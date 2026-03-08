Virgilio Sport
Milan-Inter: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
8 Marzo 2026 ore 20:45
Milan
1
Inter
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 35' 1-0 Pervis Estupiñán
0'
45'
90'
90'
96'

Derby al Milan, Inter ko. Rete decisiva di Estupinan al 35', i rossoneri si portano a -7 in classifica. Nerazzurri pericolosi con Mkhitaryan e Dimarco.

Nel prossimo turno di campionato per il Milan impegno in trasferta sul campo della Lazio, l'Inter ospiterà l'Atalanta.

Le Pagelle

  Grazie per avere seguito con noi la diretta di Milan-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!

  2. 90'+6'

    Fine partita! MILAN-INTER 1-0 (35' Estupinan).22:43

  3. 90'+5'

    Cross di Sucic, Akanji di testa non riesce a dare forza al pallone.22:43

  4. 90'+5'

    Ricci in area tocca il pallone con il braccio dopo un colpo di testa di Dumfries, l'arbitro non interviene, proteste dell'Inter.22:56

  5. 90'+3'

    Inter in gol a gioco fermo, l'arbitro aveva già fischiato e bloccato la battuta del calcio d'angolo. Proteste vibranti dei nerazzurri. 22:51

  7. 90'+1'

    L'arbitro Doveri concede cinque minuti di recupero. 22:37

  8. 89'

    Ammonito MODRIC per proteste. 22:36

  9. 87'

    Punizione dalla trequarti per l'Inter, c'è un fallo su Carlos Augusto.22:34

  10. 84'

    Sostituzione MILAN: entra Nkunku esce Pulisic.22:30

  11. 80'

    Ammonito RABIOT per gioco scorretto su Dumfries.22:27

  13. 80'

    Sostituzione INTER: entra Diouf esce Bisseck.22:26

  14. 76'

    Imbucata di Pulisic, Sommer è in netto anticipo rispetto a Rabiot. 22:23

  15. 73'

    Sostituzione MILAN: entra Ricci esce Fofana.22:20

  16. 73'

    Sostituzione MILAN: entra Fullkrug esce Leao.22:20

  17. 72'

    Lungo possesso dell'Inter, il Milan si compatta nella propria metà campo. 22:19

  19. 69'

    Ammonito DUMFRIES per gioco scorretto su Pavlovic. 22:16

  20. 68'

    Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Barella.22:15

  21. 68'

    Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Bastoni.22:15

  22. 67'

    Rabiot e Bastoni doloranti dopo un contrasto, sanitari in campo. 22:14

  23. 65'

    Ammonito BASTONI per gioco scorretto su Rabiot.22:12

  25. 63'

    Cross di Dumfries, stacca Bonny, pallone alto oltre il montante. 22:10

  26. 62'

    Leao pescato in posizione irregolare, fermata l'azione del Milan. 22:09

  27. 60'

    Subito in evidenza Dumfries: tiro smorzato, Maignan blocca agevolmente. 22:07

  28. 59'

    Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Luis Henrique.22:06

  29. 59'

    Sostituzione INTER: entra Sucic esce Mkhitaryan.22:06

  31. 58'

    Ripartenza del Milan: Leao conclude da posizione decentrata, senza successo. 22:05

  32. 57'

    Possesso prolungato dell'Inter, ma il cross di Bastoni è prevedibile. 22:05

  33. 54'

    OCCASIONE INTER! L'azione parte da un recupero di Barella, Dimarco riceve da Mkhitaryan ma da posizione favorevole alza la mira.22:02

  34. 51'

    Fofana carica il mancino dal limite dell'are, Sommer blocca in due tempi. 21:58

  35. 49'

    OCCASIONE MILAN! Contropiede condotto da Pulisic, Leao in area di destro conclude fuori misura. 21:57

  37. 48'

    Inter in avanti: Zielinski calcia da posizione defilata, Maignan fa buona guardia sul primo palo.21:55

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di MILAN-INTER! Nessun cambio dopo l'intervallo. 21:52

  39. Il Milan conduce 1-0 a fine primo tempo. Modric spaventa subito l'Inter dopo tre minuti, occasione sprecata da Mkhitaryan al 34', dopo un minuto in gol Estupinan per i rossoneri. 21:38

  40. 45'+3'

    Fine primo tempo: MILAN-INTER 1-0! In gol Estupinan. 21:36

  41. 45'+3'

    Barella calcia da fuori area sugli sviluppi di un corner, pallone largo di molto. 21:36

  43. 45'+1'

    Ci prova Fofana di sinistro dopo una corta respinta di Bastoni, tiro impreciso. 21:34

  44. 45'

    L'arbitro Doveri assegna due minuti di recupero. 21:33

  45. 44'

    Modric dalla bandierina, colpo di testa debole di Rabiot, blocca Sommer. 21:31

  46. 41'

    Tiro di Tomori deviato da Pulisic, il pallone rotola sul fondo. 21:29

  47. 39'

    Milan pericoloso: cross rasoterra di Pulisic, Saelemaekers non riesce a direzionare verso la porta.21:27

  49. 37'

    Il Milan resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Estupinan.21:25

  50. 35'

    GOL! MILAN-Inter 1-0! Rete di Estupinan. Suggerimento di Fofana, Estupinan scatta alle spalle di Luis Henrique e in area con un tiro di sinistro batte Sommer.

    Pervis Estupiñán

    Pervis Estupiñán
  51. 34'

    OCCASIONE INTER! Mkhitaryan penetra in area e arriva davanti al portiere, Maignan chiude lo specchio della porta. 21:22

  52. 32'

    Rabiot a terra dolorante dopo un contrasto ruvido con Zielinski, arrivano le scuse del polacco. 21:19

  53. 30'

    Fraseggio prolungato del Milan, l'Inter non concede varchi.21:18

  55. 27'

    De Winter in area anticipa Bonny e poi spazza direttamente in fallo laterale. 21:15

  56. 24'

    Bonny in area si gira ma poi non trova lo spazio per il tiro, chiusura di Estupinan. 21:12

  57. 21'

    Sinistro di Dimarco dalla lunga distanza, pallone in curva. 21:09

  58. 20'

    Punizione dalla trequarti per l'Inter, Estupinan stende Barella. 21:08

  59. 18'

    Tomori rientra in campo, il difensore appare in grado di proseguire a giocare. 21:06

  61. 16'

    Problema per Tomori, il difensore del Milan necessità di cure mediche. 21:04

  62. 14'

    Tentativo da fuori area di Dimarco, tiro respinto da Saelemaekers.21:01

  63. 12'

    Guizzo a metà campo di Zielinski, ma il polacco non riesce a innescare Bonny.21:00

  64. 10'

    Lunga serie di passaggi dell'Inter, ma senza alzare il ritmo.20:58

  65. 7'

    Cross di Luis Henrique deviato da Leao, Maignan raccoglie la sfera. 20:55

  67. 5'

    Pressione alta del Milan, un altro recupero del pallone dei rossoneri nella metà campo dell'Inter. 20:53

  68. 3'

    OCCASIONE MILAN! Pulisic intercetta un passaggio di Sommer, Modric calcia dal limite, pallone di poco a lato.20:51

  69. 1'

    Inizio primo tempo di MILAN-INTER! Dirige il derby l'arbitro Doveri.20:48

  70. Le scelte di Chivu: in attacco Esposito e Bonny, out Thuram, Lautaro Martinez infortunato ma va in panchina. Zielinski preferito a Calhanoglu, Luis Henrique e Dimarco gli esterni.19:59

  71. Le scelte di Allegri: in avanti il tandem Leao-Pulisic, Nkunku e Fullkrug in panchina. Modric in regia, Rabiot e Fofana ai lati del croato. De Winter al centro della difesa, out Gabbia.19:57

  73. Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Acerbi, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Diouf, Sucic, Darmian, Lavelli, Lautaro Martinez.19:56

  74. Panchina MILAN: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug.19:55

  75. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, Esposito.19:55

  76. Formazione MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan - Pulisic, Leao.19:55

  77. Manca poco all'inizio di Milan-Inter. Grande attesa per il derby, sfida al vertice, squadre divise da 10 punti in classifica.19:54

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 28^ giornata di Serie A, si affrontano Milan e Inter.19:54

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori19:54

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Milan - Inter

Highlights e tabellino della partita

  • 35'

