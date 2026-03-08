Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Parma e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.17:09

90'+5' E FINISCE QUI!!! Fiorentina e Parma non vanno oltre lo 0-0. I Ducali restano in serie positiva, la Viola esce comunque dalla zona retrocessione16:58

90'+4' Ultima chance per la Fiorentina, ma Piccoli finisce in fuorigioco sul tentativo di palla lunga di de Gea16:57

90'+3' Il Parma attacca con Keita. Fallo laterale in zona d'attacco per gli ospiti16:57

90'+2' Cremaschi cicca il tiro, ci prova Ordonez che manda però in curva. Non benissimo qui il Parma che aveva una ghiotta opportunità16:55

90'+1' Conclusione di Circati deviata da Ranieri in angolo. Questo è solo il primo corner in favore del Parma16:54

90'+1' Quattro minuti di recupero...16:54

90' ORISTANIO VUOLE IL ROSSO!!! Contropiede del Parma con Oristanio che viene trattenuto da Dodò. Punizione per i Ducali e giallo per Dodò. L'attaccante del Parma vorrebbe il rosso, ma Zufferli spiega che non può scattere il DOGSO perché stavano andando verso l'esterno del campo17:16

89' Tiro-cross di Gosens da sinistra, Valeri per non saper né leggere né scrivere manda in angolo16:52

88' Corvi va giù in uscita, ma l'arbitro fischia un fallo sul portiere. Quello di Brescianini su Corvi16:51

87' Primo pallone toccato da Brescianini che guadagna un angolo sull'opposizione di Delprato16:50

87' Dentro anche Brescianini che prende il posto di Ndour. L'ex Atalanta potrebbe essere pericoloso in questo finale16:49

86' DOPPIO CAMBIO FIORENTINA!!! Dentro Comuzzo in questo finale, al posto di Pongracic che era tra i diffidati16:49

85' Gudmundsson cerca e trova Fazzini sul secondo palo, ma l'ex Empoli la sfiora solamente e il pallone finisce a lato16:48

82' Cambia anche il Parma. Dentro Estevez per avere più dinamismo in questo finale: l'argentino prende il posto di Sorensen16:46

81' Fuori Harrison che lascia il posto a Fazzini. Brutta partita oggi dell'ex Leicester, mai pericoloso nella trequarti avversaria16:44

79' ANCORA GUDMUNDSSON A TERRA!!! L'islandese va già sul contatto con Troilo. Il difensore del Parma gli prende un po' la maglia, ma Gudmundsson poi si butta. Poi interviene l'arbitro perché Troilo ha qualcosa da dire anche a lui16:42

78' CONTROPIEDE PARMA!!! E sulla palla persa della Fiorentina, parte Valeri in contropiede, ma pallone che non raggiunge Oristanio. Ripartenza sprecata16:41

77' Gudmundsson a terra in area. Proteste della Fiorentina, ma il sig. Zufferli dice di no16:41

77' Dodò si sgancia a destra, ma non trova nessuno col suo cross. Mette fuori la difesa del Parma16:40

75' Piccoli sguscia via a Troilo e si invola verso la porta di Corvi. Tutto a gioco fermo. L'arbitro aveva fischiato il fallo di Piccoli16:38

73' FUORI PELLEGRINO! Anzi, cambia tutto l'attacco del Parma. Fuori anche Pellegrino che lascia il posto a Elphege16:35

72' CAMBI PARMA!!! Dentro Oristanio che prende il posto di Strefezza. Cuesta cambia la mezza punta16:35

70' Harrison rientra sul sinistro e cerca il cross, ma palla direttamente in tribuna. La Fiorentina ha perso quel ritmo potente che aveva nei primi minuti della ripresa16:33

67' Adesso il Franchi canta a favore della Fiorentina. Serve anche questo supporto alla Viola. Nel finale di primo tempo, invece, erano arrivati i fischi da parte del pubblico di casa.16:32

64' Vanoli cambia a centrocampo. Cerca qualche sussulto da Fabbian, fuori Mandragora già ammonito16:28

63' Deve intervenire l'arbitro perché Troilo ha qualcosa da dire a Piccoli per la gomitata subita nell'episodio16:26

62' Piccoli a terra in area. Ma è lui a commettere fallo su Troilo16:26

61' Mandragora falloso su Strefezza che aveva fatto una bella finta di corpo. L'ex Torino viene anche ammonito16:24

59' OCCASIONE RANIERI!!! Sugli sviluppi del corner, palla che finisce dalle parti di Ranieri che cerca il sinistro da posizione ravvicinata, ma trova solo l'esterno della rete.16:22

58' Cross di Ndour, Corvi non si fida della presa ed esce con i pugni. Concesso un angolo da destra alla Fiorentina17:13

57' Contropiede Parma. Strefezza cerca Sorensen, anticipato da Fagioli che mette in angolo. L'arbitro non vede però la deviazione e niente corner per gli ospiti.16:20

55' METTE MANO AI CAMBI CUESTA!!! Col Parma in difficoltà, il tecnico spagnolo vuole più muscoli a centrocampo. Dentro Ordóñez per Nicolussi Caviglia16:18

54' Schema su calcio d'angolo della Fiorentina che porta al tiro di Mandragora, ma la sua mezza rovesciata finisce senza successo. Palla alta sopra la traversa16:17

53' Gosens cerca Piccoli sul primo palo, arriva la chiusura di Troilo in angolo. Spinge la Fiorentina16:16

51' Cremaschi in ritardo su Gudmundsson. Interessante calcio di punizione per la Fiorentina16:14

49' Una Fiorentina totalmente diversa in questo avvio di secondo tempo16:12

48' DELPRATO SALVA TUTTO!!! Spiovente di Harrison per Piccoli, conclusione ravvicinata, ma Delprato salva tutto allungando il piede. Un salvataggio che vale un gol17:12

48' Fagioli con lo spiovente per Mandragora che tocca appena e Corvi recupera in uscita16:11

47' Gosens prende il fondo e crossa in mezzo, intercetta Corvi. Non si è quasi mai visto attaccare Gosens nel primo tempo16:10

46' SI RIPARTE AL FRANCHI!!!16:08

La Fiorentina deve fare ben altro per provare a vincere questa partita. Anche perché la squadra di Vanoli non ha creato quasi nulla. Gudmundsson è andato ad intermittenza, Harrison non si è ancora acceso. E la presenza fisica di Piccoli è certamente diversa rispetto a quella di Moise Kean. Serve un po' di fantasia in più alla Viola. Il Parma deve coprire tutti gli spazi, ma deve essere più incisiva davanti. Qualche buco la Fiorentina lo lascia ma, per ora, la squadra di Cuesta non ne ha approfittato.15:53

Primo tempo un po' soporifero. La Fiorentina tiene maggiormente palla, ma di occasioni vere ne ha create pochissime. Giusto un buon pallone in area per Ndour che però non ne ha approfittato. Il Parma, come al solito, fa blocco basso e riparte. La squadra di Cuesta ci ha provato con Strefezza e con Keita. Si resta, però, sullo 0-0.15:51

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Ritmi bassi al Franchi, poche occasioni e 0-0 alla pausa tra Fiorentina e Parma.15:50

45'+1' Gioco fermo intanto. Dopo un pestone di Keita ai danni di Mandragora15:49

45'+1' Strefezza ci prova addirittura da casa sua, ma la sua conclusione si perde sul fondo15:49

45'+1' Un minuto di recupero in questo primo tempo...15:48

45' Gudmundsson trova un varco e cerca lo spiovente verso il secondo palo, ma non ci arrivano né Harrison né Mandragora15:48

44' Pioggia di fischi del Franchi. I tifosi non sono per nulla soddisfatti dell'atteggiamento della Fiorentina che ha costruito davvero poco in questo primo tempo15:47

43' CI PROVA KEITA!!! Destro da fuori del mediano del Parma che sfiora il palo alla destra di de Gea. Occasionissima per il Parma15:47

40' Che rischio PONGRACIC in area, per sua fortuna il Parma non riesce a trovare Pellegrino sul cross di Cremaschi15:43

