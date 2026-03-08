Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per il Lecce che fa suo lo scontro diretto. I salentini vanno sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Pierotti e di Stulic (su rigore) ma poi subiscono il ritorno di una Cremonese trasformata grazie ai cambi ad inizio ripresa. La rete in avvio di frazione di Bonazzoli non basta però alla squadra di Nicola che protesta in maniera furibonda per la manca assegnazione di un penalty allo scadere del recupero per un contatto tra Gaby Jean e Sanabria.
Con questo risultato il Lecce allunga a +3 sul terzultimo posto.
90'+8'
FINE PARTITA. LECCE-CREMONESE 2-1. Finisce qui, furia Cremonese per il contatto Gaby Jean-Sanabria. 14:38
90'+8'
ESPULSIONE PER LA CREMONESE. Rosso a Pezzella, anche lui arrabbiatissimo dalla panchina. 14:38
90'+6'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Giallo a Luperto per proteste. 14:39
90'+6'
PROTESTE FURIBONDE DELLA CREMONESE! Gaby Jean si arrangia come può alle spalle di Sanabria che, grazie a un rimpallo, si era presentato davanti a Falcone e stava per concludere. Tutto buono per Sozza, non interviene il Var. 14:31
90'+5'
Cheddira si invola da solo verso la porta avversaria ma, nell'interpretazione dell'arbitro, si aiuta con una spinta. Restano diversi dubbi. 14:40
90'+3'
FALCONE SALVA IL LECCE! Miracolo del portiere giallorosso su Payero, poi ulteriore intervento sul tap-in debole di Bonazzoli. 14:28
90'+2'
Cross sballato di Zerbin con la Cremonese che aveva riempito l'area con cinque uomini. Importante potenziale occasione. 14:40
90'
Cinque minuti di recupero. 14:25
89'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Coulibaly, dentro Fofana.14:24
87'
GOL ANNULLATO A PAYERO! Dopo l'ennesima sponda aerea di Djuric, il centrocampista grigiorosso aveva infilato Falcone grazie a un rimpallo. Sozza convalida la rete ma l'argentino segna col braccio. Interviene il Var per cancellare la rete. 14:41
84'
Cheddira non riesce a controllare in area un pallone troppo forte offertogli da Coulibaly. Ma era comunque fuorigioco. 14:18
79'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Pierotti, dentro Gaby Jean.14:11
78'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Banda, dentro Gandelman. 14:12
76'
Maleh si coordina di volo da fuori, pallone lontano dallo specchio. Era complicatissimo. 14:09
75'
OCCASIONE PER CHEDDIRA! Non arriva per questione di millimetri sul cross da destra ben calibrato da parte di Ngom. L'attaccante del Lecce è stato probabilmente ingannato dall'uscita di Audero che aveva tentato invano di anticiparlo. 14:16
74'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Pezzella, dentro Sanabria. 14:06
74'
Finale molto concitato, ci si gioca tantissimo. 14:06
72'
Coulibaly svirgola completamente la conclusione dopo una carambola in area. 14:06
72'
Banda scappa via a Barbieri, è bravo Folino a rimediare. 14:05
69'
TIRO DI RAMADANI! Si coordina benissimo da fuori dopo una respinta di Audero che aveva allontanato la minaccia da corner. Bravo questa volta il portiere della Cremonese a recuperare la posizione ed a respingere in tuffo. 14:16
68'
Cheddira si smarca bene in area ma, al momento del tiro, viene murato tempestivamente da Luperto che guadagna anche rimessa dal fondo. 14:01
67'
Tiro di Barbieri, conclusione da fuori che sfila alta.14:01
66'
SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Stulic, dentro Cheddira. 13:58
63'
Torna a bussare il Lecce dalle parti di Audero. La conclusione di Coulibaly termina sull'esterno della rete.13:58
62'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Thorsby, dentro Okereke. 13:57
60'
Diagonale profonda di Luperto a chiudere su Banda lanciato in campo aperto. 13:53
58'
ROVESCIATA DI DJURIC! Controllo e acrobazia in area: pallone centrale, bloccato in due tempi da Falcone. In crisi la difesa del Lecce sul bosniaco. 13:52
57'
Tutta un'altra Cremonese in questo avvio di ripresa, il Lecce ha perso diverse certezze. 13:50
56'
Cross da destra di Zerbin, provvidenziale l'intervento di testa di Danilo Veiga ad anticipare Maleh sul secondo palo. 13:49
53'
AMMONIZIONE PER IL LECCE. Djuric duro e in ritardo su Veiga. 13:47
49'
Nicola premiato subito dai cambi, Cremonese di nuovo in partita.13:43
47'
GOL! LECCE-Cremonese 2-1. Ha segnato Bonazzoli! Palla lunga sul neo-entrato Djuric che trova una grande sponda di testa per Bonazzoli che si inserisce a perfezione alle spalle della linea del Lecce e incrocia col mancino superando Falcone.