    Gol di Pervis Estupiñán (Milan)

  • 59'

    Sostituzione: esce Luis Henrique ed entra Denzel Dumfries (Inter)

  • 65'

    Ammonito Alessandro Bastoni (Inter)

  • 68'

    Sostituzione: esce Nicolò Barella ed entra Davide Frattesi (Inter)

  • 69'

    Ammonito Denzel Dumfries (Inter)

  • 73'

    Sostituzione: esce Youssouf Fofana ed entra Samuele Ricci (Milan)

  • 80'

    Sostituzione: esce Yann Bisseck ed entra Andy Diouf (Inter)

  • 84'

    Sostituzione: esce Christian Pulisic ed entra Christopher Nkunku (Milan)

  • 89'

    Ammonito Luka Modric (Milan)

PREPARTITA

Milan - Inter è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Milan - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette14
Falli fischiati349
Fuorigioco29
Rigori assegnati2
Ammonizioni47
Espulsioni1
Cartellini per partita3.4
Falli per cartellino7.2

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 14 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0
20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3
04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1
28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2
22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1
14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2
27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2
18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0
11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0
21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2
08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Milan ha segnato 44 gol e ne ha subiti 20; l'Inter ha segnato 64 gol e ne ha subiti 22.
La partita di andata Inter - Milan si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Milan ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 33 punti (11 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Genoa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 1-0 mentre L'Inter ha incontrato il Genoa vincendo 2-0.

Milan e Inter si sono affrontate 183 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 56 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Milan-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo per 1-0 nel derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore.
  • Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).
  • L'Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso - tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League).
  • Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide casalinghe contro l'Inter tra tutte le competizioni (5N, 5P): 3-2 il 3 settembre 2022 - pareggiando però entrambe le due più recenti; solo due volte il Derby della Madonnina ha registrato tre pareggi consecutivi in casa dei rossoneri in gare ufficiali: tra il 1985 e il 1986 e tra il 1934 e il 1936.
  • Milan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18ª volta in Serie A: il "Biscione" è rimasto imbattuto in 15 di queste 17 sfide (12V, 3N) - gli unici due successi rossoneri risalgono al 4 maggio 2008 (2-1) e al 12 febbraio 1939 (3-1).
  • Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma); i rossoneri potrebbero infatti perdere due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 (vs Juventus e Udinese in quel caso).
  • L'Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo gli 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007 con Roberto Mancini allenatore. In più, solo una volta hanno registrato sette clean sheet esterni di fila nel torneo: tra ottobre 2024 e gennaio 2025 con Simone Inzaghi alla guida.
  • Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da calcio d'angolo, altro record) in questa stagione di Serie A, dall'altra il Milan è la formazione che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (50%, 10 su 20 - di cui il 25% da corner, altro record negativo).
  • Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04.
  • Federico Dimarco ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4G+8A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei sette calciatori). L'esterno classe '97 potrebbe anche diventare solo il 5° giocatore dell'Inter a partecipare a una rete (tra gol e assist) in ben sette presenze consecutive in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Julio Cruz (x2), Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MilanInter
Partite giocate2727
Numero di partite vinte1622
Numero di partite perse24
Numero di partite pareggiate91
Gol totali segnati4364
Gol totali subiti2021
Media gol subiti per partita0.70.8
Percentuale possesso palla52.460.3
Numero totale di passaggi1322814626
Numero totale di passaggi riusciti1159812757
Tiri nello specchio della porta128175
Percentuale di tiri in porta46.447.8
Numero totale di cross475664
Numero medio di cross riusciti139201
Duelli per partita vinti12051245
Duelli per partita persi10811123
Corner subiti12173
Corner guadagnati125188
Numero di punizioni a favore312290
Numero di punizioni concesse264371
Tackle totali397415
Percentuale di successo nei tackle55.261.0
Fuorigiochi totali5448
Numero totale di cartellini gialli4144
Numero totale di cartellini rossi20

Milan - Inter Live

Classifica SERIE A

  1. Inter67
  2. Milan60
  3. Napoli56
  4. Como51
  5. Roma51
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Keinan Davis9
  3. Tasos Douvikas9
  4. Rasmus Højlund9
  5. Nico Paz9
MOSTRA COMPLETA