39' Dall'altra parte risponde Strefezza con un destro da fuori, ma centra in pieno Dodò16:03

38' Girata di PICCOLI sul cross di Harrison, ma pallone che finisce a lato. Non si sblocca il match15:41

36' Strefezza cerca il break, spiovente per Pellegrino che però non riesce ad arrivarci di testa sul secondo palo15:39

34' A terra Piccoli dopo uno scontro con Troilo. L'arbitro dice di aspettare perché, dall'altra parte, è rimasto a terra Ndour che era andato a contestare il cross di Sorensen.15:36

33' Il solito Sorensen da destra, Ranieri anticipa all'ultimo Pellegrino che aveva fatto un bel movimento a tagliare15:36

32' CORVI IN USCITA!!! Verticalizzazione per Piccoli che ne ha due, ma Corvi in uscita va a chiudere addirittura sulla trequarti16:02

31' 61% di possesso palla per la Fiorentina in questa prima mezz'ora di gioco... Possesso molto sterile però.15:34

30' Dodò ci prova. Il brasiliano torna adesso in campo: è di nuovo parità numerica tra Fiorentina e Parma16:02

30' Dodò si è comunque rialzato e sta testando il ginocchio per capire se possa o meno rientrare in campo15:33

30' Vanoli manda Fortini a scaldarsi a bordo campo...15:32

29' Dodò resta a terra. Perché, nell'essere sbilanciato da Valeri, ha perso l'appoggio finendo giù. Il brasiliano sembra molto dolorante16:00

28' Dodò prova a spingere sulla destra, poi va giù sul contatto con Valeri. Tutto buono per Zufferli che comanda una semplice rimessa dal fondo15:31

26' OCCASIONE VIOLA!!! Prima ci prova Fagioli, respinge Troilo, palla che finisce sui piedi di Ndour che calcia però male da buona posizione. Poteva gestirla meglio qui la Fiorentina.15:29

25' Percussione centrale di Harrison che cerca lo slalom, ma non riesce a trovare il varco per la conclusione. Mette fuori la difesa del Parma15:28

24' Occhio a PICCOLI che va a terra in area, ma è tutto buono. L'intervento di Keita è totalmente sul pallone. C'è poi il fallo di Harrison su Valeri15:27

22' Ancora Sorensen da destra, ancora per Valeri che questa volta commette però fallo su Dodò. Ancora una volta Fiorentina che concede il cross dalle parti di Gosens.15:59

21' Keita cerca l'imbucata su Pellegrino, capisce tutto Pongracic che intercetta il passaggio15:24

20' Errore in fase di impostazione della Fiorentina che regala un fallo laterale al Parma nella propria metà campo. Arriva qualche fischio dalle tribune15:22

19' Sorensen col cross da destra, Valeri va di testa sul secondo palo, ma non riesce ad inquadrare la porta di de Gea15:58

18' Il Parma non velocizza l'azione. Sorensen, col tunnel su Fagioli, si era aperto un varco, ma nessuno l'ha seguito nella metà campo avversaria15:21

16' Prova a ripartire il Parma, ma Pongracic si gioca il fallo tattico per evitare un contropiede. Ritmi bassi al Franchi dopo il primo quarto d'ora di gioco15:20

15' Campanile di Gosens per Mandragora in area, ma il centrocampista della Fiorentina viene anticipato da un grande intervento di Keita15:19

13' OCCASIONE PARMA!!! Brutta palla di Fagioli per Gudmundsson, palla persa con contropiede del Parma: ci prova Strefezza dal limite, ma calcia alto sopra la traversa. Brivido per la Fiorentina.15:57

11' Prima discesa sulla fascia destra di Cremaschi che commette però fallo su Gosens, che aveva coperto bene il campo15:56

9' OCCHIO A RANIERI!!! Sugli sviluppi del corner, arriva una mezza girata di Ranieri, che non riesce però a calciarla con forza verso la porta di Corvi dopo la sponda di Piccoli.15:56

8' Gudmundsson chiuso da Cremaschi, primo corner per la Fiorentina in questo avvio di match15:12