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bianchetti, dentro Zerbin.13:40
46'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Vardy, dentro Djuric.13:39
46'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Vandeputte, dentro Payero.13:39
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con ben tre cambi nelle fila della Cremonese. 13:39
Nella prossima giornata di Serie A il Lecce farà visita al Napoli mentre la Cremonese ospiterà la Fiorentina. 13:27
Primo tempo molto carico di tensione al Via del Mare, si scioglie prima e meglio la Cremonese che passa al 22' sugli sviluppi di corner. Pierotti anticipa di testa Audero che sbaglia i tempi dell'uscita. Un quarto d'ora più tardi il Var richiama Sozza al monitor per quello che viene alla fine reputato un fallo di mano in area di Bianchetti. Stulic non perdona dal dischetto per il momentaneo 2-0.13:30
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: LECCE-CREMONESE 2-0. Decidono sin qui i gol di Pierotti e Stulic. 13:24
45'+4'
AMMONIZIONE PER IL LECCE. Siebert in ritardo su Vardy.13:22
45'+2'
Grande recupero di Tiago Gabriel su Vardy, che era comunque in offside.13:21
45'
Tre minuti di recupero. 13:19
44'
Un altro tocco di mano in area Cremonese, questa volta di Pezzella. Ma il pallone è inaspettato e non vengono ravvisati gli estremi per assegnare il penalty.13:22
44'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Bianchetti tampona da dietro Coulibaly lanciato in contropiede. 13:18
40'
Colpo pesantissimo per la Cremonese che ora deve trovare il modo di reagire.13:15
38'
GOL! LECCE-Cremonese 2-0. Stulic calcia alla destra di Audero incrociando con l'interno. Spiazzato il portiere della Cremonese.13:12
37'
CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE! Inserimento di Pierotti che mette basso a rimorchio per Stulic. Girata quasi a botta sicura del serbo che sbatte sul braccio ravvicinato ma largo di Bianchetti. Sozza non vede ma viene richiamato al monitor dal Var: la decisione finale è quella del penalty.13:15
34'
Gli attaccanti della Cremonese, sin qui, stanno faticando molto a reggere l'impatto fisico della difesa salentina. 13:08
31'
Vardy accusa da qualche minuto un risentimento muscolare ma sta stringendo i denti. Problemi anche per Pierotti nel Lecce. 13:05
29'
OCCASIONE PER VARDY! Girata mancina da ottima posizione, però masticata. La conclusione è centrale e addomesticata da Falcone in due tempi. Siebert aveva precedentemente respinto male. 13:04
27'
Banda cerca l'azione di sfondamento al limite, riesce a chiudere la difesa della Cremonese. 13:01
25'
Ha preso fiducia il Lecce, sospinto anche dal proprio pubblico, dopo il gol. 13:01
22'
GOL! LECCE-Cremonese 1-0. Ha segnato Pierotti! Corner avvitato battuto da destra col mancino da parte di Gallo: Pierotti in area piccola anticipa tutti di testa, anche Audero che esce malissimo lasciando la porta sguarnita.
Coulibaly riceve in area e prova a girare verso la porta, Luperto chiude in corner. 12:56
21'
Cross da destra di Danilo Veiga dopo un buono sviluppo del Lecce. Sicuro in presa alta Audero. 12:54
18'
OCCASIONE PER THORSBY! Ancora sugli sviluppi lunghi di calcio d'angolo. Bonazzoli cerca il tiro, deviato. Il pallone diventa invitante per Thorsby che gira di testa e manda a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Falcone.12:52
17'
Grandissima tensione in questi primi minuti, la partita pesa e le squadre sono contratte. 12:51
16'
Vandeputte sugli sviluppi di un corner tenta la conclusione volante dal limite, murata. 12:50
14'
Molto dolorante Banda dopo un contrasto: prosegue. 12:48
11'
Sugli sviluppi di punizione in favore della Cremonese, Luperto arriva alla deviazione ravvicinata. Pallone appena sfiorato e raccolto da Falcone, sarebbe comunque stato tutto vano per un precedente fallo ai danni di Tiago Gabriel. 12:46
10'
Vardy e Bonazzoli tentanto di combinare in ripartenza, ma con scarsa precisione.12:44
8'
Ha preso campo il Lecce che ora prova a spingere.12:42
4'
Rischia Thorsby con un intervento scomposto ai danni di Veiga. Fallo semplice per il direttore di gara. 12:38
3'
Subito grande agonismo in campo: Bonazzoli spintona Tiago Gabriel e viene richiamato da Sozza. 13:29
1'
È cominciata LECCE-CREMONESE! Buona partita a tutti.12:34
Al Via del Mare fischia Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Rossi e dal quarto ufficiale Pairetto. In sala Var sono pronti Di Paolo ed Avezzano. 12:22
Nicola si affida al tandem d'attacco Vardy-Bonazzoli. Non sarà invece della partita il grande ex Baschirotto, infortunato. Sì Maleh, arrivato a gennaio dal Salento. 12:40
Di Francesco deve sopperire alle assenze di Gaspar, Berisha e Camarda. Non al meglio anche Gandelman che parte dalla panchina. In attacco la scelta ricade su Stulic.12:17
