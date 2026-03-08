Con l'odierno trionfo il Genoa si proietta a quota 30 punti, resta invece invariata la situazione della Roma. Uomini di De Rossi e Gasperini che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Verona e Como.

Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Colombo manda i titoli di coda di un match divertente e dai ritmi altissimi, conclusosi con un arduo 2-1 a favore del Grifone. Dopo un primo tempo a reti bianche, dall'impronta prevalentemente giallorossa, nella ripresa la formazione di De Rossi coglie efficacemente gli attimi giusti per agguantare i tre punti. Al minuto 52' è Messias a realizzare il penalty ottenuto da Ellertsson, ma al minuto 54' dopo centoventi secondi risponde il timbro di Evan N'Dicka che di testa batte Bijlow. Le sorprese non terminano qui e dopo una serie di azioni offensive da parte dei Giallorossi, al minuto 80' il subentrato Vitinha sfrutta al meglio il filtrante tagliente di Masini per ribattere alle spalle di Svilar. Segue nei minuti finali un assedio della formazione ospite, Roma che prova a trovare il pareggio da ogni angolazione ma resiste il Genoa ottenendo un' importante vittoria.

Luci accese allo Stadio Marassi di Genova, è tempo di Genoa-Roma! Penultima gara di questa copiosa domenica di A si affrontano Grifoni e Giallorossi dopo meno di due mesi dall’ultimo incrocio, risalente allo scorso 17 gennaio, in cui la formazione capitolina si è imposta per 3-1 sulla compagine guidata proprio dalla leggenda del club giallorosso Daniele De Rossi, ora tecnico dei liguri. Momentaneamente, i Rossoblu’ sono fissi in 15^ posizione con 27 punti totali e provengono da una sconfitta per 2-0 contro l’’Inter nella 27^ giornata; 4^ posto invece quello occupato dalla Roma di Gian Piero Gasperini che ha sinora collezionato 51 punti e che vanta una condizione di imbattibilità che perdura da quattro turni.17:35

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Roma? La gara tra Genoa e Roma si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Roma? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Roma sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Genoa - Roma? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Roma? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Roma? La gara tra Genoa e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Roma? I marcatori del Genoa sono stati Junior Messias al 52' e Vítinha al 80' mentre il marcatore della Roma è stato Evan Ndicka al 55'

PREPARTITA

Genoa - Roma è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 307 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 52 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2 15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2 28-02-2026 Serie A Verona-Napoli 1-2 08-03-2026 Serie A Genoa-Roma 2-1

Attualmente il Genoa si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 51 punti (frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 34 gol e ne ha subiti 40; la Roma ha segnato 38 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Roma - Genoa si è giocata il 29 dicembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa il Genoa ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 2-1 mentre La Roma ha incontrato la Juventus pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.

Genoa e Roma si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 33 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Genoa-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è rimasta imbattuta in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (15V, 5N); l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 (4-1 al Ferraris con Alberto Gilardino allenatore).

Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita di Daniele De Rossi da allenatore della Roma; l'ultima volta che è rimasto imbattuto in più gare casalinghe di fila contro i giallorossi in Serie A risale al periodo tra il 2008 e il 2011 (quattro successi consecutivi in quel caso).

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1P) - realizzando almeno due gol in ognuna delle quattro - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 al Ferraris in Serie A (3V, 5N, 8P); il Grifone potrebbe segnare almeno due reti in cinque match interni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2015 (sei in quel caso).

Soltanto l'Inter (42 in 14 match) ha guadagnato più punti della Roma (33 in 13 gare - 11V, 2P) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica in Serie A.

La Roma ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 31 (20V, 2N, 9P). Più nel dettaglio, dopo il 3-3 contro la Juventus, i giallorossi potrebbero impattare due match di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2025 (contro Juventus e Lazio in quel caso).

Da una parte, la Roma è l'unica squadra che non ha ancora affrontato alcun rigore in questo campionato; dall'altra, invece, nessuna formazione ha subito più gol del Genoa dal dischetto (sei, al pari di Napoli e Udinese).

Solo Francesco Totti (786) ha collezionato più presenze di Daniele De Rossi (616) da giocatore nella storia della Roma tra tutte le competizioni. Il classe '83 è stato anche l'allenatore dei giallorossi in 30 partite ufficiali tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P).

Gian Piero Gasperini è l'allenatore con più panchine (232) e più vittorie (88) nella storia del Genoa in Serie A - completano 59 pareggi e 85 sconfitte. In più, con Gasperini alla guida, il Grifone ha ottenuto la sua ultima qualificazione per una coppa europea (5° posto nella Serie A 2008/09 e preliminari di Europa League).

Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A - sei anche nel 2024/25 con l'Empoli. Più nel dettaglio, le sei reti del classe 2002 nel campionato in corso sono tutte arrivate con Daniele De Rossi in panchina e con nessun altro allenatore ha realizzato più marcature nel torneo (sei anche con Roberto D'Aversa, all'Empoli).

Pur essendo arrivato in Serie A a metà gennaio, Donyell Malen (sei gol in sette match) ha già eguagliato Matías Soulé (sei ma in 25 presenze) come miglior marcatore della Roma in questo campionato. Aggiungendo anche le quattro reti con l'Aston Villa nella stagione in corso, l'olandese è andato in doppia cifra solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2023/24 (13 marcature con il Borussia Dortmund).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: