Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Colombo manda i titoli di coda di un match divertente e dai ritmi altissimi, conclusosi con un arduo 2-1 a favore del Grifone. Dopo un primo tempo a reti bianche, dall'impronta prevalentemente giallorossa, nella ripresa la formazione di De Rossi coglie efficacemente gli attimi giusti per agguantare i tre punti. Al minuto 52' è Messias a realizzare il penalty ottenuto da Ellertsson, ma al minuto 54' dopo centoventi secondi risponde il timbro di Evan N'Dicka che di testa batte Bijlow. Le sorprese non terminano qui e dopo una serie di azioni offensive da parte dei Giallorossi, al minuto 80' il subentrato Vitinha sfrutta al meglio il filtrante tagliente di Masini per ribattere alle spalle di Svilar. Segue nei minuti finali un assedio della formazione ospite, Roma che prova a trovare il pareggio da ogni angolazione ma resiste il Genoa ottenendo un' importante vittoria.
Con l'odierno trionfo il Genoa si proietta a quota 30 punti, resta invece invariata la situazione della Roma. Uomini di De Rossi e Gasperini che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Verona e Como.
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI COLOMBO! Genoa-Roma termina 2-1.19:55
90'+4'
Svanisce un'altra azione offensiva dei capitolini, Genoa che continua a difendere il vantaggio.19:55
90'+2'
IMPRESSIONANTE SVILAR! Risposta determinante dell'estremo giallorosso che nega a Malinovskyi la gioia del 31.19:54
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Bonacina, si giocherà fino al 95'.19:51
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.19:50
89'
AMMONITO Bryan Cristante: fallo tattico speso dal centrocampista.19:50
86'
Filtrante di Cristante per Robinio Vaz che non va però a buon fine, recupera il possesso il Genoa.19:45
84'
Sostituzione Roma: esce anche Zeki Çelik, lo sostituisce Robinio Vaz.19:45
84'
Sostituzione Roma: esce dal campo Gianluca Mancini, subentra Jan Ziólkowski.19:44
82'
Punizione a favore del Genoa che termina con un nulla di fatto, sarà rinvio dal fondo per la Roma, batte Svilar.19:42
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà extra-time!19:50
80'
GOL! GOL VITINHA! GENOA-Roma: 2-1. Ancora in vantaggio il Grifone, la firma è del subentrato Vitinha! Filtrante tagliente di Masini, che dall'interno dell'area avversaria suggerisce un pallone intelligente su cui piomba il subentrato Vitinha ribattendo in rete. Ancora in vantaggio la formazione casalinga, assist a cura di Patrizio Masini.
Sostituzione Genoa: fuori Mikael Ellertsson, dentro Aarón Martín.19:39
77'
Tentativo estroso di Colombo che vuole subito incidere sul match, palla che termina però sul fondo.19:37
76'
Tre le sostituzioni sinora operate da entrambi i tecnici, restano due cambi ancora disponibili per entrambe le compagini.19:36
75'
Sostituzione Genoa: fuori dal campo Caleb Ekuban, dentro Vítor Manuel Carvalho Oliveira.19:36
72'
Conclusione di Kone respinta da Malinovskyi, il giocatore giallorosso reclama un tocco di mano ma Colombo lascia proseguire senza interruzioni.19:35
70'
Scocca il 70', parziale fisso sull'1-1, forze fresche inserite in campo.19:30
70'
Sostituzione Roma: fuori anche Devyne Rensch, dentro per lui Daniele Ghilardi.19:29
64'
Sostituzione Genoa: fuori Junior Walter Messias, lo sostituisce Ruslan Malinovskyi.19:27
64'
Sostituzione Genoa: esce dal campo Jeff Ekhator, dentro Lorenzo Colombo.19:27
64'
Corner a favore della Roma guadagnato da Tsimikas, momento però dei cambi.19:24
61'
Colpo di testa Malen che termina oltre la traversa, momento positivo dei Giallorossi che attaccano su più fronti, si difende il Genoa.19:22
58'
Rete revocata a Malen! L'attaccante giallorosso avrebbe siglato la rete dell'1-2 ma viene fermato da una segnalazione di fuorigioco.19:18
56'
Sostituzione Roma: fuori Lorenzo Pellegrini, lo sostituisce Neil El Aynaoui.19:16
55'
GOL! GOL N' DICKA! Genoa-ROMA: 1-1. Durata brevissima del vantaggio genoano, la riagguanta la Roma con la firma di Evan N' Dicka! Dagli sviluppi di un corner, il rimpallo arriva sulla testa del centrale giallorosso che colpisce e lentamente spedisce in porta dove l'estremo casalingo non può nulla. Tutto pari ora al Ferraris, prime sostituzioni in vista.
Aumenta ora i giri del proprio motore la Roma che non sta allo svantaggio, corner a favore dei giallorossi, salgono le torri.19:14
52'
GOL! GOL MESSIAS! GENOA-Roma: 1-0. Arriva al minuto 52' la rete che sblocca il match, la firma è di Junior Messias! Chance dal dischetto per i Grifoni dopo lo step-on-foot di Pellegrini su Ellertsson, dagli undici metri va il brasiliano che con freddezza batte Svilar.
CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Fallo di Pellegrini su Ellertsson.19:11
50'
Rimessa molto profonda di Ostigard che diviene un corss, rinvia Rensch che non permette a Marcandalli di colpire.19:10
46'
Sostituzione Roma: fuori Lorenzo Venturino, lo sostituisce Bryan Cristante.19:09
46'
Il primo giropalla del secondo tempo è giostrato dal Genoa.19:09
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:08
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:49
Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione di gioco al Ferraris di Genova, parziale fisso sullo 0-0. Primi 45' di gioco che si concludono a reti bianche, una gara dai ritmi elevati quella messa in mostra finora tra Grifoni e Giallorossi, dato del possesso palla che pende a favore degli ospiti capitolini ma nonostante ciò la formazione di Gasperini non ha trovato la via del vantaggio; Rossoblu' che attendono pazientemente il giropalla avversario, in diverse occasioni la retroguardia genoana recupera il possesso ma anche dal lato casalingo non si illumina il tunnel per l'1-0. Tre ammonizioni in questo primo tempo, due a carico della Roma ed una per il Genoa di De Rossi.18:49
45'+2'
FISCHIO DI COLOMBO: termina il primo tempo.18:48
45'
Sono due i minuti di extra-time assegnati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.18:47
44'
Conclusione con il mancino rapida ma imprecisa da parte di Junior Messias, palla che termina di molto al lato dello specchio difeso da Svilar.18:46
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile recupero.18:45
40'
AMMONITO Donyell Malen: colpisce in maniera involontaria il volto di Ostigard nel tentativo di rovesciata.18:41
40'
Superate le porte del minuto 40', risultato fermo a reti bianche.18:41
38'
Chiusura di Mancini in fallo laterale, rimessa con le mani di cui si incarica Sabelli.18:39
35'
Venturino sfida Marcandalli lungo l'out di sinistra, poi tenta il traversone ma il suggerimento viene respinto dalla testa di Ostigard.18:37
34'
Kone sulla pressione di Messias sbaglia l'apertura verso Celik, rimessa laterale a favore del Geroa.18:36
32'
Al minuto 32' il parziale è ancora fisso sullo 0-0, partita dai ritmi abbastanza elevati al Marassi.18:34
30'
Altra chance da punizione spendibile dal Genoa, fallo in attacco di Vasquez su Svilar e palla che torna ora agli ospiti giallorossi.18:31
28'
Rilancio profondo di Svilar per lo scatto di Malen, Vasquez interviene e devia il suggerimento.18:30
26'
Masini vede il pallone arrivare verso di lui e tenta la conclusione di prima intenzione con il mancino, traiettoria totalmente fuori misura e palla che torna a Svilar.18:29
23'
Contropiede spendibile dal Genoa, Celik chiamato a difendere l'avanzata di Messias ed Ekhator, poi l'ex Crotone sceglie il filtrante per il centravanti ma sbaglia il dosaggio e la sfera torna tra i piedi dei giallorossi.18:25
22'
Anche in questa occasione il traversone di Pellegrini non produce alcun effetto.18:23
21'
Corner che si conclude con un nulla di fatto, poi rimpallo favorevole ai capitolini e giro dalla bandierina che si rinnova.18:23
21'
Malen si proietta verso lo specchio avversario, resiste all'urto di due uomini e guadagna un calcio d'angolo dopo una conclusione personale.18:22
20'
Giropalla dei Giallorossi in attesa dello spazio vincente, attende il Genoa che chiude gli spazi.18:21
17'
Palla inattiva a favore della Roma, se ne incarica Pellegrini che va verso il secondo palo ma Malen viene anticipato e svanisce l'occasione.18:18
16'
AMMONITO Patrizio Masini: anche il numero 73 dei Grifoni era diffidato, salterà la prossima.18:18
13'
Batte Sabelli verso il secondo palo, suggerimento debole che viene facilmente respinto dai centrali di Gasperini.18:14
13'
Evan N' Dicka era diffidato, salterà la prossima gara della formazione capitolina.18:14
12'
AMMONITO Evan Ndicka: fallo tattico speso ai danni di Ekhator.18:13
10'
Altro fallo commesso dal Genoa, intervento irregolare di Vasquez ai danni di Rensch.18:12
7'
In corso di valutazione le condizioni di Mancini, possibile cambio in vista a causa del forte dolore alla caviglia lamentato dal giallorosso.18:10
5'
Fallo guadagnato da Mancini, il centrale lamenta però un forte dolore alla caviglia destra.18:07
4'
Cross velenoso di Sabelli al centro dell'area giallorossa, Tsimikas con attenzione appoggia di petto sui guantoni di Svilar.18:06
1'
Tenta subito un lancio lungo N' Dicka, non trova soluzioni amiche e rinvio dal fondo per il Genoa.18:03
1'
Il primo possesso della gara è amministrato dalla Roma.18:03
1'
PARTITI! Al via Genoa-Roma.18:02
Fischio d’inizio programmato alle ore 18:00.17:41
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre gara.17:41
FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Svilar; Mancini-Ndicka-Celik; Rensch-Kone-Pisilli-Tsimikas; Venturino-Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: El Shaarawy, Cristante, Vaz, Ziolkowski, Zaragoza, Ghilardi, El Aynaoui, Gollini.17:40
FORMAZIONI UFFICIALI: GENOA (3-5-2). Scendono in campo: Bijlow; Marcandalli-Ostigard-Vasquez; Ellertsson-Masini-Frendrup-Messias-Sabelli; Ekuban-Ekhator. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione: Leali, Filho, Colombo, Malinovskyi, Zatterstrom, Onana, Cornet, Doucoure, Vitinha, Sommariva, Northon Cuffy, Martin.17:38