I grigiorossi, che hanno perso pericolosamente quota nella seconda parte di campionato, vorrebbero mettersi alle spalle i ko con Roma e Milan. 12:14
I giallorossi, dopo le vittorie con Udinese e Cagliari, che avevano ridato respiro alla classifica, hanno perso le ultime due con Inter e Como.12:11
Mezzogiorno di fuoco al Via del Mare per lo scontro diretto salvezza tra Lecce e Cremonese: entrambe le squadre sono a quota 24 insieme alla Fiorentina al terzultimo posto.12:08
La Cremonese è a sua volta senza vittoria in Serie A 2025/26 dal 7 dicembre 2025: 2-0 allo Zini proprio contro il Lecce. Nelle seguenti 13 gare (11 partite senza reti segnate) quattro pareggi e nove sconfitte.12:07
Il Lecce è reduce da una sola vittoria in casa nelle ultime sei gare: 2-1 sull’Udinese, poi un pareggio e quattro sconfitte.12:06
In Salento i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 23: 12 le vittorie dei padroni di casa (ultima 2-1, Serie B 2021/22), sette i pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e quattro successi lombardi (ultimo 2-4, Serie A 1993/94).12:04
Benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Cremonese, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. 12:03
Lecce - Cremonese è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 12:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Cremonese sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
297
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
39
Espulsioni
5
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025
Serie A
Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025
Serie A
Juventus-Roma 2-1
07-01-2026
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026
Serie B
Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026
Serie A
Torino-Lecce 1-0
15-02-2026
Serie A
Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026
Serie A
Roma-Juventus 3-3
Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte). Il Lecce ha segnato 20 gol e ne ha subiti 37; la Cremonese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Cremonese - Lecce si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Lecce ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, l'Inter e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Roma e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 3-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Milan perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol.
Lecce e Cremonese si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Lecce-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese ha vinto tre delle sette sfide contro il Lecce in Serie A (2N, 2P), incluso il match di andata, e potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro i giallorossi per la seconda volta nella competizione, dopo il 1993/94.
Il bilancio nelle tre sfide al Via del Mare tra Lecce e Cremonese in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa e un pareggio, e i padroni di casa che hanno segnato una rete in meno ai grigiorossi (5 vs 6).
Il Lecce arriva da due sconfitte di fila subendo sempre almeno due reti e in questo campionato i pugliesi sono già arrivati ad almeno tre gare consecutive con più di un gol incassato, tra agosto e settembre scorsi (serie di quattro).
Nessuna squadra ha raccolto meno punti della Cremonese in Serie A nel 2026 (tre, come l'Hellas Verona), con i lombardi che hanno anche il peggior attacco del periodo (tre reti).
Il Lecce ha vinto solo una delle cinque gare disputate in questo campionato iniziando la giornata in zona retrocessione (2N, 2P), dopo che nello scorso torneo aveva vinto tutte le ultime quattro gare del genere nella stagione, sotto la guida di Marco Giampaolo.
Si affrontano due delle tre squadre che hanno giocato meno palloni nell'area di rigore avversaria in questo campionato: Cremonese (380) e Lecce (416) - tra di loro solo il Cagliari (400).
Il Lecce e la Cremonese sono rimaste senza segnare in 14 occasioni in questa Serie A; nessun'altra squadra ha fatto peggio nella competizione in corso (anche Lazio e Pisa a 14).
Lameck Banda - che ha segnato tre gol in questo campionato, solo uno in meno rispetto alle quattro reti realizzate nelle precedenti tre stagioni in Serie A con in Lecce - ha partecipato a due reti nelle ultime tre presenze (un gol, un assist), dopo che in altrettante gare precedenti non era entrato in alcuna marcatura.
Tra gli attaccanti dei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Sergio Gómez della Real Sociedad (1795') ha disputato più minuti di Santiago Pierotti (1680') del Lecce senza ancora trovare la via del gol.
Federico Bonazzoli (23) è il giocatore che ha tentato più tiri nel 2026 in Serie A tra quelli che non hanno ancora segnato in questo anno solare; tuttavia, la sua ultima rete in campionato è arrivata proprio nel match di andata (2-0 vs Lecce, 7 dicembre 2025).
