Il Lecce è reduce da una sola vittoria in casa nelle ultime sei gare: 2-1 sull’Udinese, poi un pareggio e quattro sconfitte.12:06

I giallorossi, dopo le vittorie con Udinese e Cagliari, che avevano ridato respiro alla classifica, hanno perso le ultime due con Inter e Como.12:11

Al Via del Mare fischia Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Rossi e dal quarto ufficiale Pairetto. In sala Var sono pronti Di Paolo ed Avezzano. 12:22

OCCASIONE PER VARDY! Girata mancina da ottima posizione, però masticata. La conclusione è centrale e addomesticata da Falcone in due tempi. Siebert aveva precedentemente respinto male. 13:04

PROTESTE FURIBONDE DELLA CREMONESE! Gaby Jean si arrangia come può alle spalle di Sanabria che, grazie a un rimpallo, si era presentato davanti a Falcone e stava per concludere. Tutto buono per Sozza, non interviene il Var. 14:31

PREPARTITA

Lecce - Cremonese è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 12:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Cremonese sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 297 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 39 Espulsioni 5 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 20 gol e ne ha subiti 37; la Cremonese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Cremonese - Lecce si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Lecce ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, l'Inter e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Roma e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 3-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Milan perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol.

Lecce e Cremonese si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Lecce-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto tre delle sette sfide contro il Lecce in Serie A (2N, 2P), incluso il match di andata, e potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro i giallorossi per la seconda volta nella competizione, dopo il 1993/94.

Il bilancio nelle tre sfide al Via del Mare tra Lecce e Cremonese in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa e un pareggio, e i padroni di casa che hanno segnato una rete in meno ai grigiorossi (5 vs 6).

Il Lecce arriva da due sconfitte di fila subendo sempre almeno due reti e in questo campionato i pugliesi sono già arrivati ad almeno tre gare consecutive con più di un gol incassato, tra agosto e settembre scorsi (serie di quattro).

Nessuna squadra ha raccolto meno punti della Cremonese in Serie A nel 2026 (tre, come l'Hellas Verona), con i lombardi che hanno anche il peggior attacco del periodo (tre reti).

Il Lecce ha vinto solo una delle cinque gare disputate in questo campionato iniziando la giornata in zona retrocessione (2N, 2P), dopo che nello scorso torneo aveva vinto tutte le ultime quattro gare del genere nella stagione, sotto la guida di Marco Giampaolo.

Si affrontano due delle tre squadre che hanno giocato meno palloni nell'area di rigore avversaria in questo campionato: Cremonese (380) e Lecce (416) - tra di loro solo il Cagliari (400).

Il Lecce e la Cremonese sono rimaste senza segnare in 14 occasioni in questa Serie A; nessun'altra squadra ha fatto peggio nella competizione in corso (anche Lazio e Pisa a 14).

Lameck Banda - che ha segnato tre gol in questo campionato, solo uno in meno rispetto alle quattro reti realizzate nelle precedenti tre stagioni in Serie A con in Lecce - ha partecipato a due reti nelle ultime tre presenze (un gol, un assist), dopo che in altrettante gare precedenti non era entrato in alcuna marcatura.

Tra gli attaccanti dei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Sergio Gómez della Real Sociedad (1795') ha disputato più minuti di Santiago Pierotti (1680') del Lecce senza ancora trovare la via del gol.

Federico Bonazzoli (23) è il giocatore che ha tentato più tiri nel 2026 in Serie A tra quelli che non hanno ancora segnato in questo anno solare; tuttavia, la sua ultima rete in campionato è arrivata proprio nel match di andata (2-0 vs Lecce, 7 dicembre 2025).