A coadiuvare il fischietto lombardo sono chiamati gli assistenti di linea Rossi-Vecchi; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Kevin Bonacina; postazione VAR presidiata dal Sig. Mazzoleni, ausiliato dall’A. VAR Manganiello.17:35
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Andrea Colombo, della sezione di Como.17:35
Luci accese allo Stadio Marassi di Genova, è tempo di Genoa-Roma! Penultima gara di questa copiosa domenica di A si affrontano Grifoni e Giallorossi dopo meno di due mesi dall’ultimo incrocio, risalente allo scorso 17 gennaio, in cui la formazione capitolina si è imposta per 3-1 sulla compagine guidata proprio dalla leggenda del club giallorosso Daniele De Rossi, ora tecnico dei liguri. Momentaneamente, i Rossoblu’ sono fissi in 15^ posizione con 27 punti totali e provengono da una sconfitta per 2-0 contro l’’Inter nella 27^ giornata; 4^ posto invece quello occupato dalla Roma di Gian Piero Gasperini che ha sinora collezionato 51 punti e che vanta una condizione di imbattibilità che perdura da quattro turni.17:35
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Roma, gara valida per il turno numero 28 del Campionato di Serie A Enilive.17:34
PREPARTITA
Genoa - Roma è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
307
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
52
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
28-02-2026
Serie A
Verona-Napoli 1-2
08-03-2026
Serie A
Genoa-Roma 2-1
Attualmente il Genoa si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 51 punti (frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). Il Genoa ha segnato 34 gol e ne ha subiti 40; la Roma ha segnato 38 gol e ne ha subiti 21. La partita di andata Roma - Genoa si è giocata il 29 dicembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa il Genoa ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 2-1 mentre La Roma ha incontrato la Juventus pareggiando 3-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.
Genoa e Roma si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 33 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 26.
Genoa-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma è rimasta imbattuta in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (15V, 5N); l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 (4-1 al Ferraris con Alberto Gilardino allenatore).
Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita di Daniele De Rossi da allenatore della Roma; l'ultima volta che è rimasto imbattuto in più gare casalinghe di fila contro i giallorossi in Serie A risale al periodo tra il 2008 e il 2011 (quattro successi consecutivi in quel caso).
Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1P) - realizzando almeno due gol in ognuna delle quattro - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 al Ferraris in Serie A (3V, 5N, 8P); il Grifone potrebbe segnare almeno due reti in cinque match interni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2015 (sei in quel caso).
Soltanto l'Inter (42 in 14 match) ha guadagnato più punti della Roma (33 in 13 gare - 11V, 2P) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica in Serie A.
La Roma ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 31 (20V, 2N, 9P). Più nel dettaglio, dopo il 3-3 contro la Juventus, i giallorossi potrebbero impattare due match di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2025 (contro Juventus e Lazio in quel caso).
Da una parte, la Roma è l'unica squadra che non ha ancora affrontato alcun rigore in questo campionato; dall'altra, invece, nessuna formazione ha subito più gol del Genoa dal dischetto (sei, al pari di Napoli e Udinese).
Solo Francesco Totti (786) ha collezionato più presenze di Daniele De Rossi (616) da giocatore nella storia della Roma tra tutte le competizioni. Il classe '83 è stato anche l'allenatore dei giallorossi in 30 partite ufficiali tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P).
Gian Piero Gasperini è l'allenatore con più panchine (232) e più vittorie (88) nella storia del Genoa in Serie A - completano 59 pareggi e 85 sconfitte. In più, con Gasperini alla guida, il Grifone ha ottenuto la sua ultima qualificazione per una coppa europea (5° posto nella Serie A 2008/09 e preliminari di Europa League).
Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A - sei anche nel 2024/25 con l'Empoli. Più nel dettaglio, le sei reti del classe 2002 nel campionato in corso sono tutte arrivate con Daniele De Rossi in panchina e con nessun altro allenatore ha realizzato più marcature nel torneo (sei anche con Roberto D'Aversa, all'Empoli).
Pur essendo arrivato in Serie A a metà gennaio, Donyell Malen (sei gol in sette match) ha già eguagliato Matías Soulé (sei ma in 25 presenze) come miglior marcatore della Roma in questo campionato. Aggiungendo anche le quattro reti con l'Aston Villa nella stagione in corso, l'olandese è andato in doppia cifra solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2023/24 (13 marcature con il Borussia Dortmund).
