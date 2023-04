L'Atalanta prova a continuare la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive prova ora l'aggancio al quarto posto, alla zona Champions League. Al Gewiss Stadium arriva un Bologna in un buon momento di forma e reduce dalla netta vittoria casalinga per 3-0 sull'Udinese.13:17

L’Atalanta è imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Bologna. All'andata successo di misura per i bergamaschi per 2-1.13:19