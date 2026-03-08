Sostituzione: esce Luis Henrique ed entra Denzel Dumfries (Inter)
65'
Ammonito Alessandro Bastoni (Inter)
68'
Sostituzione: esce Nicolò Barella ed entra Davide Frattesi (Inter)
69'
Ammonito Denzel Dumfries (Inter)
73'
Sostituzione: esce Youssouf Fofana ed entra Samuele Ricci (Milan)
80'
Sostituzione: esce Yann Bisseck ed entra Andy Diouf (Inter)
84'
Sostituzione: esce Christian Pulisic ed entra Christopher Nkunku (Milan)
89'
Ammonito Luka Modric (Milan)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Milan - Inter?
La gara tra Milan e Inter si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Inter?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Milan - Inter?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Inter?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Inter?
La gara tra Milan e Inter si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Inter?
Il marcatore del Milan è stato Pervis Estupiñán al 35'
PREPARTITA
Milan - Inter è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
349
Fuorigioco
29
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
47
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.4
Falli per cartellino
7.2
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
27-12-2025
Serie A
Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026
Serie A
Inter-Napoli 2-2
18-01-2026
Serie A
Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026
Serie A
Verona-Pisa 0-0
11-02-2026
Serie B
Bari-Spezia 0-0
21-02-2026
Serie A
Juventus-Como 0-2
08-03-2026
Serie A
Milan-Inter 1-0
Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il Milan ha segnato 44 gol e ne ha subiti 20; l'Inter ha segnato 64 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Inter - Milan si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Milan ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 33 punti (11 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Genoa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 1-0 mentre L'Inter ha incontrato il Genoa vincendo 2-0.
Milan e Inter si sono affrontate 183 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 56 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 57.
Milan-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 1-0 nel derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore.
Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).
L'Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso - tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League).
Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide casalinghe contro l'Inter tra tutte le competizioni (5N, 5P): 3-2 il 3 settembre 2022 - pareggiando però entrambe le due più recenti; solo due volte il Derby della Madonnina ha registrato tre pareggi consecutivi in casa dei rossoneri in gare ufficiali: tra il 1985 e il 1986 e tra il 1934 e il 1936.
Milan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18ª volta in Serie A: il "Biscione" è rimasto imbattuto in 15 di queste 17 sfide (12V, 3N) - gli unici due successi rossoneri risalgono al 4 maggio 2008 (2-1) e al 12 febbraio 1939 (3-1).
Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma); i rossoneri potrebbero infatti perdere due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 (vs Juventus e Udinese in quel caso).
L'Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo gli 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007 con Roberto Mancini allenatore. In più, solo una volta hanno registrato sette clean sheet esterni di fila nel torneo: tra ottobre 2024 e gennaio 2025 con Simone Inzaghi alla guida.
Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da calcio d'angolo, altro record) in questa stagione di Serie A, dall'altra il Milan è la formazione che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (50%, 10 su 20 - di cui il 25% da corner, altro record negativo).
Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04.
Federico Dimarco ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4G+8A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei sette calciatori). L'esterno classe '97 potrebbe anche diventare solo il 5° giocatore dell'Inter a partecipare a una rete (tra gol e assist) in ben sette presenze consecutive in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Julio Cruz (x2), Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: