la 28ª giornata di Serie A!11:30
PREPARTITA
Bologna - Verona è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Verona sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
20-12-2025
Serie B
Modena-Venezia 1-2
24-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
31-01-2026
Serie B
Empoli-Modena 0-0
11-02-2026
Serie B
Südtirol-Monza 0-0
20-02-2026
Serie B
Frosinone-Empoli 2-2
03-03-2026
Serie B
Venezia-Avellino 4-0
Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte). Il Bologna ha segnato 37 gol e ne ha subiti 34; il Verona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Verona - Bologna si è giocata il 15 gennaio 2026 e si è conclusa 2-3.
In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e il Napoli ottenendo 0 punti. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato il Napoli perdendo 1-2.
Bologna e Verona si sono affrontate 53 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 18 volte, il Verona ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 22.
Bologna-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro l'Hellas Verona in campionato (entrambe però al Bentegodi) e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro gli scaligeri in Serie A.
L'Hellas Verona ha vinto l'ultima trasferta al Dall'Ara contro il Bologna in campionato (3-2 il 30 dicembre 2024) e solo una volta ha ottenuto due successi fuori casa di fila contro i rossoblù in Serie A: tra l'ottobre 2013 e l'aprile 2016.
Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato e potrebbe vincere almeno quattro gare consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (cinque in quel caso, una delle quali proprio contro l'Hellas Verona).
Il Bologna non ha subito gol nelle due gare più recenti di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta con Vincenzo Italiano allenatore, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra marzo e aprile 2024 (quattro in quel caso con Thiago Motta alla guida).
L'Hellas Verona ha perso le ultime tre partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2024.
Nessuna squadra ha guadagnato meno punti in trasferta dell'Hellas Verona nel campionato in corso (otto, al pari del Pisa); in aggiunta, gli scaligeri hanno realizzato solo otto gol fuori casa in 14 gare, record negativo in questa Serie A condiviso con la Lazio.
Da una parte, nessuna squadra ha segnato più reti del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo in questo campionato (10, come il Milan); dall'altra, l'Hellas Verona è una delle due formazioni con meno gol nello stesso periodo di gioco (solo uno come il Lecce).
Jens Odgaard, autore di cinque gol in questo campionato, è ad una sola rete dall'eguagliare il suo record di marcature in una stagione di Serie A (sei nel 2024/25). Delle sue cinque reti nel campionato in corso, però, solo una è arrivata al Dall'Ara: lo scorso 5 ottobre contro il Pisa.
Riccardo Orsolini ha segnato un solo gol negli ultimi 12 match di Serie A, proprio contro l'Hellas Verona lo scorso 15 gennaio. Contro gli scaligeri il classe '97 ha realizzato tre reti in generale nel massimo campionato, ma ha anche ricevuto la prima delle sue due espulsioni nel torneo (il 21 agosto 2022 al Dall'Ara).
Gift Orban ha realizzato sette gol in questo campionato; solo Juan Iturbe (otto nel 2013/14) e Adrian Mutu (12 nel 2001/02) hanno segnato più reti di lui con la maglia dell'Hellas Verona prima di compiere 24 anni in una singola stagione di Serie A dall'inizio degli anni '90.