5' In questa fase è la Fiorentina a fare possesso, blocco basso del Parma che aspetta pronta a ripartire15:11

3' Gosens cerca di mettere in moto Gudmundsson, ma c'è Cremaschi a coprire sull'islandese. Gioca a 5 dietro il Parma15:56

2' Subito una conclusione di Gosens, c'è deviazione di Delprato che favorisce l'intervento di Corvi15:04

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Parma...15:03

Intanto, risultato che interessa ad entrambe: il Lecce ha battuto 2-1 la Cremonese e sale a quota 27 punti a +3 sulla zona retrocessione. Grigiorossi che restano, pericolosamente, a quota 24 proprio con la Fiorentina. E alla prossima ci sarà Cremonese-Fiorentina.14:32

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Ceccon e dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. Nella sala VAR di Lissone sono presenti Matteo Gariglio (VAR) e Maurizio Mariani (AVAR).03:41

Sono 71 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Fiorentina e Parma. Bilancio a favore della Viola con 25 vittorie oltre a 26 pareggi e 20 successi per i Ducali. L'ultima sfida al Franchi è finita 0-0, mentre nel 2021 ci fu invece il pirotecnico 3-3, col pareggio della Viola grazie all'autorete di Iacoponi al 94'. Il Parma non vince al Franchi da dicembre 2018, dall'1-0 targato Roberto Inglese.03:40

Anche Cuesta fa 4 cambi rispetto all'ultima, quella col Cagliari. Modificati 3/5 del centrocampo con Cremaschi, Nicolussi Caviglia e Sorensen che prendono il posto di Britshgi, Bernabé e Ordoñez. In difesa torna Circati, nella linea a tre con Delprato e Troilo. E, soprattutto, Corvi resta il portiere titolare nonostante il ritorno di Suzuki. Sono diversi gli indisponibili per il Parma: Bernabé, Britshgi, Almqvist e Frigan per infortunio, Valenti per squalifica.14:46

Vanoli fa 4 cambi rispetto al ko con l'Udinese, cambiando anche modulo. C'è un più coperto 4-3-1-2, con Dodò e Gosens sulle fasce laterali. C'è proprio il rientro del brasiliano che non era partito per Udine per squalifica. Manca Moise Kean infortunato, con la Fiorentina che spera di recuperarlo per lo scontro salvezza con la Cremonese. Davanti c'è Piccoli supportato da Harrison e Gudmundsson. Out per infortunio anche Solomon e Lamptey, fuori anche Parisi per squalifica.14:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Corvi - Delprato, Troilo, Circati - Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri - Strefezza - Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Suzuki, Rinaldi - A.Ndiaye, Mena Martinez, Conde - Ordóñez, N.Estévez - F.Carboni, Elphege, Ondrejka.16:17

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 4-3-2-1 in cui figurano: de Gea - Dodò, Pongracic, L.Ranieri, Gosens - Mandragora, Fagioli, Ndour - Harrison, Gudmundsson - Piccoli. All. Paolo Vanoli. A disposizione: Christensen, Leonardelli - L.Balbo, Rugani, Comuzzo, Kouadio - Fortini, Fabbian, Brescianini, Fazzini - Braschi.15:00

Al contrario, il Parma conta un +9 sulla zona retrocessione. La squadra di Cuesta è in serie positiva da quattro partite consecutive. Dopo le vittorie contro Bologna, Verona e Milan, è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Cagliari. Sembrava fatta per i sardi, col gol da cineteca di Folorunsho, ma ci ha pensato Oristanio a pareggiare i conti nel finale.03:40

Fiorentina sempre impelagata nella zona retrocessione. La vittoria contro il Pisa aveva un po' illuso l'ambiente Viola che, però, arriva da due pesanti sconfitte. La prima in campo europeo, con l'incredibile ko per 4-2 in casa contro il Jagiellonia in Conference League. Poi la bruttissima sconfitta di lunedì scorso in campionato contro l'Udinese per 3-0.03:39

Benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Parma, gara valida per la Giornata 28 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze.03:39

