DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Inter? La gara tra Milan e Inter si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Milan - Inter? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Rosario Abisso Dove si gioca Milan - Inter? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Inter? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Inter? La gara tra Milan e Inter si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Inter? Il marcatore del Milan è stato Pervis Estupiñán al 35'

PREPARTITA

Milan - Inter è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 349 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 47 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0 21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2 08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Milan ha segnato 44 gol e ne ha subiti 20; l'Inter ha segnato 64 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Inter - Milan si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Milan ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 33 punti (11 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Genoa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 1-0 mentre L'Inter ha incontrato il Genoa vincendo 2-0.

Milan e Inter si sono affrontate 183 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 56 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Milan-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 1-0 nel derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore.

Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).

L'Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso - tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League).

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide casalinghe contro l'Inter tra tutte le competizioni (5N, 5P): 3-2 il 3 settembre 2022 - pareggiando però entrambe le due più recenti; solo due volte il Derby della Madonnina ha registrato tre pareggi consecutivi in casa dei rossoneri in gare ufficiali: tra il 1985 e il 1986 e tra il 1934 e il 1936.

Milan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18ª volta in Serie A: il "Biscione" è rimasto imbattuto in 15 di queste 17 sfide (12V, 3N) - gli unici due successi rossoneri risalgono al 4 maggio 2008 (2-1) e al 12 febbraio 1939 (3-1).

Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma); i rossoneri potrebbero infatti perdere due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 (vs Juventus e Udinese in quel caso).

L'Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo gli 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007 con Roberto Mancini allenatore. In più, solo una volta hanno registrato sette clean sheet esterni di fila nel torneo: tra ottobre 2024 e gennaio 2025 con Simone Inzaghi alla guida.

Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da calcio d'angolo, altro record) in questa stagione di Serie A, dall'altra il Milan è la formazione che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (50%, 10 su 20 - di cui il 25% da corner, altro record negativo).

Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04.

Federico Dimarco ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4G+8A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei sette calciatori). L'esterno classe '97 potrebbe anche diventare solo il 5° giocatore dell'Inter a partecipare a una rete (tra gol e assist) in ben sette presenze consecutive in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Julio Cruz (x2), Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: